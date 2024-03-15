Как можно улучшить налоговый мониторинг? Примите участие в новом исследовании ДРТ!

Этот режим обладает рядом очевидных преимуществ. Однако, как это часто бывает с новыми инструментами, в некоторых моментах он еще не до конца доработан и понятен.
Поделитесь с нами своим мнением о недостатках режима, а мы изучим ваши ответы, донесем обобщенные результаты опроса до сведения законотворцев и подведем итоги, о которых обязательно вам расскажем.
Давайте вместе сделаем инфраструктуру, в которой предстоит работать бизнесу, более комфортной, предсказуемой и эффективной!
Также приглашаем вас в наш телеграм-канал «PRO.Налоговый мониторинг», где вы первыми узнаете о результатах исследования и всегда будете в курсе важных новостей из мира налогового мониторинга!
Принять участие в исследовании
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Комментарии2
Спасибо за статью. Какой у вас визуал классный! 🚀
сайт компании тоже очень крутой 🔥🔥🔥