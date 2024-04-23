Технологии ДРТ по проверке контрагентов — надежная защита вашего бизнеса от претензий налоговых органов

Налоговый скоринг контрагентов позволяет:
провести оценку показателей финансовой устойчивости организации;
оценить достаточность ресурсов для исполнения обязательств по договору;
проверить включение контрагента в «черные» списки контролирующих органов;
выявить взаимозависимость контрагентов и их зависимость от неблагонадежных субподрядчиков.
Помимо снижения налоговых рисков, система скоринга контрагентов позволяет:
управлять портфелем контрагентов и стандартизировать коммерческие условия закупок и поставок с учетом уровня риска, присвоенного контрагенту;
обеспечить постоянный мониторинг в рамках проведения санкционного комплаенса;
настроить систему оценки соблюдения требований промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды;
организовать сбор информации о негативном опыте взаимодействия с контрагентами;
определить репутационные и налоговые риски взаимодействия с контрагентами.
Команда ДРТ провела вебинар, посвященный технологиям налогового скоринга контрагентов — делимся с вами его записью. Приятного просмотра!
Более подробную информацию об услугах ДРТ в этой сфере и контактные данные нашей команды вы найдете на официальном сайте ДРТ.
Мы также рекомендуем ознакомиться со статьей экспертов ДРТ в журнале «Экономика и Жизнь» о важности сквозных контрольных процессов и их пользе для бизнеса на примере конструктора договоров — инструмента, позволяющего, в частности, управлять портфелем контрагентов, снижать налоговые, финансовые и иные риски.
Чтобы быть в курсе последних новостей, связанных с правоприменением ст. 54.1 НК и развитием технологий обеспечения контроля за деятельностью контрагентов, приглашаем вас подписаться на нашу специальную Email-рассылку «Контрагенты под контролем».
Оставайтесь с нами на связи — мы точно знаем, как защитить ваш бизнес!
Как выбрать подрядчика для перехода на налоговый мониторинг и не ошибиться?
Подготовьтесь к выбору подрядчика заранее!
Получите бесплатный чек-лист по выбору подрядчиков в области налогового мониторинга
Получите бесплатный чек-лист по выбору подрядчиков в области налогового мониторинга
Реклама: ООО «ДРТ Консалтинг», ИНН 7710976720, erid: LjN8Jzf6p
Начать дискуссию