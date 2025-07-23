Как списать долги по субсидиарной ответственности

Как избежать субсидиарной ответственности
До 2017 года субсидиарная ответственность применялась редко, но сегодня количество таких дел стремительно растет: по данным ЕФРСБ, ежегодно подается более 10 000 заявлений. Закон № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» ориентирован на защиту интересов кредиторов. Это не значит, что при начале процедуры банкротства автоматически наступит ответственность, однако риск привлечения сохраняется. В зону риска попадают прежде всего директора и другие единоличные исполнительные органы. Также привлекаются участники, бенефициары (реальные собственники) и главные бухгалтеры.
Возможно ли в заранее защитить себя от ответственности
«От сумы и тюрьмы не зарекайся». Тем не менее, наши специалисты подготовили практические рекомендации, условно разделенные на две категории:
Защита личных активов.
Избежание незаконных действий накануне банкротства.
Защита активов
Как гласит пословица: «пока гром не грянет, мужик не перекрестится». Но при первых признаках финансовых трудностей важно заранее обезопасить имущество. Особенно в рисковых отраслях, таких как строительство. Даже при честной работе и грамотном управлении никто не застрахован от кассовых разрывов, срывов обязательств партнерами и других рисков.
Чего точно не стоит делать?
Брачный договор или развод. Фиктивный развод или договор перед проблемами — грубая ошибка. Суды легко выявляют такие схемы.
Оформление активов на родственников/детей. Такие связи быстро устанавливаются по запросу суда или арбитражного управляющего.
Дарение имущества. Передача по договору дарения — очевидный вывод активов.
Как действовать грамотно? Сделки должны:
проводиться по рыночной цене (ориентируйтесь на Циан, Авто.ру и др.);
сопровождаться банковскими транзакциями, а не только расписками;
заключаться с неаффилированными лицами, чтобы избежать вопросов.
не нарушать закон перед банкротством.
Важно понимать, за что чаще всего привлекают к субсидиарной ответственности
Основные ошибки:
Вывод активов (особенно безвозмездный или по заниженной цене).
Затягивание с подачей заявления о банкротстве при неплатежеспособности.
Участие в налоговых схемах (дробление, фиктивный НДС, занижение прибыли).
Нарушения при ведении и передаче бухгалтерских документов.
Риски по налогам особенно высоки: на бенефициара может быть возложен не только долг, но и возбуждено уголовное дело. Ответственность может лечь на всех, кто принимал управленческие решения — они будут указаны в акте.
Самое распространенное — незаконное снижение НДС. Это считается уклонением от уплаты налогов. Компании, использующие «серые» схемы, совершают серьезную ошибку. В случае их выявления налоговая доначислит НДС и наложит штраф до 20% от суммы.
Если «экономия» превышает 5 млн рублей, возможна и уголовная ответственность. При невозможности оплатить долги компания уходит в банкротство, после чего налоговая как кредитор вправе инициировать дело о субсидиарной ответственности.
Юридический совет! Во всех подобных ситуациях нужно обращаться к профильным юристам по защите от субсидиарной ответственности. Бремя доказывания добросовестности лежит на ответчике и без профессиональной поддержки не обойтись.
Даже при наличии адвоката исключить все риски заранее невозможно. Важно подготовить доказательства, что действия были в рамках обычных коммерческих рисков, а не с целью обанкротить компанию. Только так можно избежать личной ответственности за долги фирмы.
Можно ли списать долги по субсидиарной ответственности
Прямое списание долгов по субсидиарной ответственности через банкротство физического лица невозможно. Закон четко определяет, что такие обязательства не подлежат освобождению от исполнения, поскольку считаются возникшими вследствие недобросовестных или неправомерных действий руководителя, собственника или иного контролирующего лица.
Однако на практике существует несколько альтернативных способов избавиться от долга или снизить его влияние. Рассмотрим каждый подробно.
С полной версией статьи можно ознакомиться по ссылке: https://dolgiplus.ru/blog/kak-spisat-subsidiarnyj-dolg.
Почему нельзя списать долг через банкротство физлица
Процедура банкротства гражданина позволяет освободиться от большинства видов задолженности — по кредитам, займам, ЖКХ, налогам и даже штрафам. Но субсидиарная ответственность — это особый вид долга. Она возникает не как обычное обязательство, а как мера компенсации убытков, причиненных кредиторам из-за действий или бездействия контролирующего лица.
Поэтому суд не освобождает от таких долгов, даже если лицо признано банкротом.Надежная защита за счет узкой специализации и целого штата арбитражных управляющих
Защита от субсидиарной ответственности
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Как можно избавиться от субсидиарного долга
1. Выкуп долга через торги
Если взыскание долга с привлеченного лица бесперспективно (у него нет имущества, дохода, оно длительное время не платит), кредитор может выставить долг на торги в рамках исполнительного производства или реализации активов.
Кто может купить долг? Любое третье лицо, включая самого должника или его доверенное лицо.
Почему это выгодно? Торги проходят поэтапно: цена долга начинает снижаться с номинала и может упасть до 5–10% от суммы, если лот никому не интересен. В результате появляется шанс выкупить долг с огромной скидкой и прекратить требования кредитора.
Но есть исключения: налоговая служба и крупные банки почти никогда не продают долги на торгах. Их стратегия — продолжение взыскания до конца, особенно если в будущем у должника может появиться имущество.
Долги, разделенные между несколькими кредиторами, продаются каждым из них отдельно. Выкуп одного долга не освобождает от остальных.
Пример: долг по субсидиарной ответственности составляет 10 млн рублей. После нескольких неудачных попыток взыскания кредитор выставляет требование на торги. Через несколько этапов цена падает до 500 тыс. рублей. Должник через третье лицо выкупает долг. В результате кредитор теряет право требования, а должник — избавляется от 9,5 млн рублей обязательств.
2. Переговоры с кредитором после банкротства
Когда все судебные и исполнительные механизмы исчерпаны, а взыскание не дало результата, кредитор теряет интерес к долгу, особенно через 2–3 года после завершения банкротства физлица.
В такой ситуации должник может:
Выйти на переговоры с кредитором напрямую.
Предложить выкуп долга за фиксированную (заниженную) сумму.
Заключить мировое соглашение, если это позволяет текущий статус производства.
Почему кредитору это может быть выгодно? Если взыскание длится годами без результата, а обслуживать долг (хранить документы, отслеживать имущество, участвовать в процессах) затратно, кредитор может предпочесть получить хотя бы часть суммы, чем вообще ничего.
Важно помнить: пока долг не погашен, к лицу, привлеченному к субсидиарной ответственности, могут применяться ограничения: арест имущества, запрет на выезд, исполнительный сбор и др.
Даже если долг «завис» и не взыскивается, он сохраняется бессрочно, если это субсидиарная ответственность. Прерывание срока давности происходит при любом действии взыскателя.
Самостоятельно списать субсидиарный долг нельзя — только через действия кредитора или выкуп.
Таким образом, списать долги по субсидиарной ответственности невозможно, но от них можно избавиться с минимальными потерями:
через выкуп долга на торгах с дисконтом;
через переговоры с кредитором;
через пассивное ожидание, когда долг становится для кредитора бесперспективным.
Каждый способ требует аккуратности и понимания юридических последствий. При правильной стратегии возможно значительно уменьшить долговую нагрузку или полностью избавиться от обязательств без их формального списания.
Передаются ли субсидиарные долги по наследству
Да, передаются. Единственный выход — полный отказ от наследства. Согласно закону, нельзя принять только имущество и одновременно отказаться от долгов. Наследование осуществляется по принципу: либо все, либо ничего.
Перечисленные выше способы — это возможные варианты освобождения от субсидиарных обязательств, помимо их полной оплаты.
Закон не предусматривает списание субсидиарной задолженности иными путями, например, через личное банкротство. Субсидиарная ответственность — правовой инструмент, созданный для защиты интересов кредитора, и действующее законодательство в этом вопросе на его стороне.
Должнику остается только своевременно обратиться за помощью к квалифицированному юристу, который сможет либо защитить от привлечения к субсидиарке, либо применить допустимые способы избавления от такой задолженности.
Если вы столкнулись с риском субсидиарной ответственности и нуждаетесь в профессиональной юридической поддержке — наши специалисты готовы помочь.
Защита от субсидиарной ответственности
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