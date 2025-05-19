С 30 мая штрафы до 500 млн рублей. Бизнес на прицеле РКН — что срочно пересмотреть в работе с персональными данными

С 30 мая весь бизнес в России под угрозой — Роскомнадзор вводит новые штрафы до 500 млн рублей за нарушения при работе с персональными данными. Под удар попадают все: от крупных компаний до ИП и самозанятых. Больше не получится игнорировать требования или отсидеться в тени — РКН ужесточает контроль, а санкции станут самыми жесткими за последние годы. Рассказываем, что нужно сделать прямо сейчас, чтобы не разориться на миллионных штрафах.

Какая информация относится к персональным данным

До вступления майских поправок осталось немного — пора разбираться в деталях. Начнем с основ: что вообще такое персональные данные (ПДн)? Это первый этап и уже на нем многие допускают ошибки, которые потом оборачиваются большими штрафами.

Заполняем уведомление по всем правилам. Если вы уже знаете про основы, то сразу переходите к статье про заполнение и подачу уведомления в Роскомнадзор.

Сомнения понятны, ведь даже в законе понятие персональных данных достаточно размыто, поэтому приходится опираться на разъяснения РКН и судебную практику. Учитывая все данные, можем четко сказать, что к ПДн относятся:

ФИО . Даже если Иванов Иван Иванович — имя неуникальное, его все равно считают персональной информацией. Закон не делает скидку на распространенность имени.

Электронная почта. Часто содержит имя, фамилию, название компании — по ней можно идентифицировать человека, поэтому это тоже ПДн.

Другие сведения тоже могут относиться к личным данным, если находятся в связке. Например, место работы само по себе — еще не персональные данные, но место работы + ФИО — уже да.

Главное правило: если можно прямо или косвенно установить личность человека, значит вы имеете дело с персональными данными.

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Кто рискует получить штраф до 500 млн рублей в 2025 году

Риск попасть на миллионные штрафы за неправильную обработку персональных данных есть у всех компаний и ИП, которые выступают в качестве операторов ПД. С этим понятием тоже не все так однозначно — не сразу можно понять, относитесь ли вы к оператору ПДн или нет.

На самом деле, вы становитесь оператором персданных в тот момент, как впервые начинаете обрабатывать такую информацию. Приведем несколько наглядных примеров.

Пример 1. Вы открыли ИП и работаете без сотрудников. Кажется, что вы не оператор персональных данных — но это не всегда так. Достаточно сохранить всего один e-mail клиента и вот вы уже становитесь оператором ПДн и должны регистрироваться в Роскомнадзоре.

Пример 2. Вы оказываете услуги в качестве самозанятого и направляете результат работы на e-mail, которые вам дают клиенты, а сами почтовые адреса храните в отдельной табличке. В этом случае вы также считаетесь оператором ПДн.

Пример 3. Вы работаете в качестве фрилансера. У вас нет работников, поэтому вы не относите себя к операторам, но при этом у вас есть сайт, на котором обрабатываются cookies посетителей. Вы собираете данные о действиях пользователей, а они считаются персональными данными, поэтому вы тоже по закону будете оператором ПДн.

Вы — оператор ПДн, если:

запрашиваете у клиентов ФИО, телефон, email;

нанимаете на работу сотрудников и храните их данные;

размещаете формы сбора данных на сайте;

делаете рекламные email рассылки;

оформляете пропуска в офис;

публикуете на сайте фото клиентов и их отзывы с ФИО.

Важно запомнить: компания, ИП, самозанятый становятся операторами персданных в тот момент, когда начинают работать с такой информацией. Даже одна сохраненная электронная почта означает, что на вас возлагаются обязанности оператора персональных данных.

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Какие штрафы вводит РКН для бизнеса с 30 мая 2025 года

С 30 мая вводится новая часть 10 статьи 13.11 КоАП, которая утверждает новые размеры штрафов для тех, кто не направил в РКН уведомление об обработке персональных данных. Обратите внимание, что направить уведомление нужно еще до того, как начнете работать с персданными.

Предупреждений РКН больше рассылать не будет, штраф назначат сразу. Теперь наказание компаниям и ИП за неподанное уведомление составит от 100 000 до 300 000 рублей.

Увеличатся размеры штрафов и при других нарушениях. Серьезные наказания грозят за утечку персональных данных — именно в этой сфере проблем больше всего. В инфополе постоянно разгораются новые скандалы об огромных базах персданных, которые были похищены у крупных корпораций и размещены в интернете в свободном доступе.

Вид нарушения Штраф для ИП и юрлиц с 30 мая 2025 года Комментарий Обрабатывали персональные данные без законных оснований (ч. 1 ст. 13.11 КоАП) От 150 000 до 300 000 рублей. При повторных нарушениях штраф может вырасти до 500 000 рублей. Не подали уведомление об утечке персональных данных (часть 11 статьи 13.11 КоАП) От 1 до 3 млн рублей. Теперь ИП приравниваются к юрлицам, поэтому размер штрафа для них такой же, как и для компаний. Произошла утечка персональных данных (часть 12–14 статьи 13.11 КоАП) От 3 до 5 млн штрафа назначат компаниям и ИП, если утечке подверглись 1-10 тысяч субъектов ПДн или 10-100 тысяч идентификаторов.

От 5 до 10 млн штрафа, если утечка коснулась 10-100 тысяч субъектов ПДн или от 100 тыс до 1 млн идентификаторов.

От 10 до 15 млн штрафа при особо крупных утечках: были «слиты» данные более 100 тысяч субъектов ПДн и более 1 млн идентификаторов. Размер штрафа зависит от объема персональных данных. Чем он больше, тем выше будет штраф. Произошла повторная утечка персональных данных (часть 12–14 статьи 13.11 КоАП) Оборотный штраф: от 1 до 3% выручки за прошлый год. Минимально могут взыскать 20 млн, максимально — 500 млн. Предусмотрено три смягчающих обстоятельства, которые учтутся в совокупности:



1. Вы ежегодно инвестировали в кибербезопасность не менее 0,1% от оборота в течение 3 лет.

2. У вас нет отягчающих обстоятельств, например, административного наказания.

3. Есть документальное подтверждение соблюдения требований в области персональных данных. Например, проведено обучение сотрудников, есть все нужные локальные нормативные акты, подано уведомление в РКН. Допустили незаконное распространение персональных данных специальных категорий (ч.16 ст. 13.11 КоАП) От 1 до 1,3 млн рублей для ИП.

От 10 до 15 млн рублей для компаний. К спецкатегориям могут относиться данные о национальности, религии, политических взглядах, состоянии здоровья. Допустили незаконное распространение биометрических данных (ч.17 ст. 13.11 КоАП) От 1,3 до 1,5 млн рублей для ИП.

От 15 до 20 млн рублей для компаний. — Отказались изменить, заключить или расторгнуть договор с потребителем из-за отказа проходить идентификацию по биометрии (ч.8 ст.14.8 КоАП) От 200 000 до 500 000 рублей Это новый состав нарушения.

Штрафами дело может не ограничиться. С декабря 2024 года в УК появилась новая статья 272.1 — за незаконный сбор, хранение и передачу персональных данных теперь грозит от 4 до 10 лет лишения свободы.

Например, вы взяли на работу сотрудника с собственной клиентской базой. Если эта база была собрана с нарушением закона — ответственность может лечь и на него, и на вашу компанию. Лучше заранее обсудить это до приема на работу и объяснить новому сотруднику все риски.

Как руководителю снизить риски в 2025 году:

✅ Собирайте меньше данных. Зачастую бизнес запрашивает и хранит избыточные сведения. Например, дата рождения клиента при заключении договора чаще всего не нужна — значит, ее собирать не стоит. Храните только то, что действительно необходимо.

✅ Проведите ревизию баз данных. Обсудите с сотрудниками, какие данные они собирают и где их хранят. Часто на компьютерах можно найти забытые таблицы с ФИО и телефонами, которые когда-то создали для удобства работы и потом забыли про них. Найдите и удалите такие файлы.

✅ Утвердите приказом те базы, которые используете в работе. Это поможет ограничить хаотичный сбор информации, прекратить создание многочисленных баз персональных данных на компьютерах сотрудников. Также это решение позволит руководству отслеживать, кому и какая информация доступна.

✅ Аудит раз в три месяца. Регулярно проверяйте работу с данными — своими силами или с помощью сторонней компании. Обновляйте документы, удаляйте лишнее, регулярно обучайте сотрудников.

Что сделать до 30 мая, чтобы защититься от штрафов

Подача уведомления в РКН — не просто формальность, а важный шаг, который позволит уберечь бизнес от больших штрафов. Но важно понимать: отправлять уведомление нужно уже в самом конце. Перед этим наведите порядок в документах и на сайте.

1. Проверьте, есть ли ваша компания в реестре операторов ПДн. Перейдите по ссылке, введите ИНН или название компании. Если информации в реестре нет, значит нужно направить уведомление.

2. Назначьте ответственного за работу с ПДн. Лучше, чтобы это был сотрудник, у которого есть доступ ко всем отделам компании и который в курсе внутренних процессов. Часто назначают бухгалтера, IT-специалиста или директора. Можно создать отдельную должность — например, специалист по работе с ПДн. Выбор утвердите приказом.

Часто назначают кадровика, но это не самый лучший вариант. Обычно он работает с персданными, которые нужны для кадрового учета, доступа к другим отделам у него, как правило, нет.

3. Разработайте локальные нормативные акты. Как минимум понадобится политика обработки персональных данных и согласие на обработку. Распишите цели, категории, субъекты обработки данных — все это утвердите отдельными приказами. Эту документацию РКН может запрашивать и изучать при проверке.

🔥 Если нужно оперативно разработать документацию, рекомендуем подключить сервис 152DOC. В нем вы пошагово заполняете данные, а сервис сам формирует политику об обработке персданных, приказы, уведомления для РКН. Все документы можно скачать и в любой момент отредактировать, если данные изменились. Также сможете сформировать уведомление для РКН по шаблону, быстро и без ошибок. Узнайте больше о сервисе в обзоре от «Е-Офис 24».

4. Проверьте сайт на соответствие требованиям 152-ФЗ. РКН может сравнить информацию в уведомлении с тем, что размещено на сайте — данные должны совпадать. У Роскомнадзора уже есть инструменты для проверки сайтов, в том числе автоматические. Обязательно разместите политику об обработке ПДн и галочку-согласие на обработку ПДн, а также форму-согласие на использование файлов cookies.

5. Оцените риски и установите защиту. Проведите оценку потенциального вреда субъектам ПДн и внедрите технические меры защиты, например, антивирус или создание резервных копий.

6. Обучите сотрудников. Четко разъясните, как работать с персданными, что можно и нельзя сохранять, что такое утечка данных, что делать при взломе базы. Ознакомьте персонал с документацией по персональным данным под подпись.

7. Только после всех этих действий подавайте уведомление.

Информация в уведомлении не должна противоречить вашим внутренним локальным нормативным актам — это ключевой момент. Поэтому сначала разработайте всю документацию, разместите на сайте, и только после этого направляйте уведомление.

Если уведомление уже подавали — проверьте его актуальность. Могли измениться цели обработки, категории данных, система защиты. Если данные не актуальны — это тоже нарушение, за которое могут наказать. При любых изменениях нужно повторно направить уведомление.

Также следует учесть, что сейчас действует новая форма уведомления. В блоге подробнее разобрали, как изменилась форма уведомления, как его заполнить и подать по новым правилам.

Суть статьи коротко

✅ К персональным данным относятся любые сведения, по которым можно установить личность. ФИО и email — уже считаются ПДн сами по себе, остальные данные — в связке.

✅ Практически все компании, ИП и самозанятые считаются операторами персональных данных. Если вы работаете с клиентами, сотрудниками или заявками — это про вас.

✅ С 30 мая 2025 года штрафы за нарушения вырастут до 500 млн рублей. За отсутствие уведомления в РКН — до 300 000 рублей.

✅ Не торопитесь подавать уведомление. Сначала оформите документы, назначьте ответственного и обновите сайт.

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Если изменятся формы сведений, вы сразу об этом узнаете и сможете оперативно скорректировать документацию. Переделывать все с нуля не придется: редактируйте только нужные строки и сохраняйте актуальную версию.

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