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Маркировка товаров

Разрешительный режим для общепита: что это и как подготовиться

В ближайший год нас ждет много изменений в отчетности по маркированной продукцией. В частности, 1 ноября вступает в силу разрешительный режим для продажи пива и слабого алкоголя. В статье рассмотрим, что такое разрешительный режим, какие товары попадают под новые требования и что делать общепиту.

Что такое разрешительный режим

Разрешительный режим — это проверка возможности продажи напитка через запрос в «Честный знак».

Другими словами, необходимо сканировать каждую марку на кассе при продаже и ждать ответа от «Честного знака». Если код маркировки не прошел проверку, продажа невозможна.

Такая система отслеживания продукции введена в первую очередь для того, чтобы исключить продажи некачественной продукции и обезопасить потребителей, а также в целом лучше отслеживать оборот товаров с маркировкой.

Особенности разрешительного режима

  • Необходимо сканировать каждую марку при продаже, что может замедлить работу сотрудников.

  • Продать некачественный товар не получится, потому что «Честный знак» сразу его распознает.

  • Если не работает интернет или не отвечает «Честный знак», возникнут сложности при продаже.

  • Если отсутствует или повреждена марка, продажа такого товара в принципе будет невозможна.

Разрешительный режим для пива

С 1 ноября 2024 года для розницы и общепита вводится разрешительный режим для пива и слабоалкогольных напитков в стеклянных, пластиковых бутылках, алюминиевых банках и других видах потребительской упаковки. Это значит, что при продаже каждой бутылке пива в баре или ресторане нужно будет сканировать марку и ждать, пока придет ответ от «Честного знака». 

Для общепита действует послабление: вместо кода маркировки в чеке можно указывать GTIN. Это упрощает процесс и избавляет от увеличенного количества сканирований, но сколько продлится это послабление, никто не знает.

Как подготовиться к новым требованиям

  • Регистрация в системе «Честный знак». Необходимо пройти регистрацию в системе «Честный знак» для работы с маркированной продукцией.

  • Подключение к ЭДО. Заключить договор с оператором электронного документооборота.

  • Приобретение оборудования. Для работы с маркировкой необходимо приобрести 2D-сканер, который поддерживает чтение кодов маркировки.

Если вы продаете пиво или, например, воду в бутылках, то, скорее всего, эти три этапа уже давно пройдены.

  • Настройка кассового ПО. Нужно будет обновить кассовое программное обеспечение для работы с разрешительным режимом. Для этого понадобится обратиться к поставщику кассового оборудования.

Штрафы за нарушение правил маркировки

Невыполнение требований маркировки и разрешительного режима может привести к серьезным последствиям:

  • Штраф для должностных лиц — от 5 000 до 10 000 рублей.

  • Штраф для юридических лиц — от 50 000 до 300 000 рублей.

  • Конфискация товаров, проданных без маркировки.

  • За сбыт продукции с поддельными кодами маркировки возможны штрафы до 1 миллиона рублей и лишение свободы до 6 лет.

При любых изменениях мы рекомендуем готовиться заранее и внимательно соблюдать новые требования. Тогда риск ошибок будет минимальным, кроме того, не придется экстренно готовить заведение в последний момент.

Маркировка пива в «Честном знаке»

В 2024 году ввели новые правила отчетности о реализации пива. Кеги являются маркированной продукцией, поэтому при каждом действии нужно будет передавать информацию в «Честный знак»

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