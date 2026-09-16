Уведомление о реорганизации: кого, в какой срок и как уведомить кредиторов

Что делать прямо сейчас
В течение 3 рабочих дней после решения направить в регистрирующий орган уведомление о начале реорганизации и в тот же срок разместить уведомление о реорганизации юридического лица на Федресурсе. После внесения записи в ЕГРЮЛ дважды с периодичностью раз в месяц опубликовать уведомление в «Вестнике государственной регистрации». В течение 5 рабочих дней после отправки уведомления в регистрирующий орган письменно уведомить известных кредиторов, если специальным законом не установлен иной порядок.
Отправить уведомления
С юридический силой: заказным письмом с описью и трек-номером Почты России
Преобразование: исключение, о котором нужно знать сразу
Прежде чем считать сроки, проверьте форму реорганизации. К отношениям, возникающим при реорганизации в форме преобразования, «правила статьи 60 настоящего Кодекса не применяются» (абзац второй п. 5 ст. 58 ГК). Права и обязанности реорганизованного лица в отношении других лиц при преобразовании не изменяются, меняются только права и обязанности в отношении участников.
Отсюда следствие: гарантии кредиторов из ст. 60 ГК и связанная с ними публикация уведомления о реорганизации при преобразовании не работают. Уведомление регистрирующего органа и размещение сведений на Федресурсе остаются: они предусмотрены 129-ФЗ, а он исключения для преобразования не содержит.
Всё, что написано ниже про кредиторов, публикации в «Вестнике» и досрочные требования, относится к остальным формам: слиянию, присоединению, разделению и выделению.
Три основных шага и отдельный вопрос о кредиторах
Обязанностей не одна, у каждой свои последствия, и сроки идут от разных точек отсчёта. Это главная причина путаницы. Первые три шага образуют основной каркас процедуры. Персональная рассылка известным кредиторам стоит особняком: нужна ли она, зависит от организационно-правовой формы, и разбору этой развилки посвящён отдельный раздел.
Кого уведомляем
В какой срок
Где и в какой форме
Чем подтверждается
Что будет, если пропустить
Регистрирующий орган
3 рабочих дня после даты принятия решения о реорганизации
регистрирующий орган ФНС: уведомление о начале реорганизации по форме Р12003 с приложением решения
расписка о приёме документов, запись в ЕГРЮЛ о начале процедуры
без записи в ЕГРЮЛ нельзя перейти к публикации, вся процедура стоит
Федресурс (ЕФРСФДЮЛ)
3 рабочих дня с даты принятия решения о реорганизации
через оператора Единого федерального реестра, платно: сообщение с составом сведений по подп. «н.6» п. 7 ст. 7.1
карточка сообщения на Федресурсе с датой и номером
административный штраф на должностных лиц по ч. 6-8 ст. 14.25 КоАП
Неопределённый круг лиц через «Вестник государственной регистрации»
дважды с периодичностью 1 раз в месяц, после внесения записи в ЕГРЮЛ
платная заявка в редакцию журнала: публикация уведомления о реорганизации
оплаченная заявка и выходные данные обоих номеров
для ООО и АО регистрация проводится при наличии доказательств уведомления кредиторов в порядке, установленном специальным законом
Известные кредиторы
5 рабочих дней после даты направления уведомления в регистрирующий орган, если специальным законом не установлен иной порядок
почта, ЭДО или курьер: отдельное письменное уведомление каждому кредитору; для ООО и АО вопрос о необходимости такой рассылки решается с учётом норм 14-ФЗ и 208-ФЗ
доказательства направления по каждому адресату отдельно
нечем подтвердить исполнение обязанности по персональному уведомлению там, где она применяется
Работники: отдельное трудовое требование
конкретного срока ТК не устанавливает
своими силами: вручение под роспись либо направление по адресу работника
подпись работника или доказательства направления
работник не сможет вовремя заявить отказ от продолжения работы, спор об увольнении
Последняя строка стоит особняком: это не корпоративная обязанность наравне с подачей в налоговую и публикацией, а требование трудового права с собственной логикой. О ней ниже.
Кому и каким способом
ФНС, Федресурс и «Вестник» — три разные площадки, у каждой своя подача и своя оплата. Письмами они не закрываются.
Кредиторы и работники — почтой, по каждому адресату отдельное доказательство. Только эти две строки таблицы становятся рассылкой.
Срок в графе Федресурса закон формулирует как «три рабочих дня с даты возникновения соответствующего факта» (п. 9 ст. 7.1 129-ФЗ); для реорганизации таким фактом выступает принятие решения о ней.
Если в реорганизации участвуют несколько юридических лиц, состав обязанных лиц по каждой площадке проверяется отдельно. Для уведомления регистрирующего органа и для публикации в СМИ закон прямо называет одно лицо: последнее принявшее решение о реорганизации либо определённое таким решением (п. 1 и 2 ст. 13.1 129-ФЗ). Для Федресурса аналогичной оговорки в ст. 7.1 нет, поэтому сводить раскрытие к одному сообщению от всей группы рискованно.
Главная ловушка в строке про кредиторов. Срок на письма кредиторам идёт не от публикации, а от даты направления уведомления в регистрирующий орган (абз. 4 п. 2 ст. 13.1 Федерального закона от 08.08.2001 № 129-ФЗ). То есть рассылка готовится одновременно с подачей в налоговую, а не после выхода «Вестника».
Формулировка про публикацию в обоих законах одинаковая: реорганизуемое юридическое лицо «после внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о начале процедуры реорганизации дважды с периодичностью один раз в месяц» помещает уведомление в средствах массовой информации, где публикуются данные о государственной регистрации (п. 1 ст. 60 ГК, п. 2 ст. 13.1 129-ФЗ). Периодичность считается от первой публикации, и сдвигать вторую «как получится» нельзя: от даты последней публикации отсчитывается срок на требования кредиторов.
Почему ГК не обязывает писать кредиторам напрямую
Здесь проходит главная развилка темы. Статья 60 ГК сама обязанность персонального уведомления не устанавливает. Она её делегирует: «Законом может быть предусмотрена обязанность реорганизуемого юридического лица уведомить в письменной форме кредиторов о своей реорганизации» (абзац третий п. 1 ст. 60 ГК).
Конкретная обязанность и её срок находятся в 129-ФЗ: уведомление кредиторов о реорганизации направляется известным кредиторам письменно в течение пяти рабочих дней после направления уведомления в регистрирующий орган, «если иное не предусмотрено федеральными законами» (абз. 4 п. 2 ст. 13.1).
Вот эта оговорка и создаёт развилку, о которой спорят юристы.
Для ООО специальный закон описывает уведомление кредиторов через публикацию: общество дважды с периодичностью раз в месяц помещает сообщение в СМИ, а государственная регистрация обществ, созданных в результате реорганизации, осуществляется «только при представлении доказательств уведомления кредиторов в порядке, установленном настоящим пунктом» (п. 5 ст. 51 Федерального закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ). Отдельного требования о персональных письмах в 14-ФЗ нет.
Для АО конструкция та же: публикация дважды, а кредиторам предоставляются гарантии, предусмотренные ст. 60 ГК (п. 6 ст. 15 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ). При этом 208-ФЗ подробно расписывает состав сообщения, включая описание порядка и условий заявления кредиторами требований, дополнительные адреса для их подачи и способы связи с обществом (п. 6.1 ст. 15).
Отсюда два вывода. Ссылаться в уведомлении только на ст. 60 ГК недостаточно, нужна норма специального закона. И вопрос о персональной рассылке известным кредиторам нельзя решать по одному лишь общему правилу п. 2 ст. 13.1 129-ФЗ: для ООО и АО надо учитывать организационно-правовую форму и специальные нормы, которые задают собственный порядок публичного уведомления.
При этом даже там, где специальный закон отдельной рассылки не требует, персональное уведомление остаётся дополнительной мерой снижения доказательственных рисков, и компании, проходящие процедуру не в первый раз, обычно его отправляют.
Кого закон считает известным кредитором
Известный кредитор не равен контрагенту с ненулевым сальдо. Выгрузка из учётной системы даёт задолженность на дату, а закон говорит о кредиторах, которые компании известны. Кого добирают вручную:
Кредиторы по неденежным обязательствам. Контрагент, от которого получен аванс и которому не отгружен товар, — кредитор по обязательству передать вещь. В сальдо по расчётам он выглядит как дебитор.
Кредиторы с оспариваемой задолженностью. Требование, которое компания не признаёт и судится по нему, не перестаёт делать контрагента известным кредитором.
Арендодатели и лизингодатели. Обязательства длящиеся, срок платежа наступает помесячно, на отчётную дату задолженности может не быть вовсе.
Кредиторы по обязательствам с ненаступившим сроком. Заём с погашением через два года, отсроченный платёж, гарантийные обязательства. Срок исполнения может ещё не наступить, и само по себе это существование права требования не исключает. Для гарантий ст. 60 ГК важно, когда возникло право требования, а не когда наступает срок платежа.
Работники. По денежным обязательствам они тоже кредиторы, хотя уведомляют их по другому основанию. Налоговый орган в этот список добирать не нужно: обязанность по уплате налогов реорганизованного лица исполняет правопреемник (ст. 50 НК), а о процедуре инспекция узнаёт из ЕГРЮЛ.
Отдельно про дату первой публикации. Право требовать досрочного исполнения есть только у кредитора, права требования которого возникли до опубликования первого уведомления о реорганизации (п. 2 ст. 60 ГК). Всё, что возникло после, этим правом не обеспечено. Поэтому дата первой публикации — самостоятельный юридический факт, который надо зафиксировать и хранить: она отсекает круг тех, кто вправе прийти с досрочным требованием.
Требования заявляются не позднее чем в течение тридцати дней после даты опубликования последнего уведомления. Две разные даты, два разных значения, и путать их дорого.
Что грозит, если кредитора не уведомили
По возрастанию.
Требование о досрочном исполнении. Кредитор вправе потребовать в судебном порядке досрочного исполнения обязательства, а при невозможности — прекращения обязательства и возмещения убытков (п. 2 ст. 60 ГК). Права нет у кредитора, уже имеющего достаточное обеспечение. Предъявленные в срок требования исполняются до завершения реорганизации, в том числе внесением долга в депозит по ст. 327 ГК, но саму процедуру их предъявление не приостанавливает.
Обеспечение вместо платежа. Требовать досрочного исполнения кредитор не вправе, если в течение тридцати дней с даты предъявления требования получил достаточное обеспечение. Достаточных вариантов два: кредитор согласился принять обеспечение либо ему выдана независимая безотзывная гарантия банка со сроком действия не менее чем на три месяца больше срока исполнения обязательства (п. 4 ст. 60 ГК).
Солидарная ответственность. Если исполнение не предоставлено, убытки не возмещены и обеспечение не предложено, солидарно с созданными юридическими лицами отвечают лица, имеющие фактическую возможность определять действия реорганизованных юридических лиц (п. 3 ст. 53.1 ГК), члены их коллегиальных органов и лицо, уполномоченное выступать от имени реорганизованного юридического лица, — и только если они своими действиями или бездействием способствовали наступлению таких последствий. При выделении солидарно отвечает ещё и само реорганизованное лицо (п. 3 ст. 60 ГК). Второе основание — передаточный акт не позволяет определить правопреемника либо активы и обязательства распределены недобросовестно с существенным ущербом для кредиторов (п. 5 ст. 60 ГК).
Штраф за Федресурс. Несвоевременное представление сведений — предупреждение или штраф на должностных лиц 5 000 рублей, непредставление или недостоверные сведения — от 5 000 до 10 000 рублей, повторное нарушение или заведомо ложные сведения — от 10 000 до 50 000 рублей либо дисквалификация на срок от одного года до трёх лет (ч. 6-8 ст. 14.25 КоАП).
Отказ в регистрации. Для предусмотренных законом случаев при регистрации реорганизации нужно представить доказательства выполнения установленного порядка уведомления кредиторов. Для ООО и АО такой порядок задан специальными нормами: регистрация созданных обществ и записи о прекращении деятельности реорганизованных производятся при наличии доказательств уведомления кредиторов в порядке, установленном п. 5 ст. 51 14-ФЗ и п. 6 ст. 15 208-ФЗ. Нет доказательств — процедура не завершается.
Что изменил Конституционный Суд в марте 2026 года
Пункт 2 ст. 60 ГК признан частично не соответствующим Конституции постановлением КС РФ от 24.03.2026 № 17-П по жалобам ПАО «Федеральная сетевая компания — Россети» и гражданина Пономарева.
Границы у позиции узкие, расширять их не стоит. Речь о требованиях досрочного исполнения обязательств по погашению облигаций в связи с реорганизацией эмитента. Норма неконституционна в той мере, в какой допускает удовлетворение таких требований без учёта финансово-экономического состояния должника и без оценки того, привела ли реорганизация к ущемлению интересов кредиторов.
Впредь до внесения изменений в законодательство КС предписал судам исследовать по существу все фактические обстоятельства, включая имущественное положение должника по результатам реорганизации. И главное для эмитента: «обязанность по доказыванию того, что реорганизация не привела к ухудшению имущественного положения должника и существенному нарушению интересов кредиторов, возлагается на должника или его правопреемника» (п. 4 постановления).
Если у компании в обращении есть облигации, это меняет подготовку к процедуре: заранее собирается финансовое обоснование того, что реорганизация не ухудшает положение эмитента.
Это специальная позиция по требованиям, связанным с погашением облигаций. Общий механизм ст. 60 ГК для обычных договорных кредиторов она не отменяет и не переписывает.
Что писать в уведомлении кредитору
Готовые формы уведомлений о реорганизации закон не утверждает: есть требования к содержанию, а не бланк, поэтому искать официальный образец уведомления о реорганизации бесполезно. Для персонального письма удобно оттолкнуться от сведений, которые закон требует раскрывать в сообщении о реорганизации, и дополнить их тем, что нужно конкретному кредитору для заявления требований. Состав публикации и содержание персонального письма — не одно и то же, но более полное письмо защищает лучше короткого.
Блоки уведомления:
Шапка. Полное наименование, ОГРН, ИНН, адрес реорганизуемого юридического лица, исходящий номер и дата.
Адресат. Наименование кредитора и адрес, по которому уведомление направляется.
Факт принятия решения. Дата решения, орган, который его принял, реквизиты протокола или решения единственного участника.
Форма реорганизации. Слияние, присоединение, разделение, выделение или преобразование.
Сведения об участниках процедуры. Полное и сокращённое наименование и место нахождения каждого участвующего в реорганизации юридического лица и каждого создаваемого или продолжающего деятельность в результате реорганизации.
Порядок и условия заявления требований. Адрес постоянно действующего исполнительного органа, дополнительные адреса для подачи требований, способы связи, а также предусмотренные законом сроки и способ направления требований.
Сведения о лице, осуществляющем функции единоличного исполнительного органа, по каждому участнику процедуры.
Обеспечение, если кто-то намерен его предоставить: сведения о таком лице и условия.
Подпись уполномоченного лица и дата.
Шестой блок выпадает легче остальных, а он ключевой. Уведомление, в котором есть факт реорганизации и нет порядка заявления требований, не соответствует составу сведений, установленному законом, и слабо работает в споре. Состав по п. 6.1 ст. 15 208-ФЗ подробнее, чем по ст. 13.1 129-ФЗ, но собрать письмо по более полному перечню проще, чем потом доказывать достаточность короткого.
Уведомление о реорганизации в форме присоединения строится по этой же схеме, с одной оговоркой в пятом блоке: новое юридическое лицо не создаётся, поэтому в письме указывается общество, продолжающее деятельность, к которому переходят права и обязанности присоединяемого (п. 2 ст. 58 ГК). Отдельного образца уведомления о реорганизации в форме присоединения тоже не существует, меняется только этот блок.
Нужно ли уведомлять работников о реорганизации
Реорганизация в любой форме не является основанием для расторжения трудовых договоров (ч. 5 ст. 75 ТК). Трудовые отношения продолжаются автоматически, переоформлять договоры и заново принимать людей не нужно.
Работник при этом вправе отказаться от продолжения работы, и тогда трудовой договор прекращается по п. 6 ч. 1 ст. 77 ТК. Именно из этого права и вырастает необходимость уведомления: отдельной статьи, которая предписывала бы уведомить работников о реорганизации в конкретный срок, в ТК нет, и ссылаться на несуществующую норму не нужно. Практический ориентир — уведомить до завершения процедуры и с запасом, достаточным для решения.
На практике работников целесообразно информировать заранее, раз у них есть право отказаться от продолжения работы. А это снова рассылка, только по другому списку адресатов. Механику вручения, отказа от подписи и работы с отсутствующим сотрудником здесь не разбираем: она описана в нашем материале об уведомлении о сокращении.
Как разослать по всей базе кредиторов
Раздел без юридической части.
Работа начинается с реестра адресатов. Минимальный набор колонок: кредитор, ИНН, адрес, основание и сумма требования, дата отправки, номер отправления, трек-номер, статус доставки. Заводится он один раз и потом закрывает вопросы по любому адресату без поднятия папок.
Адрес берётся в правильном порядке. Сначала проверяют условия договора и ранее сложившийся между сторонами порядок обмена корреспонденцией: если стороны установили специальный адрес или способ направления юридически значимых сообщений, соблюдать нужно именно это условие. Правила о юридически значимых сообщениях применяются, «если иное не предусмотрено законом или условиями сделки либо не следует из обычая или из практики, установившейся во взаимоотношениях сторон» (п. 2 ст. 165.1 ГК), а Пленум ВС уточнил: если договором предусмотрено направление исключительно по указанному в нём адресу или способом, отправка иначе надлежащей не считается (п. 64 постановления Пленума ВС РФ от 23.06.2015 № 25).
Если специальных условий нет, базовым источником актуального адреса для юридического лица остаётся ЕГРЮЛ: юридическое лицо несёт риск последствий неполучения сообщений, доставленных по адресу из реестра, и они считаются полученными, даже если лицо фактически там не находится (п. 63 того же постановления).
Выписка нужна на дату отправки. Опираться на устаревшие сведения рискованно: если кредитор сменил адрес и внёс изменения в реестр, отправка по прежнему адресу перестаёт быть отправкой по адресу из реестра. Выгрузка по всей базе делается в тот же день, когда формируется рассылка.
Шаблон один, переменная часть небольшая. В шаблон уходят факт решения, форма реорганизации, сведения об участниках процедуры, порядок и условия заявления требований. В переменную часть — наименование и адрес кредитора. Включать нужно то, что предусмотрено законом, и то, без чего кредитор не поймёт порядок заявления требований. Сведения, которых закон не требует и в которых легко ошибиться, например сумму задолженности по данным учёта, добавлять без необходимости не стоит: расхождение в цифре даст кредитору повод спорить с содержанием уведомления.
Что хранить. Чек с датой приёма отправления, перечень вложения, трек-номер, статус доставки и сам реестр отправлений. Бремя доказывания факта направления сообщения и его доставки адресату лежит на отправителе (п. 67 постановления Пленума ВС РФ № 25), поэтому комплект собирается по каждому адресату отдельно, а не общей папкой на всю рассылку. Критерии, по которым суд признаёт уведомление надлежащим, стоит пройти по списку до отправки, а не после спора.
Возврат письма не означает автоматически, что уведомление ненадлежащее, но и автоматической доставки из отметки «истёк срок хранения» тоже не следует. В зависимости от обстоятельств сообщение может считаться доставленным по правилам ст. 165.1 ГК: если оно поступило адресату, но не было вручено или адресат не ознакомился с ним по зависящим от него обстоятельствам (п. 1 ст. 165.1 ГК). Поэтому сохраняют конверт, почтовые отметки и данные отслеживания. Разбор пограничных случаев с возвратом и отказом адресата у нас собран отдельно, в материале о том, когда письма считаются юридически доставленными. Но работает это только при доказанном направлении по правильному адресу. Сначала адрес, потом ссылка на ст. 165.1.
Каналы уведомления
Канал
Что доказывает
Чего не доказывает
Когда применим
Стоимость на 100 адресатов
Ценное письмо с описью вложения по форме 107
дату приёма отправления оператором, адрес и состав вложения по описи установленной формы
фактическое вручение адресату: это подтверждается отдельно, сведениями о доставке или уведомлением о вручении
когда нужна именно почтовая опись вложения
по тарифу Почты России, зависит от веса и объявленной ценности
Заказное письмо с перечнем вложения, сформированным сервисом
факт приёма отправления, адрес получателя, дату отправки и идентификатор отправления; перечень фиксирует заявленный отправителем состав вложения
фактическое вручение адресату; перечень сервиса не является описью вложения по форме 107 и не приравнивается к ней
массовая рассылка, когда важно зафиксировать состав вложения, а объявленная ценность не нужна
250 рублей за отправление
ЭДО с квалифицированной подписью
отправку, подписанта и содержание документа, дату по данным оператора
юридическую силу конкретного сообщения сама по себе: она зависит от условий документооборота
когда с кредитором уже идёт обмен через оператора ЭДО
по тарифу оператора
Курьер с отметкой о получении
получение отправления конкретным лицом
полномочия принявшего лица, если они не проверены
единичные адресаты в том же городе
по тарифу курьерской службы
Электронная почта
факт отправки и содержание переписки
соблюдение установленного порядка уведомления сама по себе: значение оценивается с учётом способа отправки, идентификации сторон и применимых правил
когда такой порядок согласован договором или следует из практики сторон
без прямых расходов
Вручение под роспись
получение конкретным лицом в конкретную дату
полномочия принявшего, если не проверены
работники и кредиторы, приходящие в офис
без прямых расходов
Вывод: если с кредитором действует ЭДО с квалифицированной подписью, используйте его, это быстрее и дешевле. Почтовый канал нужен там, где ЭДО нет, где адресат уклоняется от получения и где важно зафиксировать состав вложения.
Но рассылка по сотням адресатов на почтовое отделение ложится плохо. Если уведомления уходят почтой сразу многим кредиторам, подготовить и отправить их можно онлайн, например через сервис «Дослано», работающий по договору с Почтой России. Перечень вложения формируется автоматически по загруженным файлам, по каждому отправлению сохраняются чек и трек-номер, реестр рассылки выгружается по списку адресатов. Перечень сервиса при этом не является почтовой описью вложения по форме 107. Уведомление о реорганизации — один лист без приложений, в формат отправления попадает целиком.
Массовая рассылка уведомлений
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Ошибки
Считать публикацию единственной защитой от споров с известными кредиторами. Публикация обеспечивает предусмотренное законом публичное уведомление о реорганизации. Порядок работы с конкретными кредиторами для ООО и АО определяется с учётом специальных норм 14-ФЗ и 208-ФЗ, а там, где есть сомнения, персональная рассылка снимает доказательственный риск дешевле, чем спор.
Отсчитывать пять рабочих дней от публикации. Срок идёт от даты направления уведомления в регистрирующий орган, то есть начинается раньше выхода «Вестника».
Забыть про Федресурс. Это отдельная обязанность с отдельным трёхдневным сроком и отдельным штрафом, а не часть публикации в «Вестнике».
Взять адрес не глядя. Сначала смотрим согласованный в договоре порядок обмена сообщениями, и только затем актуальные сведения ЕГРЮЛ на дату отправки.
Отправить заказным письмом без фиксации состава вложения там, где перечень документов может стать спорным. Почтовый документ об отправке сам по себе может не подтвердить, что именно лежало в конверте.
Уведомить только денежных кредиторов. Обязательство передать вещь, выполнить работу или оказать услугу тоже делает контрагента кредитором.
Не зафиксировать дату первой публикации. От неё отсекается круг кредиторов, которые вправе требовать досрочного исполнения.
Сложить доказательства направления одной папкой на всю рассылку. Доказывать придётся направление каждому адресату отдельно.
Частые вопросы
Нужно ли уведомлять кредиторов письменно, если публикация в «Вестнике» уже вышла?
Статья 13.1 129-ФЗ требует письменно уведомить известных кредиторов в течение пяти рабочих дней после направления уведомления в регистрирующий орган, с оговоркой «если иное не предусмотрено федеральными законами». Для ООО и АО специальные законы описывают уведомление кредиторов через публикацию. Безопаснее рассылать: стоимость рассылки несопоставима с ценой спора.
С какой даты отсчитываются требования кредиторов о досрочном исполнении?
От даты опубликования последнего уведомления о реорганизации: требования могут быть предъявлены не позднее чем в течение тридцати дней после неё (п. 2 ст. 60 ГК). А круг кредиторов, у которых такое право вообще есть, определяется по дате первой публикации: право есть у тех, чьи требования возникли до неё.
Кого считать известным кредитором?
Любое лицо, об обязательстве перед которым компания знает, включая кредиторов по неденежным обязательствам, по обязательствам с ненаступившим сроком и по оспариваемой задолженности. Выгрузка задолженности из учётной системы даёт основу списка, но не весь список.
Что делать, если кредитор не получил письмо и оно вернулось?
Сохранить конверт с отметками, чек и данные отслеживания. Сообщение считается доставленным и тогда, когда поступило адресату, но по зависящим от него обстоятельствам не было вручено (п. 1 ст. 165.1 ГК). Работает это при условии, что направление шло по надлежащему адресу.
Нужно ли уведомлять кредиторов при реорганизации в форме преобразования?
Нет. К отношениям, возникающим при реорганизации в форме преобразования, правила ст. 60 ГК не применяются (абзац второй п. 5 ст. 58 ГК). Права и обязанности в отношении других лиц при преобразовании не изменяются. Уведомление регистрирующего органа и размещение сведений на Федресурсе при этом остаются.
Можно ли уведомить кредиторов по электронной почте?
Электронная почта может использоваться, если такой способ соответствует согласованному сторонами порядку обмена сообщениями либо следует из обычая или практики, установившейся во взаимоотношениях сторон (п. 2 ст. 165.1 ГК, п. 65 постановления Пленума ВС РФ № 25). Одного факта отправки письма недостаточно: нужно достоверно установить, от кого исходило сообщение и кому оно адресовано, и суметь это доказать.
Вывод
Процедура уведомления о реорганизации держится на трёх основных шагах с разными точками отсчёта и отдельном вопросе о кредиторах, а при преобразовании работает по своим правилам. Сбой обычно происходит не в тексте письма, а в стыковке дат.
Проверяют реорганизацию не формулировками уведомления, а способностью показать по каждому кредитору адрес, дату и содержание отправленного. Бремя доказывания направления и доставки лежит на отправителе, поэтому реестр отправлений с чеками и трек-номерами собирают сразу, а не восстанавливают через год, когда правопреемник получит первое требование.
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