Как максимально сэкономить комбинируя налоговые (и не только) льготы в 2025

Сегодня IT-компании — как те, кто разрабатывает свои продукты, так и те, кто работает по заказной модели — оказались в фокусе особого внимания со стороны государства. Причина проста: цифровой бизнес — один из ключевых драйверов экономики, и его поддержка становится приоритетом.

Чтобы стимулировать развитие отрасли, государство предлагает целый ряд льгот — как налоговых, так и организационных. Главное — знать, какие именно меры подойдут именно вашей компании и как правильно ими воспользоваться.

Самые популярные инструменты сейчас — это аккредитация IT-компаний в Минцифры, участие в проекте «Сколково» и включение в реестр отечественного ПО. Каждая из этих опций дает доступ к своим бонусам, но максимальный эффект достигается, когда их грамотно комбинируют.

Например, одновременное участие в Сколково и наличие IT-аккредитации позволяет получить нулевые ставки по налогу на прибыль, НДС и налогу на имущество, а также снизить страховые взносы почти в три раза. Если компания не может или не хочет идти в Сколково, можно ограничиться аккредитацией и регистрацией ПО — и все равно получить солидные налоговые преференции.

Но на практике возникает масса вопросов: какие документы нужны? Подходит ли моя компания под условия? А если мы — не продуктовая, а сервисная команда? А бухгалтер — вообще в растерянности: как все это правильно учесть?