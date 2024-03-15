Как можно улучшить налоговый мониторинг? Примите участие в новом исследовании ДРТ!

Режим налогового мониторинга — перспективная форма налогового контроля, с которой рано или поздно придется столкнуться большинству российских компаний.

Этот режим обладает рядом очевидных преимуществ. Однако, как это часто бывает с новыми инструментами, в некоторых моментах он еще не до конца доработан и понятен.

Поделитесь с нами своим мнением о недостатках режима, а мы изучим ваши ответы, донесем обобщенные результаты опроса до сведения законотворцев и подведем итоги, о которых обязательно вам расскажем.

Давайте вместе сделаем инфраструктуру, в которой предстоит работать бизнесу, более комфортной, предсказуемой и эффективной!

Также приглашаем вас в наш телеграм-канал «PRO.Налоговый мониторинг», где вы первыми узнаете о результатах исследования и всегда будете в курсе важных новостей из мира налогового мониторинга!

Принять участие в исследовании

Реклама: ООО «ДРТ Консалтинг», ИНН 7710976720, erid: LjN8Jx2NC