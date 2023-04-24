Структурные подразделения: виды, особенности, налогообложение

Характеристика структурных подразделений

При расширении организации возникает потребность в создании структурных подразделений (СП) из-за большого количества бизнес-процессов в компании, так как это значительно упрощает работу и повышает эффективность работы.

Структурное подразделение – часть организации, которая помогает в организации деятельности компании и обладает неполной самостоятельностью.

Владельцу компании по закону нет необходимости заводить для СП отдельный счёт и вести отдельно его учёт, но такая возможность есть.

Виды структурных подразделений и их особенности

Подразделения делят на два типа:

Внутренние – отделы, объединяющие работников со схожими обязанностями. Таковым является отдел продаж в юридической фирме. При этом сотрудники подразделения работают в главном офисе компании. Сегментация на отделы отражается только в документах организации и нужна для удобства ее деятельности. Юридическое лицо может создавать такие подразделения на свое усмотрение и закрепить это в положении.

К внутренним СП нет особых требований, они учитываются в отчетности основного подразделения.

Обособленные – любые территориально обособленные СП, оснащенные стационарными рабочими местами. Предположим, организация открывает офис в другом районе города и нанимает сотрудников. Такой офис является обособленным. Компания наделяет обособленные СП имуществом, которое должна внести в ЕГРЮЛ (ст. 55 ГК). Также каждое обособленное подразделение может включать в себя внутренние.

У внутренних подразделений нет официальных названий, они не установлены законом, поэтому организации вправе выбирать их на свое усмотрение.

Обособленные СП же в свою очередь подразделяются на:

Филиалы – обособленные подразделения, которые частично или полностью реализуют функции основного. К примеру, главный офис юридической фирмы находится в Санкт-Петербурге, а его филиал – в Екатеринбурге, где ведётся дело.

Стоит подчеркнуть, что при наличии филиалов компания не имеет права использовать УСН и обязана перейти на ОСНО (ст. 346.12 НК).

Представительства – обособленные СП, которые представляют интересы компании и защищают их. К примеру, организация открыла СП в Екатеринбурге, где расположен офис потенциального партнёра и ведёт с ним переговоры.

Другие виды СП, которые используются реже.

В случае, когда СП расположено по другому адресу и в нем оборудованы рабочие места, оно приобретает статус обособленное независимо от желания владельца организации. Но важно отметить, что компании не нужно создавать СП в регионах проживания работников, если они работают удаленно. Такие сотрудники выполняют возложенные на них обязательства вне подразделений (ст. 312.1 ТК).

Налогообложение структурных подразделений

Налогообложение СП регламентируется ст. 23 НК. Об обособленных подразделениях фирме требуется проинформировать ФНС в следующие сроки:

не позже одного месяца после создания нового подразделения;

не позже трех дней с момента внесения корректировок в положение об СП;

не позже трех дней со дня приостановки деятельности подразделения.

О формировании или приостановке деятельности СП необходимо сообщать в налоговую только в том случае, если подразделение является обособленным.

Внутренние подразделения не надо регистрировать в налоговой, составлять по ним отдельную отчетность и отдельно перечислять налоги.

Обособленные же СП:

регистрируются в ФНС;

самостоятельно перечисляют налоги;

предоставляют отчетность по СП.

Согласно ст. 83 и ст. 288 НК обособленные подразделения имеют ряд особенностей по налоговой отчетности:

с 2023 года фирма обязана платить налог на ЕНС;

при возникновении трудностей с выбором налогового органа для подачи отчетности, его сделает ФНС;

налог вычисляется по доле прибыли каждого подразделения;

при возникновении вопросов о надобности формирования СП компания имеет возможность обратиться в ФНС за пояснениями;

если подразделение имеет собственный счёт, то прибыль этого СП не принимается во внимание при учете общей прибыли организации;

данные подразделения не платят НДС, следовательно, например, счета-фактуры выставляются только от имени юридического лица (ст. 143 НК).

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