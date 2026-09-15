Включение в реестр требований кредиторов: сроки по процедурам, состав документов и доказательства направления

Кому направлять требование

Здесь теряют дело чаще, чем на составлении текста. Состав адресатов задаёт не общее правило, а конкретная процедура.

В наблюдении требования «направляются в арбитражный суд в электронном виде в порядке, установленном процессуальным законодательством, должнику и временному управляющему с приложением судебного акта или иных документов, подтверждающих обоснованность этих требований» (п. 1 ст. 71). Три адресата, и доказательство направления нужно по каждому.

В процедурах, которые идут по ст. 100, адресатов двое. Требования направляются в арбитражный суд в электронном виде и арбитражному управляющему (п. 1 ст. 100). Это внешнее управление, финансовое оздоровление (п. 5 ст. 81), конкурсное производство (абзац второй п. 1 ст. 142) и реализация имущества гражданина (п. 4 ст. 213.24). Должник в этот перечень не входит.

Способ направления в суд теперь жёстко задан. Статьи 71 и 100 изменены Федеральным законом от 29.05.2024 № 107-ФЗ: требование направляется в арбитражный суд в электронном виде в порядке, установленном процессуальным законодательством. Пленум Верховного Суда разъяснил последствия: кредитор, обратившийся с требованием на бумажном носителе, должен обосновать невозможность соблюдения электронной формы, иначе требование оставляют без движения, а при неустранении нарушения возвращают (п. 19 постановления от 17.12.2024 № 40).

К обстоятельствам, оправдывающим бумагу, Пленум относит отсутствие доступа в интернет в местности проживания кредитора, отсутствие технической или финансовой возможности пользоваться сетью, нахождение в местах лишения свободы; пока не доказано иное, предполагается, что кредитор может подать документы электронно. То же правило действует в делах о банкротстве граждан и распространяется на возражения против требований других кредиторов (п. 19 и 25 постановления № 40).

Должнику и арбитражному управляющему требование направляется отдельно, с приложением документов, подтверждающих его обоснованность. Здесь электронная форма не обязательна, и именно эти отправления приходится доказывать почтовыми документами.

Проверить, что требование дошло, помогает обязанность управляющего. Он включает в Единый федеральный реестр сведений о банкротстве сведения о предъявлении кредитором требования в течение 5 рабочих дней с даты его получения, а сведения о включении требования в реестр — в течение пяти рабочих дней с даты включения (п. 7.2 ст. 16, введён Федеральным законом от 08.08.2024 № 227-ФЗ). В сообщении указываются наименование должника и кредитора, ИНН или ОГРН, сумма заявленных требований и основание их возникновения. Прежнее правило п. 2 ст. 100 этим же законом отменено с 1 сентября 2024 года, ссылаться на него больше нельзя.

Если в течение 5 рабочих дней с момента получения требования управляющим сведения о его предъявлении в реестре не появились, стоит проверить факт получения и при необходимости обратиться к управляющему или в суд. Отсчёт идёт от получения требования управляющим, а не от дня, когда кредитор его отправил.