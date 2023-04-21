Оформили кадровый документ «задним числом»? Узнайте, какие могут быть последствия

Зачем это нужно компании?

Очевидно, чтобы облегчить ведение учета, обезопасить себя в случае проверок и сотрудничать на удобных для бизнеса (но не сотрудника) условиях. К примеру, зачастую при приеме на работу директор просит новичка «на всякий случай» написать заявление об увольнении с подписью и открытой датой. Если случится конфликт – компании будет легко уволить человека, ведь заявление уже у них на руках.

Отметим, что документы с неверной датой не имеют никакой юридической силы. Тем не менее, сам факт их создания может стать причиной проверки бизнеса со стороны трудовой инспекции. Если удастся установить факт наличия таких документов, то бизнес будут ожидать штрафы, административная и даже уголовная ответственность.

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Почему дата имеет такое большое значение

Дата, проставленная в кадровом документе, – это не просто набор цифр, а один из важных реквизитов. Только благодаря ней мы можем узнать, в какой день сотрудник был принят на работу, переведен в другой отдел, уволен и т. д.

Законодательством также установлены четкие сроки для проведения кадровых процедур.

Приведем несколько примеров для наглядности.

Компания, планируя сокращение , должна уведомить об этом работника минимум за два месяца (ч. 2 ст. 180 Трудового кодекса). В ином случае права сотрудника будут нарушены, поэтому он может обратиться в трудовую инспекцию, прокуратуру или суд.

Еще один случай: допустим, сотрудник недобросовестно выполнял свои служебные обязанности, поэтому директор решил применить к нему дисциплинарное взыскание. Приказ о нем работник должен получить в течение трех рабочих дней после его создания. Промедление станет нарушением его прав.

Какая ответственность ждет компанию

При выявлении таких случаев работодателя ждет предупреждение, либо административный штраф (ст. 5.27 КоАП). Если в ходе судебного разбирательства была доказана фальсификация документов, то директора и других сотрудников могут привлечь к уголовной ответственности по статьям 292 и 303 УК.

Разумеется, далеко не все работники готовы куда-то обращаться, разбираться в ситуации и участвовать в заседаниях суда. По этой причине большая часть нарушений просто остается вне глаз госорганов.

Особенно часто компании «любят» менять даты в определенных видах кадровых документов. Как раз о них и поговорим далее.

Рассмотрим три случая

Исправление трудового договора

Трудовой договор должен быть оформлен и подписан не позднее трех дней после того, как сотрудник приступил к работе (ч. 2 ст. 67 ТК). Один экземпляр хранится у работника, второй – у организации.

Зачастую компании медлят с заключением ТД, либо совсем его не заключают, и оформляют документы только уже когда нагрянула проверка. Инспекция может изучить отчетность и быстро поймет, что информация в договоре не соответствует действительности. Отсутствие экземпляра договора у работника также укажет на то, что дата в документе указана не верно.

Если условия, прописанные в договоре, соответствуют действительности – компания избежит проблем. Однако её все равно могут ожидать последствия:

Штраф от 300 до 500 руб . со стороны Социального фонда, если компания вовремя не подала сведения о приеме на работу нового сотрудника.

Если договор не был учтен при расчете страховых взносов и налогов: ФНС может начислить неуплаченную сумму и попросит оплатить штраф в размере 30% с этой суммы.

Коррективы в должностной инструкции

Должностная инструкция не является обязательным документом при приеме на работу. Создавать её или нет – каждая компания решает самостоятельно. К сожалению, это часто является причиной того, что инструкция оформляется гораздо позже заключения договора.

Сотрудник может сильно удивиться, когда узнает, что такой документ существует. Еще более неприятно будет ознакомиться с ним и найти обязанности, о которых он не знал. Работника нужно обязательно уведомить как о создании такого документа, так и о внесении в него изменений.

Последствия:

Штраф в размере 30-50 тыс. рублей будет ожидать компанию, если факт фальсификации будет доказан.

Неверная дата в протоколе проверки знаний по охране труда

Компании часто не уделяют должного внимания обучению по охране труда, хотя этот пункт является обязательным условием для допуска человека к работе (ст. 214 ТК). Если такое случится в организации с высоким классом профессионального риска – последствия могут быть самые плачевные.

Как правило, отсутствие нужной подготовки по охране труда вскрывается уже после происшествия: получения серьезной травмы, гибели на производстве. Для изучения такого случая будет создана специальная комиссия.

Работодатель вряд ли сможет скрыть отсутствие подписанного протокола проверки знаний по охране труда. Конечно, он может попробовать оформить этот документ «задним числом», но должен помнить о возможных последствиях:

Штраф в размере 110-300 тыс. рублей за каждого сотрудника, который не прошел обучение по охране труда.

Уголовная ответственность может наступить в том случае, если документ с неверной датой станет одним из доказательств в судебном расследовании.

Резюмируем

Скорее всего, компания не столкнется с большими проблемами и сможет отделаться небольшим штрафом за создание документов «задним числом». Однако более серьезные последствия наступят, если будет доказано, что фальсификация документов нарушает права сотрудника или когда документ представлен в качестве доказательства в суде.

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Оформляйте документы своевременно, и тогда никаких проблем точно не возникнет! Не забудьте поставить лайк статье и поделитесь информацией со всеми, кому это важно. До скорых встреч!

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