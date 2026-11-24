Что входит в категорию «Сладости и кондитерские изделия»
Производители маркируют сладости уже с 2026 года, поэтому к лету 2027-го почти весь товар на полках поставщиков придёт с кодами. Группа широкая, и для ресторана, кофейни или пекарни в неё попадает заметная часть закупок. В категорию входят:
печенье, вафли, мармелад, зефир, пастила, восточные сладости;
шоколадные, ореховые и другие сладкие пасты;
круассаны, пирожные, рулеты, торты;
шоколад и шоколадные изделия, карамель, драже, жевательная резинка.
Не маркируются, в частности, хлебобулочные изделия со сроком годности до 30 суток, товары весом до 20 граммов, порционные сладкие соусы до 30 граммов или 25 мл, а также БАДы и продукты специализированного и диетического питания. Если сомневаетесь в конкретной позиции, смотрите код ТН ВЭД или ОКПД2 в документах поставщика и сверяйте его с перечнем в приложении к постановлению.
На практике это значит, что поштучное печенье к кофе в фасовке 15 граммов маркировке не подлежит, а коробка такого же печенья для витрины — подлежит.
Правила маркировки утверждены постановлением Правительства РФ от 31.05.2025 № 818.
Сроки: что и когда меняется
Производители и импортёры маркируют сладости с 2026 года: с 1 марта — печенье, мармелад, зефир, вафли и пасты, с 1 мая — торты, пирожные и круассаны, с 1 июля — шоколад, карамель и жвачка. Общепит до 1 июля 2027 года по этой группе не отчитывается. Дальнейший график по данным оператора системы маркировки, который важен именно для общепита:
1 июля 2027: передача маркировки в чеке при продаже; партионный учёт при приёмке и выводе из оборота по иным причинам, включая списание в производство; обязательный ЭДО для приёмки
1 декабря 2028: поэкземплярный учёт для товара, произведённого с этой даты
Партионный учёт — переходный этап. Он действует до 30 ноября 2028 года для товара, произведённого до этой даты. Поэтому в конце 2028 года на складе какое-то время могут одновременно лежать сладости из «партионного» и «поэкземплярного» периодов.
Немаркированные остатки, произведённые до старта обязательной маркировки, можно продавать до окончания срока годности.
Что такое партионный учёт
Партионный учёт — это способ передавать сведения в «Честный знак» по GTIN, количеству и номеру производственной партии. Отдельные коды Data Matrix при этом указывать не нужно. Всего видов учёта три:
Объемно-сортовой: в УПД и при списании передается GTIN (вид товара) и количество.
Партионный: GTIN, номер партии и количество.
Поэкземплярный: код маркировки каждой единицы.
Проще всего представить так: при объёмно-сортовом учёте ресторан сообщает «приняли 20 коробок такого-то зефира», при партионном — «20 коробок зефира из партии № 1842», при поэкземплярном — перечисляет каждую из 20 коробок по её коду.
Важно: вид учёта касается только приёмки и списания. На то, как сладости продаются на кассе, он не влияет.
Как это работает в заведении
Цепочка для сладостей такая же, как для других пищевых категорий: приёмка, списание, продажа. Меняются только данные, которые в ней передаются.
Приёмка
Поставщик присылает УПД через ЭДО, в нём указаны GTIN, номер партии и количество. Заведение сверяет поставку и подписывает документ, после чего товар встаёт на баланс организации в «Честном знаке». Без подписанной УПД сладости физически есть на складе, а в системе их нет — с этого начинается большинство нарушений.
Списание
Сладости, которые идут на кухню как ингредиент — шоколад для фондана, печенье для чизкейка, — списываются по причине «производственные цели» в момент приёмки или в течение 3 дней после неё. В документе списания с 1 июля 2027 года тоже указывается номер партии. Сладости для собственных нужд заведения списываются по другой причине — «собственные нужды».
Продажа
Готовые сладости, которые продаются гостю как есть (шоколадка, упакованный десерт, жвачка у кассы), отражаются в чеке одним из двух способов:
Послабление для общепита
Разрешительный режим
Что в чеке
GTIN и количество, тег 1265 «mode=horeca»
Код Data Matrix, сканированием
Онлайн-проверка кода
Нет
Да, через ТС ПИоТ
Что с балансом
Товар заранее списан на производственные цели, баланс в ЧЗ нулевой
Товар держится на балансе и выходит из оборота по чеку
Основание
Общие правила маркировки
Партионный учёт работает одинаково при обоих режимах: на кассе ничего не меняется, номер партии важен только при приёмке и списании.
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Нюансы, о которых чаще всего спрашивают
Кусок торта и десерты собственной кухни. Отрезанный и поданный гостю кусок покупного торта маркировке не подлежит: сам торт при этом списывается на производственные цели, а в чек кусок попадает как блюдо. Десерты, которые кухня готовит сама и подаёт на тарелке, тоже не маркируются.
Собственная выпечка в упаковке с этикеткой. Если заведение фасует свои сладости в потребительскую упаковку с этикеткой и продаёт их, оно выступает производителем. Тогда нужно зарегистрироваться в категории как производитель, заказывать коды маркировки и вводить товар в оборот. Подпадает ли продукт под маркировку, определяется по коду ТН ВЭД или ОКПД2 из документов о госрегистрации.
Закупка в магазине «за наличные». Если управляющий докупил шоколад в ближайшем супермаркете, товар не прошёл через УПД и не встал на баланс организации. Для заведения, которое продаёт сладости в разрешительном режиме, это прямой риск: касса зафиксирует продажу от невладельца.
Режим продажи и вид учёта — разные вещи. Переход на партионный учёт не означает, что нужно сканировать коды на кассе или переходить на разрешительный режим. Заведение, которое работает по послаблению, продолжает пробивать GTIN и количество.
«Честный знак» не заменяет товароучётную систему. Остатки в нём считаются по своим правилам. Задача бухгалтера — чтобы все операции в ЧЗ были выполнены вовремя и корректно для выбранного режима. Для заведения на послаблении нормальное состояние — нулевой баланс: принято, списано в срок.
Как подготовиться к 1 июля 2027 года
Проверить регистрацию в «Честном знаке» и подключить товарную группу «Сладости и кондитерские изделия» в личном кабинете.
Убедиться, что в ЕРВК подано уведомление о начале деятельности: с 1 марта 2026 года его наличие проверяется при добавлении товарных групп.
Составить список закупаемых сладостей и отделить маркируемые позиции от исключений (выпечка со сроком годности до 30 суток, мелкая фасовка до 20 граммов).
Договориться с поставщиками кондитерки об УПД через ЭДО с номером партии.
Определить, какие сладости идут на кухню, а какие продаются гостю как есть, и в каком режиме заведение их продаёт.
Если заведение фасует и продаёт собственную выпечку, сверить коды продукции с перечнем постановления № 818.
Проверить, что учётная система и касса умеют передавать номер партии при приёмке и списании и GTIN в чеке.
Сладости — не последнее изменение: молочная продукция переходит на партионный учёт с 1 ноября 2026 и 1 марта 2027 года, а бакалея и консервы позже перейдут на поэкземплярный. Настройте процессы приёмки и списания на автоматическую работу, чтобы спокойнее переживать каждую следующую смену правил.
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