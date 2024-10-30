Разрешительный режим для общепита: что это и как подготовиться

Что такое разрешительный режим
Разрешительный режим — это проверка возможности продажи напитка через запрос в «Честный знак».
Другими словами, необходимо сканировать каждую марку на кассе при продаже и ждать ответа от «Честного знака». Если код маркировки не прошел проверку, продажа невозможна.
Такая система отслеживания продукции введена в первую очередь для того, чтобы исключить продажи некачественной продукции и обезопасить потребителей, а также в целом лучше отслеживать оборот товаров с маркировкой.
Особенности разрешительного режима
Необходимо сканировать каждую марку при продаже, что может замедлить работу сотрудников.
Продать некачественный товар не получится, потому что «Честный знак» сразу его распознает.
Если не работает интернет или не отвечает «Честный знак», возникнут сложности при продаже.
Если отсутствует или повреждена марка, продажа такого товара в принципе будет невозможна.
Разрешительный режим для пива
С 1 ноября 2024 года для розницы и общепита вводится разрешительный режим для пива и слабоалкогольных напитков в стеклянных, пластиковых бутылках, алюминиевых банках и других видах потребительской упаковки. Это значит, что при продаже каждой бутылке пива в баре или ресторане нужно будет сканировать марку и ждать, пока придет ответ от «Честного знака».
Для общепита действует послабление: вместо кода маркировки в чеке можно указывать GTIN. Это упрощает процесс и избавляет от увеличенного количества сканирований, но сколько продлится это послабление, никто не знает.
Как подготовиться к новым требованиям
Регистрация в системе «Честный знак». Необходимо пройти регистрацию в системе «Честный знак» для работы с маркированной продукцией.
Подключение к ЭДО. Заключить договор с оператором электронного документооборота.
Приобретение оборудования. Для работы с маркировкой необходимо приобрести 2D-сканер, который поддерживает чтение кодов маркировки.
Если вы продаете пиво или, например, воду в бутылках, то, скорее всего, эти три этапа уже давно пройдены.
Настройка кассового ПО. Нужно будет обновить кассовое программное обеспечение для работы с разрешительным режимом. Для этого понадобится обратиться к поставщику кассового оборудования.
Штрафы за нарушение правил маркировки
Невыполнение требований маркировки и разрешительного режима может привести к серьезным последствиям:
Штраф для должностных лиц — от 5 000 до 10 000 рублей.
Штраф для юридических лиц — от 50 000 до 300 000 рублей.
Конфискация товаров, проданных без маркировки.
За сбыт продукции с поддельными кодами маркировки возможны штрафы до 1 миллиона рублей и лишение свободы до 6 лет.
При любых изменениях мы рекомендуем готовиться заранее и внимательно соблюдать новые требования. Тогда риск ошибок будет минимальным, кроме того, не придется экстренно готовить заведение в последний момент.
Маркировка пива в «Честном знаке»
В 2024 году ввели новые правила отчетности о реализации пива. Кеги являются маркированной продукцией, поэтому при каждом действии нужно будет передавать информацию в «Честный знак»
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