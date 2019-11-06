У ЦБ далеко идущие планы по обелению бизнеса

Хотя он вроде бы занимается контролем за деятельностью коммерческих банков, коим выдает и отбирает лицензии.

Однако на практике методические рекомендации, любезно предлагаемые подопечным банкам, лучше выполнять, чем отказаться. Давайте повторим некоторые из них.

Обратимся, к примеру, к рекомендациям от 21.07.2017 № 18-МР.

Этот документ расширяет основания банкам для приостановления операций по счетам. Речь прежде всего о выявлении и пресечении операций, реальные цели которых – уклонение от уплаты налогов, таможенных платежей, вывод капитала из РФ, отмывание и другие противозаконные цели, в том числе транзитные операции.

При выявлении клиентов, операции которых отвечают признакам транзитных, ЦБ акцентирует внимание банков на компании, которые не выполняют рекомендации по размеру налоговой нагрузки.

Регулятор рекомендует службам безопасности банков ориентироваться на показатель 0,9% от дебетового оборота по счету. Если компания платит меньше, то она попадает в зону риска, то есть становится претендентом на исключение из стройных рядов клиентов банка.

Причем аппетит ЦБ в части установления минимума налоговой нагрузки растет: еще в 2016 году предлагался порог 0.5%. Теперь - 0.9%.

Конечно, за то, что компания платит налогов меньше чем представляет себе безопасным ЦБ и банк, ее никто не накажет.

Административного нарушения за то, что рекомендация не выполняется, не существует.

Однако банк, ссылаясь на 115 – ФЗ, предложит закрыть счет и остатки перевести в другой банк.

Конечно, сам факт уплаты налогов ниже рекомендованного минимума не означает, что банк обязательно предложить расторгнуть договор на РКО.

Помимо налоговой нагрузки есть еще такие факторы, как:

1. Компания не снимает с расчетного счета деньги на зарплату сотрудникам, не переводит ее на банковские карты.

2. Фонд зарплаты сотрудников установлен ниже прожиточного минимума.

3. Со счета компания платит НДФЛ, но не перечисляет в бюджет страховые взносы. Или уплачивает страховые взносы, но не платит НДФЛ (последнее бывает реже).

4. Производимые платежи не соответствуют среднесписочной численности сотрудников и (или) свидетельствуют о занижении реальных сумм зарплаты (налогооблагаемой базы).

То есть фонд оплаты труда 100 000 рублей, а налогов платится всего 10 000 рублей.

5. IP-адреса, телефоны, цифровая подпись совпадает с контактами организации, которая была замечена в отмывании средств. Да-да, такая информация у банков теперь тоже есть.

6. Остатки денежных средств на счете отсутствуют либо незначительны по сравнению с объемами операций, обычно проводимыми клиентом по счету. То есть средства сразу после их поступления уходят поставщикам, не задерживаясь на расчетном счете.

7. Основания платежей, производимых по счету клиента, не имеют отношения к затратам, присущим хозяйствующим субъектам, занимающимся заявленными клиентом при открытии/ведении счета видами деятельности. Например, компания получает средства за ГСМ, а платит поставщикам за подгузники.

Это «переворотом» называется.

8. Отсутствует связь между основаниями преобладающих объемов зачисления денежных средств на счет клиента и основаниями последующего их списания; происходит резкое увеличение оборотов по счету клиента, превышение заявленного при открытии (ведении) счета клиентом максимального оборота денежных средств.

9. Со счета не производятся платежи в рамках ведения хозяйственной деятельности клиента (арендные платежи, платежи в счет уплаты коммунальных услуг, не закупаются канцтовары).

10. Денежные средства зачисляются на счет клиента от покупателей по договорам за товары и услуги с выделением НДС и практически в полном объеме списываются клиентом в пользу контрагентов по объектам, не облагаемым НДС (например, деньги приходят с НДС за оказанные транспортные услуги, а уходят почти в полном объеме за те же транспортные услуги, но на ИП, которые применяют ПСН и/или УСН, а налоговая база по НДС при этом у компании маленькая, хотя должна быть ну очень большой).

При этом при сходной хозяйственной деятельности иных клиентов при указанной структуре входящих и исходящих платежей объем НДС, подлежащего уплате в бюджет, зачастую должен приближаться к объему НДС, учтенному в зачислениях по операциям, облагаемым НДС.

В общем, банки еще и анализом финансово-хозяйственной деятельности других компаний должны заниматься.

В рамках получения сведений о деятельности клиента банк должен принимать во внимание особенности налогообложения клиента, а также оценивать сопоставимость реальных возможностей клиента по ведению хозяйственной деятельности и объемов уплаченных налогов и сборов с объемами операций, проводимых по его счетам.

Ну вот скажите мне, чем банк не налоговая инспекция? Последнюю можно упразднить за ненадобностью.

ЦБ спустит указание рекомендовать клиентам уплачивать не меньше чем 3 или 5% от оборота и ФНС уже не нужна. Сиди да распределяй по статьям бюджета страны на свое усмотрение, а бизнес будет платить.

Или не будет?