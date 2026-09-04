Как вернуть деньги за билеты на концерт Канье Уэста: отмена, перенос и замена артиста

Невозвратные билеты по акции: границы условия

Само по себе условие тут законно. Билеты, приобретённые в рамках «специальных программ и акций, предусматривающих особые условия приобретения билетов, в том числе льготы, скидки», к возврату могут не приниматься, кроме именных.

Невозвратность действует только против отказа по инициативе покупателя, то есть против «передумал» и «поменялись планы». К отмене, замене и переносу она отношения не имеет: там возврат полный независимо от того, по акции куплен билет или нет.

Если единственный признак акции это диапазон дат покупки, а выгоды покупатель не получил, основание для невозвратности становится предметом спора о факте. Сравнивается цена в период акции и вне его.

Наконец, ущемляющее условие ничтожно, и работает это автоматически, без суда. Формулировка части 1 статьи 16 закона о защите прав потребителей: «Недопустимые условия договора, ущемляющие права потребителя, ничтожны». Ничтожное условие не порождает последствий с момента включения в договор, поэтому ссылка на пункт оферты сама по себе ничего не решает.

Категория места на всё это не влияет. Возврат за VIP-ложу состоялся из-за конкретного нарушения при информировании, когда на сайте не были указаны номера мест. У покупателя обычного билета этого нарушения может не быть, и копировать чужую аргументацию дословно не стоит. Общий вывод из кейса другой: закон не делит покупателей по цене билета, и искать нужно своё нарушение в описании мероприятия, в условиях акции, в информации о месте и времени.

КОММЕНТАРИЙ ЭКСПЕРТА — Фиктивность «акции»

Вопрос: что должен доказать покупатель, если билеты снова появятся в продаже в сентябре, но при этом для покупателей «Акции» фактически скидки не было, а единственным признаком акции стал диапазон дат покупки? Достаточно ли этого, чтобы условие о невозвратности считалось ничтожным?