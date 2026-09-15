Включение в реестр требований кредиторов: сроки по процедурам, состав документов и доказательства направления

Что делать прямо сейчас
Определите процедуру должника и дату публикации сведений о ней. Посчитайте срок для этой процедуры. Подготовьте требование и документы, подтверждающие его обоснованность. Направьте требование в арбитражный суд в электронном виде, а остальным адресатам, состав которых зависит от процедуры, отдельными отправлениями, сохранив доказательства направления по каждому из них.
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Две вещи, которые часто упускают:
Доказательства направления остальным адресатам прикладываются к заявлению в “Мой арбит”р — без них заявление оставят без движения. Поэтому чек и трек нужны раньше подачи в суд, а не после!
Обратно суд ничего по почте не пришлёт. Определения размещаются на kad.arbitr.ru, и вы считаетесь получившим их на следующий день после размещения — отдельно бумагу не направляют (п. 36 Пленума № 40). Отслеживать движение спора нужно самому.
С какой даты идёт срок
Срок считается от даты публикации сведений о процедуре. Не от дня, когда вы узнали о банкротстве, не от даты определения суда и не от момента, когда управляющий вам позвонил.
Сведения, подлежащие опубликованию, при условии их предварительной оплаты включаются в Единый федеральный реестр сведений о банкротстве и опубликовываются в официальном издании, определённом Правительством Российской Федерации (п. 1 ст. 28 Закона о банкротстве). Отсюда практический вывод: следить за должниками придётся самостоятельно.
Сам факт банкротства не означает, что кредитор получит персональное уведомление, и правила здесь разные для организаций и для граждан.
В банкротстве организации личное уведомление кредиторов законом не предусмотрено: временный управляющий обязан направить для опубликования сообщение о введении наблюдения, а прежняя обязанность уведомлять выявленных кредиторов из ст. 68 исключена (п. 1 ст. 68, утративший силу п. 2 ст. 68).
В банкротстве гражданина обязанность есть. Финансовый управляющий направляет по почте уведомление о введении реструктуризации долгов всем известным ему кредиторам не позднее 15 дней с даты вынесения определения, а при признании гражданина банкротом по упрощённой схеме — уведомление о введении реализации имущества в тот же 15-дневный срок (п. 3 ст. 213.8, п. 2.1 ст. 213.24). Но обязанность касается только известных управляющему кредиторов, а срок на предъявление требования всё равно идёт от публикации. Если в вашей дебиторке есть проблемные контрагенты, проверка публикаций по ним должна быть регулярной процедурой, а не разовым действием после того, как деньги перестали приходить.
Сроки по процедурам
Процедура
С какой даты идёт срок
Сколько времени
Кому направлять
Норма
Наблюдение
дата опубликования сообщения о введении наблюдения
30 календарных дней для участия в первом собрании кредиторов
арбитражный суд (электронно), должник, временный управляющий
п. 1 ст. 71
Финансовое оздоровление
специальный срок предъявления требований законом не установлен
требования рассматриваются по правилам ст. 100
арбитражный суд (электронно), административный управляющий
п. 5 ст. 81, ст. 100
Внешнее управление
срок не установлен
в любой момент в ходе внешнего управления
арбитражный суд (электронно), внешний управляющий
п. 1 ст. 100
Конкурсное производство
дата опубликования сведений о признании должника банкротом и об открытии конкурсного производства
2 месяца, затем реестр закрывается
арбитражный суд (электронно), конкурсный управляющий
абз. 2 и 3 п. 1 ст. 142, ст. 100
Реструктуризация долгов гражданина
дата опубликования сообщения о признании обоснованным заявления о признании гражданина банкротом
2 месяца
арбитражный суд (электронно), гражданин-должник, финансовый управляющий
п. 2 ст. 213.8, ст. 71
Реализация имущества гражданина
дата опубликования сведений о признании гражданина банкротом и о введении реализации имущества
2 месяца
арбитражный суд (электронно), финансовый управляющий
п. 4 ст. 213.24, абз. 3 п. 1 ст. 142
Три опорные формулировки стоит держать в голове дословно:
Наблюдение: «для целей участия в первом собрании кредиторов кредиторы вправе предъявить свои требования к должнику в течение тридцати календарных дней с даты опубликования сообщения о введении наблюдения» (п. 1 ст. 71).
Внешнее управление: кредиторы вправе предъявить требования «в любой момент в ходе внешнего управления» (п. 1 ст. 100).
Конкурсное производство: «реестр требований кредиторов подлежит закрытию по истечении двух месяцев с даты опубликования сведений о признании должника банкротом и об открытии конкурсного производства» (абзац третий п. 1 ст. 142).
Отдельно про финансовое оздоровление, потому что здесь легко ошибиться. Специального срока предъявления требований, аналогичного 30 дням в наблюдении, закон для этой процедуры не устанавливает: п. 5 ст. 81 отсылает к порядку рассмотрения требований по ст. 100, а ст. 82 регулирует управление должником и сроков предъявления требований не содержит. Встречающееся утверждение о тридцати днях со ссылкой на ст. 82 текстом закона не подтверждается.
30 дней в наблюдении и 2 месяца в конкурсном производстве работают по-разному. Первый срок нужен, чтобы попасть в первое собрание кредиторов и влиять на выбор процедуры. Второй определяет, попадёте ли вы в реестр требований кредиторов наравне с остальными.
У банкротства гражданина двух одинаковых сроков тоже не бывает. При реструктуризации долгов кредиторы вправе предъявить требования в течение 2 месяцев с даты опубликования сообщения о признании обоснованным заявления о признании гражданина банкротом (п. 2 ст. 213.8). В процедуре реализации имущества требования рассматриваются в порядке ст. 100, а срок предъявления составляет два месяца со дня опубликования сведений о признании гражданина банкротом и о введении реализации имущества (п. 4 ст. 213.24, абзац третий п. 1 ст. 142, п. 24 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 13.10.2015 № 45). Пропущенный по уважительной причине срок может быть восстановлен арбитражным судом.
Ещё одна деталь, которая экономит время. Требование, поданное в наблюдении в тридцатидневный срок, суд рассматривает не сразу: он приступает к проверке по истечении ещё 30 календарных дней со дня окончания срока на предъявление требований (п. 2 ст. 71).
Верховный Суд: требования кредиторов рассматриваются не ранее истечения двух тридцатидневных сроков, то есть 60 календарных дней (п. 21 постановления Пленума ВС РФ от 17.12.2024 № 40). В процедурах, идущих по ст. 100, отсчёт другой: 30 календарных дней со дня предъявления требования, а не со дня публикации (п. 3 ст. 100, п. 22 того же постановления).
Кому направлять требование
Здесь теряют дело чаще, чем на составлении текста. Состав адресатов задаёт не общее правило, а конкретная процедура.
В наблюдении требования «направляются в арбитражный суд в электронном виде в порядке, установленном процессуальным законодательством, должнику и временному управляющему с приложением судебного акта или иных документов, подтверждающих обоснованность этих требований» (п. 1 ст. 71). Три адресата, и доказательство направления нужно по каждому.
В процедурах, которые идут по ст. 100, адресатов двое. Требования направляются в арбитражный суд в электронном виде и арбитражному управляющему (п. 1 ст. 100). Это внешнее управление, финансовое оздоровление (п. 5 ст. 81), конкурсное производство (абзац второй п. 1 ст. 142) и реализация имущества гражданина (п. 4 ст. 213.24). Должник в этот перечень не входит.
Способ направления в суд теперь жёстко задан. Статьи 71 и 100 изменены Федеральным законом от 29.05.2024 № 107-ФЗ: требование направляется в арбитражный суд в электронном виде в порядке, установленном процессуальным законодательством. Пленум Верховного Суда разъяснил последствия: кредитор, обратившийся с требованием на бумажном носителе, должен обосновать невозможность соблюдения электронной формы, иначе требование оставляют без движения, а при неустранении нарушения возвращают (п. 19 постановления от 17.12.2024 № 40).
К обстоятельствам, оправдывающим бумагу, Пленум относит отсутствие доступа в интернет в местности проживания кредитора, отсутствие технической или финансовой возможности пользоваться сетью, нахождение в местах лишения свободы; пока не доказано иное, предполагается, что кредитор может подать документы электронно. То же правило действует в делах о банкротстве граждан и распространяется на возражения против требований других кредиторов (п. 19 и 25 постановления № 40).
Должнику и арбитражному управляющему требование направляется отдельно, с приложением документов, подтверждающих его обоснованность. Здесь электронная форма не обязательна, и именно эти отправления приходится доказывать почтовыми документами.
Проверить, что требование дошло, помогает обязанность управляющего. Он включает в Единый федеральный реестр сведений о банкротстве сведения о предъявлении кредитором требования в течение 5 рабочих дней с даты его получения, а сведения о включении требования в реестр — в течение пяти рабочих дней с даты включения (п. 7.2 ст. 16, введён Федеральным законом от 08.08.2024 № 227-ФЗ). В сообщении указываются наименование должника и кредитора, ИНН или ОГРН, сумма заявленных требований и основание их возникновения. Прежнее правило п. 2 ст. 100 этим же законом отменено с 1 сентября 2024 года, ссылаться на него больше нельзя.
Если в течение 5 рабочих дней с момента получения требования управляющим сведения о его предъявлении в реестре не появились, стоит проверить факт получения и при необходимости обратиться к управляющему или в суд. Отсчёт идёт от получения требования управляющим, а не от дня, когда кредитор его отправил.
Что приложить к требованию
Закон говорит о приложении «судебного акта или иных документов, подтверждающих обоснованность» (п. 1 ст. 71, п. 1 ст. 100). Отсюда два сценария:
Долг подтверждён решением суда. К заявлению прикладывается вступивший в силу судебный акт и исполнительный документ, если он выдавался. Возражать против такого требования по существу управляющий и другие кредиторы могут не в споре о включении в реестр: если они считают, что судебный акт, на котором основано требование, нарушает их права, они вправе обратиться с заявлением об отмене этого акта по правилам пересмотра по вновь открывшимся обстоятельствам (п. 12 ст. 16). Срок на такое заявление считается с момента, когда они узнали или должны были узнать о нарушении своих прав.
Судебного акта нет. Обоснованность доказывается первичкой: договор, спецификации, накладные или акты, платёжные поручения, акт сверки. К требованию следует приложить подробный расчёт задолженности с разбивкой на основной долг, проценты, неустойку и другие составляющие. Требование кредитора в деле о банкротстве проверяется судом по существу, и голая цифра из бухгалтерской программы этой проверки не проходит.
Про госпошлину. Ответ зависит от наличия судебного акта.
Если требование подтверждено вступившим в законную силу судебным актом, государственная пошлина не уплачивается: от неё освобождены «кредиторы — по требованиям о включении в реестр требований кредиторов в деле о несостоятельности (банкротстве), если их требования подтверждены вступившими в законную силу судебными актами» (подп. 5 п. 1 ст. 333.37 НК РФ).
Если такого судебного акта нет, по заявлениям, требованиям и иным обособленным спорам в деле о банкротстве уплачивается 50% государственной пошлины, определяемой по правилам п. 1 ст. 333.21 НК РФ исходя из существа заявленных требований (подп. 9 п. 1 ст. 333.21 НК РФ).
Как требование попадает в реестр
Направить документы управляющему недостаточно. Включение в реестр требований кредиторов должника происходит на основании определения арбитражного суда о включении требования в реестр (п. 1 ст. 71, п. 1 ст. 100). Управляющий или реестродержатель вносит запись по этому определению, а не по собственной оценке представленных документов: требования «включаются в реестр требований кредиторов и исключаются из него арбитражным управляющим или реестродержателем исключительно на основании вступивших в силу судебных актов, устанавливающих их состав и размер, если иное не определено настоящим пунктом» (п. 6 ст. 16). Исключение сделано для требований по выходным пособиям и оплате труда.
Сам реестр ведёт арбитражный управляющий или реестродержатель (п. 1 ст. 16). Реестродержателем выступает профессиональный участник рынка ценных бумаг, ведущий реестры владельцев ценных бумаг.
С 2024 года изменился и порядок рассмотрения. По общему правилу требование рассматривает судья единолично, без проведения судебного заседания и вызова участников дела, а результат оформляется определением, которое подписывается в виде резолютивной части (п. 2 ст. 71, п. 3 ст. 100). Мотивированное определение изготавливается по заявлению, поданному в течение пяти дней со дня размещения резолютивной части, либо при подаче апелляционной жалобы.
Возражения на требование могут заявить лица, перечисленные в п. 10 ст. 16: участвующие в деле о банкротстве и в арбитражном процессе по делу. Возражения должны поступить непосредственно в арбитражный суд до истечения срока, отведённого суду на рассмотрение требования: в наблюдении это 30 календарных дней со дня окончания срока предъявления требований (п. 3 ст. 71), в процедурах по ст. 100 — тридцать календарных дней со дня предъявления требования (п. 3.1 ст. 100). Если поступили мотивированные возражения, требование рассматривается в судебном заседании в течение месяца после окончания срока на возражения.
Кредиторы, предъявившие требования, приобретают статус лиц, участвующих в деле о банкротстве, включая право возражать против требований других кредиторов (абзац второй п. 10 ст. 16).
Заявление о включении требований в реестр кредиторов, таким образом, запускает отдельный обособленный спор внутри дела о банкротстве. Планируйте это как процесс, а не как формальность.
Отсюда следствие, которое стоит проговорить отдельно. Отправка документов должнику и управляющему сама по себе не означает подачи требования о включении в реестр. Чтобы требование было включено, кредитор должен предъявить его в арбитражный суд в установленном порядке.
Очередь и что она означает на практике
Очередность удовлетворения требований кредиторов установлена п. 4 ст. 134: в первую очередь расчёты по требованиям граждан за причинение вреда жизни или здоровью, во вторую выходные пособия и оплата труда, в третью расчёты с другими кредиторами.
В третью очередь удовлетворяются требования конкурсных кредиторов и уполномоченных органов, с исключениями, установленными Законом о банкротстве (п. 2 ст. 142).
Коммерческий кредитор с долгом по поставке или подряду попадает в третью очередь. Требования каждой очереди удовлетворяются после полного удовлетворения требований предыдущей, а при нехватке денег внутри очереди они распределяются пропорционально суммам требований, включённых в реестр (п. 2 и 3 ст. 142). Конкретного процента удовлетворения не назовёт никто: он зависит от конкурсной массы по конкретному делу.
Для кредиторов по обязательствам, обеспеченным залогом имущества должника, действуют специальные правила удовлетворения требований (ст. 138).
Срок пропущен
Первое, что нужно проверить, — можно ли срок восстановить. В конкурсном производстве это прямо предусмотрено законом: требование кредитора считается заявленным в срок, если по ходатайству кредитора и при наличии уважительных причин этот срок восстановлен арбитражным судом (абзац третий п. 1 ст. 142 в редакции Федерального закона от 29.05.2024 № 107-ФЗ). В банкротстве гражданина восстановление предусмотрено и при реструктуризации долгов (п. 2 ст. 213.8), и в процедуре реализации имущества (п. 4 ст. 213.24). Во всех случаях нужно ходатайство и уважительная причина, которую придётся обосновывать, а вопрос о восстановлении суд разрешает одновременно с проверкой обоснованности требования.
Если срок не восстановлен, право требования не пропадает, но меняется источник удовлетворения. Требования, заявленные после закрытия реестра или в случае отказа в восстановлении срока, удовлетворяются за счёт имущества должника, оставшегося после удовлетворения требований кредиторов, включённых в реестр (п. 4 ст. 142). Это и есть зареестровые требования кредиторов.
Из этого правила есть исключение, о котором часто забывают. Оно не применяется к требованиям, заявленным до истечения шести месяцев со дня закрытия реестра, если на день закрытия не вынесен либо не вступил в силу судебный акт или акт иного уполномоченного государственного органа, наличие которого обязательно для выявления соответствующей задолженности. Такие требования считаются заявленными в установленный срок (абзац третий п. 4 ст. 142). Типичный случай — задолженность, которая устанавливается решением налогового органа.
Формально право сохраняется. Экономический результат для кредитора, заявившего требование после закрытия реестра, как правило, существенно хуже, чем у реестровых кредиторов: расчёты с ним начинаются только после того, как реестр закрыт и требования из него удовлетворены.
Отдельно стоит отметить, что пропуск двухмесячного срока при реструктуризации долгов гражданина не блокирует рассмотрение требования: оно всё равно проверяется судом для целей включения в реестр, но кредитор лишается права участвовать в первом собрании кредиторов (п. 23 постановления Пленума ВС РФ от 13.10.2015 № 45).
Ошибки
Ждать персонального уведомления. В банкротстве организации закон гарантирует публикацию, а не письмо в ваш адрес. В банкротстве гражданина управляющий уведомляет только известных ему кредиторов, и срок всё равно идёт от публикации.
Считать срок от дня, когда узнали о банкротстве. Срок идёт от даты опубликования сведений.
Подать требование в суд на бумаге без объяснений. Требование оставят без движения, а при неустранении нарушения вернут.
Направить требование только управляющему. В наблюдении адресатов трое, и суд с должником в их числе.
Приложить расчёт без первичных документов, когда судебного акта нет. Обоснованность требования проверяется по существу.
Отправить заказным письмом без фиксации состава вложения там, где перечень документов может стать спорным.
Сложить доказательства направления в одну папку без разбивки по адресатам. Доказывать придётся направление каждому.
Пропустить два месяца в конкурсном производстве в расчёте восстановить срок позже. Восстановление возможно, но требует ходатайства и уважительной причины, которую придётся доказывать.
Частые вопросы
С какого дня считать срок на включение в реестр?
От даты опубликования сведений о процедуре, а не от дня, когда кредитор узнал о банкротстве. В наблюдении это дата опубликования сообщения о введении наблюдения, в конкурсном производстве — дата опубликования сведений о признании должника банкротом.
Кому направлять требование кредитора?
В наблюдении в арбитражный суд, должнику и временному управляющему (п. 1 ст. 71). Во внешнем управлении, конкурсном производстве и реализации имущества гражданина в арбитражный суд и арбитражному управляющему (п. 1 ст. 100, п. 1 ст. 142, п. 4 ст. 213.24). В суд требование направляется в электронном виде в порядке, установленном процессуальным законодательством, остальным адресатам — почтой, и доказательства нужны по каждому отдельно.
Можно ли подать требование в суд на бумаге?
Только обосновав невозможность соблюдения электронной формы. Без такого обоснования требование оставят без движения и предложат устранить нарушение, а если этого не сделать, вернут (п. 19 постановления Пленума ВС РФ от 17.12.2024 № 40).
Нужно ли решение суда, чтобы заявить требование?
Нет. Закон допускает приложение судебного акта либо иных документов, подтверждающих обоснованность требования. Без судебного акта обоснованность доказывается договором, накладными, актами и платёжными документами с расчётом суммы.
Что будет, если пропустить срок?
Сначала стоит заявить ходатайство о восстановлении срока: при уважительной причине суд вправе его восстановить (абзац третий п. 1 ст. 142, п. 2 ст. 213.8, п. 4 ст. 213.24). Если срок не восстановлен, требование не пропадает, но удовлетворяется за счёт имущества, оставшегося после расчётов с реестровыми кредиторами.
Платится ли госпошлина за включение в реестр?
Зависит от того, есть ли судебный акт. Если требование подтверждено вступившим в законную силу судебным актом, пошлина не уплачивается (подп. 5 п. 1 ст. 333.37 НК РФ). Если акта нет, уплачивается 50 процентов пошлины, определяемой по п. 1 ст. 333.21 НК РФ исходя из существа заявленных требований (подп. 9 п. 1 ст. 333.21 НК РФ).
Как узнать, что должник банкротится?
По публикациям сведений о банкротстве: они включаются в Единый федеральный реестр сведений о банкротстве и публикуются в официальном издании, определённом Правительством (п. 1 ст. 28).
Вывод
Включение в реестр требований кредиторов держится на трёх вещах, которые кредитор контролирует сам: вовремя замеченная публикация, полный комплект документов и доказанное направление каждому адресату.
Кредитору не стоит рассчитывать на персональное уведомление, и сведения о банкротстве контрагента лучше контролировать самостоятельно. Обоснованность требования проверяет суд, а не управляющий. Направление доказывает тоже кредитор: адресом, датой, составом вложения и статусом доставки по каждому отправлению.
Пропуск срока само требование не прекращает и при уважительной причине может быть восстановлен, но если восстановления не произошло, заявленное после закрытия реестра требование удовлетворяется за счёт оставшегося имущества в порядке ст. 142.
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