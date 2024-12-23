Операции с прослеживаемыми товарами: как оформить документы и отчетность

С 1 июля 2021 года в России действует система прослеживаемости товаров. Это значит, что для определенных категорий товаров нужно вести учет движения товаров от производителя до конечного потребителя. К ним относятся:

холодильники, морозильники, холодильное или морозильное оборудование и тепловые насосы (исключение — белорусские бытовые холодильники с кодами ТН ВЭД ЕАЭС: 8418 10 200 1, 8418 10 800 1, 8418 21 100 0, 8418 21 510 0, 8418 21 590 0, 8418 21 910 0, 8418 21 990 0, 8418 30 200 1, 8418 30 800 1, 8418 40 200 1 и 8418 40 800 1);

автопогрузчики;

бульдозеры, грейдеры, планировщики, механические лопаты, экскаваторы, одноковшовые погрузчики, трамбовочные машины и самоходные дорожные катки;

бытовые и промышленные стиральные машины;

мониторы и проекторы;

промышленные транспортные средства;

детские коляски;

автомобильные детские кресла безопасности с металлическим и пластмассовым каркасами.

С помощью сервиса ФНС можно узнать, относится ли товар к прослеживаемому или нет. Для этого нужно знать его код ТН ВЭД, ОКПД 2, наименование товара или номер декларации.

Учет движения прослеживаемого товара начинается с того, что ему присваивается регистрационный номер партии товара (РНТП) и он попадает в национальную систему прослеживаемости.

Далее система отслеживает движение товара от поставщика к потребителю, даже если это цепочка из нескольких звеньев. Выбывает из системы товар в случаях:

когда доходит до конечного покупателя;

экспортирован за пределы России;

утилизирован;

списан как недостача при инвентаризации.

Учитывать прослеживаемые товары нужно не только при покупке и продаже, но и, когда из этих товаров сформирован набор, а также в случаях оказания услуг или выполнения работ с ними, но только тогда, когда право собственности на прослеживаемый товар переходит к покупателю. Например, если компания монтирует систему видеонаблюдения, то она переходит к покупателю, и это нужно отразить в системе прослеживаемости. Если же компания предоставляет услуги, например, аренду, перевозку или хранение прослеживаемого товара, то в систему эти сведения попадать не должны.

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