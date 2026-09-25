Статуса российского товара будет недостаточно: как новый нацрежим может поменять промышленные закупки

Национальный режим в закупках мы привыкли связывать прежде всего с товарами. Если государственный заказчик покупает оборудование, приборы, комплектующие или другую промышленную продукцию, происхождение товара может напрямую влиять на возможность участия в закупке. Для отдельных категорий иностранной продукции действуют запреты и ограничения, а российское происхождение продукции подтверждается в установленном порядке.

Но что происходит, если заказчик покупает не станок, а работу, выполненную на этом станке? Или не промышленную установку, а услугу, для оказания которой она используется? – Сегодня это принципиально разные ситуации, однако Минпромторг предлагает изменить сам подход.

26 августа глава Минпромторга А.А. Алиханов сообщил о предложении распространить национальный режим в государственных закупках и закупках госкомпаний не только на товары, но также на работы и услуги в промышленности. Одной из целей инициативы называется стимулирование спроса на российскую промышленную продукцию и загрузка производственных мощностей. Пока речь идет именно о предложении, параметры которого еще предстоит определить.

Если инициатива дойдет до нормативного регулирования именно в такой логике, последствия могут оказаться значительно шире, чем кажется на первый взгляд. Российскому производителю станет важно не только продать свое оборудование заказчику, но и то, сможет ли другой бизнес благодаря этому оборудованию получать доступ к закупкам.