Субсидиарная ответственность и дробление бизнеса: поучительная история, что бывает с теми, кто дробит бизнес и переводя его на подставные фирмы

Субсидиарная ответственность за дробление бизнеса: предыстория

К нам обратился Андрей — бывший участник ООО «Фогель», владевший 50% доли с 23.03.2013 по 02.04.2018. Он давно вышел из бизнеса, но неожиданно узнал, что арбитражный управляющий намерен привлечь его к субсидиарной ответственности.

Андрей был ошеломлен и не понимал, что происходит. Мы предложили ему рассказать все с самого начала.

Компания «Фогель» долгое время занималась логистикой и хранением товаров. Однако с конца 2018 года деятельность прекратилась. Ничего бы не случилось, если бы были уплачены все налоги.

После заявления налоговой от 7 декабря 2022 года компания признана банкротом. Конкурсный управляющий начал разбираться в причинах и выявил схему «перевода бизнеса» — сотрудники, имущество и клиенты «Фогеля» были полностью переданы новым фирмам, созданным специально для этого.

Эти две компании, получив готовую инфраструктуру, продолжили деятельность, фактически оставив «Фогель» с многомиллионной задолженностью перед бюджетом. Это сразу вызвало интерес налоговиков. Впоследствии было возбуждено уголовное дело по факту уклонения от уплаты налогов, а контролирующие лица и связанные юрлица попали под субсидиарку.

Но все осложнилось: субсидиарной ответственностью дело не ограничилось — один из руководителей был привлечен к уголовной ответственности. Андрей, осознав серьезность происходящего, обратился к нам. Мы начали глубоко анализировать ситуацию.

Позиция управляющего была агрессивной: он заявил, что привлечет всех, кто когда-либо «рулил» компанией, включая Андрея. Кроме него, в список попали и две компании — ООО «Центурион» и ООО «Энималс-Фуд», которым и досталось все имущество должника.

Интересно, что юридический контроль над компаниями и активами осуществляли все участники, кроме Андрея, что упрощало задачу арбитражного управляющего и налоговой.

Так как же «Фогель» оказался в такой ситуации? Все шло по плану, пока налоговая не провела проверку и не доначислила 87 млн рублей. После этого руководство решило перевести активы и бизнес на новые фирмы, просто бросив «Фогель» и тут речь идет не о классическом дроблении бизнеса, который используют в целях серой налоговой оптимизации.

Очевидно, при первоначальной проверки все надеялись на «авось». Но налоговики быстро выявили схему. В результате — уголовное дело, приговор Пушкинского городского суда и привлечение к ответственности ряда лиц.

Теперь разберемся, почему Андрей оказался «в обойме» у арбитражного управляющего:

Ему вменяется статус контролирующего должника лица, что якобы давало ему влияние на ключевые решения по передаче активов. Он, по версии управляющего, одобрял сделки по выводу бизнеса на другие юрлица. Эти действия, как полагает сторона обвинения, и привели к банкротству и ущербу для кредиторов. Приговор по уголовному делу в отношении руководителя компании используется как доказательство умышленного уклонения от налогов, усиливая аргументы по субсидиарке.

Вывод: следствие квалифицировало действия как незаконную схему, направленную на уклонение от уплаты налогов с участием группы лиц, контролировавших должника. Государству и налоговым органам был причинен ущерб, а Андрей оказался втянут в дело как соучастник.

Теперь, когда мы восстановили всю картину, пора перейти к разбору ключевых юридических и фактических сложностей, с которыми нам предстоит работать.