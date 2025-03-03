Не пора ли запланировать отпуск?

Выберете один из вариантов продолжения фразы. Если все выбранные варианты правильные — вам точно пора в отпуск!
Заповедь бухгалтера: если вы считаете, что у вас все плохо…
Бухгалтерский отпуск — это
Бухгалтера очень любят выходные, потому что…
Для оптимиста стакан наполовину полон, для пессимиста — наполовину пуст, для бухгалтера…
Звонок в компанию: «Подскажите, как работает ваша бухгалтерия?»
Какой у бухгалтера график работы?
Художник: «я так вижу». Писатель: «я так понимаю». Актер: «я так чувствую». Бухгалтер: …
Хорошего бухгалтера…
Если вы верно выбрали больше одного варианта, то вам точно пора подумать об отпуске. А нервное шуршание бумаг лучше всего сменить на плеск воды, пение птиц и вид из панорамного окна вашей каюты на борту теплоходов Донинтурфлот. Представили? Тогда переходите на сайт и бронируйте круиз.
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