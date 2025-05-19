Не подали уведомление в РКН — готовьтесь к штрафу в 300 000 рублей. Кому нужно срочно подать уведомление об обработке персональных данных и как это правильно сделать

Кто должен подавать уведомление в Роскомнадзор, а кто освобожден
Уведомление об обработке персональных данных (ПДн) подают все, кто работает с личной информацией — компании, ИП, самозанятые, в том числе физлица. После подачи уведомления РКН включает компанию в специальный реестр операторов ПДн, и та может законно работать с персданными, не боясь проверок и штрафов.
✅ Кому нужно подавать уведомление в Роскомнадзор
Если вы нанимаете сотрудников, храните данные о клиентах, собираете cookie-файлы на сайте — вы со 100% вероятностью относитесь к операторам ПДн. А значит, должны подать первичное уведомление в Роскомнадзор до 30 мая 2025 года, пока не вступили в действие крупные штрафы. С помощью уведомления вы сообщаете регулятору, что планируете собирать, обрабатывать, хранить личные данные физлиц.
Кроме первичного, в РКН подаются и другие уведомления:
если что-то изменилось — например, были скорректированы цели обработки;
если прекратили обработку;
если произошла утечка.
О любом серьезном изменении нужно сообщать — так вы избежите проблем при проверках.
В отдельной статье подробнее разобрали, какие данные считаются персональными, кого касаются новые требования и как можно уменьшить риски. Дали пошаговую инструкцию, что успеть сделать до 30 мая. Читайте что срочно пересмотреть в работе с персональными данными и защитите бизнес до того, как РКН придет с проверкой.
⛔ Кто по закону освобожден от подачи уведомления
В 2022 году РКН сильно сократил количество случаев, при которых можно обойтись без уведомления. Исключений осталось всего три:
вы обрабатываете данные вручную, без средств автоматизации;
работаете с информационными системами (ГИС), которые созданы для обеспечения безопасности;
либо обрабатываете данные в целях транспортной безопасности.
Это крайне узкий и небольшой перечень организаций. Для 99% компаний уведомление в РКН — обязательно. Однако на практике многие пренебрегают этой обязанностью. После поправок 2022 года РКН занял позицию наблюдателя. Выяснилось, что из 8 млн зарегистрированных компаний и ИП в России только около 1 млн подали уведомления. Приняв во внимание такую плачевную статистику, ведомство перешло к активным действиям и в разы ужесточило требования в этой сфере.
Не подали уведомление в РКН? Рискуете получить штраф в 300 000 рублей
До 30 мая 2025 года за неуведомление РКН действует максимальный штраф 5000 рублей для компаний, чаще вместо штрафа приходит предписание. Однако в конце весны все кардинально изменится. Предупреждений РКН больше рассылать не будет, а штраф вырастет сразу в десятки раз (ст. 13.11 КоАП):
от 100 000 до 300 000 рублей составит штраф для компаний и ИП, которые не подали уведомление;
500 000 рублей при повторном нарушении.
Отдельно могут оштрафовать должностных лиц — от 30 000 до 50 000 рублей.
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Сервис 152DOC поможет быстро собрать полный комплект документов и на их основе сформировать уведомление в РКН. Готовое уведомление можно скачать и направить самостоятельно, либо на основе шаблона оперативно заполнить форму на сайте ведомства.
Не нужно разбираться в тонкостях законодательства — все уже готово. Заполняйте формы по шаблону, скачивайте и отправляйте в РКН. А заодно — проверьте сайт на соответствие актуальным требованиям: на каком хостинге он находится, собираются ли cookies, подключены ли метрические системы. Итог: полная защита вашего бизнеса от рисков и штрафов, работа без стресса и уверенность в том, что вы все делаете по закону.
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Как правильно подать уведомление: способы, форма, сроки
Сразу обозначим, что подача уведомления в Роскомнадзор — это уже финальный шаг вашего взаимодействия. Еще до этого нужно составить всю локальную нормативную базу по персданным, проверить сайт на соответствие закону, назначить и обучить ответственных сотрудников. И только на последнем этапе вы сообщаете в РКН, что работаете с личными данными — когда уже все готово для непосредственной обработки. Читайте пошаговую инструкцию о том, что делать перед подачей уведомления.
✔️ Как подать уведомление
Через личный кабинет на сайте РКН:
1. Заполните электронную форму на сайте https://pd.rkn.gov.ru/operators-registry/notification/form/
Другой путь: Главная страница > Реестр операторов > Электронные формы заявлений.
2. Подпишите усиленной квалифицированной электронной подписью (КЭП).
3. Отправка происходит мгновенно, срок рассмотрения — до 30 дней.
Через профиль на Госуслугах
Для отправки уведомления через Госуслуги потребуется подтвержденная учетная запись. Если отправляете через аккаунт компании — нужно решить, кто будет это делать. У линейных сотрудников не всегда есть доступ к корпоративному профилю, зачастую он есть только у директора или руководителя.
Почтой России или лично
Заполните форму на сайте РКН, распечатайте и отправьте заказным письмом в территориальное управление ведомства. Либо можно лично принести уведомление в РКН.
Срок обработки начнется с момента получения письма.
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✔️ Форма уведомления и обязательные сведения
Актуальная форма уведомления утверждена приказом Роскомнадзора № 180. На самом деле, больших сложностей при заполнении не возникнет. Вам достаточно проставить галочки в выпадающем списке — самостоятельно искать нужные формулировки не нужно. Также подсказки есть, если вы заполняете уведомление через 152DOC.
Какую информацию включают в уведомление:
Реквизиты оператора ПДн. Для ИП — ФИО и адрес регистрации. Для юрлица — полное наименование и юридический адрес. Важно указать отдельно регионы, в которых вы обрабатываете персданные. Можно выбрать как отдельные субъекты, так и всю территорию РФ..
Цели обработки. Например, компания ведет бухучет и нанимает сотрудников. Тогда цель будет звучать так: «Ведение кадрового и бухгалтерского учета». Если собираете данные клиентов, можно указать цель: «Продвижение товаров, работ, услуг на рынке».
Категории данных. Какие данные обрабатываете: ФИО, паспортные данные, дата рождения, пол, телефон, e-mail, должность и другое. Отмечаете галочками все, с которыми работаете.
Категории субъектов. Чьи именно данные вы обрабатываете. Это могут быть работники, соискатели, контрагенты, клиенты, учредители, посетители сайта. Также отмечаете галочками нужные.
Правовое основание. У вас должно быть законное основание для обработки личных сведений. Например, данные могут быть нужны для исполнения судебного акта (например, удержание алиментов) или для заключения трудового договора.
Перечень действий. Что вы делаете с персданными. Это может быть: сбор, запись, систематизация, хранение, передача, уничтожение и другое.
Способы обработки. Укажите, каким образом вы обрабатываете данные. Редкий случай, когда компании используют только автоматизированный способ: скорее всего, их несколько. В этом случае лучше всего указать «смешанную» обработку.
Меры защиты. Каким образом и с помощью чего вы защищаете персданные от утечек и кражи. Сюда можно вписать, что в компании есть нужные ЛНА, сотрудники обучены работе с персданными, подключены антивирусы и средства криптографической защиты. Укажите организационные меры: ограничение доступа к помещениям, в которых хранятся личные данные, охрана помещений и другое.
Контактное лицо. ФИО ответственного за обработку персональных данных, его должность, телефон, почтовый адрес, email.
Сроки обработки. Укажите дату начала обработки и условие прекращения. Например, прекращение обработки может быть в случае, если субъект отозвал свое согласие или уволился из компании.
Трансграничная передача. Укажите, передаете ли данные за рубеж. Если да — в какие страны. Также пропишите страну и адрес нахождения баз персданных. Напомним, что личные данные россиян могут храниться только на российском ПО и серверах.
Пример заполненного уведомления — ниже.
В форме на сайте РКН есть еще один раздел — для тех, кто обрабатывает данные в госсистемах. В большинстве случаев он не нужен — просто удалите его из формы. Полное название раздела: «Сведения о лицах, имеющих доступ и (или) осуществляющих на основании договора обработку персональных данных, содержащихся в государственных и муниципальных информационных системах».
✔️ Когда подать уведомление
Подавать уведомление нужно:
до начала обработки — если подаете впервые;
до 15 числа следующего месяца — если изменились сведения (например, сменился ответственный);
в течение 10 рабочих дней — если прекращаете обработку;
в течение 24 часов — если произошла утечка данных;
в течение 72 часов — чтобы передать результаты внутренней проверки после утечки.
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Как понять, появилась ли компания в реестре ПДн
Проверять это нужно самостоятельно — РКН не рассылает оповещения. Для быстрой проверки зайдите в реестр, введите свои данные: название компании, ИНН, регистрационный номер. Если вас внесли в реестр, то вы увидите запись об этом.
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Мы сразу нашли компанию в реестре. Это значит, что она может законно обрабатывать персональные данные. Проверьте, есть ли в реестре ваша компания — это быстрый способ убедиться, что все в порядке.
Помните, что с подачей уведомления работа не заканчивается. О любых изменениях и утечках важно сообщать в РКН.
Суть статьи коротко
✅ Почти все компании, ИП и самозанятые относятся к операторам персональных данных и обязаны подать уведомление в Роскомнадзор.
✅ С 30 мая штрафы вырастут в десятки раз — до 300 000 рублей за неподачу.
✅ Подать уведомление нужно до начала работы с данными, а при изменениях — сообщать повторно.
✅ Направить уведомление можно почтой, через Госуслуги, сайт РКН. Можно воспользоваться специальными сервисами, такими как 152DOC.
Читайте в блоге: С 30 мая штрафы до 500 млн рублей. Бизнес на прицеле РКН — что срочно пересмотреть в работе с персональными данными.
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Роскомнадзор теперь строже следит за обработкой персональных данных, и малейшая ошибка грозит проверками и штрафами. Но есть способ сделать все правильно с первого раза — сервис 152DOC возьмет на себя всю рутину, чтобы вы могли сосредоточиться на бизнесе.
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Комментарии1
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Развод года скорее. Нагнать жути побольше - это главное. Крэкс-пэкс-фэкс!