Операции с прослеживаемыми товарами: как оформить документы и отчетность

Какие товары — прослеживаемые
С 1 июля 2021 года в России действует система прослеживаемости товаров. Это значит, что для определенных категорий товаров нужно вести учет движения товаров от производителя до конечного потребителя. К ним относятся:
холодильники, морозильники, холодильное или морозильное оборудование и тепловые насосы (исключение — белорусские бытовые холодильники с кодами ТН ВЭД ЕАЭС: 8418 10 200 1, 8418 10 800 1, 8418 21 100 0, 8418 21 510 0, 8418 21 590 0, 8418 21 910 0, 8418 21 990 0, 8418 30 200 1, 8418 30 800 1, 8418 40 200 1 и 8418 40 800 1);
автопогрузчики;
бульдозеры, грейдеры, планировщики, механические лопаты, экскаваторы, одноковшовые погрузчики, трамбовочные машины и самоходные дорожные катки;
бытовые и промышленные стиральные машины;
мониторы и проекторы;
промышленные транспортные средства;
детские коляски;
автомобильные детские кресла безопасности с металлическим и пластмассовым каркасами.
С помощью сервиса ФНС можно узнать, относится ли товар к прослеживаемому или нет. Для этого нужно знать его код ТН ВЭД, ОКПД 2, наименование товара или номер декларации.
Учет движения прослеживаемого товара начинается с того, что ему присваивается регистрационный номер партии товара (РНТП) и он попадает в национальную систему прослеживаемости.
Далее система отслеживает движение товара от поставщика к потребителю, даже если это цепочка из нескольких звеньев. Выбывает из системы товар в случаях:
когда доходит до конечного покупателя;
экспортирован за пределы России;
утилизирован;
списан как недостача при инвентаризации.
Учитывать прослеживаемые товары нужно не только при покупке и продаже, но и, когда из этих товаров сформирован набор, а также в случаях оказания услуг или выполнения работ с ними, но только тогда, когда право собственности на прослеживаемый товар переходит к покупателю. Например, если компания монтирует систему видеонаблюдения, то она переходит к покупателю, и это нужно отразить в системе прослеживаемости. Если же компания предоставляет услуги, например, аренду, перевозку или хранение прослеживаемого товара, то в систему эти сведения попадать не должны.
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Как оформить документы с прослеживаемыми товарами
Счет-фактура или УПД — основной документ в системе прослеживаемости. Именно в нем поставщик указывает прослеживаемые сведения:
регистрационный номер партии товара — графа 11;
единицу измерения — графы 12, 12а;
количество — графа 13;
стоимость без НДС — графа 14.
Если в одном документе присутствуют товары с одинаковым наименованием, единицами измерения и ценой, но из разных товарных партий, их нужно записать в подстроки к одной строке и указать разные регистрационные номера партий в графе 11, а также сведения в графы 12–14.
Использовать подстроки и вносить информацию в них нужно и в случаях реализации наборов, в составе которых есть прослеживаемые товары, и при продаже прослеживаемых товаров в составе выполненных работ.
Оформлять счет-фактуру или УПД в электронном виде обязан любой поставщик прослеживаемых товаров, даже если освобожден от уплаты или не является плательщиком НДС, за исключением случаев (п. 1.1 ст. 169 НК):
продажи физлицам для личных нужд;
продажи самозанятым;
экспорта или реэкспорта;
продажи в страны ЕАЭС;
дипломатическим представительствам и международным организациям.
Оформляйте электронные УПД и счета-фактуры в 1С-ЭДО. Так компания сможет соблюсти требования законодательства по работе с прослеживаемыми товарами, сэкономить время на оформлении бумажных документов и ожидании курьерской доставки, сократить расходы на бумагу и картриджи и позволит сотрудникам избавиться от рутины и направить силы на решение более важных задач.
До 1 апреля 2025 года действует переходный период. До этой даты продавцы вправе оформлять счета-фактуры в формате 5.1 и 5.2, а после — только в 5.2. Разница — наличие графы 14 «Стоимость товара, подлежащего прослеживаемости, без НДС».
Важно: не лишают права на вычет:
ошибочно оформленный на бумаге вместо электронной формы УПД или счет-фактура (письмо ФНС от 19.10.2021 № ЕА-4-15/14817@);
отсутствие суммы в графе 14 (письмо ФНС от 30.09.2024 № ЕА-4-26/11135@).
В книге продаж реквизиты прослеживаемости нужно указывать в графах 20–23 на основании данных:
электронных счетов-фактур;
бумажных счетов-фактур, если товары проданы на экспорт, физлицам или самозанятым.
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Отчетность по прослеживаемым товарам
Отчетность по прослеживаемым товарам это (п. 2.3 ст. 23 НК, п. 2, пп. «а», «б» п. 13 положения о национальной системе прослеживаемости товаров):
уведомление о перемещении прослеживаемых товаров — КНД 1169009 (приложение № 1 к приказу ФНС от 08.07.2021 № ЕД-7-15/645@);
уведомление о ввозе товаров, подлежащих прослеживаемости — КНД 1169008 (приложение № 2 к приказу ФНС № ЕД-7-15/645@);
уведомление об имеющихся остатках — КНД 1169011 (приложение № 3 к приказу ФНС № ЕД-7-15/645@);
отчет об операциях с прослеживаемыми товарами — КНД 1169010 (приложение № 4 к приказу ФНС № ЕД-7-15/645@).
Уведомление о ввозе товаров, подлежащих прослеживаемости и уведомление о перемещении прослеживаемых товаров подают компании и предприниматели, которые занимаются экспортом прослеживаемых товаров (в том числе в наборах и в составе работ) в страны ЕАЭС: Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан. Срок — пять дней с даты отгрузки. Способ предоставления — электронно по ТКС.
Заполняйте уведомления на основании договора, счета, инвойса или иных документов на товар. Формы уведомлений предполагают заполнение:
реквизитов покупателя и сопроводительного документа;
идентификационного кода — аналога российского ИНН для налогоплательщиков из других стран ЕАЭС (может содержать от 8 до 14 символов);
адреса получателя (может быть несколько адресов).
Уведомление о ввозе товаров, подлежащих прослеживаемости — документ, на основании которого ФНС регистрирует партию товара, поэтому при первичной подаче уведомления поле РНТП должно быть пустым. Номер партии нужно указывать только при корректировке ранее поданного уведомления о вводе и при заполнении уведомления о перемещении.
Нюансы заполнения уведомления о ввозе товаров, подлежащих прослеживаемости:
Важно правильно указать код ТН ВЭД, поэтому проверяйте актуальность кода по постановлению Правительства от 01.07.2021 № 1110 и правильность и с помощью сервиса ФНС;
Количество товара в уведомлении указывайте в штуках. Если в инвойсе (счете, договоре и т. д.) количество посчитано в коробках, упаковках и т.д., его нужно перевести в штуки.
Уведомление об имеющихся остатках — документ, на основании которого ФНС присваивает регистрационный номер партии товара, который:
поступил в организацию или к ИП до введения системы прослеживаемости;
организация или ИП купили у обычного человека или у самозанятого.
Подавать уведомление об остатках обязаны компании и предприниматели в отношении товаров, с которыми собираются совершать какие-либо операции, например, продать или безвозмездно передать юрлицу или предпринимателю или утилизировать. Если компания или ИП используют товар для собственных нужд, подавать уведомление не требуется до подготовки к утилизации.
Срок подачи не установлен, но сделать это нужно до момента оформления счета-фактуры с РНПТ электронно по ТКС.
Нюансы заполнения уведомления:
Если у компании есть несколько товаров с разными названиями, но с одинаковым кодом ТН ВЭД ЕАЭС и единицей измерения, она вправе в строке 10 указать в уведомлении обобщенное название товаров.
Указать нужно только один код на выбор ТН ВЭД или ОКПД2 в одном из соответствующих полей: 11 или 12.
Если в одном уведомлении компания отражает несколько товаров в разных строках с одним кодом и единицей измерения, то в строке 13 нужно указать общее количество товаров.
В первичном уведомлении поле 15 (РНПТ) заполнять не нужно.
Отчет об операциях с прослеживаемыми товарами подают все участники оборота прослеживаемых товаров. Отчет нужно заполнять на основании первичных документов, которыми оформлена та или иная операция с прослеживаемым товаром с указанием РНПТ, реквизитов контрагента и кода вида операции из приложения 1 к Порядку заполнения отчета из приказа ФНС № ЕД-7-15/645@.
Срок и способ — до 25 числа месяца следующего за отчетным кварталом по ТКС.
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