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DV Consulting
IT-компании

Как максимально сэкономить комбинируя налоговые (и не только) льготы в 2025

Рассказываем как бизнесу оптимизировать налоги на максимально выгодных, а главное законных условиях.

Сегодня IT-компании — как те, кто разрабатывает свои продукты, так и те, кто работает по заказной модели — оказались в фокусе особого внимания со стороны государства. Причина проста: цифровой бизнес — один из ключевых драйверов экономики, и его поддержка становится приоритетом.

Чтобы стимулировать развитие отрасли, государство предлагает целый ряд льгот — как налоговых, так и организационных. Главное — знать, какие именно меры подойдут именно вашей компании и как правильно ими воспользоваться.

Самые популярные инструменты сейчас — это аккредитация IT-компаний в Минцифры, участие в проекте «Сколково» и включение в реестр отечественного ПО. Каждая из этих опций дает доступ к своим бонусам, но максимальный эффект достигается, когда их грамотно комбинируют.

Например, одновременное участие в Сколково и наличие IT-аккредитации позволяет получить нулевые ставки по налогу на прибыль, НДС и налогу на имущество, а также снизить страховые взносы почти в три раза. Если компания не может или не хочет идти в Сколково, можно ограничиться аккредитацией и регистрацией ПО — и все равно получить солидные налоговые преференции.

Но на практике возникает масса вопросов: какие документы нужны? Подходит ли моя компания под условия? А если мы — не продуктовая, а сервисная команда? А бухгалтер — вообще в растерянности: как все это правильно учесть?

Наша группа компаний более 8 лет помогает компаниям получать максимальную выгоду от институтов развития. В этой статье мы расскажем, какие меры поддержки сейчас реально работают, что нужно, чтобы в них попасть, и как их правильно сочетать. Материал будет особенно полезен руководителям, собственникам и бухгалтерам IT-компаний — тем, кто отвечает за финансы, развитие и устойчивость бизнеса.

Какие меры господдержки доступны IT-компаниям: краткий разбор

Сегодня российские IT-компании могут всерьез рассчитывать на помощь от государства — особенно если речь идет о снижении налоговой нагрузки и доступе к финансированию. Причем поддержка доступна не только молодым стартапам, но и зрелым компаниям, работающим в самых разных сегментах — от разработки собственных решений до заказной модели.

Ниже — обзор трех основных инструментов поддержки, которыми пользуются большинство технологических компаний.

Реестр отечественного ПО (РПО)

Если у вас есть собственный софт — это ваш шанс получить приоритет в тендерах и неплохие налоговые преференции. Включение в РПО подтверждает, что программный продукт разработан в России, полностью принадлежит российской компании и не зависит от иностранных компонентов.

Что дает регистрация в РПО:

  • налоговые льготы (особенно если совмещать с IT-аккредитацией);

  • доступ к грантам от Минцифры и Фонда содействия инновациям;

  • преимущество в госзакупках;

  • участие в пилотах по цифровизации в регионах.

Подходит для продуктовых компаний и всех, кто хочет выйти на госсектор или участвовать в закупках по линии импортозамещения.

IT-аккредитация от Минцифры

Базовый шаг, с которого начинают почти все: аккредитация подтверждает, что выIT-компания и открывает путь ко множеству льгот. Даже если у вас нет своего ПО, но вы делаете заказную разработку — вы можете претендовать на аккредитацию.

Плюсы IT-аккредитации:

  • сниженные страховые взносы (7,6% вместо 30%);

  • доступ к грантам, субсидиям и льготному кредитованию;

  • участие в профильных конкурсах и пилотах;

  • можно совмещать с РПО и Сколково — и экономить еще больше.

Основные условия:

  • нужный ОКВЭД;

  • минимум 70% выручки — от IT-деятельности;

  • зарплата — не ниже средней по региону.

Подходит для продуктовых и сервисных компаний, в том числе с заказной моделью.

Резидентство Сколково

Если ваш продукт действительно инновационный и вы хотите сыграть по-крупному — стоит подумать о Сколково. Это не просто престиж, а целый пакет льгот и инструментов для масштабирования.

Что дает статус резидента:

  • освобождение от налога на прибыль, НДС и налога на имущество;

  • доступ к микрогрантам и инвестициям;

  • участие в акселераторах и выставках;

  • поддержка при выходе на зарубежные рынки.

Что важно знать:

  • нужен инновационный продукт (не подойдет «типовая» заказная разработка, хотя и тут есть способы, правда, индивидуально под каждую компанию);

  • нужно пройти научно-техническую экспертизу;

  • оформление занимает от 2 до 6 месяцев.

Подходит для технологических стартапов и продуктовых компаний, которые реально создают новое или готовы внедрять разработки с целью соответствовать правилам.

DV Consalting

8 лет помогаем бизнесу получать льготы и меры господдержки, а также финансирование от государственных институтов развития

Как правильно сочетать меры поддержки: рабочие комбинации

Чтобы получить максимум налоговых и финансовых льгот, IT-компаниям важно не просто выбрать один инструмент поддержки, а грамотно комбинировать их. Ниже — три проверенные на практике стратегии, которые подходят под разные бизнес-модели.

Сценарий 1. Сколково + ИТ-аккредитация

Максимальный набор льгот для продуктовых компаний

Это одно из самых выгодных сочетаний. Участие в проекте «Сколково» освобождает компанию от уплаты налога на прибыль, НДС и налога на имущество. Одновременно наличие ИТ-аккредитации позволяет снизить страховые взносы за сотрудников до 7,6%.

Такой подход особенно эффективен для продуктовых IT-компаний, которые официально трудоустраивают сотрудников и платят «белые» зарплаты. Экономия на налогах и взносах может быть значительной. Дополнительно компания получает доступ к грантам как от Фонда Сколково, так и от Минцифры.

Кому подойдет: 

  • зрелым продуктовым компаниям с инновационными решениями;

  • стартапам, готовым пройти научно-техническую экспертизу;

  • тем, кто уже выплачивает высокие зарплаты и хочет снизить нагрузку на фонд оплаты труда.

Сценарий 2. РПО + ИТ-аккредитация

Альтернатива для тех, кто не подходит под Сколково.

Если компания не может получить статус участника Сколково — например, из-за заказной модели разработки или недостаточной «инновационности» — она может использовать другую связку: регистрация в реестре отечественного ПО + ИТ-аккредитация.

При наличии собственного программного продукта, зарегистрированного в РПО, и аккредитации Минцифры, компания получает почти те же льготы, что и в Сколково: сниженные страховые взносы, доступ к грантам и приоритет в госзакупках.

Кому подойдет:

  • компаниям с собственным ПО, но без ярко выраженного инновационного компонента;

  • тем, кто не готов проходить сложную процедуру отбора в Сколково;

  • участникам тендеров и B2G-проектов, где требуется наличие отечественного ПО.

Сценарий 3. Только Сколково

Для тех, кто пока не может пройти аккредитацию.

Если компания — стартап, у нее небольшая команда или еще нет стабильной выручки и высокого фонда оплаты труда, но есть интересный технологический продукт, она может пойти по пути участия только в проекте Сколково.

Даже без ИТ-аккредитации, статус резидента Сколково предоставляет значительные налоговые послабления и доступ к микрогрантам, обучающим программам, акселераторам и международной экспертизе.

Кому подойдет: 

  • начинающим технологическим компаниям и стартапам;

  • тем, кто ориентирован на масштабирование и привлечение инвестиций;

  • разработчикам решений на ранней стадии, которым пока сложно пройти аккредитацию.

Максимально упростим, сравнительная таблица:

Тип компании

РПО

Аккредитация

Сколково

Комбо

Продуктовая (собственное ПО)

💯 Сколково + Аккред

Заказная разработка

🛠 Только аккред

Стартап с инновацией

🚀 Сколково

Продукт без инновации

💡 РПО + Аккред

Если во всем этом все равно сложно разобраться — не переживайте. Приходите на бесплатный аудит, и мы вместе разложим все по полочкам. Подберем для вашей компании максимально выгодный путь развития, с учетом ваших целей, продукта и ресурсов. Без воды и лишней бюрократии — только конкретика и польза.

DV Consalting

8 лет помогаем бизнесу получать льготы и меры господдержки, а также финансирование от государственных институтов развития

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Информации об авторе

DV Consulting

DV Consulting

Потому что любой бизнес заслуживает стать великим

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