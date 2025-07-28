Основания для привлечения к субсидиарной ответственности при банкротстве

Для многих руководителей и учредителей сама идея субсидиарки звучит пугающе. Но при недостатке активов для расчета с кредиторами она вполне может стать реальностью — такие случаи все чаще встречаются в судебной практике.
Кого могут привлечь к субсидиарке и на каком основании
Закон позволяет взыскивать долги с лиц, реально влияющих на деятельность компании. Ниже перечислены категории, которые чаще всего попадают под субсидиарку:
Владельцы бизнеса — если активов фирмы недостаточно для погашения долгов, собственники могут отвечать лично.
Поручители по кредитным договорам — как за физлиц, так и за юрлиц.
Руководители и ключевые сотрудники — директора, учредители, топ-менеджеры, главбух, если будет доказана их вина в ухудшении финансового состояния.
Иные контролирующие лица (КДЛ), фактически принимавшие решения, повлиявшие на крах компании.
Основания привлечения к субсидиарке при банкротстве
Если говорить в общем, закон «О несостоятельности (банкротстве)» предусматривает два ключевых правовых основания для привлечения к субсидиарной ответственности:
Статья 61.11 — причинение ущерба интересам кредиторов (в том числе через неправомерные действия или бездействие);
Статья 61.12 — несвоевременное обращение с заявлением о банкротстве при наличии признаков неплатежеспособности.
Привлечение к субсидиарной ответственности по статье 61.11: в чем суть
1. Заключение (исполнение) договоров
Одним из наиболее распространенных оснований для привлечения к субсидиарной ответственности является заключение или исполнение убыточных договоров. Если действия контролирующего лица нанесли компании значительные убытки и привели к банкротству, суд может возложить на него личную ответственность по обязательствам фирмы.
Примеры типичных ситуаций:
Закупка сырья на сумму 100 млн рублей при последующей продаже продукции всего за 5 млн, что привело к тяжелым убыткам и краху бизнеса;
Контракты с фиктивными или заведомо ненадежными партнерами, не имеющие экономической обоснованности;
Финансово-хозяйственные операции, не подкрепленные документами, что нарушает требования прозрачности и бухгалтерского учета.
Для привлечения лица к ответственности важно доказать:
его личное участие в заключении или исполнении спорной сделки;
прямую связь между этими действиями и наступившими последствиями — убытками или банкротством компании.
2. Налоговые нарушения
Ответственность за налоговые правонарушения — одна из самых «жестких» форм субсидиарки. Основанием служит решение налоговой инспекции, принятое по итогам проверки. Именно этот акт арбитражный управляющий прилагает к своему заявлению в суд.
Чтобы привлечь контролирующее лицо, достаточно подтвердить два ключевых условия:
наличие задолженности, возникшей именно в результате налогового правонарушения (а не из-за обычной просрочки по уплате задекларированных налогов);
превышение этой задолженности более чем на 50% от суммы всех остальных требований в реестре кредиторов.
Пример из судебной практики: организация использовала схему с фиктивным НДС для минимизации налогов. После выездной проверки инспекция доначислила налог, пени и штраф. Счета компании были заблокированы, начались кассовые разрывы, а затем последовало банкротство. Арбитражный управляющий, основываясь на результатах проверки и показаниях работников, подал заявление о привлечении к ответственности генерального и финансового директоров.
Итог: суд признал руководителей виновными и взыскал с них долг в рамках субсидиарной ответственности.
3. Непередача бухгалтерских документов арбитражному управляющему
Кто такой арбитражный управляющий?
Отказ передать документацию арбитражнику — прямой путь к субсидиарной ответственности. Это вполне объяснимо: без бухгалтерии управляющий не может анализировать сделки, выявлять активы, взыскивать долги и адекватно вести процедуру банкротства.
Пример: в ходе процедуры банкротства генеральный директор не передал арбитражному управляющему документы, связанные с деятельностью организации. При этом на балансе числились запасы, которые без соответствующих бумаг невозможно было выявить. Управляющий направил в суд ходатайство об их истребовании, которое было удовлетворено. Впоследствии, ссылаясь на это судебное решение, контролирующее лицо должника было привлечено к имущественной ответственности.
Несвоевременная подача заявления о банкротстве (ст. 61.12 ФЗ «О несостоятельности»).
По закону, при выявлении признаков неплатежеспособности руководитель обязан подать заявление о банкротстве в течение 30 дней. Игнорирование этого требования может быть расценено как умышленное причинение вреда, что является основанием для субсидиарки.
Для привлечения необходимо доказать:
наличие у руководства информации о неплатежеспособности;
отсутствие подачи заявления в срок;
возникновение новых долгов после этого момента.
Пример: компания находилась в кризисе: долги росли, активов не хватало, антикризисные меры не предпринимались. Заявление в суд подано не было, и организация продолжила заключать сделки. После признания банкротства управляющий подал заявление о привлечении директора к субсидиарной ответственности. Суд удовлетворил его, включив в расчет новые обязательства, возникшие уже после момента объективного банкротства.
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Основания для привлечения к субсидиарной ответственности главного бухгалтера
Рассмотрим, в каких случаях главный бухгалтер может быть привлечен к субсидиарной ответственности и как это происходит.
Ответственность наступает, если сотрудник намеренно давал неверные финансовые указания директору или подчиненным, умалчивал о возникших убытках и признаках неплатежеспособности. Также к основаниям можно отнести:
Участие главного бухгалтера в работе исполнительного органа и влияние на принимаемые управленческие решения.
Получение им личной выгоды от противоправных действий, таких как уклонение от уплаты налогов.
Сознательное искажение информации в отчетности, декларациях или иной бухгалтерской документации.
Отказ в передаче документации арбитражному управляющему в рамках банкротства.
Неважно, работал ли бухгалтер по трудовому договору, гражданско-правовому соглашению или как фрилансер. Если его действия способствовали банкротству, избежать ответственности он не сможет.
С полной версией статьи с более подробными примерами из судебной практики и ссылками на полезные видео можно ознакомиться по ссылке.
За что могут привлечь к субсидиарной ответственности родственников руководства
Иногда субсидиарная ответственность ложится не только на самого директора, но и на его близких — родственников или друзей, если будет доказана их вовлеченность в деятельность компании. Проще говоря, они способствовали ухудшению финансового состояния фирмы (например, выступали теневыми бенефициарами и участвовали в выводе активов).
Установить причастность родных, бывших директоров, знакомых не так сложно. Вот пример: во время работы руководителя у его супруги или родителей появляется дорогостоящее имущество и значительные суммы на счетах. Сам директор оформляет приобретения на себя, а затем дарит родственникам. Такие действия подлежат проверке, могут быть оспорены и признаны недействительными.
Также принимаются показания свидетелей.
Если у родственников директора есть свой бизнес, суд проверит их сделки — не связаны ли они с обанкротившейся компанией. Поэтому важно сохранять выписки со счетов и доказательства всех операций.
В какой последовательности происходит привлечение к субсидиарной ответственности
Заявление о привлечении к ответственности могут подать:
Кредитные организации, выдавшие заем руководству компании.
Поставщики, оставшиеся без оплаты за поставленный товар.
Сотрудники, которым не выплатили заработную плату.
Федеральная налоговая служба.
Другие кредиторы.
Порядок действий:
установление оснований для привлечения;
подготовка и подача иска в суд;
рассмотрение дела в арбитраже;
возможное обжалование судебного решения;
выдача исполнительного документа;
обращение взыскания по исполнительному листу.
Суд анализирует представленные доказательства, исследует спорные сделки. Если выясняется, что действия привели к банкротству и нарушили закон, привлечение к ответственности становится неизбежным. Затем выдается исполнительный лист, который передается судебным приставам, и при отсутствии добровольного погашения долг взыскивается в принудительном порядке.
Защита от субсидиарной ответственности
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