Что входит в категорию «Сладости и кондитерские изделия»

Производители маркируют сладости уже с 2026 года, поэтому к лету 2027-го почти весь товар на полках поставщиков придёт с кодами. Группа широкая, и для ресторана, кофейни или пекарни в неё попадает заметная часть закупок. В категорию входят:

печенье, вафли, мармелад, зефир, пастила, восточные сладости;

шоколадные, ореховые и другие сладкие пасты;

круассаны, пирожные, рулеты, торты;

шоколад и шоколадные изделия, карамель, драже, жевательная резинка.

Не маркируются, в частности, хлебобулочные изделия со сроком годности до 30 суток, товары весом до 20 граммов, порционные сладкие соусы до 30 граммов или 25 мл, а также БАДы и продукты специализированного и диетического питания. Если сомневаетесь в конкретной позиции, смотрите код ТН ВЭД или ОКПД2 в документах поставщика и сверяйте его с перечнем в приложении к постановлению.

На практике это значит, что поштучное печенье к кофе в фасовке 15 граммов маркировке не подлежит, а коробка такого же печенья для витрины — подлежит.