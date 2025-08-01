Солидарная и субсидиарная ответственность: отличия и порядок привлечения

Солидарная ответственность означает, что все участники отвечают перед кредитором одинаково и в полном объеме. Кредитор может требовать всю сумму долга с любого из солидарных должников по своему выбору.

Пример. Два предпринимателя оформили совместный кредит на развитие бизнеса. Банк вправе взыскать полную сумму долга только с одного из них. После этого этот предприниматель имеет право взыскать половину долга со второго (в порядке регресса).

Правовое основание:

Статья 322 ГК: «При солидарной обязанности кредитор вправе требовать исполнения как от всех должников совместно, так и от любого из них в отдельности».

Субсидиарная ответственность представляет собой вид дополнительной ответственности. Лицо, к которому она применяется, несет обязанность по погашению долга лишь тогда, когда основной должник оказывается неспособным выполнить свои обязательства.

Пример. ООО признано банкротом. У компании нет средств на погашение долгов. В такой ситуации кредиторы могут обратиться в суд с требованием взыскать долг с директора или учредителя, но только после подтверждения того, что с самой компании взыскание невозможно.

Правовая база:

Статья 399 ГК: «Кредитор вправе обратиться с требованием к субсидиарному должнику только при отказе основного должника исполнить обязательство».

Ключевые отличия солидарной и субсидиарной ответственности заключаются в порядке взыскания долга, условиях привлечения и уровне обязательств каждого из участников: