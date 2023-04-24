Как ИП правильно пройти регистрацию в качестве работодателя

Изменения для ИП в 2023 году

С 1 января этого года Социальный фонд ведет учет организаций и ИП по трем видам страхования:

обязательному пенсионному страхованию;

обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством;

обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.

До 2023 года предпринимателю нужно было вставать и сниматься с учета самостоятельно. Сейчас достаточно подать сведения о трудовой деятельности по форме ЕФС-1, отправить в налоговую, и далее СФР сам проведет все необходимые процедуры.

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Кто должен регистрировать: ИП или СФР? Рассмотрим три ситуации

В каком случае фонд регистрирует ИП.

Чаще всего регистрация происходит без участия страхователя. ФНС отправляет в социальный фонд сведения о трудовой (иной) деятельности по форме ЕФС-1. Фонд узнает, что ИП стал работодателем и проводит процедуру регистрации. Обычно это происходит в течение трех рабочих дней.

Перерегистрация тех, кто встал на учет до 2023 года (то есть до появления СФР), пройдет автоматически.

Когда регистрация не нужна.

Регистрацию не должны проходить ИП, которые не нанимают работников. Однако предприниматель может сам зарегистрироваться, если хочет иметь страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством. В этом случае нужно направить копию паспорта и заявление в Социальный фонд.

Самостоятельная регистрация ИП.

Пройти регистрацию лично придется только в одном случае: если ИП заключил с физическим лицом договор. Это должен быть ГПД или договор ГПХ, в который включен пункт об уплате взносов на травматизм.

Чаще всего пункт о травматизме прописывается, если работа является потенциально опасной для здоровья. К примеру, связана с вредными выбросами, сложными механизмами, высоким уровнем шума.

Какие шаги нужно сделать

Подготовить и подать заявление о регистрации. Для заявления установлена форма (Приложение № 1 к Административному регламенту ФСС, утвержденному приказом ФСС от 22.04.2019 № 214). Приложить копию договора с физическим лицом. Предоставить документ, подтверждающий личность. Если документы отправляются через сайт «Госуслуг», то следует приложить отсканированную копию паспорта. Также можно отправить документы почтой, либо лично прийти в фонд.

Важно: предоставить документы необходимо в течение 30 дней с даты заключения договора. Отправляем нужный перечень в местное отделение фонда и ожидаем результат.

Почему мы делаем на этом акцент? Дело в том, что при промедлении с документами предпринимателя ждет штраф. Если просрочка составляет не более 90 дней – нужно заплатить 5 000 рублей. Если количество дней больше – сумма штрафа увеличится до 10 000 рублей.

Также есть риск попасть под статью 15.32 КоАП, предусматривающую административный штраф от 500 до 1 000 рублей.

Завершаем процедуру регистрации

После самостоятельной отправки документов нужно ждать решения, которое должно прийти в течение трех рабочих дней.

Если всё в порядке, то ИП-работодатель получит уведомление. В документе будет указан его регистрационный номер и сведения о размере страховым взносов.

Подробнее о том, как рассчитываются тарифы на травматизм, рассказали здесь.

Подводим итог

Сегодня мы рассказали о том, как предпринимателю пройти регистрацию в Социальном фонде. Мы выяснили, что самостоятельная регистрация нужна только в одном случае: при заключении договоров с физическими лицами, если в них прописано страхование на травматизм.

Во всех остальных случаях процедура проходит автоматически. Главное, что требуется от предпринимателя: вовремя сдавать отчетность о кадровых мероприятиях.

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