Разрешительный режим для общепита: что это и как подготовиться

С 1 ноября 2024 года для розницы и общепита вводится разрешительный режим для пива и слабоалкогольных напитков в стеклянных, пластиковых бутылках, алюминиевых банках и других видах потребительской упаковки. Это значит, что при продаже каждой бутылке пива в баре или ресторане нужно будет сканировать марку и ждать, пока придет ответ от «Честного знака».

Для общепита действует послабление: вместо кода маркировки в чеке можно указывать GTIN. Это упрощает процесс и избавляет от увеличенного количества сканирований, но сколько продлится это послабление, никто не знает.