Технологии ДРТ по проверке контрагентов — надежная защита вашего бизнеса от претензий налоговых органов

Уверенность в благонадежности своих контрагентов — важный этап на пути к прозрачности бизнеса и сохранению спокойствия при прохождении налоговых проверок.

Налоговый скоринг контрагентов позволяет:

провести оценку показателей финансовой устойчивости организации;

оценить достаточность ресурсов для исполнения обязательств по договору;

проверить включение контрагента в «черные» списки контролирующих органов;

выявить взаимозависимость контрагентов и их зависимость от неблагонадежных субподрядчиков.

Помимо снижения налоговых рисков, система скоринга контрагентов позволяет:

управлять портфелем контрагентов и стандартизировать коммерческие условия закупок и поставок с учетом уровня риска, присвоенного контрагенту;

обеспечить постоянный мониторинг в рамках проведения санкционного комплаенса;

настроить систему оценки соблюдения требований промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды;

организовать сбор информации о негативном опыте взаимодействия с контрагентами;

определить репутационные и налоговые риски взаимодействия с контрагентами.

Команда ДРТ провела вебинар, посвященный технологиям налогового скоринга контрагентов — делимся с вами его записью. Приятного просмотра!

Более подробную информацию об услугах ДРТ в этой сфере и контактные данные нашей команды вы найдете на официальном сайте ДРТ.

Мы также рекомендуем ознакомиться со статьей экспертов ДРТ в журнале «Экономика и Жизнь» о важности сквозных контрольных процессов и их пользе для бизнеса на примере конструктора договоров — инструмента, позволяющего, в частности, управлять портфелем контрагентов, снижать налоговые, финансовые и иные риски.

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