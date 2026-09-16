Уведомление о реорганизации: кого, в какой срок и как уведомить кредиторов

Как разослать по всей базе кредиторов

Раздел без юридической части.

Работа начинается с реестра адресатов. Минимальный набор колонок: кредитор, ИНН, адрес, основание и сумма требования, дата отправки, номер отправления, трек-номер, статус доставки. Заводится он один раз и потом закрывает вопросы по любому адресату без поднятия папок.

Адрес берётся в правильном порядке. Сначала проверяют условия договора и ранее сложившийся между сторонами порядок обмена корреспонденцией: если стороны установили специальный адрес или способ направления юридически значимых сообщений, соблюдать нужно именно это условие. Правила о юридически значимых сообщениях применяются, «если иное не предусмотрено законом или условиями сделки либо не следует из обычая или из практики, установившейся во взаимоотношениях сторон» (п. 2 ст. 165.1 ГК), а Пленум ВС уточнил: если договором предусмотрено направление исключительно по указанному в нём адресу или способом, отправка иначе надлежащей не считается (п. 64 постановления Пленума ВС РФ от 23.06.2015 № 25).

Если специальных условий нет, базовым источником актуального адреса для юридического лица остаётся ЕГРЮЛ: юридическое лицо несёт риск последствий неполучения сообщений, доставленных по адресу из реестра, и они считаются полученными, даже если лицо фактически там не находится (п. 63 того же постановления).

Выписка нужна на дату отправки. Опираться на устаревшие сведения рискованно: если кредитор сменил адрес и внёс изменения в реестр, отправка по прежнему адресу перестаёт быть отправкой по адресу из реестра. Выгрузка по всей базе делается в тот же день, когда формируется рассылка.

Шаблон один, переменная часть небольшая. В шаблон уходят факт решения, форма реорганизации, сведения об участниках процедуры, порядок и условия заявления требований. В переменную часть — наименование и адрес кредитора. Включать нужно то, что предусмотрено законом, и то, без чего кредитор не поймёт порядок заявления требований. Сведения, которых закон не требует и в которых легко ошибиться, например сумму задолженности по данным учёта, добавлять без необходимости не стоит: расхождение в цифре даст кредитору повод спорить с содержанием уведомления.

Что хранить. Чек с датой приёма отправления, перечень вложения, трек-номер, статус доставки и сам реестр отправлений. Бремя доказывания факта направления сообщения и его доставки адресату лежит на отправителе (п. 67 постановления Пленума ВС РФ № 25), поэтому комплект собирается по каждому адресату отдельно, а не общей папкой на всю рассылку. Критерии, по которым суд признаёт уведомление надлежащим, стоит пройти по списку до отправки, а не после спора.

Возврат письма не означает автоматически, что уведомление ненадлежащее, но и автоматической доставки из отметки «истёк срок хранения» тоже не следует. В зависимости от обстоятельств сообщение может считаться доставленным по правилам ст. 165.1 ГК: если оно поступило адресату, но не было вручено или адресат не ознакомился с ним по зависящим от него обстоятельствам (п. 1 ст. 165.1 ГК). Поэтому сохраняют конверт, почтовые отметки и данные отслеживания. Разбор пограничных случаев с возвратом и отказом адресата у нас собран отдельно, в материале о том, когда письма считаются юридически доставленными. Но работает это только при доказанном направлении по правильному адресу. Сначала адрес, потом ссылка на ст. 165.1.