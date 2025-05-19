С 30 мая штрафы до 500 млн рублей. Бизнес на прицеле РКН — что срочно пересмотреть в работе с персональными данными

Какая информация относится к персональным данным
До вступления майских поправок осталось немного — пора разбираться в деталях. Начнем с основ: что вообще такое персональные данные (ПДн)? Это первый этап и уже на нем многие допускают ошибки, которые потом оборачиваются большими штрафами.
Заполняем уведомление по всем правилам. Если вы уже знаете про основы, то сразу переходите к статье про заполнение и подачу уведомления в Роскомнадзор.
Сомнения понятны, ведь даже в законе понятие персональных данных достаточно размыто, поэтому приходится опираться на разъяснения РКН и судебную практику. Учитывая все данные, можем четко сказать, что к ПДн относятся:
ФИО. Даже если Иванов Иван Иванович — имя неуникальное, его все равно считают персональной информацией. Закон не делает скидку на распространенность имени.
Электронная почта. Часто содержит имя, фамилию, название компании — по ней можно идентифицировать человека, поэтому это тоже ПДн.
Другие сведения тоже могут относиться к личным данным, если находятся в связке. Например, место работы само по себе — еще не персональные данные, но место работы + ФИО — уже да.
Главное правило: если можно прямо или косвенно установить личность человека, значит вы имеете дело с персональными данными.
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Кто рискует получить штраф до 500 млн рублей в 2025 году
Риск попасть на миллионные штрафы за неправильную обработку персональных данных есть у всех компаний и ИП, которые выступают в качестве операторов ПД. С этим понятием тоже не все так однозначно — не сразу можно понять, относитесь ли вы к оператору ПДн или нет.
На самом деле, вы становитесь оператором персданных в тот момент, как впервые начинаете обрабатывать такую информацию. Приведем несколько наглядных примеров.
Пример 1. Вы открыли ИП и работаете без сотрудников. Кажется, что вы не оператор персональных данных — но это не всегда так. Достаточно сохранить всего один e-mail клиента и вот вы уже становитесь оператором ПДн и должны регистрироваться в Роскомнадзоре.
Пример 2. Вы оказываете услуги в качестве самозанятого и направляете результат работы на e-mail, которые вам дают клиенты, а сами почтовые адреса храните в отдельной табличке. В этом случае вы также считаетесь оператором ПДн.
Пример 3. Вы работаете в качестве фрилансера. У вас нет работников, поэтому вы не относите себя к операторам, но при этом у вас есть сайт, на котором обрабатываются cookies посетителей. Вы собираете данные о действиях пользователей, а они считаются персональными данными, поэтому вы тоже по закону будете оператором ПДн.
Вы — оператор ПДн, если:
запрашиваете у клиентов ФИО, телефон, email;
нанимаете на работу сотрудников и храните их данные;
размещаете формы сбора данных на сайте;
делаете рекламные email рассылки;
оформляете пропуска в офис;
публикуете на сайте фото клиентов и их отзывы с ФИО.
Важно запомнить: компания, ИП, самозанятый становятся операторами персданных в тот момент, когда начинают работать с такой информацией. Даже одна сохраненная электронная почта означает, что на вас возлагаются обязанности оператора персональных данных.
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Какие штрафы вводит РКН для бизнеса с 30 мая 2025 года
С 30 мая вводится новая часть 10 статьи 13.11 КоАП, которая утверждает новые размеры штрафов для тех, кто не направил в РКН уведомление об обработке персональных данных. Обратите внимание, что направить уведомление нужно еще до того, как начнете работать с персданными.
Предупреждений РКН больше рассылать не будет, штраф назначат сразу. Теперь наказание компаниям и ИП за неподанное уведомление составит от 100 000 до 300 000 рублей.
Увеличатся размеры штрафов и при других нарушениях. Серьезные наказания грозят за утечку персональных данных — именно в этой сфере проблем больше всего. В инфополе постоянно разгораются новые скандалы об огромных базах персданных, которые были похищены у крупных корпораций и размещены в интернете в свободном доступе.
Вид нарушения
Штраф для ИП и юрлиц с 30 мая 2025 года
Комментарий
Обрабатывали персональные данные без законных оснований (ч. 1 ст. 13.11 КоАП)
От 150 000 до 300 000 рублей.
При повторных нарушениях штраф может вырасти до 500 000 рублей.
Не подали уведомление об утечке персональных данных (часть 11 статьи 13.11 КоАП)
От 1 до 3 млн рублей.
Теперь ИП приравниваются к юрлицам, поэтому размер штрафа для них такой же, как и для компаний.
Произошла утечка персональных данных (часть 12–14 статьи 13.11 КоАП)
Размер штрафа зависит от объема персональных данных. Чем он больше, тем выше будет штраф.
Произошла повторная утечка персональных данных (часть 12–14 статьи 13.11 КоАП)
Оборотный штраф: от 1 до 3% выручки за прошлый год. Минимально могут взыскать 20 млн, максимально — 500 млн.
Предусмотрено три смягчающих обстоятельства, которые учтутся в совокупности:
Допустили незаконное распространение персональных данных специальных категорий (ч.16 ст. 13.11 КоАП)
К спецкатегориям могут относиться данные о национальности, религии, политических взглядах, состоянии здоровья.
Допустили незаконное распространение биометрических данных (ч.17 ст. 13.11 КоАП)
—
Отказались изменить, заключить или расторгнуть договор с потребителем из-за отказа проходить идентификацию по биометрии (ч.8 ст.14.8 КоАП)
От 200 000 до 500 000 рублей
Это новый состав нарушения.
Штрафами дело может не ограничиться. С декабря 2024 года в УК появилась новая статья 272.1 — за незаконный сбор, хранение и передачу персональных данных теперь грозит от 4 до 10 лет лишения свободы.
Например, вы взяли на работу сотрудника с собственной клиентской базой. Если эта база была собрана с нарушением закона — ответственность может лечь и на него, и на вашу компанию. Лучше заранее обсудить это до приема на работу и объяснить новому сотруднику все риски.
Как руководителю снизить риски в 2025 году:
✅ Собирайте меньше данных. Зачастую бизнес запрашивает и хранит избыточные сведения. Например, дата рождения клиента при заключении договора чаще всего не нужна — значит, ее собирать не стоит. Храните только то, что действительно необходимо.
✅ Проведите ревизию баз данных. Обсудите с сотрудниками, какие данные они собирают и где их хранят. Часто на компьютерах можно найти забытые таблицы с ФИО и телефонами, которые когда-то создали для удобства работы и потом забыли про них. Найдите и удалите такие файлы.
✅ Утвердите приказом те базы, которые используете в работе. Это поможет ограничить хаотичный сбор информации, прекратить создание многочисленных баз персональных данных на компьютерах сотрудников. Также это решение позволит руководству отслеживать, кому и какая информация доступна.
✅ Аудит раз в три месяца. Регулярно проверяйте работу с данными — своими силами или с помощью сторонней компании. Обновляйте документы, удаляйте лишнее, регулярно обучайте сотрудников.
Что сделать до 30 мая, чтобы защититься от штрафов
Подача уведомления в РКН — не просто формальность, а важный шаг, который позволит уберечь бизнес от больших штрафов. Но важно понимать: отправлять уведомление нужно уже в самом конце. Перед этим наведите порядок в документах и на сайте.
1. Проверьте, есть ли ваша компания в реестре операторов ПДн. Перейдите по ссылке, введите ИНН или название компании. Если информации в реестре нет, значит нужно направить уведомление.
2. Назначьте ответственного за работу с ПДн. Лучше, чтобы это был сотрудник, у которого есть доступ ко всем отделам компании и который в курсе внутренних процессов. Часто назначают бухгалтера, IT-специалиста или директора. Можно создать отдельную должность — например, специалист по работе с ПДн. Выбор утвердите приказом.
Часто назначают кадровика, но это не самый лучший вариант. Обычно он работает с персданными, которые нужны для кадрового учета, доступа к другим отделам у него, как правило, нет.
3. Разработайте локальные нормативные акты. Как минимум понадобится политика обработки персональных данных и согласие на обработку. Распишите цели, категории, субъекты обработки данных — все это утвердите отдельными приказами. Эту документацию РКН может запрашивать и изучать при проверке.
🔥 Если нужно оперативно разработать документацию, рекомендуем подключить сервис 152DOC. В нем вы пошагово заполняете данные, а сервис сам формирует политику об обработке персданных, приказы, уведомления для РКН. Все документы можно скачать и в любой момент отредактировать, если данные изменились. Также сможете сформировать уведомление для РКН по шаблону, быстро и без ошибок. Узнайте больше о сервисе в обзоре от «Е-Офис 24».
4. Проверьте сайт на соответствие требованиям 152-ФЗ. РКН может сравнить информацию в уведомлении с тем, что размещено на сайте — данные должны совпадать. У Роскомнадзора уже есть инструменты для проверки сайтов, в том числе автоматические. Обязательно разместите политику об обработке ПДн и галочку-согласие на обработку ПДн, а также форму-согласие на использование файлов cookies.
5. Оцените риски и установите защиту. Проведите оценку потенциального вреда субъектам ПДн и внедрите технические меры защиты, например, антивирус или создание резервных копий.
6. Обучите сотрудников. Четко разъясните, как работать с персданными, что можно и нельзя сохранять, что такое утечка данных, что делать при взломе базы. Ознакомьте персонал с документацией по персональным данным под подпись.
7. Только после всех этих действий подавайте уведомление.
Информация в уведомлении не должна противоречить вашим внутренним локальным нормативным актам — это ключевой момент. Поэтому сначала разработайте всю документацию, разместите на сайте, и только после этого направляйте уведомление.
Если уведомление уже подавали — проверьте его актуальность. Могли измениться цели обработки, категории данных, система защиты. Если данные не актуальны — это тоже нарушение, за которое могут наказать. При любых изменениях нужно повторно направить уведомление.
Также следует учесть, что сейчас действует новая форма уведомления. В блоге подробнее разобрали, как изменилась форма уведомления, как его заполнить и подать по новым правилам.
Суть статьи коротко
✅ К персональным данным относятся любые сведения, по которым можно установить личность. ФИО и email — уже считаются ПДн сами по себе, остальные данные — в связке.
✅ Практически все компании, ИП и самозанятые считаются операторами персональных данных. Если вы работаете с клиентами, сотрудниками или заявками — это про вас.
✅ С 30 мая 2025 года штрафы за нарушения вырастут до 500 млн рублей. За отсутствие уведомления в РКН — до 300 000 рублей.
✅ Не торопитесь подавать уведомление. Сначала оформите документы, назначьте ответственного и обновите сайт.
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Если изменятся формы сведений, вы сразу об этом узнаете и сможете оперативно скорректировать документацию. Переделывать все с нуля не придется: редактируйте только нужные строки и сохраняйте актуальную версию.
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