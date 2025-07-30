Субсидиарная ответственность и дробление бизнеса: поучительная история, что бывает с теми, кто дробит бизнес и переводя его на подставные фирмы

Субсидиарная ответственность за схемы дробления бизнеса — вполне реальный риск, поскольку такая практика часто применяется не только для минимизации налоговой нагрузки.
Дробление разделим на два вида:
Классическое дробление, чтобы не перепрыгнуть порог НДС — тут все понятно.
Дробление с целью уходов от долгов. Такая схема предполагает оседание долгов на серой компании, а вывод активов на белую. Об этом виде дробления мы сегодня и поговорим.
Рассмотрим типичную ситуацию, когда предприниматели пытаются уйти от выплаты долгов, прибегая к механизму искусственного разделения бизнеса. Сегодня подобные методы налоговой оптимизации получили широкое распространение, что вызвало повышенное внимание со стороны фискальных органов.
В рамках этого кейса будут проанализированы следующие аспекты:
Как может наступить субсидиарная ответственность за схемы дробления и уклонения от налогообложения.
Какие аргументы может использовать арбитражный управляющий для привлечения предпринимателей к субсидиарной ответственности за перевод активов на фиктивные компании.
Как материалы уголовного дела могут быть использованы для построения линии защиты.
Данный разбор будет полезен как специалистам по банкротству, так и бухгалтерам (руководителям) компаний — он поможет понять, что дробление бизнеса используется не только при уходе от налогов.
Небольшой спойлер: такие схемы редко заканчиваются чем-то хорошим.
Субсидиарная ответственность за дробление бизнеса: предыстория
К нам обратился Андрей — бывший участник ООО «Фогель», владевший 50% доли с 23.03.2013 по 02.04.2018. Он давно вышел из бизнеса, но неожиданно узнал, что арбитражный управляющий намерен привлечь его к субсидиарной ответственности.
Андрей был ошеломлен и не понимал, что происходит. Мы предложили ему рассказать все с самого начала.
Компания «Фогель» долгое время занималась логистикой и хранением товаров. Однако с конца 2018 года деятельность прекратилась. Ничего бы не случилось, если бы были уплачены все налоги.
После заявления налоговой от 7 декабря 2022 года компания признана банкротом. Конкурсный управляющий начал разбираться в причинах и выявил схему «перевода бизнеса» — сотрудники, имущество и клиенты «Фогеля» были полностью переданы новым фирмам, созданным специально для этого.
Эти две компании, получив готовую инфраструктуру, продолжили деятельность, фактически оставив «Фогель» с многомиллионной задолженностью перед бюджетом. Это сразу вызвало интерес налоговиков. Впоследствии было возбуждено уголовное дело по факту уклонения от уплаты налогов, а контролирующие лица и связанные юрлица попали под субсидиарку.
Но все осложнилось: субсидиарной ответственностью дело не ограничилось — один из руководителей был привлечен к уголовной ответственности. Андрей, осознав серьезность происходящего, обратился к нам. Мы начали глубоко анализировать ситуацию.
Позиция управляющего была агрессивной: он заявил, что привлечет всех, кто когда-либо «рулил» компанией, включая Андрея. Кроме него, в список попали и две компании — ООО «Центурион» и ООО «Энималс-Фуд», которым и досталось все имущество должника.
Интересно, что юридический контроль над компаниями и активами осуществляли все участники, кроме Андрея, что упрощало задачу арбитражного управляющего и налоговой.
Так как же «Фогель» оказался в такой ситуации? Все шло по плану, пока налоговая не провела проверку и не доначислила 87 млн рублей. После этого руководство решило перевести активы и бизнес на новые фирмы, просто бросив «Фогель» и тут речь идет не о классическом дроблении бизнеса, который используют в целях серой налоговой оптимизации.
Очевидно, при первоначальной проверки все надеялись на «авось». Но налоговики быстро выявили схему. В результате — уголовное дело, приговор Пушкинского городского суда и привлечение к ответственности ряда лиц.
Теперь разберемся, почему Андрей оказался «в обойме» у арбитражного управляющего:
Ему вменяется статус контролирующего должника лица, что якобы давало ему влияние на ключевые решения по передаче активов.
Он, по версии управляющего, одобрял сделки по выводу бизнеса на другие юрлица.
Эти действия, как полагает сторона обвинения, и привели к банкротству и ущербу для кредиторов.
Приговор по уголовному делу в отношении руководителя компании используется как доказательство умышленного уклонения от налогов, усиливая аргументы по субсидиарке.
Вывод: следствие квалифицировало действия как незаконную схему, направленную на уклонение от уплаты налогов с участием группы лиц, контролировавших должника. Государству и налоговым органам был причинен ущерб, а Андрей оказался втянут в дело как соучастник.
Теперь, когда мы восстановили всю картину, пора перейти к разбору ключевых юридических и фактических сложностей, с которыми нам предстоит работать.
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Трудности, с которыми мы столкнулись
1. Статус участника с долей 50%
Почти десять лет — с момента основания ООО — Андрей владел половиной уставного капитала. Такой объем участия — серьезный аргумент против нас: существует риск признания его фактическим бенефициаром. Особенно учитывая, что от момента выхода из состава участников до начала спорных действий прошло всего около полугода.
2. Общая судебная практика по субсидиарной ответственности
По официальным данным, вероятность привлечения к субсидиарке колеблется от 45 до 49%. Ежегодно объемы взысканий по таким делам исчисляются сотнями миллиардов рублей. Эти цифры свидетельствуют о высокой степени риска.
3. Сумма заявленной ответственности
Задолженность перед налоговой составляет 93 996 392,34 рубля. Возложение подобной суммы на физическое лицо способно кардинально изменить его жизнь. Для Андрея это означало не просто экономический удар — речь шла о судьбе в целом.
4. Приговор по уголовному делу в отношении бывшего директора
Вынесенный и вступивший в силу приговор по делу об уклонении от уплаты налогов подтверждает причинение ущерба кредиторам. Это значительно осложняет защиту Андрея, поскольку суд уже признал наличие противоправных последствий.
Наша позиция: Андрей — не виновен
Андрей оказался в сложной ситуации: он давно вышел из бизнеса, но его пытаются привлечь к субсидиарной ответственности. Мы разобрали дело по шагам.
Шаг 1. Проверка статуса КДЛ
Конкурсный управляющий считает Андрея контролирующим лицом. Мы доказали обратное:
Он владел 50% доли, но не имел решающего влияния.
Вышел из состава участников за 4 года до банкротства.
Все спорные действия произошли после его выхода из общества.
Мы собрали доказательства из уголовного дела, подтверждающие, что Андрей не имел отношения к выводу активов и не причинял вреда кредиторам.
Шаг 2. Отсутствие фактов влияния
Утверждения конкурсного управляющего не подкреплены доказательствами. Мы последовательно опровергли все ключевые обвинения:
Андрей не участвовал в передаче автотранспорта новым компаниям.
Он не переводил сотрудников — это подтверждено показаниями свидетелей из уголовного дела.
В новых организациях Андрей не числился ни сотрудником, ни учредителем.
Сделок от их имени он не заключал.
Прибыли от их деятельности он не получал.
Шаг 3. Уголовное дело
Суд по уголовному делу не дал никакой оценки действиям Андрея. Его фамилия в приговоре не фигурирует, показаний против него нет. Мы задали логичный вопрос: «А был ли вообще Андрей в этой истории?».
Мы сослались на правовую позицию: наличие приговора в отношении другого лица не является основанием для субсидиарной ответственности третьего (постановление АС Поволжского округа от 17.10.2023 № Ф06-29279/2017).
Вывод: доказательств вины Андрея нет. Просим суд отказать в привлечении его к ответственности.
Ознакомиться с полной версией статьи можно по ссылке: https://dolgiplus.ru/cases/subsidiarnaya-otvetstvennost-za-drobleniye-biznesa.
Субсидиарная ответственность за дробление бизнеса: какое решение вынес суд
После анализа материалов дела и установления настоящих виновников, причастных к дроблению компании «Фогель» и переводу ее активов на фиктивные структуры, суд привлек этих лиц к субсидиарной ответственности.
Что касается Андрея, суд учел все наши аргументы и полностью их принял. Он оказался единственным, в отношении кого было отказано в привлечении к ответственности. Мы провели масштабную работу и абсолютно удовлетворены итогом — еще одно дело выиграно в нашу пользу.
«Кейс — не вымысел, и в нем намек...»
Это дело оказалось непростым и вновь подтвердило: защита по субсидиарке требует системного подхода, внимательного изучения всех фактов и четкого понимания предмета доказывания. Пропусти один важный момент — и последствия могут быть необратимыми: для клиента все могло закончиться фатально.
Только тщательно разобрав ситуацию и предоставив доказательства, опровергающие доводы истца, мы последовательно устраняли каждое основание для привлечения. А если хотя бы одно из условий не подтверждено, привлечь к ответственности за банкротство уже невозможно.
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