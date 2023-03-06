Что нужно знать бухгалтеру в 2023 году: изменения в законодательстве

Какие сферы затронули введенные новшества? Что изменилось?

Обо всем по порядку читайте в этом обзоре.

Страховые взносы

С 1 января 2023 года ПФР и ФСС объединили в единую структуру, которая носит теперь название – Социальный фонд (СФР). Соответствующие поправки предусмотрены в законе РФ от 14 июля 2022 года № 236-ФЗ.

Главная цель этого новшества – упростить задачу для бухгалтеров и уменьшить объем представляемой отчетности.

Это повлекло за собой ряд следующих изменений.

Введен единый тариф для уплаты страховых взносов – его размер составляет 30% (если облагаемая база не превышает установленного лимита) и 15,1% взимается с сумм, превышающих предельную величину.

Теперь порядок регистрации страхователей носит заявительный характер на основании сведений, переданных налоговыми органами (на передачу отведено три дня). Обмен данными происходит в порядке межведомственного взаимодействия.

Уплата страховых взносов, как и их исчисление, выполняется в виде единого платежа, который должен поступить не позднее 28 числа месяца, следующего за отчетным (ранее было до 15 числа).

Формы отчетов, которые ранее по отдельности сдавались в ФСС и ПФР, теперь объединены, поэтому бухгалтерам придется отчитываться по новым бланкам.

Если раньше компании не включали в отчетность по страховым взносам сотрудников, работающих в рамках договоров ГПХ, то теперь они должны это делать. Причина очевидна – эти категории работников получили статус застрахованных лиц.

ЕНП стал обязательным для всех

Аббревиатура «ЕНП» расшифровывается, как единый налоговый платеж. Применяться он начал отдельными хозяйствующими субъектами еще в 2022 году, однако с 1 января этого года он стал обязателен для всех остальных организаций.

В чем суть новшества?

У каждого налогоплательщика теперь должен быть единый налоговый счет – «ЕНС». На этот счет все налоги (взносы и прочие обязательные перечисления в казну) поступают в виде ЕНП. В дальнейшем налоговые органы самостоятельно распределяют поступившие средства по статьям расходов.

Понятие, раскрывающее суть такой схемы, введено в НК под формулировкой «совокупная обязанность». Этот термин вобрал в себя всю совокупность перечислений, которые должны выполнять юрлица и граждане в пользу государства.

Поступившие суммы зачисляются с соблюдением следующей очередности:

просроченные налоговые перечисления;

налоги и страховые взносы;

пени;

проценты;

штрафные санкции.

Если всё еще испытываете сложности в понимании ЕНП и ЕНС, рекомендуем посмотреть:

Про единый налоговый счет и платеж – максимально просто и понятно

мы постарались максимально просто и понятно разобрать подробно: что же такое ЕНС и ЕНП, какое у них предназначение, сальдо, сроки и новое «Уведомление». Также можно посмотреть подробное видео.

Изменения в уплате НДФЛ

Введение ЕНП также затронуло и порядок исчисления и уплаты налогов с доходов физических лиц.

Что поменялось для НДФЛ?

Теперь налог удерживается два раза – первый раз при получении аванса, а второй при выплате сотруднику оставшейся части заработной платы. Соответствующая норма прописана в п. 1 ст. 223 НК.

НДФЛ следует включать в состав ЕНП и оплачивать не позднее 28 числа месяца, идущего за отчетным.

Налог на добавленную стоимость

Срок представления отчетности по НДС остался неизменным, однако оплата должна производиться, как и по другим налоговым платежам в составе ЕНП, до 28 числа.

Еще одно новшество коснулось порядка возмещения НДС.

В 2023 году в п. 2 ст. 11 НК появилась новая норма (абз. 28), согласно которой в ЕНП также включаются суммы к возмещению. При этом вначале они будут направляться на погашение недоимки и только потом оставшаяся часть возвращается налогоплательщику.

Ставки по НДС в 2023 году остались в прежнем размере: 0%, 10% и 20%.

Как теперь отчитываться по налогу на прибыль

В части сроков уплаты налога на прибыль изменений нет. Они остались прежними, как для годовых, так и для ежемесячных/ежеквартальных перечислений.

А вот в сроках сдачи декларации налога на прибыль произошли изменения. Теперь сдавать ее нужно с учетом следующих дат:

до 25 марта года после отчетного – годовая декларация,

до 25 числа месяца после отчетного периода – квартальная форма.

Не забудьте сдать декларацию по налогу на прибыль за 2022 год до 27 марта 2023 года, так как 25 марта нерабочий день.

УСН

В упрощенной системе налогообложения большая часть изменений коснулась сроков уплаты и представления отчетности по налогу.

О каких нововведениях здесь необходимо знать бухгалтеру:

В новом году нужно успеть заплатить налоговый платеж за отчетный период до 28 марта (в 2022 году был установлен срок до 31 марта).

В соответствии с новой редакцией п. 7 ст. 346.21 НК авансы по УСН теперь уплачиваются до 28 числа месяца после отчетного.

Для представления декларации по налогу установлен единый срок – до 25 марта (вместо 31 марта, как в прошлом году).

Если налогоплательщик больше не вправе работать по УСН, то он должен рассчитаться с бюджетом до 28 числа месяца, идущего после квартала, в котором такая возможность исчезла. Такой же срок уплаты налога установлен и для лиц, которые прекратили свою деятельность на УСН.

Налог на имущество

В части налога на имущество была откорректирована декларация. Ее новый бланк утвержден приказом ФНС от 24 августа 2022 года № ЕД-7-21/766@.

Основные изменения в отчете по налогу на имущество:

Налоговый вычет, предусмотренный в ст. 382.1 НК, теперь отражается в новом разделе под названием «Сумма налога, исчисленного с применением налогового вычета для СЗПК».

Определен круг лиц, обязанных заполнять раздел «Сумма налога, исчисленного исходя из определения налоговой базы по кадастровой стоимости» – такая обязанность закреплена за иностранными контрагентами в части тех объектов недвижимости, по которым налог исчисляется на основании кадастровой стоимости.

В декларации теперь могут быть учтены льготы, предусмотренные для объектов, находящихся на территории «Сириус».

В отчетность можно внести данные по недвижимости юридического лица, которое больше не является участником соглашения о защите и стимулировании капитальных вложений.

Если у предприятия объектом налогообложения выступает кадастровая стоимость недвижимости, то эти сведения в декларацию не вносятся. Причем, если все недвижимое имущество попадает в эту категорию, то отчет и вовсе не нужно сдавать.

Транспортный налог

Транспортный налог, как и другие виды перечислений в бюджет, в 2023 году нужно уплачивать до 28 числа месяца после отчетного. Это изменение введено с целью приведения в соответствие со сроком, установленным для ЕНП.

Как изменения отразятся в программе «1С»

Очевидно, что нововведения, появившиеся в 2023 году в части уплаты налогов и страховых взносов, должны найти свое отражение и в бухгалтерской программе «1С».

На сегодняшний день некоторые корректировки уже выполнены, а именно:

В версии программы 3.0.115.15 появилась возможность выбрать флажок «Уплачивается ЕНП». Для этого нужно перейти в настройки налогов и отчетов.

После выбора этого флажка в Плане счетов начнет отражаться счет 68.90 «Единый налоговый счет». Также откроется доступ к разделам с операциями по ЕНП (уведомления и операции по счету).

Разработчики «1С» продолжают вносить необходимые изменения в программу для того, чтобы привести ее в соответствии с действующим законодательством.

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