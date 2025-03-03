Настали первые весенние дни. Впереди радостное ожидание Международного женского дня, поздравлений и подарков. И пусть сегодня только понедельник, но хочется немного отвлечься от работы и подумать о чем-то приятном. Например, а не пора ли запланировать отпуск?

Выберете один из вариантов продолжения фразы. Если все выбранные варианты правильные — вам точно пора в отпуск!

Заповедь бухгалтера: если вы считаете, что у вас все плохо… …пора обратиться к психологу …пора что-то менять …возьми калькулятор и пересчитай еще раз

Бухгалтерский отпуск — это …когда на работу можно ходить, когда захочешь …когда баланс сошелся, а юбка — нет ...удалить все аккаунты, купить другой телефон, уехать в другую страну, добраться на автобусе до дикого пляжа и все равно получить бутылку с письмом: «НУЖНА КОПИЯ БУХОТЧЕТНОСТИ. СРОЧНО.»

Бухгалтера очень любят выходные, потому что… …можно отвлечься от забот …можно полностью посвятить время себе …можно быстро и без пробок доехать до работы

Для оптимиста стакан наполовину полон, для пессимиста — наполовину пуст, для бухгалтера… …вдвое больше, чем нужно …не важно, ведь всегда можно долить …на половину — ста, на половину — кан

Звонок в компанию: «Подскажите, как работает ваша бухгалтерия?» …замечательно! …с 9.00 до 18.00! …смотря кто спрашивает?

Какой у бухгалтера график работы? … плавающий, в нем тонут и захлебываются с 9.00 до 18.00! смотря кто спрашивает?

Художник: «я так вижу». Писатель: «я так понимаю». Актер: «я так чувствую». Бухгалтер: … … я так считаю … я так отчитываюсь … я так устал

Хорошего бухгалтера… …тяжело найти …легко потерять …трудно забыть

Если вы верно выбрали больше одного варианта, то вам точно пора подумать об отпуске. А нервное шуршание бумаг лучше всего сменить на плеск воды, пение птиц и вид из панорамного окна вашей каюты на борту теплоходов Донинтурфлот. Представили? Тогда переходите на сайт и бронируйте круиз.

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