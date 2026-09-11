Льготы под цифровым контролем: как государство оценивает эффективность господдержки

Получить налоговую льготу – еще не конец истории.

Постепенно меняется сам подход государства к преференциям для бизнеса. Раньше главным вопросом было: имеет ли компания право на льготу? Теперь рядом появляется второй: а какой экономический результат государство получило в обмен на эту льготу?

Главная цель любой преференции – дать бизнесу вырасти и уже после пополнять казну в виде налоговых отчислений по стандартным ставкам.

В конце июля стало известно сразу о двух инициативах, связанных с усилением контроля за резидентами особых экономических зон. Одна предполагает более глубокую оценку эффективности налоговых льгот с использованием данных АИС «Налог-3». Вторая – обязательный налоговый мониторинг для части резидентов ОЭЗ.

Участников проекта «Сколково» эти изменения сейчас напрямую не касаются. Изменения показывают, в какую сторону развивается система контроля господдержки. И компаниям, которые уже пользуются льготами, полезно посмотреть на себя глазами такой системы.

От права на льготу — к оценке ее эффективности

Логика специальных режимов долгое время выглядела довольно просто. Компания получает статус резидента или участника проекта, выполняет установленные законом требования и благодаря этому пользуется налоговыми преференциями. До сих пор контроль был в первую очередь сосредоточен на наличии права на льготу и правильности ее применения..

Теперь появляется еще один уровень контроля. Государство получает техническую возможность видеть не только сам факт предоставления льготы, но и экономику конкретного получателя поддержки.

Для этого используется инфраструктура АИС «Налог-3» – единой информационной системы ФНС, в которой обрабатываются налоговые декларации, бухгалтерская отчетность, информация о контрагентах, результаты налогового контроля и другие данные.

На этой инфраструктуре Минфин и ФНС создали аналитическую систему «Эффективность льгот». За счет нее государство постепенно получает возможность оценивать не только законность предоставления поддержки, но и ее отдачу.

Что государство уже может сопоставлять

В анализ могут попадать:

выручка компании и ее динамика;

капитальные вложения;

численность сотрудников;

фонд оплаты труда;

расходы на исследования и разработки;

объем налоговой и неналоговой поддержки;

выпадающие доходы бюджета;

прибыль и другие финансовые показатели;

налоговые риски и результаты контрольных мероприятий;

отклонения от среднеотраслевых показателей.

По сути, появляется цифровой профиль получателя господдержки.

Представим две компании, где обе получили одинаковую налоговую преференцию. Первая за несколько лет увеличила штат, инвестировала в разработку, вывела новый продукт и кратно увеличила выручку. У второй практически не изменились инвестиции, сотрудники и масштаб деятельности. Формально обе компании могут соблюдать требования своего режима. Но с точки зрения эффективности государственной поддержки эти истории выглядят совершенно разно.

Налоговый мониторинг идет еще дальше

Параллельно с оценкой эффективности льгот развивается другой механизм – налоговый мониторинг.

31 июля 2026 года в Госдуму были внесены законопроекты, предлагающие сделать его обязательным для части резидентов ОЭЗ. Речь идет о компаниях, которые не относятся к субъектам МСП. Им предлагается переходить на налоговый мониторинг в течение двух лет после заключения соглашения об осуществлении деятельности.

Если законопроекты будут приняты, отказ от мониторинга или его досрочное прекращение сможет стать основанием для расторжения соглашения с резидентом. Предполагаемая дата вступления изменений в силу – 1 марта 2027 года.

При налоговом мониторинге компания предоставляет налоговому органу доступ к своей информационной системе или витрине данных, а взаимодействие происходит в электронной форме. ФНС может регулярно сопоставлять декларации, бухгалтерские регистры, первичные документы, договоры, акты, сведения о контрагентах, налоговые расчеты и отдельные хозяйственные операции.

В 2026 году налоговый мониторинг применяют уже 870 компаний, а более 70% его участников используют интеграционную платформу.

Что это меняет для бизнеса

Главное изменение заключается даже не в объеме информации, которую получает ФНС. При традиционном подходе проблема могла обнаружиться спустя значительное время: например, во время проверки. При цифровом контроле разные массивы данных можно сопоставлять значительно раньше. Например, компания заявляет определенный объем капитальных вложений, но он плохо подтверждается бухгалтерскими данными. Или имущество используется для получения льготы, хотя его фактическое назначение вызывает вопросы. Или льготируемая деятельность существует рядом с обычным коммерческим бизнесом, но раздельный учет организован недостаточно четко. Сама информационная система не лишает компанию статуса и не отменяет льготу. Она помогает увидеть отклонение и создает информационную основу для дальнейшего контроля.

Причем здесь «Сколково»

Описанные инициативы об обязательном налоговом мониторинге пока не распространяются на участников проекта «Сколково».

Резиденты ОЭЗ работают в рамках Федерального закона № 116-ФЗ, а статус участника проекта «Сколково» регулируется Федеральным законом № 244-ФЗ. Участник «Сколково» не является разновидностью резидента ОЭЗ. Резиденты ТОР также не включены в законопроекты об обязательном налоговом мониторинге, описанные выше. Чтобы аналогичный механизм стал обязательным для участников «Сколково», потребуются отдельные законодательные изменения.

Но сам принцип контроля для них крайне интересен, потому что участник «Сколково» тоже получает существенные налоговые преимущества. А значит, в будущем логика оценки эффективности господдержки теоретически может затронуть и этот режим.

Преимущество «Сколково» перед ОЭЗ стали очевидны. DV Consulting помогает получить статус резидента и сохранять его на протяжении нескольких лет.

Рассмотрим, что именно попадает в зону риска участников, если данные изменения затронут и «Сколково».

1. Отчет для Фонда говорит одно, бухгалтерский учет – другое

Компания ежегодно отчитывается о своей деятельности. При этом существует бухгалтерская и налоговая отчетность. Если одни и те же экономические события описаны в этих системах по-разному, возникает вопрос: почему? Например, различается выручка, численность сотрудников, расходы или сведения о проектах. Причина может быть совершенно технической – разные правила классификации. Но при автоматизированном сопоставлении данных даже такая разница становится триггером для дополнительного вопроса.

2. Непрофильная выручка начинает выделяться значительно сильнее

Еще одна чувствительная зона – доходы от иной финансово-хозяйственной деятельности. Такие операции сами по себе не означают нарушение, но важно правильно отделять их от профильной деятельности и соблюдать установленное ограничение. Особое внимание потребуется, если доля таких доходов приближается к 30% или превышает этот уровень.

3. Слабая договорная база

В договоре нет никакой конкретики. Чем глубже становится цифровой контроль, тем важнее соответствие цепочки: договор – техническое задание – работа – результат – акт – платеж – инновационный проект. Общая формулировка в договоре может быть юридически допустимой, но она плохо объясняет экономическое содержание операции.

4. Группа компаний становится прозрачнее

Представим структуру из нескольких юридических лиц. На одном находятся разработчики. На другом – права на интеллектуальную собственность. Третье несет основные расходы. А участник «Сколково» получает значительную часть выручки и пользуется льготами. Это не означает автоматического нарушения. У такой структуры могут быть совершенно нормальные экономические причины. Но появляется закономерный вопрос: в чем именно заключается собственный вклад компании, которая получает государственные преференции? При анализе взаимозависимых лиц этот вопрос становится особенно чутким. Поэтому важна не только юридическая корректность внутригрупповых договоров, но и понятная деловая цель распределения функций.

5. Ошибка в льготе обнаруживается раньше

Неверная дата начала или прекращения освобождения, неподтвержденная льгота по имуществу, неправильный тариф страховых взносов или несвоевременное восстановление налога могут повлечь доначисления, пени и мотивированное мнение ФНС.

Магаданская ОЭЗ: почему этот пример особенно интересен

Государство может анализировать не только отдельную компанию, но и эффективность специального режима в целом. С 1 января 2026 года Федеральным законом № 147-ФЗ были отменены отдельные преференции участников: пониженная ставка налога на прибыль и понижающий коэффициент 0,6 при расчете НДПИ. Одновременно была создана правовая основа для развития ТОР в Магаданской области, а подход к стимулированию бизнеса стал более адресным. Особенно интересна причина изменений. Речь не шла о том, что все участники нарушали требования – оценивалась именно бюджетная эффективность режима. С 2017 по 2022 год выпадающие доходы бюджета по участникам Магаданской ОЭЗ выросли примерно с 2,2 до 4,3 млрд рублей.

Значит ли это, что льготы «Сколково» могут отменить?

Магаданская ОЭЗ и проект «Сколково» регулируются разными федеральными законами, имеют разные цели и разные механизмы поддержки. Отмена или существенное изменение льгот участников «Сколково» потребует иных законодательных решений.

Что резиденту «Сколково» можно сделать уже сейчас

Не стоит ждать появления новых систем контроля. Стоит провести внутреннюю сверку по следующим направлениям:

Сопоставить отчетность. Данные для Фонда, бухгалтерская и налоговая отчетность должны совпадать либо иметь объяснимые различия. Разделить профильную и иную деятельность. Должно быть понятно, откуда формируется выручка, какие расходы относятся к проекту и какие сотрудники в нем задействованы. Пересмотреть договоры. Из документов должна прослеживаться связь конкретной работы с исследованиями, разработкой и коммерциализацией. Собрать доказательства разработки. Технические задания, версии продукта, репозитории, испытания, отчеты, документы на РИД и другие материалы должны быть структурированы. Проверить группу компаний. Нужно понимать деловую цель операций между взаимозависимыми лицами и собственный вклад участника проекта. Пересчитать льготы. Даты возникновения и прекращения права, основания, лимиты и применяемые ставки лучше проверить до того, как это сделает контролирующий орган.

Вывод

Государственная поддержка бизнеса становится все более цифровой. Также растут возможности сопоставлять разные источники информации и оценивать не только формальное соблюдение требований, но и реальное экономическое содержание деятельности. Пока обязательный налоговый мониторинг, о котором идет речь, не распространяется на участников проекта «Сколково», а АИС «Налог-3» сама по себе не может лишить компанию статуса или отменить льготу. Но происходящее с ОЭЗ показывает направление движения. Для участников «Сколково» это, пожалуй, лучший повод провести такую проверку еще до того, как кто-либо сделает ее обязательной.