Оптимизация закупок в заведении общепита

Прежде чем приступить к оптимизации закупок, конечно же, нужно провести анализ текущей ситуации. Что делать:

оцените объем и частоту закупок;

проанализируйте затраты на закупки;

определите ключевых поставщиков;

оцените надежность поставщиков;

проанализируйте частоту недостач и излишков на складе.

В учетных системах, как правило, есть информация о том, что, где и сколько стоит. Если в накладной есть расхождения цен, система выделит эту информацию. Отчет о закупках можно найти в разделе УС с настраиваемыми отчетами. Там содержится следующая информация:

поставщик;

группа товаров и сам товар;

количество накладных;

сумма с НДС и без;

объем средней закупки.

В разных системах отчеты отличаются. Кроме того, их можно настраивать, чтобы получить больше информации: например, отфильтровать по складам или выделить цветом отклонения цен.