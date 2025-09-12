Важные изменения осени 2025: готовим документооборот и налоговый учет — разбор и рекомендации аудитора

Сервис аренды 1С «Е-Офис 24» рекомендует. В телеграм-канале Анны вы найдете всю самую важную информацию для работы бухгалтера. Подписывайтесь, будет полезно: https://t.me/teterlevaanna .

Рекомендациями поделилась: Анна Тетерлева, эксперт по аудиту, бухучету и МСФО, к.э.н., аттестованный аудитор, почетный член АССА (Великобритания), директор аудиторской компании ООО «Финансовые технологии – Аудит» (Топ-100 RAEX консалтинговых компании РФ), 20+ лет практического опыта, 60+ учебных пособий и статей по бухучету и МСФО

Изменения касаются электронного документооборота с налоговыми органами, порядка обмена счетами-фактурами, требований к персональным данным, трудовых гарантий для работников и внедрения новых стандартов бухучета. Эти нововведения влияют на документооборот, отчетность, кадровый учет и взаимодействие с ФНС, и их необходимо знать, чтобы избежать штрафов и доначислений. Статья будет состоять из двух частей. В первой части мы подробно разберем ключевые изменения в налоговом учете, документообороте и договорной работе. Во второй части обратимся к новшествам в трудовом законодательстве, работе с персональными данными и бухгалтерском учете.

Осень 2025 ознаменована вступлением в силу ряда нормативных актов, меняющих привычные правила работы бухгалтерии и отдела кадров. Неправильное применение новых норм может привести к штрафам, дополнительным начислениям налогов и спорам с проверяющими органами. Например, с 1 сентября 2025 года ужесточены требования к согласию на обработку персональных данных и повышены штрафы за нарушения. Также обновлены правила электронного взаимодействия с ФНС — например, постепенно прекращается прием обращений через операторов ЭДО, и нарушителям грозят серьезные санкции. Новые стандарты бухучета требуют пересмотра форм отчетности и инвентаризационных процедур.

Изменения рассчитаны на все организации — от малых до крупных. Особое внимание следует уделить бухгалтерам и кадровым специалистам малого и среднего бизнеса, которые зачастую ведут широкий круг обязанностей и должны оперативно перестраивать процессы под новые требования. В этом обзоре разберем каждое изменение по темам: налоговый учет, документооборот и договоры, трудовое право и персональные данные, бухгалтерский учет — и дадим рекомендации, как подготовиться.

Налоговый учет и отчетность

Новый порядок обмена электронными счетами-фактурами

С 1 октября 2025 года должен начать действовать обновленный порядок обмена электронными счетами-фактурами через операторов ЭДО. Проект согласован ФНС 30.07.2025, ждем публикации итогового приказа Минфина и формата ФНС. Минфин внедряет понятие «универсальное сообщение» (УС), которое заменит привычные извещения о получении (ИОП) и уведомления об уточнении (УОУ) при обмене счетами-фактурами. Особенности нового порядка: Универсальные сообщения не подписываются ЭЦП получателя и не формируются операторские квитанции по ним. Подтверждение получения — через УС. Это упростит и ускорит подтверждение получения документов — больше не нужно подписывать каждое извещение.

УС заменит ИОП и УОУ: при передаче счетов-фактур покупатель вместо отдельного подписанного извещения будет отправлять продавцу универсальное сообщение о получении. Если обнаружена ошибка — универсальное сообщение с кодом причины уточнения. Отдельно предусмотрен код для отказа в подписи. Например, если счет-фактура не будет подписана.

Новые коды статусов: ФНС утвердит классификатор информационных кодов УС. Нормативная база. Новый порядок будет закреплен в изменениях к приказу Минфина № 14н от 05.02.2021 (действующий порядок) — ФНС согласовала проект приказа 30 июля 2025 г. Приказ Минфина с обновленным регламентом должен вступить в силу 01.10.2025, заменив старый порядок. Уже 4 июня 2025 ФНС опубликовала информацию, призывая налогоплательщиков заранее подготовиться к переходу. Практические шаги. Компаниям, работающим с электронными счетами-фактурами, следует: Связаться со своим оператором ЭДО и уточнить готовность системы к работе с универсальными сообщениями. При необходимости обновить ПО и заключить допсоглашения с контрагентами о применении УС и уполномоченных лицах, которые могут их отправлять. Обучить ответственных сотрудников новому порядку отправки/получения УС. После официального вступления приказа в силу применение нового порядка станет обязательным для всех плательщиков НДС. Отдельно стоит обратить внимание на новые форматы счетов-фактур и УПД: с 1 апреля 2025 года уже введены новые форматы документов (версии 5.03), старые форматы не принимаются. Таким образом, осенью 2025 электронный документооборот счетов-фактур полностью переходит на обновленные правила – это требует своевременного технического и организационного перехода.

Электронное взаимодействие с ФНС — новые требования и сроки

Федеральная налоговая служба модернизирует систему электронного взаимодействия с налогоплательщиками. Главное изменение — поэтапный отказ от приема обращений через операторов ЭДО (телекоммуникационные каналы связи, ТКС). Уже утверждены конкретные этапы (письмо ФНС от 20.05.2025 № 26-1-05/0038@, приказ ФНС от 06.06.2025 № ЕД-7-26/509@): С 1 июля 2025 года ограничен максимальный размер файлов при обращениях через ЭДО: с 5 МБ до 1 МБ. Это значит, что при отправке запросов/писем в налоговую через оператора связи нельзя приложить «тяжелые» вложения.

С 1 октября 2025 года запрещено прикладывать приложения к электронным обращениям через операторов. Фактически отменяется возможность пересылки любых дополнительных файлов в свободных обращениях по ТКС.

С 1 ноября 2025 года полностью прекращается прием неформализованных обращений через ЭДО. Иными словами, налоговые органы перестанут обрабатывать письма налогоплательщиков, отправленные по ТКС в свободной форме (тип документооборота «02»). Этот канал закрывается ради повышения эффективности обработки обращений и снижения нагрузки на систему. Важно: остальные процессы через ЭДО (например, подача налоговой отчетности) сохраняются без изменений. Речь идет именно об обращениях (запросах, заявлениях) в свободной форме. Вместо них ФНС предлагает использовать альтернативные электронные каналы: Специальный формализованный электронный документ обращения — через того же оператора ЭДО, но уже не в свободной форме, а по установленному формату (тип документооборота «12»). То есть налогоплательщик сможет отправлять обращение в виде структурированного файла.

Личный кабинет налогоплательщика на сайте ФНС. Многие вопросы можно решить через ЛК, минуя оператора связи.

Платформа обратной связи (ПОС) на портале Госуслуг — единый механизм электронных обращений граждан и бизнеса.

Чем грозит несоблюдение новых правил? Если после 1 ноября 2025 года компания попытается отправить письмо в инспекцию «по старинке», через оператора ЭДО и без формализации, то такое обращение просто не будет принято налоговыми органами. Это может привести к пропуску важных сроков. Например, не попадет заявление о зачете платежа или просьба о разъяснениях. Хотя прямых штрафов за форму обращения нет, риски в виде невыполненных обязанностей высоки. Кроме того, сами операторы ЭДО с 01.11.2025 будут обязаны блокировать отправку неформализованных писем. Дополнительное новшество. С 5 февраля 2025 года уже действует новый порядок для электронных требований ФНС — документы от налоговой считаются полученными по истечении 6 рабочих дней после отправки, даже если квитанция о приеме не поступила. То есть молчание компании на электронное требование теперь не мешает налоговой считать документ врученным. Это повышает ответственность — игнорировать требования, пришедшие через ЛК или оператора, нельзя. Рекомендации. Проверьте, какие отделы вашей компании направляют письма в налоговую. До 1 октября обучите сотрудников правилам: Не слать произвольные письма через оператора, вместо этого использовать ЛК ФНС или формализованные шаблоны; Максимально перейти на цифровые сервисы ФНС: Личный кабинет, ПОС. Если нужно приложить большой файл, то сейчас его можно разбить или отправить по запросу инспекции отдельно, но после 01.10.2025 прикрепить его к обращению уже не выйдет. Также имеет смысл обновить внутренние инструкции: исключить устаревший механизм обращений по ТКС (02) и прописать новые каналы взаимодействия. Это поможет избежать ситуации, когда бухгалтер или юрист отправил важное письмо, а оно не дойдет до ИФНС.

Мораторий на штрафы за несданные декларации: кого он касается