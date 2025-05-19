Не подали уведомление в РКН — готовьтесь к штрафу в 300 000 рублей. Кому нужно срочно подать уведомление об обработке персональных данных и как это правильно сделать

Кто должен подавать уведомление в Роскомнадзор, а кто освобожден

Уведомление об обработке персональных данных (ПДн) подают все, кто работает с личной информацией — компании, ИП, самозанятые, в том числе физлица. После подачи уведомления РКН включает компанию в специальный реестр операторов ПДн, и та может законно работать с персданными, не боясь проверок и штрафов.

✅ Кому нужно подавать уведомление в Роскомнадзор

Если вы нанимаете сотрудников, храните данные о клиентах, собираете cookie-файлы на сайте — вы со 100% вероятностью относитесь к операторам ПДн. А значит, должны подать первичное уведомление в Роскомнадзор до 30 мая 2025 года, пока не вступили в действие крупные штрафы. С помощью уведомления вы сообщаете регулятору, что планируете собирать, обрабатывать, хранить личные данные физлиц.

Кроме первичного, в РКН подаются и другие уведомления:

если что-то изменилось — например, были скорректированы цели обработки;

если прекратили обработку;

если произошла утечка.

О любом серьезном изменении нужно сообщать — так вы избежите проблем при проверках.