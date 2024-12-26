Какой ОКВЭД выбрать для торговли на маркетплейсах

ОКВЭД — Общероссийский классификатор видов экономической деятельности. Перед стартом работы бизнесмен открывает классификатор и подбирает коды, которые лучше всего подходят под то, чем он планирует заниматься. Так, есть специальные коды для ремонтных мастерских, салонов красоты, обучающих центров и прочих видов бизнеса. Всего в классификаторе 21 раздел и более 1600 различных кодов, они постоянно дополняются.

Код ОКВЭД это шифр из четырех или шести цифр, который указывает на определенный вид деятельности. Если подобрать код неправильно, то налоговая откажет в регистрации бизнеса. А если вы уже какое-то время ведете деятельность, то ФНС может прийти с проверкой. В ее процессе могут обнаружить, что вы работаете совсем не по тому ОКВЭД, что указан в заявлении при регистрации, а это чревато штрафами.

Кроме того, от выбора кода ОКВЭД зависит и система налогообложения. Если на ОСНО разрешено использовать любые коды, то на спецрежимах уже действуют ограничения по видам деятельности.

Также коды повлияют на ставку страховых взносов на травматизм и наличие льгот по налогам, а Росстату они понадобятся при сборе статистики по российским организациям, занятым в различных сферах. На них обратят внимание контрагенты при проверке компании на надежность.

Организации могут подобрать один основной и неограниченное количество дополнительных кодов ОКВЭД. Самому подобрать их сложно, на поиски можно убить не один час. Ниже приведем подборку кодов ОКВЭД для тех, кто планирует выходить со своей продукцией на Ozon, Wildberries и другие маркетплейсы.