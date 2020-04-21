Теперь юрлица с налоговой нагрузкой менее 0,9 % от оборота не считаются подозрительными

Напомню, что действуют антиотмывочные послабления для клиентов банков —юрлиц: снижен порог минимальной налоговой нагрузки с 0,9 % до 0,5 %.

То есть клиент банка не будет считаться подозрительным, если доля налоговых платежей выше 0,5 % от оборота по счету.

Счастье продлится не долго — до конца сентября.

Также напоминаю, что основными критериями, по которым банки определяют благонадежность клиента, являются:

1) налоговая нагрузка выше чем минимальная, установленная рекомендациями ЦБ (теперь это 0,5 % против 0,9 %, действовавших до коронакризиса),

2) отсутствие у клиента поставщиков/покупателей, уличенных другими банками в нарушении 115-ФЗ и включенных в списки 550-П и 639-П,

3) отсутствие у клиента платежей, свидетельствующих о реальности бизнеса: платежи за офис, канцтовары, воду, интернет, телефон, зарплата и иные выплаты социального характера в пользу сотрудников или по договорам ГПХ с физлицами с одновременной выплатой страховых взносов и удержанием НДФЛ,

4) редкие снятия наличных средств по корпоративной карте и/или вывод средств через предоставление займов физлицам, в т.ч. бенефициарам компании и/или руководителю.