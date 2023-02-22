Как считать отпуск, если на него приходится праздничный день 23 февраля и выходной день 24 февраля 2023 года

Сотрудник работает по пятидневке с понедельника по пятницу. Он идет в отпуск с понедельника 20 февраля на неделю. Праздничный день 23 февраля как раз выпадает на отпуск, потом еще перенесенный выходной 24.02.2023.

На сколько дней нужно продлевать работнику отпуск? Как рассчитать его продолжительность?

По закону ежегодный отпуск исчисляется в календарных днях (ст. 115 ТК). Если на него выпадает нерабочий день праздника, он не включается в это количество календарных дней, но перенесенные выходные дни учитываются при определении общей продолжительности отпуска (ст. 112 ТК).

День защитника Отечества (23 февраля) как раз относится к нерабочим праздничным дням. Если он выпадает на период отпуска, выходной переносится на следующий рабочий день. Исключение – новогодние праздники с 01 по 08 января: их переносит Правительство отдельным постановлением.

Таким образом, 23 февраля не включается отпуск, вследствие чего отдых увеличивается на один день. 24 февраля же учитывается в нем.

Многое зависит и от формулировки, которую сотрудник указал в заявлении на отпуск.

Если он попросил предоставить отдых с 20.02.2023 на семь календарных дней, то на работу ему нужно выйти 28.02.2023. Отпуск для него продлевается один неоплачиваемый праздничный день, плюс включены еще стандартные выходные.

Если же в заявлении указана просьба об отпуске с 20.02.2023 по 26.02.2023, то на работу ему нужно выйти 27.02.2023, но один праздничный день будет неоплачиваемым и в ежегодный отпуск будет учтено 6 календарных дней.

Также работник может взять короткий отдых на три дня отпуска: например, с 20 по 22 февраля. Тогда на работу ему нужно выйти 27 февраля, но оплата производится по среднему заработку только за три дня.

Отпускные должны быть перечислены минимум за три дня до начала отпуска.

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