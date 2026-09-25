Статуса российского товара будет недостаточно: как новый нацрежим может поменять промышленные закупки

Национальный режим в закупках мы привыкли связывать прежде всего с товарами. Если государственный заказчик покупает оборудование, приборы, комплектующие или другую промышленную продукцию, происхождение товара может напрямую влиять на возможность участия в закупке. Для отдельных категорий иностранной продукции действуют запреты и ограничения, а российское происхождение продукции подтверждается в установленном порядке.
Но что происходит, если заказчик покупает не станок, а работу, выполненную на этом станке? Или не промышленную установку, а услугу, для оказания которой она используется? – Сегодня это принципиально разные ситуации, однако Минпромторг предлагает изменить сам подход.
26 августа глава Минпромторга А.А. Алиханов сообщил о предложении распространить национальный режим в государственных закупках и закупках госкомпаний не только на товары, но также на работы и услуги в промышленности. Одной из целей инициативы называется стимулирование спроса на российскую промышленную продукцию и загрузка производственных мощностей. Пока речь идет именно о предложении, параметры которого еще предстоит определить.
Если инициатива дойдет до нормативного регулирования именно в такой логике, последствия могут оказаться значительно шире, чем кажется на первый взгляд. Российскому производителю станет важно не только продать свое оборудование заказчику, но и то, сможет ли другой бизнес благодаря этому оборудованию получать доступ к закупкам.
Как национальный режим работает сейчас
Упрощенно существующую логику можно представить так: заказчику нужен станок, он проводит закупку и, если соответствующая категория продукции подпадает под требования национального режима, происхождение предлагаемого оборудования приобретает принципиальное значение.
Для российских производителей это одна из причин подтверждать происхождение продукции и включением ее в соответствующие реестры. Запись в реестре российской промышленной продукции используется для подтверждения российского происхождения и имеет значение при работе с госзаказчиками, компаниями с государственным участием и другими заказчиками, предъявляющими соответствующие требования.
Теперь представим немного другую закупку: государственной компании не нужен станок – ей необходимо изготовить 10 тысяч определенных деталей. Подрядчик приходит со своим оборудованием и выполняет работу, но возникает вопрос: имеет ли значение, на каком станке он это делает – российском или иностранном?
Именно здесь потенциально может измениться логика национального режима. Если требования начнут учитывать не только конечный предмет закупки, но и промышленную продукцию, используемую при выполнении работ и оказании услуг, для российских производителей откроется дополнительный источник спроса.
Российское оборудование может начать продавать не только себя
Представим российский завод, который производит промышленный станок. Сегодня основной коммерческий сценарий понятен: предприятие продает оборудование и получает выручку. Покупателю этот станок может быть интересен из-за характеристик, цены, сервиса, условий финансирования или требований национального режима при непосредственной закупке оборудования.
Но если предложенный Минпромторгом подход будет реализован, может появиться еще одна причина покупать российскую технику: ее происхождение потенциально сможет влиять на возможность владельца оборудования участвовать в определенных закупках работ и услуг.
Тогда экономическая цепочка становится длиннее: российский производитель выпускает оборудование, подрядчик приобретает его, выполняет на нем работы и благодаря соответствию требованиям получает возможность претендовать на государственный или корпоративный контракт.
То есть производитель оборудования потенциально получает второй контур спроса. Его продукт нужен уже не только заказчику, непосредственно приобретающему станок, но и сервисной или производственной компании, которая собирается зарабатывать с помощью этого станка на последующих контрактах.
Рассмотрим на примере
Представим предприятие металлообработки, у которого 10 станков: 7 российских и 3 иностранных. Компания регулярно участвует в закупках на изготовление деталей для крупных заказчиков.
Сегодня заказчика прежде всего интересует результат работы: характеристики детали, качество, сроки и остальные условия закупки. Если же на работы будет распространена новая логика национального режима, могут появиться дополнительные вопросы. На каком оборудовании изготовлена деталь, каково происхождение этого оборудования, какими документами оно подтверждается и другие.
Однозначных ответов на эти вопросы пока нет, и это важно подчеркнуть. На данный момент речь идет об инициативе, а не о введенном универсальном требовании для промышленных подрядчиков.
Конкретные параметры еще не определены: не опубликованы окончательные перечни работ и услуг, критерии российского происхождения таких работ и порядок его подтверждения. Поэтому утверждать, какие именно контракты попадут под новые правила и каким образом будет учитываться используемое оборудование, преждевременно. На неопределенность этих параметров обращает внимание и руководитель группы экспертов по реестрам Минпромторга DV Consulting Дарья Плюшкина в своем комментарии для РБК.
Реестр Минпромторга может получить вторую функцию
Сегодня одна из основных причин включения промышленной продукции в реестр вполне понятна: компания хочет продавать свой товар в сегментах, где необходимо подтверждать российское происхождение.
Но предложенная конструкция потенциально расширяет экономическое значение реестра. Представим два практически одинаковых станка: один имеет подтвержденное российское происхождение, второй – импортный. Если оба используются исключительно для обычных коммерческих заказов, подрядчик выбирает их прежде всего исходя из экономики, надежности и технических характеристик.
Но если российское происхождение оборудования начинает давать подрядчику преимущество или становится условием при исполнении определенных государственных и корпоративных контрактов, появляется дополнительная ценность. Покупая станок, компания приобретает не только средство производства, но потенциально еще и возможность работать в определенном сегменте закупок.
Тогда для российского производителя наличие продукции в реестре перестает быть исключительно инструментом продажи этой продукции государству. Оно становится дополнительным аргументом при продаже оборудования и частному подрядчику.
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Что может измениться для подрядчиков
У инициативы есть и обратная сторона. Если для российского производителя она потенциально расширяет спрос, то для компаний, выполняющих работы и оказывающих услуги, может появиться новый уровень требований. Сегодня подрядчик прежде всего проверяет, соответствует ли он требованиям конкретной закупки. В будущем рядом с этим вопросом может появиться еще один: соответствует ли установленным требованиям оборудование, с помощью которого будет исполняться контракт?
Эксперт DV Consulting Дарья Плюшкина отмечает, что в случае реализации инициативы подрядчикам может потребоваться заранее разбираться с происхождением используемого оборудования, приборов и комплектующих и подтверждающими документами. При этом конкретный механизм пока не определен, а это уже затрагивает не только тендерный отдел, но и производственную инфраструктуру компании.
Представим сервисную организацию, которая много лет назад закупила импортное оборудование. Оно исправно работает, амортизируется и технически может использоваться еще несколько лет. Компания не планировала его менять.
Если происхождение этого оборудования в будущем начнет влиять на доступ к интересующему компанию сегменту закупок, экономический расчет замены техники изменится. Раньше бизнес сопоставлял стоимость нового станка, его производительность и срок окупаемости. Теперь к этому расчету потенциально добавится еще один показатель – объем контрактов, к которым соответствующее оборудование позволяет получить доступ.
В таком случае российская техника может оказаться экономически привлекательной даже тогда, когда ее приобретение исключительно по производственным причинам еще не планировалось.
Может возникнуть эффект домино
Предположим, новые требования распространяются на определенный вид промышленных работ. Крупный подрядчик понимает, что для участия в соответствующих закупках ему необходимо оборудование российского происхождения, и начинает искать отечественного производителя.
Производитель оборудования, в свою очередь, проверяет собственную продукцию на соответствие требованиям локализации. Для подтверждения российского происхождения ему могут потребоваться определенные производственные операции, комплектующие или выполнение других критериев, установленных для конкретного вида продукции. В результате требования начинают влиять уже на его поставщиков.
Так одна закупочная норма потенциально может формировать спрос сразу на нескольких уровнях производственной кооперации: от конечного заказчика и подрядчика до производителя оборудования и поставщиков компонентов.
Именно поэтому обсуждаемая инициатива значительно интереснее, чем просто очередное изменение закупочных правил. По сути, государство рассматривает возможность использовать закупки не только для поддержки российского товара, который непосредственно приобретает заказчик, но и для стимулирования спроса на российские средства производства.
Другие риски
Здесь важно не впадать в другую крайность. Российское происхождение оборудования само по себе еще не означает, что любая модель распространения национального режима на работы и услуги окажется эффективной.
Производственные линии многих предприятий создавались годами. В них одновременно могут использоваться российские и иностранные станки, программное обеспечение, измерительные приборы и комплектующие. Часть техники могла быть приобретена задолго до нынешнего курса промышленной политики, а для отдельных технологических операций российских аналогов может не быть либо они могут отличаться по необходимым характеристикам.
Поэтому критическое значение будет иметь то, как именно инициатива будет оформлена нормативно. Одно дело – стимулировать использование российской продукции там, где существует подходящий отечественный аналог. Другое — создать ограничения для участия компании в закупке из-за происхождения отдельного элемента сложной производственной цепочки.
Именно поэтому сейчас важнее следить не за самим заявлением о расширении национального режима, а за будущими критериями его применения.
5 вопросов, от которых будет зависеть эффект реформы
Когда появится конкретный проект нормативного регулирования, бизнесу стоит смотреть прежде всего на механику. Ключевыми станут как минимум пять вопросов.
1 – какие работы и услуги попадут под требования. Если перечень окажется узким, влияние будет точечным. Если широким, изменения могут затронуть значительную часть промышленного сервиса и производственного аутсорсинга.
2 – что именно должно соответствовать требованиям российского происхождения. Основное технологическое оборудование, отдельные средства производства, материалы, комплектующие или сразу несколько категорий? Пока окончательной конструкции нет.
3 – как будет подтверждаться соответствие. От этого напрямую зависит роль существующих реестров и объем документов, которые потребуется собирать производителям и подрядчикам.
4 – что произойдет с уже приобретенным импортным оборудованием. Для компаний с дорогостоящими производственными фондами это один из наиболее чувствительных вопросов.
5 – будут ли предусмотрены исключения. Особенно в ситуациях, когда российский аналог отсутствует или не позволяет выполнить технические требования конкретного контракта.
Пока эти параметры не определены, строить окончательную модель и тем более принимать инвестиционные решения только на основании инициативы преждевременно.
Что производителю имеет смысл проверить уже сейчас
Необходимо проверить, соответствует ли его продукция действующим требованиям российского происхождения. Если нет, важно понять, чего именно не хватает: необходимых производственных операций, документации, комплектующих, баллов локализации или других критериев, применимых к конкретному виду продукции.
Следующий вопрос – подтверждено ли происхождение документально. Сам по себе факт разработки и производства оборудования в России не всегда равнозначен наличию подтверждения, необходимого в конкретной закупочной процедуре.
Наконец, стоит посмотреть на структуру клиентов. До сих пор производитель мог оценивать прежде всего прямые закупки оборудования государственными и корпоративными заказчиками. Теперь имеет смысл отдельно посмотреть на частные компании, которые сами работают с государственными структурами и компаниями с госучастием. Если инициатива будет реализована, для таких покупателей подтвержденное российское происхождение оборудования потенциально может стать дополнительным аргументом при выборе поставщика.
А что делать подрядчику
Подрядчикам полезно провести аудит – посмотреть, на каком оборудовании компания фактически зарабатывает деньги.
Какие станки, приборы, установки и другие средства используются при выполнении государственных и корпоративных контрактов, каково их происхождение и какими документами оно подтверждается, существуют ли российские аналоги. Такой анализ пока не требует капитальных затрат, но он позволит быстрее оценить последствия, когда появится конкретный проект нормативного акта. Особенно полезно заранее разделить оборудование на три группы: российское с подтвержденным происхождением, российское без необходимого подтверждения и иностранное. Уже одна такая инвентаризация покажет, насколько компания потенциально чувствительна к изменению правил.
Нацрежим может начать работать на один шаг дальше
До сих пор логика национального режима была относительно простой: государство покупает товар и с помощью закупочных механизмов стимулирует приобретение российской продукции. Минпромторг предлагает сделать следующий шаг – распространить эту логику на работы и услуги, чтобы дополнительный спрос на российскую промышленную продукцию возникал через оборудование и другие средства, которые подрядчики используют при исполнении контрактов.
Если инициатива будет реализована именно в такой конструкции, рынок российского оборудования может получить дополнительный источник спроса. Сам Минпромторг связывал предложение в том числе с необходимостью загрузки отечественных производственных мощностей.
И тогда вопрос включения продукции в реестр для промышленного производителя станет шире. Нужно будет оценивать не только то, помогает ли российское происхождение продать оборудование государственному заказчику, но и то, поможет ли оно клиенту производителя получить следующий контракт.
Если второй фактор действительно появится в закупочной практике, подтвержденное российское происхождение продукции сможет превратиться из требования отдельных закупок в дополнительное коммерческое преимущество на всем жизненном цикле оборудования.
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