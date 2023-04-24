Индивидуальный предприниматель

Как ИП правильно пройти регистрацию в качестве работодателя

Для того чтобы вести бизнес законно, нанимать персонал и платить зарплату – предприниматель должен зарегистрироваться в качестве работодателя. Не всегда понятно, как пройти эту процедуру, особенно если ИП делает это впервые или не знает о последних изменениях законодательства. В статье вы найдете подробную памятку о том, как правильно встать на учет.

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Как ИП правильно пройти регистрацию в качестве работодателя
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

Изменения для ИП в 2023 году

С 1 января этого года Социальный фонд ведет учет организаций и ИП по трем видам страхования:

  • обязательному пенсионному страхованию;

  • обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством;

  • обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.

До 2023 года предпринимателю нужно было вставать и сниматься с учета самостоятельно. Сейчас достаточно подать сведения о трудовой деятельности по форме ЕФС-1, отправить в налоговую, и далее СФР сам проведет все необходимые процедуры.

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Кто должен регистрировать: ИП или СФР? Рассмотрим три ситуации

  • В каком случае фонд регистрирует ИП.

Чаще всего регистрация происходит без участия страхователя. ФНС отправляет в социальный фонд сведения о трудовой (иной) деятельности по форме ЕФС-1. Фонд узнает, что ИП стал работодателем и проводит процедуру регистрации. Обычно это происходит в течение трех рабочих дней.

Перерегистрация тех, кто встал на учет до 2023 года (то есть до появления СФР), пройдет автоматически.

  • Когда регистрация не нужна.

Регистрацию не должны проходить ИП, которые не нанимают работников. Однако предприниматель может сам зарегистрироваться, если хочет иметь страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством. В этом случае нужно направить копию паспорта и заявление в Социальный фонд.

  • Самостоятельная регистрация ИП.

Пройти регистрацию лично придется только в одном случае: если ИП заключил с физическим лицом договор. Это должен быть ГПД или договор ГПХ, в который включен пункт об уплате взносов на травматизм.

Чаще всего пункт о травматизме прописывается, если работа является потенциально опасной для здоровья. К примеру, связана с вредными выбросами, сложными механизмами, высоким уровнем шума.

Какие шаги нужно сделать

  1. Подготовить и подать заявление о регистрации. Для заявления установлена форма (Приложение № 1 к Административному регламенту ФСС, утвержденному приказом ФСС от 22.04.2019 № 214).

  2. Приложить копию договора с физическим лицом.

  3. Предоставить документ, подтверждающий личность. Если документы отправляются через сайт «Госуслуг», то следует приложить отсканированную копию паспорта. Также можно отправить документы почтой, либо лично прийти в фонд.

Важно: предоставить документы необходимо в течение 30 дней с даты заключения договора. Отправляем нужный перечень в местное отделение фонда и ожидаем результат.

Почему мы делаем на этом акцент? Дело в том, что при промедлении с документами предпринимателя ждет штраф. Если просрочка составляет не более 90 дней – нужно заплатить 5 000 рублей. Если количество дней больше – сумма штрафа увеличится до 10 000 рублей.

Также есть риск попасть под статью 15.32 КоАП, предусматривающую административный штраф от 500 до 1 000 рублей.

Завершаем процедуру регистрации

После самостоятельной отправки документов нужно ждать решения, которое должно прийти в течение трех рабочих дней.

Если всё в порядке, то ИП-работодатель получит уведомление. В документе будет указан его регистрационный номер и сведения о размере страховым взносов.

Подробнее о том, как рассчитываются тарифы на травматизм, рассказали здесь.

Подводим итог

Сегодня мы рассказали о том, как предпринимателю пройти регистрацию в Социальном фонде. Мы выяснили, что самостоятельная регистрация нужна только в одном случае: при заключении договоров с физическими лицами, если в них прописано страхование на травматизм.

Во всех остальных случаях процедура проходит автоматически. Главное, что требуется от предпринимателя: вовремя сдавать отчетность о кадровых мероприятиях.

Вы можете поделиться этой статьей с коллегами, если находите её ценной и интересной. Желаем процветания вашему бизнесу!

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Индивидуальный предприниматель

Как ИП правильно пройти регистрацию в качестве работодателя

Для того чтобы вести бизнес законно, нанимать персонал и платить зарплату – предприниматель должен зарегистрироваться в качестве работодателя. Не всегда понятно, как пройти эту процедуру, особенно если ИП делает это впервые или не знает о последних изменениях законодательства. В статье вы найдете подробную памятку о том, как правильно встать на учет.

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