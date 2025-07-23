Как списать долги по субсидиарной ответственности

Возможно ли в заранее защитить себя от ответственности

«От сумы и тюрьмы не зарекайся». Тем не менее, наши специалисты подготовили практические рекомендации, условно разделенные на две категории:

Защита активов

сопровождаться банковскими транзакциями, а не только расписками;

проводиться по рыночной цене (ориентируйтесь на Циан, Авто.ру и др.);

Оформление активов на родственников/детей. Такие связи быстро устанавливаются по запросу суда или арбитражного управляющего.

Брачный договор или развод. Фиктивный развод или договор перед проблемами — грубая ошибка. Суды легко выявляют такие схемы.

Как гласит пословица: «пока гром не грянет, мужик не перекрестится». Но при первых признаках финансовых трудностей важно заранее обезопасить имущество . Особенно в рисковых отраслях, таких как строительство. Даже при честной работе и грамотном управлении никто не застрахован от кассовых разрывов, срывов обязательств партнерами и других рисков.

Важно понимать, за что чаще всего привлекают к субсидиарной ответственности

Основные ошибки:

Вывод активов (особенно безвозмездный или по заниженной цене).

Затягивание с подачей заявления о банкротстве при неплатежеспособности.

Участие в налоговых схемах (дробление, фиктивный НДС, занижение прибыли).

Нарушения при ведении и передаче бухгалтерских документов.

Риски по налогам особенно высоки: на бенефициара может быть возложен не только долг, но и возбуждено уголовное дело. Ответственность может лечь на всех, кто принимал управленческие решения — они будут указаны в акте.

Самое распространенное — незаконное снижение НДС. Это считается уклонением от уплаты налогов. Компании, использующие «серые» схемы, совершают серьезную ошибку. В случае их выявления налоговая доначислит НДС и наложит штраф до 20% от суммы.

Если «экономия» превышает 5 млн рублей, возможна и уголовная ответственность. При невозможности оплатить долги компания уходит в банкротство, после чего налоговая как кредитор вправе инициировать дело о субсидиарной ответственности.

Юридический совет! Во всех подобных ситуациях нужно обращаться к профильным юристам по защите от субсидиарной ответственности. Бремя доказывания добросовестности лежит на ответчике и без профессиональной поддержки не обойтись.

Даже при наличии адвоката исключить все риски заранее невозможно. Важно подготовить доказательства, что действия были в рамках обычных коммерческих рисков, а не с целью обанкротить компанию. Только так можно избежать личной ответственности за долги фирмы.