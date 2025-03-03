АО Донинтурфлот
Отпуска

Не пора ли запланировать отпуск?

Настали первые весенние дни. Впереди радостное ожидание Международного женского дня, поздравлений и подарков. И пусть сегодня только понедельник, но хочется немного отвлечься от работы и подумать о чем-то приятном. Например, а не пора ли запланировать отпуск?
Не пора ли запланировать отпуск?
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

Выберете один из вариантов продолжения фразы. Если все выбранные варианты правильные — вам точно пора в отпуск!

Заповедь бухгалтера: если вы считаете, что у вас все плохо…

Бухгалтерский отпуск — это

Бухгалтера очень любят выходные, потому что…

Для оптимиста стакан наполовину полон, для пессимиста — наполовину пуст, для бухгалтера…

Звонок в компанию: «Подскажите, как работает ваша бухгалтерия?»

Какой у бухгалтера график работы?

Художник: «я так вижу». Писатель: «я так понимаю». Актер: «я так чувствую». Бухгалтер: …

Хорошего бухгалтера…

Если вы верно выбрали больше одного варианта, то вам точно пора подумать об отпуске. А нервное шуршание бумаг лучше всего сменить на плеск воды, пение птиц и вид из панорамного окна вашей каюты на борту теплоходов Донинтурфлот. Представили? Тогда переходите на сайт и бронируйте круиз.

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АО Донинтурфлот

АО Донинтурфлот

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