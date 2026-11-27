Для многих предпринимателей «Сколково» по-прежнему ассоциируется с ИТ-компаниями, которые разрабатывают инновационные продукты и ищут инвестиции. Из-за этого действующие компании с устойчивой выручкой, собственным производством и сформированной командой нередко даже не рассматривают возможность получения статуса резидента. Между тем резидентство может быть выгодно не только разработчикам. Налоговые преференции, пониженные страховые взносы, грантовые программы и другие инструменты поддержки способны существенно повлиять на экономику бизнеса.
«Сколково» – не только для ИТ
«Сколково» – это специальный режим поддержки компаний, которые занимаются исследованиями, разработками и коммерциализацией их результатов. Правовая основа проекта закреплена в Федеральном законе № 244-ФЗ «Об инновационном центре Сколково».
Распространенное заблуждение заключается в том, что получить статус могут исключительно ИТ-компании, создающие программное обеспечение. На практике участие доступно бизнесу из разных технологических направлений, включая промышленность, энергетику, медицину и другие области, соответствующие инновационным приоритетам Фонда. При этом компании необязательно находиться на территории инновационного центра. Участники проекта могут вести деятельность в различных регионах России. Для действующего бизнеса ключевое значение имеет не возраст компании и не принадлежность к модной технологической отрасли, а наличие инновационного проекта, который соответствует установленным требованиям.
Например, производитель мебели может разрабатывать собственную цифровую систему управления производством и программно-аппаратный комплекс для автоматизации технологических процессов. В таком случае предметом экспертизы становится не изготовление мебели само по себе, а создаваемая технология, ее инновационность и потенциал коммерциализации.
Аналогичная ситуация возможна на машиностроительном предприятии, которое разрабатывает собственное оборудование, новые технологические решения или программные комплексы для управления производственными процессами.
Какие преимущества дает статус резидента
Основная экономическая ценность резидентства связана с возможностью уменьшить обязательные платежи и направить высвободившиеся средства на развитие бизнеса. При соблюдении предусмотренных законодательством условий участникам проекта доступны освобождения от налога на прибыль, НДС и налога на имущество организаций, а также пониженный тариф страховых взносов. Дополнительно компании могут претендовать на грантовую поддержку, пользоваться таможенными преференциями и другими сервисами экосистемы.
Налог на прибыль: потенциальная экономия в миллионы рублей
В 2026 году общая ставка налога на прибыль организаций составляет 25%. Участники проекта «Сколково» вправе применять освобождение от исполнения обязанностей налогоплательщика этого налога.
Представим действующую технологическую компанию, у которой налогооблагаемая прибыль составляет 20 млн рублей в год. При общей ставке 25% налог на прибыль составил бы 5 млн рублей. Если компания получила статус участника проекта и правомерно применяет освобождение, соответствующий платеж отсутствует.
Потенциальная экономия – 5 млн рублей ежегодно при сохранении исходной налоговой базы.
Для бизнеса это средства, которые можно направить на разработку нового продукта, закупку оборудования, расширение команды или выход на новые рынки. При этом освобождение не является безусловным и бессрочным. Налоговый кодекс устанавливает ограничения, связанные в том числе со сроком применения льготы, выручкой и накопленной прибылью.
Страховые взносы: дополнительная выгода для бизнеса с большой командой
Для технологических компаний значительная часть расходов часто приходится на оплату труда инженеров, разработчиков, исследователей и других специалистов. Участники «Сколково» могут применять специальный пониженный тариф страховых взносов. В 2026 году он предусматривает применение общего тарифа к части выплат в пределах 1,5 МРОТ за месяц и тарифа 15% к части выплат, превышающей эту величину. Поэтому финансовый эффект особенно заметен компаниям с высокооплачиваемыми специалистами.
Рассмотрим условное предприятие, в котором работают 30 сотрудников со средней ежемесячной зарплатой 150 тыс. рублей. Годовой фонд оплаты труда составляет 54 млн рублей. При обычном тарифе страховых взносов расходы работодателя могут быть существенно выше, чем при применении специального тарифа участника «Сколково». Точный размер экономии зависит от величины МРОТ, распределения зарплат, предельной базы и других условий.
Освобождение от НДС: особое преимущество
Участники проекта могут применять освобождение от исполнения обязанностей налогоплательщика НДС. Для компаний, которые продают технологические продукты и услуги, это может стать существенным преимуществом. Однако экономический эффект зависит от структуры затрат, наличия входного НДС, условий договоров и того, кто является покупателем продукции.
Например, если заказчик не имеет права на вычет входного НДС, отсутствие налога в цене может повысить привлекательность предложения. Если же покупатель принимает НДС к вычету, ситуация будет иной. Кроме того, освобождение не распространяется на все операции без исключения. В частности, при ввозе товаров на территорию России могут возникать самостоятельные обязанности по уплате НДС. Поэтому вопрос применения освобождения необходимо рассматривать в контексте конкретной бизнес-модели.
Налог на имущество и таможенные преимущества
Дополнительную выгоду могут получать компании, которые владеют облагаемым налогом имуществом или закупают оборудование для исследований и разработок. Участникам проекта при соблюдении установленных условий предусмотрена льгота по налогу на имущество организаций. Для предприятий, приобретающих зарубежное оборудование, также может быть актуален механизм возмещения таможенных пошлин при ввозе товаров, необходимых для исследовательской деятельности и коммерциализации ее результатов. Для этого необходимо подтвердить целевое назначение товаров, соблюсти установленную процедуру и учитывать условия финансирования соответствующей меры.
Гранты и другие возможности поддержки
Налоговые льготы – наиболее понятный финансовый аргумент в пользу резидентства, но возможности проекта ими не ограничиваются. Участники «Сколково» могут претендовать на грантовое финансирование, пользоваться сервисами поддержки коммерциализации, искать технологических партнеров и потенциальных заказчиков. Размер и условия грантов зависят от конкретной программы, стадии развития проекта и действующих правил отбора. Компания-резидент должна соответствовать требованиям выбранной программы, подготовить заявку, обосновать расходы и выполнить предусмотренные обязательства.
Кому резидентство «Сколково» действительно выгодно
Наибольший экономический интерес статус представляет для компаний, у которых одновременно есть собственная технологическая разработка и существенная финансовая нагрузка, которую можно уменьшить за счет предусмотренных льгот.
Первая категория – действующие технологические компании с устойчивой прибылью. Для них освобождение от налога на прибыль может означать сохранение значительных средств внутри бизнеса.
Вторая – предприятия с большой командой высокооплачиваемых специалистов. Для таких организаций важным фактором становится возможность применения пониженного тарифа страховых взносов.
Третья – производственные и инженерные компании, которые разрабатывают собственные технологии, программно-аппаратные комплексы, оборудование или новые материалы. Помимо налоговых преимуществ, для них могут представлять интерес гранты, таможенные механизмы и возможности технологической кооперации.
Четвертая – компании, которые уже инвестируют в исследования и разработки и планируют коммерциализировать их результаты. Резидентство может помочь направить больше ресурсов на развитие продукта.
Подробнее о том, для кого статус резидента окажется действительно полезным – на нашем бесплатном вебинаре 2 декабря, в 13:00. Регистрируйтесь по ссылке и приходите, чтобы оценить свою выгоду.
Как получить статус участника «Сколково»
Процедура начинается с подготовки инновационного проекта и оценки его соответствия установленным требованиям. На первом этапе компании необходимо определить, какая именно технология или продукт будут представлены на экспертизу, в чем заключается их инновационность и какие задачи они решают. Далее формируется заявка с описанием проекта, его научно-технической составляющей, перспектив коммерциализации и компетенций команды. Фонд оценивает проект по нескольким ключевым направлениям: инновационность продукта или технологии, коммерческий потенциал, реализуемость проекта и способность команды обеспечить его выполнение. При положительном результате экспертизы компания может переходить к оформлению статуса участника с учетом установленных требований к юридическому лицу и его документам. Для отдельных категорий заявителей, в том числе компаний из Реестра малых технологических компаний, предусмотрены специальные процедуры. На практике одна из распространенных ошибок – попытка представить в качестве инновационного проекта обычную коммерческую деятельность.
Например, наличие собственного производства или использование современного оборудования само по себе не доказывает, что компания создает новую технологию. Аналогично разработка программного обеспечения не означает автоматического соответствия критериям инновационности. Для успешной экспертизы важно показать, какую техническую задачу решает проект, чем предлагаемое решение отличается от существующих подходов, какие компетенции и ресурсы есть у команды и каким образом компания планирует коммерциализировать результат. Поэтому качественная подготовка заявки начинается не с заполнения форм, а с анализа технологии и бизнес-модели.
Получить статус – только половина задачи
Еще одно распространенное заблуждение заключается в том, что после включения в реестр участников компания может просто пользоваться налоговыми льготами и продолжать работать в прежнем режиме. В действительности резидентство предполагает соблюдение требований проекта, ведение установленной отчетности и готовность подтвердить связь деятельности компании с инновационной разработкой. Особое внимание необходимо уделять структуре доходов. По действующим правилам участники могут осуществлять иные виды финансово-хозяйственной деятельности, однако доходы от них по итогам отчетного периода не должны превышать 30% общей суммы доходов, определяемой в установленном порядке. При этом не всякая выручка технологической компании автоматически считается профильной, поэтому после получения статуса компания должна не только пользоваться преимуществами, но и регулярно контролировать соблюдение условий их применения.
Как оценить выгоду до подачи заявки
Перед началом процедуры полезно провести предварительный аудит бизнеса. Он должен ответить на несколько принципиальных вопросов: соответствует ли технология инновационным приоритетам Фонда, достаточно ли у компании ресурсов для реализации проекта, как формируется выручка, какие налоговые преимущества могут быть применены и какие требования придется соблюдать после получения статуса.
Отдельно необходимо рассчитать потенциальный финансовый эффект. Для действующей компании с существенной прибылью и большим фондом оплаты труда речь может идти о миллионах рублей ежегодно.
Не менее важно заранее оценить риски. Если значительная часть выручки не связана с инновационным проектом, компании потребуется определить, можно ли документально подтвердить профильный характер доходов или необходимо изменить структуру деятельности. Такой подход позволяет рассматривать резидентство как управленческое решение с понятной экономикой, обязательствами и ограничениями.
Что бизнес действительно получает в «Сколково»: ожидания и реальность
Резидентство «Сколково» может стать эффективным инструментом развития действующего технологического бизнеса. Налоговые освобождения, пониженные страховые взносы, грантовые программы и другие возможности поддержки способны высвободить ресурсы для инвестиций, разработки новых продуктов и расширения производства. Но реальный результат зависит от того, насколько правильно компания оценила свои возможности до подачи заявки и насколько грамотно использует преимущества после получения статуса. Именно поэтому важно разобраться не только в процедуре вступления, но и в практических вопросах: какие льготы действительно доступны, как рассчитать экономический эффект, какую деятельность можно вести резиденту и какие ошибки способны поставить преимущества под угрозу.
2 декабря в 13:00 по московскому времени состоится бесплатный вебинар DV Consulting «Что получает бизнес в Сколково: ожидания VS реальность 2027».
На вебинаре разберем, кому действительно выгодно резидентство, какие финансовые преимущества может получить действующий бизнес, что необходимо учитывать при подготовке заявки и какие требования важно соблюдать после получения статуса.
Встреча будет полезна собственникам, генеральным и финансовым директорам, руководителям и менеджерам технологических и производственных компаний, которые еще не задумывались о получении статуса «Сколково» или уже рассматривают такую возможность, а также компаниям, которые хотят эффективнее использовать полученный статус.
Участие бесплатное, регистрируйтесь по ссылке и увидимся уже в среду, 2 декабря!
Реклама: ООО «Алхена», ИНН 9717088189, erid: 2W5zFJHYfAi