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Учет в организациях общепита

Оптимизация закупок в заведении общепита

Что будет, если наладить процесс закупок? Вы не сможете контролировать запасы, будете переплачивать поставщикам, а какие-то блюда постоянно будут в стоп-листе. Этому не обрадуется ни один бухгалтер, поэтому давайте разбираться, на что обратить внимание, чтобы закупки приносили вам максимум пользы.

Анализируем текущую ситуацию

Прежде чем приступить к оптимизации закупок, конечно же, нужно провести анализ текущей ситуации. Что делать:

  • оцените объем и частоту закупок;

  • проанализируйте затраты на закупки;

  • определите ключевых поставщиков;

  • оцените надежность поставщиков;

  • проанализируйте частоту недостач и излишков на складе.

В учетных системах, как правило, есть информация о том, что, где и сколько стоит. Если в накладной есть расхождения цен, система выделит эту информацию. Отчет о закупках можно найти в разделе УС с настраиваемыми отчетами. Там содержится следующая информация:

  • поставщик;

  • группа товаров и сам товар;

  • количество накладных;

  • сумма с НДС и без;

  • объем средней закупки.

В разных системах отчеты отличаются. Кроме того, их можно настраивать, чтобы получить больше информации: например, отфильтровать по складам или выделить цветом отклонения цен.

Планируем закупки

Планирование закупок — один из самых важных этапов. И тут в первую очередь необходимо спрогнозировать спрос на основе исторических данных, сезонности и ваших маркетинговых акций. Другими словами, закупки будут отличаться от месяца к месяцу, и за этим нужно следить.

Установите минимальные и максимальные уровни запасов для каждой категории продуктов. Это позволит избежать дефицита и излишков на складе.

Теперь можно приступать к созданию плана закупок. Зная, сколько продукции у вас есть и сколько вам может понадобиться, и учитывая все отклонения, вы можете выстроить оптимальный план.

Когда план готов, составьте график регулярных заказов у поставщиков. Это необходимо, чтобы не искать каждый раз, что и у кого заказывать: просто регулярно обращаться в одни и те же места, при этом иногда корректируя заказы.

Выбираем поставщиков

Не менее важный этап — вдумчивый выбор поставщиков и налаживание с ними эффективных отношений. Оценивайте поставщиков по соотношению важных для вас факторов:

  • цена;

  • качество;

  • надежность;

  • условия оплаты;

  • отзывы и т. д.

Не забудьте регулярно пересматривать условия договоров и при необходимости обновлять их.

Автоматизируем заказы

Конечно, автоматизация закупок значительно упрощает процесс. Она позволит вам тратить гораздо меньше времени на учет запасов, формирование заказов и анализ данных.

В DocsInBox можно установить график заказов, который избавит вас от отказов от поставщиков и переносов сроков. Система сама спрогнозирует нужный объем заказов. Более того, в едином интерфейсе вы сможете отправить заказ всем поставщикам по всем номенклатурам. А еще:

  • многоуровневое подтверждение не даст заказать ключевые позиции без подтверждения;

  • матрица товаров обновляется автоматически;

  • цены поставщиков всегда актуальны, не нужно ничего запрашивать.

Так выглядят заказы в DocsInBox

Что еще нужно сделать

  1. Оптимизируйте склад. Сделайте пространство удобным, подпишите полки, следите за сроком годности продуктов и регулярно проводите инвентаризации.

  2. Обучите сотрудников работать с товарами и закупками. Пусть каждый, кто работает в вашем ресторане, понимает, как строится этот процесс и за чем следит каждый сотрудник.

  3. Не забывайте про регулярный анализ данных. Ведите отчетность по закупкам, оценивайте эффект от каждого действия, проводите аудиты и следите за удовлетворенностью гостей. 

DocsInBox будет еженедельно отправлять вам на почту отчет о закупках, чтобы вам было проще их контролировать.

Да, оптимизация закупок — это большая работа и постоянное внимание к деталям. Но ее результат — это снижение затрат, повышение качества процессов и продукции, а значит, увеличение прибыли и удовлетворенность гостей.

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