Реестр Минпромторга: 5 способов заработать на российском происхождении продукции

Российский производитель может выпускать качественное оборудование, использовать отечественные комплектующие и выполнять необходимые технологические операции на территории страны, но когда дело доходит до государственных закупок или переговоров с крупными промышленными заказчиками, одного факта производства в России может оказаться недостаточно.

Российский производитель может выпускать качественное оборудование, использовать отечественные комплектующие и выполнять необходимые технологические операции на территории страны, но когда дело доходит до государственных закупок или переговоров с крупными промышленными заказчиками, одного факта производства в России может оказаться недостаточно.

Причина проста: в ряде случаев отечественное происхождение продукции необходимо подтвердить официально. Именно для этого существует Реестр российской промышленной продукции Минпромторга.

Многие предприятия воспринимают включение в реестр исключительно как обязательную процедуру для участия в тендерах. Однако на практике реестровая запись может решать гораздо больше задач: помогать находить новых покупателей, выходить на крупных производителей, получать доступ к отдельным мерам господдержки и усиливать позиции компании на рынке.

Разберем пять возможностей, которые открывает подтвержденное российское происхождение продукции, и посмотрим, в каких случаях вложения в получение реестровой записи могут окупиться.

Почему производить в России недостаточно

Представим предприятие, которое выпускает промышленное оборудование на собственном заводе в России. У него есть производственные помещения, сотрудники, технологические линии и российские поставщики комплектующих. С точки зрения собственника все очевидно: компания производит российскую продукцию, но для целей национального режима в закупках этого утверждения недостаточно. Происхождение товара должно подтверждаться в порядке, установленном законодательством.

Реестр российской промышленной продукции ведется в Государственной информационной системе промышленности (ГИСП). Включение в него осуществляется для конкретной продукции производителя, а реестровая запись содержит сведения о товаре и уникальный номер, который используется для подтверждения происхождения.

Основные требования определяются постановлением Правительства РФ №719 и применимыми правилами определения страны происхождения товаров. При этом критерии зависят от конкретной продукции. Для одних товаров необходимо выполнить определенные технологические операции на территории России, для других – набрать установленное количество баллов локализации, подтвердить происхождение компонентов или выполнить несколько условий одновременно. Поэтому два предприятия, выпускающие внешне похожую продукцию, могут столкнуться с совершенно разными требованиями.

Есть и еще один важный нюанс: карточка товара в каталоге ГИСП и реестровая запись – не одно и то же. Размещение информации о продукции делает ее доступной для поиска, но само по себе не подтверждает российское происхождение для применения национального режима.

А теперь посмотрим, какие возможности открывает действующая реестровая запись.

1. Доступ к закупкам, в которых российское происхождение – преимущество

Самая очевидная выгода Реестра связана с государственными и корпоративными закупками.

Постановление Правительства РФ №1875 устанавливает меры национального режима для закупок по законам №44-ФЗ и №223-ФЗ. В зависимости от категории продукции и условий закупки могут применяться запреты и ограничения на приобретение иностранных товаров, преимущества для российских предложений и требования к минимальной доле закупок отечественной продукции.

Для производителя это означает, что наличие реестровой записи в определенных ситуациях может непосредственно влиять на возможность участия в закупке и конкурентоспособность предложения.

Рассмотрим пример: предприятие предлагает российское промышленное оборудование стоимостью 10 млн рублей. Его конкурент поставляет иностранный аналог по той же цене. Предположим, закупка предусматривает применение 15% ценового преимущества для российского товара. При сопоставлении предложений цена российского оборудования для целей оценки может расчетно уменьшаться до 8,5 млн рублей.

При этом важно понимать: 15% – это не скидка, которую производитель обязан предоставить заказчику. В соответствующей модели преимущества контракт с победителем заключается по фактически предложенной им цене, а расчетное снижение используется для сопоставления заявок.

Теперь представим, что у этого предприятия нет необходимой реестровой записи. Даже если оборудование фактически производится в России, в закупке, где требуется подтверждение происхождения реестровым номером, компания не сможет воспользоваться предусмотренными преимуществами. Для предприятия, у которого значительная доля выручки приходится на государственные и корпоративные закупки, такая ситуация означает потенциальную потерю существенной части рынка.

2. Новые заказчики могут найти производителя сами

Вторая возможность менее очевидна, хотя для некоторых предприятий она может оказаться не менее ценной.

ГИСП – это не только система, через которую производитель проходит процедуру включения продукции в Реестр. В ней также представлены сведения о предприятиях, товарах и российских аналогах импортной продукции.

Потенциальные заказчики могут искать необходимое оборудование и комплектующие по наименованию, характеристикам, кодам ОКПД 2 и ТН ВЭД, отрасли применения и другим параметрам, включая наличие подтвержденного российского происхождения.

Представим производителя специализированного промышленного насоса. Компания работает на рынке несколько лет, имеет постоянных клиентов, но практически неизвестна предприятиям из других регионов. При этом крупный промышленный заказчик начинает искать российский аналог ранее использовавшегося импортного оборудования. Если продукция производителя представлена в ГИСП и имеет действующую реестровую запись, у потенциального покупателя появляется дополнительная возможность обнаружить ее при поиске отечественных решений.

Конечно, само включение в Реестр не гарантирует новых заказов. Покупателю по-прежнему необходимо оценить технические характеристики, стоимость, сроки поставки, сервис и надежность производителя. Но здесь появляется важное преимущество: компания может попасть в поле зрения заказчика, который раньше даже не знал о ее существовании. Для промышленного B2B-рынка, где поиск новых клиентов часто требует значительных ресурсов, такой дополнительный канал особенно интересен.

3. Возможность стать поставщиком крупных российских производителей

Третья выгода особенно актуальна для предприятий, выпускающих материалы, детали и комплектующие.

Дело в том, что российское происхождение важно не только конечному покупателю оборудования, оно может иметь значение и для самого производителя, который стремится подтвердить локализацию собственного изделия.

Представим предприятие, выпускающее промышленную установку. Для включения конечной продукции в Реестр ему необходимо выполнить установленные требования, которые учитывают происхождение определенных компонентов. В такой ситуации производитель начинает искать поставщиков, способных подтвердить российское происхождение необходимых деталей.

Допустим, есть два потенциальных поставщика комплектующих. Первый выпускает продукцию в России, но не имеет реестровой записи. Второй также производит ее в России, однако уже прошел процедуру подтверждения происхождения. Этот поставщик в таком случае получает дополнительный аргумент в переговорах. Покупателю проще оценить, подходит ли компонент для выполнения требований к локализации его собственной продукции, и какие документы можно использовать в рамках установленной процедуры.

В результате реестровая запись может помочь производителю комплектующих войти в производственную цепочку более крупного предприятия. Причем речь идет не обязательно о государственном заказчике. Покупателем может быть обычная коммерческая компания, которая самостоятельно заинтересована в подтверждении российского происхождения своей продукции.

4. Доступ к отдельным мерам государственной поддержки

Еще одна возможность связана с государственными программами стимулирования промышленности.

В России действует множество инструментов поддержки производителей: субсидирование отдельных затрат, программы стимулирования спроса, льготное финансирование и другие механизмы. При этом условия каждой программы определяются отдельно. В некоторых случаях наличие продукции с подтвержденным российским происхождением является одним из критериев участия. Это означает, что предприятие может соответствовать отраслевым требованиям программы, иметь необходимые производственные мощности и финансовые показатели, но не получить доступ к конкретной мере поддержки из-за отсутствия требуемого подтверждения происхождения продукции.

На практике правильная последовательность выглядит следующим образом: сначала компания определяет, какие программы подходят ее деятельности, затем проверяет требования к продукции и документам и только после этого формирует план получения необходимых статусов и подтверждений. Так можно избежать ситуации, когда предприятие получает реестровую запись, но обнаруживает, что для интересующей программы ему не хватает других обязательных условий.

Одна из мер поддержки реализуется самим Министерством промышленности и торговли: оно предоставляет субсидии отдельным компаниям, чья продукция включена в Реестр. В октябре 2026 года была реализована такая программа поддержки для производителей средств производства и автоматизации, которая позволила компенсировать скидки, предоставленные заказчикам при продаже российского оборудования

5. Подтвержденное российское происхождение как инструмент продаж и маркетинга

На промышленном рынке заявление «Сделано в России» само по себе далеко не всегда является достаточным аргументом. Покупателю важно понимать, действительно ли продукция соответствует установленным требованиям и можно ли это проверить. После включения продукции в Реестр производитель может запросить специальный знак «В Реестре российской продукции». Его можно использовать на сайте компании, в рекламных и презентационных материалах, на профильных выставках и упаковке. С помощью QR-кода потенциальный покупатель может перейти к сведениям о конкретной продукции в ГИСП. Для производителя это дополнительный инструмент подтверждения заявленных характеристик товара.

Например, компания участвует в отраслевой выставке и представляет оборудование потенциальным заказчикам. Помимо технических параметров, стоимости и условий поставки она может продемонстрировать официальное подтверждение российского происхождения продукции. Особенно полезно это в переговорах с крупными промышленными предприятиями, которые реализуют программы импортозамещения или предъявляют собственные требования к поставщикам.

Как и когда окупится включение в Реестр

Теперь перейдем к вопросу, который обычно интересует собственника предприятия больше всего: насколько экономически оправданно включение продукции в Реестр?

Здесь часто возникает ошибка в самой постановке задачи. Предприятие узнает стоимость подготовки документов, проведения экспертизы и сопровождения процедуры, после чего сравнивает эту сумму с ожидаемой прибылью от ближайшего тендера. Но реестровая запись может использоваться значительно дольше одного контракта.

С 16 августа 2025 года максимальный срок действия реестровой записи, сформированной на основании акта экспертизы ТПП, был увеличен с трех до пяти лет. При этом конкретный срок зависит от основания включения и срока действия подтверждающих документов: не каждая запись автоматически действует пять лет.

Рассмотрим условный пример.

Производитель потратил на предварительный аудит, подготовку документов, экспертизу и сопровождение процедуры 400 тыс. рублей. Предположим, что полученная запись действует пять лет.

В пересчете на 60 месяцев затраты составляют около 6 700 рублей в месяц.

Сам по себе такой расчет не показывает доходность вложений, но позволяет правильно определить горизонт оценки.

Теперь предположим, что благодаря наличию реестровой записи предприятие получило возможность участвовать в закупке, которая раньше была для него недоступна.

Стоимость контракта – 10 млн рублей, а его дополнительная маржинальная прибыль после переменных затрат составляет 15%.

В таком случае потенциальный вклад контракта в покрытие постоянных расходов и формирование прибыли составит 1,5 млн рублей.

Даже если из этой суммы потребуется покрыть дополнительные расходы на участие и исполнение контракта, эффект может существенно превысить первоначальные затраты на включение продукции в Реестр.

Кому Реестр может принести наибольшую выгоду

Несмотря на перечисленные преимущества, включение продукции в Реестр не одинаково полезно каждому производителю.

Наиболее очевидный экономический эффект возникает у предприятий, которые регулярно участвуют в государственных и корпоративных закупках. Чем выше доля такой выручки и чем чаще заказчики требуют подтверждать российское происхождение товара, тем проще оценить коммерческий результат.

Вторая категория – производители материалов и компонентов для предприятий, локализующих конечную продукцию. Для них реестровая запись может стать дополнительным аргументом при выходе на новых промышленных заказчиков.

Третья группа – компании, выпускающие российские аналоги импортного оборудования. Наличие сведений о продукции в ГИСП и подтвержденного происхождения повышает вероятность того, что потенциальный покупатель обнаружит ее при поиске отечественного решения.

Наконец, Реестр представляет интерес для предприятий, которые планируют воспользоваться мерами господдержки, предусматривающими соответствующие требования к продукции. Но если компания производит товар исключительно для узкого круга частных заказчиков, не участвует в закупках и не планирует использовать меры поддержки, экономический эффект может оказаться значительно скромнее.

Почему начинать нужно с аудита

На практике одна из самых распространенных ошибок производителей – начинать подготовку документов до того, как установлено соответствие продукции требованиям локализации.

Компания видит, что ее оборудование производится в России, и предполагает, что этого достаточно. Но требования постановления №719 зависят от конкретного вида продукции. Значение имеют коды ОКПД 2 и ТН ВЭД, назначение изделия, состав, выполняемые технологические операции, происхождение материалов и комплектующих. В результате уже в процессе подготовки или экспертизы может выясниться, что предприятие не выполняет одно из обязательных условий.

Например, необходимая технологическая операция проводится за пределами России, не хватает подтверждающих документов на комплектующие или выбран неправильный подход к классификации продукции. В такой ситуации проблема заключается не в качестве оформления заявки. Иногда производителю необходимо изменить сам производственный процесс. В нашей практике работу с предприятиями мы начинаем с предварительного аудита. Команда DV Consulting сначала определяет применимые требования, анализирует производственные операции, комплектующие и документы, а затем оценивает возможность включения продукции в Реестр. Успех в аудите – результат при включении в Реестр.

Как сохранить запись в Реестре

Еще один момент, который производители иногда недооценивают, связан с обязательствами после включения продукции в Реестр.

Реестровая запись имеет определенный срок действия, а сведения о продукции должны оставаться актуальными. Кроме того, с 2026 года для производителей предусмотрена ежегодная отчетность в ГИСП. До 1 апреля необходимо представлять сведения о произведенной и отгруженной продукции, в отношении которой действует реестровая запись. Если отчетность не представлена и истекает установленный 90-дневный период после 1 апреля, возникает предусмотренное правилами основание для исключения соответствующей записи из Реестра.

Для предприятия, которое использует запись при участии в закупках, последствия могут быть весьма ощутимыми. Представим, что компания несколько лет успешно поставляет оборудование крупным заказчикам. Отдел продаж использует реестровый номер при подготовке тендерных заявок, но ответственный сотрудник пропускает срок подачи обязательных сведений. Если запись исключается, предприятие может потерять возможность подтверждать российское происхождение продукции прежним способом до восстановления необходимых оснований.

Главная выгода Реестра

Реестр Минпромторга часто воспринимают как обязательный этап подготовки к государственным закупкам. Но такой подход заметно сужает его экономическую ценность.

Для одного предприятия основная выгода действительно заключается в доступе к закупкам и преимуществах национального режима. Для другого – в возможности стать поставщиком крупного российского производителя. Для третьего – в привлечении новых заказчиков через ГИСП или выполнении условий отдельных программ господдержки. Реестровая запись создает дополнительные возможности, которые уже можно превратить в ощутимый результат.

Перед началом процедуры производителю стоит ответить на три вопроса:

Какие преимущества доступны моей продукции? Какие дополнительные продажи они потенциально обеспечат? Соответствует ли предприятие установленным требованиям локализации?

Если ответы понятны, затраты на включение можно рассматривать как инвестицию в развитие бизнеса. Если нет – сначала стоит провести аудит и оценить реальную перспективу получения записи, а экспертная команда DV Consulting вам в этом поможет!

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