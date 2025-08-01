Солидарная и субсидиарная ответственность: отличия и порядок привлечения

Солидарная ответственность означает, что все участники отвечают перед кредитором одинаково и в полном объеме. Кредитор может требовать всю сумму долга с любого из солидарных должников по своему выбору.
Пример. Два предпринимателя оформили совместный кредит на развитие бизнеса. Банк вправе взыскать полную сумму долга только с одного из них. После этого этот предприниматель имеет право взыскать половину долга со второго (в порядке регресса).
Правовое основание:
Статья 322 ГК: «При солидарной обязанности кредитор вправе требовать исполнения как от всех должников совместно, так и от любого из них в отдельности».
Субсидиарная ответственность представляет собой вид дополнительной ответственности. Лицо, к которому она применяется, несет обязанность по погашению долга лишь тогда, когда основной должник оказывается неспособным выполнить свои обязательства.
Пример. ООО признано банкротом. У компании нет средств на погашение долгов. В такой ситуации кредиторы могут обратиться в суд с требованием взыскать долг с директора или учредителя, но только после подтверждения того, что с самой компании взыскание невозможно.
Правовая база:
Статья 399 ГК: «Кредитор вправе обратиться с требованием к субсидиарному должнику только при отказе основного должника исполнить обязательство».
Статьи 61.11–61.14 закона № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» — основания и порядок привлечения к субсидиарной ответственности при банкротстве.
Ключевые отличия солидарной и субсидиарной ответственности заключаются в порядке взыскания долга, условиях привлечения и уровне обязательств каждого из участников:
Критерий
Солидарная ответственность
Субсидиарная ответственность
Кто платит в первую очередь
Любой из должников (по выбору кредитора)
Сначала основной должник, затем — дополнительный
Основание возникновения
Договор, закон, совместное обязательство
Закон, специальные случаи (банкротство, вред и др.)
Можно ли регрессировать
Да, между должниками
Да, но только если есть основания
Нужен ли отдельный суд
Нет, можно требовать напрямую
Да, нужен суд и доказательства вины/невозможности
Типичная сфера применения
Кредиты, поручительство, договоры
Банкротство, ответственность руководителей и учредителей
Как осуществляется привлечение к субсидиарной ответственности
Процедура привлечения к субсидиарной ответственности четко регламентирована, особенно при рассмотрении дел о банкротстве юридических лиц.
Право инициировать привлечение принадлежит как арбитражному управляющему, так и кредитору, если имеются основания полагать, что действия либо бездействие контролирующего должника лица (КДЛ) привели к невозможности исполнения финансовых обязательств.
Далее подается заявление в арбитражный суд, который рассматривает ряд ключевых обстоятельств: факт фактического контроля над юридическим лицом, наличие причинно-следственной связи между действиями КДЛ и наступлением банкротства, а также невозможность удовлетворить требования за счет имущества самой компании.
На основании анализа представленных доказательств суд выносит решение — привлечь лицо к субсидиарной ответственности в полном объеме либо ограничиться частичной компенсацией ущерба.
Когда возникает солидарная ответственность
Обязанность нести ответственность может возникнуть в результате заключения общего договора (например, совместный кредит) или при причинении вреда несколькими лицами одновременно — как в случае с совместным ущербом имуществу. Также солидарка может быть предусмотрена в рамках холдинговых структур или групп компаний.
Основание для солидарной ответственности может быть прямо установлено договором или закреплено на уровне закона. В таких случаях каждый из участников несет равную и одновременную ответственность за общее обязательство.
В отличие от этого, субсидиарная ответственность представляет собой вспомогательный механизм: она вступает в силу, когда основной должник не в состоянии самостоятельно исполнить обязательства перед кредитором.
Для бизнеса особенно актуальна субсидиарная модель, потому что директора, собственники, бухгалтеры могут быть привлечены после банкротства компании, если суд сочтет, что они нарушили законы или вывели активы.
С виду слова очень похожие и общие черты у них тоже имеются, часто люди не понимают, в чем тут «собака зарыта»: путают одно понятие с другим. Между этими двумя понятиями существует огромная разница, о которой мы и поговорим в статье.
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Что такое солидарная ответственность простым языком
Солидарная ответственность — это когда один долг обязаны вернуть сразу несколько человек. Кредитор может потребовать деньги с любого из них — хоть с одного, хоть с нескольких. Кто именно платит — не важно, главное, чтобы долг был погашен полностью.
Например, если Иванов и Петров вместе несут солидарную ответственность и Иванов оплатил всю сумму, он потом может требовать с Петрова его долю. Кредитора это уже не волнует — он свои деньги получил.
Важно не путать с долевой ответственностью: там каждый отвечает только за свою часть. А при солидарной — все обязаны за все вместе. Если кто-то не заплатил, остальные покрывают и его часть.
Для кредитора это удобно, он получает больше гарантий возврата долга. А между собой должники потом могут разбираться, кто кому сколько должен.
Солидарная и субсидиарная ответственность: как регулируется
Субсидиарная ответственность применяется при банкротстве компании и возлагается на лиц, причастных к ее финансовому краху. Это легальный механизм взыскания долга, если имущества должника недостаточно, что случается в большинстве случаев.
Слово «субсидиарная» означает «дополнительная» — она наступает, когда основного должника уже нечем покрывать долг.
Пример: долг компании — 100 млн рублей, в банкротстве удалось вернуть только 50 млн. Оставшиеся 50 млн взыскиваются с руководителя, привлеченного к субсидиарной ответственности.
С полной версией статьи можно ознакомиться по ссылке: https://dolgiplus.ru/blog/solidarnaya-i-subsidiarnaya-otvetstvennost.
Разница солидарной и субсидиарной ответственности
Солидарная и субсидиарная ответственность: в чем разница?
Эти два вида ответственности различаются не только по смыслу, но и по правовому регулированию. Солидарная ответственность регулируется Гражданским кодексом, а субсидиарная — законом «О несостоятельности (банкротстве)». Для привлечения к субсидиарке необходимы веские основания: незаконные действия контролирующих лиц (вывод активов, налоговые нарушения и др.).
В случае банкротства возможно одновременное применение субсидиарной и солидарной ответственности. Когда к субсидиаркке привлекаются несколько лиц, в решении указывается: привлечь к субсидиарной ответственности солидарно.
Похожий механизм действует при договорной субсидиарной ответственности. Например, поручитель отвечает по кредиту, если основной заемщик не платит. То же касается коммерческой цессии: участники обязаны возместить ущерб правообладателю, если его причинили вторичные пользователи.
Кто может быть привлечен к субсидиарной ответственности по банкротству ООО:
директор;
учредитель;
акционер с долей более 50%;
главный бухгалтер;
топ-менеджеры.
Перечень таких лиц не является окончательным. К ответственности может быть привлечен любой, кто фактически осуществлял контроль над компанией, при условии установления самого факта контроля и связи между его действиями и возникновением банкротства. Это могут быть, в том числе, близкие родственники, управляющие аффилированных структур или бывшие руководители (если они покинули пост не позже чем за 3 года до появления признаков неплатежеспособности).
В случае привлечения бенефициара к субсидиарной ответственности он отвечает личным имуществом, за исключением, например, единственного жилья. Все остальное имущество может быть реализовано на торгах с целью погашения долгов.
Условия привлечения к субсидиарке с взысканием личного имущества:
После конкурсного производства остались долги.
Действия субсидиарного ответчика нанесли ущерб.
Руководство не подало заявление о банкротстве вовремя.
При субсидиарке применяется презумпция виновности: обязанность доказательства невиновности лежит на самом ответчике. Вся документация компании должна быть оформлена корректно и без искажений. Арбитражный управляющий проверяет, имело ли место преднамеренное либо фиктивное банкротство. При отсутствии бухгалтерии или наличии искажений в отчетности риск привлечения к ответственности существенно возрастает.
Кто может инициировать субсидиарку:
налоговая;
кредиторы;
сотрудники;
арбитражный управляющий.
Солидарная и субсидиарная ответственность могут применяться одновременно. Если у компании недостаточно активов, контролирующих лиц могут привлечь солидарно — то есть взыскание будет с них всех вместе. Если вам требуется защита от субсидиарной ответственности, в том числе и солидарной, рекомендуется обращаться к юристам заблаговременно, еще до рассмотрения дела судом первой инстанции.
Защита от субсидиарной ответственности
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