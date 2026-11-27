«Сколково» – не только для ИТ

«Сколково» – это специальный режим поддержки компаний, которые занимаются исследованиями, разработками и коммерциализацией их результатов. Правовая основа проекта закреплена в Федеральном законе № 244-ФЗ «Об инновационном центре Сколково».

Распространенное заблуждение заключается в том, что получить статус могут исключительно ИТ-компании, создающие программное обеспечение. На практике участие доступно бизнесу из разных технологических направлений, включая промышленность, энергетику, медицину и другие области, соответствующие инновационным приоритетам Фонда. При этом компании необязательно находиться на территории инновационного центра. Участники проекта могут вести деятельность в различных регионах России. Для действующего бизнеса ключевое значение имеет не возраст компании и не принадлежность к модной технологической отрасли, а наличие инновационного проекта, который соответствует установленным требованиям.

Например, производитель мебели может разрабатывать собственную цифровую систему управления производством и программно-аппаратный комплекс для автоматизации технологических процессов. В таком случае предметом экспертизы становится не изготовление мебели само по себе, а создаваемая технология, ее инновационность и потенциал коммерциализации.

Аналогичная ситуация возможна на машиностроительном предприятии, которое разрабатывает собственное оборудование, новые технологические решения или программные комплексы для управления производственными процессами.