Как максимально сэкономить комбинируя налоговые (и не только) льготы в 2025

Сегодня IT-компании — как те, кто разрабатывает свои продукты, так и те, кто работает по заказной модели — оказались в фокусе особого внимания со стороны государства. Причина проста: цифровой бизнес — один из ключевых драйверов экономики, и его поддержка становится приоритетом.
Чтобы стимулировать развитие отрасли, государство предлагает целый ряд льгот — как налоговых, так и организационных. Главное — знать, какие именно меры подойдут именно вашей компании и как правильно ими воспользоваться.
Самые популярные инструменты сейчас — это аккредитация IT-компаний в Минцифры, участие в проекте «Сколково» и включение в реестр отечественного ПО. Каждая из этих опций дает доступ к своим бонусам, но максимальный эффект достигается, когда их грамотно комбинируют.
Например, одновременное участие в Сколково и наличие IT-аккредитации позволяет получить нулевые ставки по налогу на прибыль, НДС и налогу на имущество, а также снизить страховые взносы почти в три раза. Если компания не может или не хочет идти в Сколково, можно ограничиться аккредитацией и регистрацией ПО — и все равно получить солидные налоговые преференции.
Но на практике возникает масса вопросов: какие документы нужны? Подходит ли моя компания под условия? А если мы — не продуктовая, а сервисная команда? А бухгалтер — вообще в растерянности: как все это правильно учесть?
Наша группа компаний более 8 лет помогает компаниям получать максимальную выгоду от институтов развития. В этой статье мы расскажем, какие меры поддержки сейчас реально работают, что нужно, чтобы в них попасть, и как их правильно сочетать. Материал будет особенно полезен руководителям, собственникам и бухгалтерам IT-компаний — тем, кто отвечает за финансы, развитие и устойчивость бизнеса.
Какие меры господдержки доступны IT-компаниям: краткий разбор
Сегодня российские IT-компании могут всерьез рассчитывать на помощь от государства — особенно если речь идет о снижении налоговой нагрузки и доступе к финансированию. Причем поддержка доступна не только молодым стартапам, но и зрелым компаниям, работающим в самых разных сегментах — от разработки собственных решений до заказной модели.
Ниже — обзор трех основных инструментов поддержки, которыми пользуются большинство технологических компаний.
Реестр отечественного ПО (РПО)
Если у вас есть собственный софт — это ваш шанс получить приоритет в тендерах и неплохие налоговые преференции. Включение в РПО подтверждает, что программный продукт разработан в России, полностью принадлежит российской компании и не зависит от иностранных компонентов.
Что дает регистрация в РПО:
налоговые льготы (особенно если совмещать с IT-аккредитацией);
доступ к грантам от Минцифры и Фонда содействия инновациям;
преимущество в госзакупках;
участие в пилотах по цифровизации в регионах.
Подходит для продуктовых компаний и всех, кто хочет выйти на госсектор или участвовать в закупках по линии импортозамещения.
IT-аккредитация от Минцифры
Базовый шаг, с которого начинают почти все: аккредитация подтверждает, что вы — IT-компания и открывает путь ко множеству льгот. Даже если у вас нет своего ПО, но вы делаете заказную разработку — вы можете претендовать на аккредитацию.
Плюсы IT-аккредитации:
сниженные страховые взносы (7,6% вместо 30%);
доступ к грантам, субсидиям и льготному кредитованию;
участие в профильных конкурсах и пилотах;
можно совмещать с РПО и Сколково — и экономить еще больше.
Основные условия:
нужный ОКВЭД;
минимум 70% выручки — от IT-деятельности;
зарплата — не ниже средней по региону.
Подходит для продуктовых и сервисных компаний, в том числе с заказной моделью.
Резидентство Сколково
Если ваш продукт действительно инновационный и вы хотите сыграть по-крупному — стоит подумать о Сколково. Это не просто престиж, а целый пакет льгот и инструментов для масштабирования.
Что дает статус резидента:
освобождение от налога на прибыль, НДС и налога на имущество;
доступ к микрогрантам и инвестициям;
участие в акселераторах и выставках;
поддержка при выходе на зарубежные рынки.
Что важно знать:
нужен инновационный продукт (не подойдет «типовая» заказная разработка, хотя и тут есть способы, правда, индивидуально под каждую компанию);
нужно пройти научно-техническую экспертизу;
оформление занимает от 2 до 6 месяцев.
Подходит для технологических стартапов и продуктовых компаний, которые реально создают новое или готовы внедрять разработки с целью соответствовать правилам.
DV Consalting
8 лет помогаем бизнесу получать льготы и меры господдержки, а также финансирование от государственных институтов развития
Как правильно сочетать меры поддержки: рабочие комбинации
Чтобы получить максимум налоговых и финансовых льгот, IT-компаниям важно не просто выбрать один инструмент поддержки, а грамотно комбинировать их. Ниже — три проверенные на практике стратегии, которые подходят под разные бизнес-модели.
Сценарий 1. Сколково + ИТ-аккредитация
Максимальный набор льгот для продуктовых компаний
Это одно из самых выгодных сочетаний. Участие в проекте «Сколково» освобождает компанию от уплаты налога на прибыль, НДС и налога на имущество. Одновременно наличие ИТ-аккредитации позволяет снизить страховые взносы за сотрудников до 7,6%.
Такой подход особенно эффективен для продуктовых IT-компаний, которые официально трудоустраивают сотрудников и платят «белые» зарплаты. Экономия на налогах и взносах может быть значительной. Дополнительно компания получает доступ к грантам как от Фонда Сколково, так и от Минцифры.
Кому подойдет:
зрелым продуктовым компаниям с инновационными решениями;
стартапам, готовым пройти научно-техническую экспертизу;
тем, кто уже выплачивает высокие зарплаты и хочет снизить нагрузку на фонд оплаты труда.
Сценарий 2. РПО + ИТ-аккредитация
Альтернатива для тех, кто не подходит под Сколково.
Если компания не может получить статус участника Сколково — например, из-за заказной модели разработки или недостаточной «инновационности» — она может использовать другую связку: регистрация в реестре отечественного ПО + ИТ-аккредитация.
При наличии собственного программного продукта, зарегистрированного в РПО, и аккредитации Минцифры, компания получает почти те же льготы, что и в Сколково: сниженные страховые взносы, доступ к грантам и приоритет в госзакупках.
Кому подойдет:
компаниям с собственным ПО, но без ярко выраженного инновационного компонента;
тем, кто не готов проходить сложную процедуру отбора в Сколково;
участникам тендеров и B2G-проектов, где требуется наличие отечественного ПО.
Сценарий 3. Только Сколково
Для тех, кто пока не может пройти аккредитацию.
Если компания — стартап, у нее небольшая команда или еще нет стабильной выручки и высокого фонда оплаты труда, но есть интересный технологический продукт, она может пойти по пути участия только в проекте Сколково.
Даже без ИТ-аккредитации, статус резидента Сколково предоставляет значительные налоговые послабления и доступ к микрогрантам, обучающим программам, акселераторам и международной экспертизе.
Кому подойдет:
начинающим технологическим компаниям и стартапам;
тем, кто ориентирован на масштабирование и привлечение инвестиций;
разработчикам решений на ранней стадии, которым пока сложно пройти аккредитацию.
Максимально упростим, сравнительная таблица:
Тип компании
РПО
Аккредитация
Сколково
Комбо
Продуктовая (собственное ПО)
✅
✅
✅
💯 Сколково + Аккред
Заказная разработка
❌
✅
❌
🛠 Только аккред
Стартап с инновацией
❌
❌
✅
🚀 Сколково
Продукт без инновации
✅
✅
❌
💡 РПО + Аккред
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DV Consalting
8 лет помогаем бизнесу получать льготы и меры господдержки, а также финансирование от государственных институтов развития
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