Основания для привлечения к субсидиарной ответственности при банкротстве

Для многих руководителей и учредителей сама идея субсидиарки звучит пугающе. Но при недостатке активов для расчета с кредиторами она вполне может стать реальностью — такие случаи все чаще встречаются в судебной практике.

Руководители и ключевые сотрудники — директора, учредители, топ-менеджеры, главбух, если будет доказана их вина в ухудшении финансового состояния.

Поручители по кредитным договорам — как за физлиц, так и за юрлиц.

Владельцы бизнеса — если активов фирмы недостаточно для погашения долгов, собственники могут отвечать лично.

Закон позволяет взыскивать долги с лиц, реально влияющих на деятельность компании. Ниже перечислены категории, которые чаще всего попадают под субсидиарку:

Кого могут привлечь к субсидиарке и на каком основании

Статья 61.12 — несвоевременное обращение с заявлением о банкротстве при наличии признаков неплатежеспособности.

Статья 61.11 — причинение ущерба интересам кредиторов (в том числе через неправомерные действия или бездействие);

Если говорить в общем, закон «О несостоятельности (банкротстве)» предусматривает два ключевых правовых основания для привлечения к субсидиарной ответственности:

Привлечение к субсидиарной ответственности по статье 61.11: в чем суть

1. Заключение (исполнение) договоров

Одним из наиболее распространенных оснований для привлечения к субсидиарной ответственности является заключение или исполнение убыточных договоров. Если действия контролирующего лица нанесли компании значительные убытки и привели к банкротству, суд может возложить на него личную ответственность по обязательствам фирмы. Примеры типичных ситуаций: Закупка сырья на сумму 100 млн рублей при последующей продаже продукции всего за 5 млн, что привело к тяжелым убыткам и краху бизнеса;

Контракты с фиктивными или заведомо ненадежными партнерами, не имеющие экономической обоснованности;

Финансово-хозяйственные операции, не подкрепленные документами, что нарушает требования прозрачности и бухгалтерского учета. Для привлечения лица к ответственности важно доказать: его личное участие в заключении или исполнении спорной сделки;

прямую связь между этими действиями и наступившими последствиями — убытками или банкротством компании.

2. Налоговые нарушения

Ответственность за налоговые правонарушения — одна из самых «жестких» форм субсидиарки. Основанием служит решение налоговой инспекции, принятое по итогам проверки. Именно этот акт арбитражный управляющий прилагает к своему заявлению в суд. Чтобы привлечь контролирующее лицо, достаточно подтвердить два ключевых условия: наличие задолженности, возникшей именно в результате налогового правонарушения (а не из-за обычной просрочки по уплате задекларированных налогов);

превышение этой задолженности более чем на 50% от суммы всех остальных требований в реестре кредиторов. Пример из судебной практики: организация использовала схему с фиктивным НДС для минимизации налогов. После выездной проверки инспекция доначислила налог, пени и штраф. Счета компании были заблокированы, начались кассовые разрывы, а затем последовало банкротство. Арбитражный управляющий, основываясь на результатах проверки и показаниях работников, подал заявление о привлечении к ответственности генерального и финансового директоров. Итог: суд признал руководителей виновными и взыскал с них долг в рамках субсидиарной ответственности.

3. Непередача бухгалтерских документов арбитражному управляющему