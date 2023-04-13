Взносы на травматизм в апреле 2023: памятка бухгалтеру

Взносы рассчитываются и уплачиваются за каждого сотрудника, который оформлен по ТД или договору ГПХ (если это прописано). В статье вы найдете самую актуальную информацию о том, как правильно уплатить взносы в апреле этого года. Оставайтесь с нами!

Что нужно знать о страховых взносах в 2023 году

С 1 января бухгалтеры уплачивают страховые взносы по новым правилам. Теперь переводить платежи нужно не в ФСС, а в недавно созданный Социальный фонд (СФР). Важно отметить, что данные взносы не вошли в новую отчетную форму ЕФС-1, поэтому для них нужна отдельная платежка.

Ставки сохранились прежними: 0,2 – 8,5 % от выплат сотрудникам. Тарифная ставка по взносам зависит от вида деятельности предприятия и класса профессионального риска (всего их 32). Чем выше класс, тем больше будет ставка.

В этой статье мы не будем углубленно рассказывать про расчет взносов на травматизм. Подробную информацию по этой теме вы можете почитать здесь.

Виды деятельности и особенности уплаты для разных организаций

Что касается вида деятельности, то здесь есть два ключевых момента:

ИП не нужно самостоятельно подтверждать вид деятельности, этим занимаются госорганы;

организациям же необходимо ежегодно подтверждать свой вид деятельности.

Компании направляют документы в местное отделение фонда не позднее 15 апреля. Сделать это нужно обязательно, ведь в ином случае органы будут ориентироваться на ЕГРЮЛ, в котором указан более высокий класс профессионального риска.

Способ уплаты взносов также зависит от особенностей организации:

Если компания/ИП применяет АУСН. В этом случае всё просто: налогоплательщик перечисляет в СФР 184,75 рубля ежемесячно. Количество работников на эту сумму не влияет.

Если у компании есть обособленные подразделения. Подразделениям, находящимся на территории РФ, нужно самостоятельно уплатить взносы. Сделать это нужно в том случае, если у них открыты банковские счета, через которые проходят начисления физическим лицам. Зарубежные подразделения не уплачивают взносы, за них это делает головная организация.

Если компания в процессе ликвидации. Когда компания или ИП прекращают свою деятельность, им нужно погасить все свои страховые задолженности. Необходимо подготовить и подать в СФР раздел 2 формы ЕФС-1, в который включены сведения о взносах на травматизм. Сделать это нужно за день до подачи заявления о ликвидации в налоговую.

В течение 15 дней после подачи сведений нужно перечислить разницу между начисленными и уже уплаченными взносами.

В какие сроки нужно уплатить взносы

Срок остался прежним: это 15 число месяца. Однако в апреле срок был сдвинут с 15 (суббота) на 17 апреля (понедельник). Объясняется это тем, что число уплаты выпадает на выходной день (п. 4 ст. 22 закона № 125-ФЗ).

Перечислять взносы нужно на новый КБК:

Платеж – 79710212000061000160;

Пени – 79710212000062100160;

Штрафы – 79710212000063000160.

Как оформить платежку в 1С

Расскажем подробнее.

В программе «1С:Бухгалтерия 8» (ред. 3.0) можно автоматически оформить платежку.

Откройте раздел «Банк и касса», выберите документ «Платежное поручение». Нажмите на команду «Создать». В открывшемся документе находим строчку «Вид операции» и выбираем из списка «Уплата налога». В строке «Налог» нужно выбрать «Страховые взносы в ФСС от несчастных случаев».

Реквизиты СФР подставляются автоматически.

Что будет при неуплате?

Предоставить сведения в налоговую нужно обязательно, причем сделать это следует по всем правилам. В случае дезинформации или непредоставления данных компанию ждет штраф.

Сумма небольшая (от 300 до 500 рублей), однако таких ситуаций всё-таки лучше избегать.

Резюмируем

Итак, основные моменты, которые нужно учесть бухгалтеру:

С 1 января 2023 года взносы на травматизм перечисляются не в ФСС, а в СФР. Указанные взносы не входят в форму ЕФС-1, поэтому документы по ним нужно подавать отдельно. Размеры ставок и даты уплаты сохранились, однако в апреле дата платежа переносится с 15 на 17 число, т. е. с субботы на понедельник.

Смотрите также:

Не забудьте нажать на синюю кнопочку «Подписаться». До скорых встреч в новых материалах!

Реклама: ООО «Е-Офис 24», ИНН 6672281995, erid: LjN8Ju44a