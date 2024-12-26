Какой ОКВЭД выбрать для торговли на маркетплейсах

Что за коды ОКВЭД и для чего они нужны
ОКВЭД — Общероссийский классификатор видов экономической деятельности. Перед стартом работы бизнесмен открывает классификатор и подбирает коды, которые лучше всего подходят под то, чем он планирует заниматься. Так, есть специальные коды для ремонтных мастерских, салонов красоты, обучающих центров и прочих видов бизнеса. Всего в классификаторе 21 раздел и более 1600 различных кодов, они постоянно дополняются.
Код ОКВЭД это шифр из четырех или шести цифр, который указывает на определенный вид деятельности. Если подобрать код неправильно, то налоговая откажет в регистрации бизнеса. А если вы уже какое-то время ведете деятельность, то ФНС может прийти с проверкой. В ее процессе могут обнаружить, что вы работаете совсем не по тому ОКВЭД, что указан в заявлении при регистрации, а это чревато штрафами.
Кроме того, от выбора кода ОКВЭД зависит и система налогообложения. Если на ОСНО разрешено использовать любые коды, то на спецрежимах уже действуют ограничения по видам деятельности.
Также коды повлияют на ставку страховых взносов на травматизм и наличие льгот по налогам, а Росстату они понадобятся при сборе статистики по российским организациям, занятым в различных сферах. На них обратят внимание контрагенты при проверке компании на надежность.
Организации могут подобрать один основной и неограниченное количество дополнительных кодов ОКВЭД. Самому подобрать их сложно, на поиски можно убить не один час. Ниже приведем подборку кодов ОКВЭД для тех, кто планирует выходить со своей продукцией на Ozon, Wildberries и другие маркетплейсы.
Выбор основного ОКВЭД для маркетплейсов
Начать стоит с выбора основного ОКВЭД, то есть кода, который обозначает ключевую сферу работы вашего бизнеса. Эта та деятельность, на которую вы хотите сделать упор и с которой будете получать наибольшую прибыль.
Основной код ОКВЭД для торговли на маркетплейсах выглядит так:
47.91 — Торговля розничная по почте или по информационно-коммуникационной сети Интернет.
Внутри этого кода есть еще четыре вида деятельности. Это значит, что при выборе кода 47.91 вы автоматически можете заниматься еще и этими направлениями:
47.91.1 — Торговля розничная по почте.
47.91.2 — Торговля розничная, осуществляемая непосредственно при помощи информационно-коммуникационной сети Интернет.
47.91.3 — Торговля розничная через Интернет-аукционы.
47.91.4 —Торговля розничная, осуществляемая непосредственно при помощи телевидения, радио, телефона.
Если коротко, то эти коды означают, что у вас есть право продавать товары через интернет и интернет-аукционы, по почте, через ТВ, радио и по телефону.
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Выбор дополнительных ОКВЭД для маркетплейсов
Если планируете заниматься разными направлениями деятельности, то понадобится указать дополнительные коды ОКВЭД. Законодательство не ограничивает их количество. Можно подобрать столько, сколько необходимо.
Однако перебарщивать тоже не стоит — чересчур большое количество кодов может навести налоговиков на подозрения, что ваш бизнес относится к фирмам-однодневкам. Лучше ограничиться максимум двадцатью дополнительными ОКВЭДами.
Какие дополнительные коды ОКВЭД для торговли можно использовать:
52.10 — Деятельность по складированию и хранению. Понадобится, если собираетесь хранить продукцию на своих складах или брать плату за услуги хранения.
53.20 — Деятельность почтовой связи прочая и курьерская деятельность. Пригодится тем, у кого есть услуга по доставке товаров к пункту выдачи или на дом.
62.09 — Деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий. Стоит указать этот ОКВЭД, если в планах принимать платежи через онлайн-кассу.
82.92 — Деятельность по упаковыванию товаров. Без этого кода вы не сможете брать оплату за упаковку продукции.
Перечисленные выше коды также пригодятся тем, кто помимо маркетплейсов продает товары через собственный интернет-магазин.
В отдельных случаях могут понадобиться дополнительные коды, которые укажут на вид товара. Например:
Код 47.42 нужен тем, кто продает смартфоны и прочую технику.
Код 47.59 для мебели и светильников.
Код 47.71 для одежды.
Код 47.77 для часов и ювелирных изделий.
Код 47.64 для спортивного оборудования и товаров.
Перед началом работы новая компания направляет в ФНС заявление по форме Р11001, ИП — по форме Р21001. В отдельном разделе заявления прописывают выбранные коды ОКВЭД. Если нужно добавить новые коды, компании подают форму Р13014, ИП — Р24001. Сделать это следует минимум за семь дней до того, как начнете работать по новому направлению.
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Что будет при неверном выборе ОКВЭД
Отказ в регистрации бизнеса при ошибках в выборе ОКВЭД — еще не самое страшное. Тут вы ничем не рискуете, просто не удастся запустить бизнес в те сроки, в которые планировалось изначально. Если вы выбрали ошибочные ОКВЭДы, но фактически не вели по ним деятельность — никаких последствий тоже не будет.
Гораздо хуже, когда вы указали некорректные коды и начали работу. В этом случае негативные последствия наступят как со стороны обслуживающего банка, так и со стороны налоговой. Банк может заблокировать расчетный счет, если выяснится, что вы работаете под ошибочным ОКВЭД. Налоговая же может назначить должностным лицам штраф 5000 рублей, а также обязать нарушителя выплатить доначисленные налоги и взносы.
Если не сообщили налоговой о новом ОКВЭД в течение семи дней, то штраф будет больше — от 5000 до 10 000 рублей.
Суть статьи коротко
✅ Все виды экономической деятельности находятся в виде цифровых кодов в едином классификаторе ОКВЭД. ИП и компании подбирают коды, которые подходят под их направление работы.
✅ Коды ОКВЭД позволяют ФНС, банку и контрагентам понять, чем занимается бизнес. Росстат использует их для аналитики.
✅ Для продаж через интернет нужно выбрать один основной код. ОКВЭД для продажи на маркетплейсах такой — 47.91.
✅ Дополнительных кодов ОКВЭД может быть сколько угодно, их выбор зависит от дополнительных услуг, которые вы предоставляете. Пропишите дополнительные коды, если оказываете услуги по хранению, доставке и упаковке товаров.
✅ При неправильном подборе ОКВЭД банк может заблокировать расчетный счет, а налоговая назначить штраф и доначислить налоги и взносы.
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