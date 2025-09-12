Важные изменения осени 2025: кадры, персональные данные и бухучет — разбор и рекомендации аудитора

Кадры и персональные данные

С 1 сентября 2025 года вступают в силу поправки в Трудовой кодекс, которые улучшают положение некоторых категорий работников и уточняют правила оплаты труда. Ключевые новшества введены двумя законами: № 63-ФЗ от 07.04.2025 и № 144-ФЗ от 07.06.2025. Рассмотрим основные изменения:

Работа несовершеннолетних. Теперь работодателям разрешено привлекать подростков 14–18 лет к работе в выходные и праздничные дни во время летних каникул, раньше это было запрещено. Условие — получение письменного согласия: самого работника, если ему уже 15, работника и родителя, если младше 15, а также согласия органа опеки для некоторых случаев. Такой труд возможен по направлению службы занятости или в составе студотрядов. Например, 16-летний студент может официально подработать летом по выходным с согласия своего родителя — это не будет нарушением. Эта норма введена законом № 63-ФЗ и дает подросткам больше возможностей заработка, а работодателям — право легально нанимать их на сезонные работы.

Важно: по-прежнему нельзя привлекать несовершеннолетних к сверхурочной, ночной работе и в учебное время — эти гарантии сохранены.

Новые правила премирования работников. Закон № 144-ФЗ внес изменения в ст. 135 ТК, направленные на защиту сотрудников от произвольного лишения премий. Теперь в локальных нормативных актах о премиях должны быть четко определены виды и размеры премий, условия и показатели их выплаты — с учетом качества работы, длительности, наличия дисциплинарных взысканий и т.п. Причем размер снижения премии за дисциплинарный проступок ограничен: работодатель вправе уменьшить премию из-за взыскания только в том периоде, когда допущен проступок, и не более чем на 20% от месячной зарплаты. Раньше некоторые работодатели штрафовали сотрудника рублем, лишая 100% премии за квартал или год — теперь это незаконно. Например, если оклад 50 тысяч и ежемесячная премия 10 тысяч, то за проступок работнику могут уменьшить премию максимум на 10 тысяч, что не превысит 20% суммарного заработка в 60 тысяч рублей. Эта норма реализует решение Конституционного суда, защищая право работника на большую часть заработка. Работодателям нужно обновить Положения о премировании, включить туда эти ограничения и условия.

Страховые взносы на травматизм — подтверждение вида деятельности. Хотя это больше касается бухучета, кадровики тоже вовлечены в процесс подтверждения основного вида экономической деятельности для тарифа взносов на травматизм в Фонд соцстраха, теперь СФР. С 1 сентября 2025 меняется порядок: отменяется ежегодная подача заявления о подтверждении ОКВЭД в СФР для организаций. Вместо этого, начиная с 2026 года, тариф на травматизм будет назначаться СФР автоматически на основе данных ЕГРЮЛ об основном ОКВЭД по состоянию на 15 апреля. А данные о долях выручки по видам деятельности компании будут предоставлять в Росстат — первый раз до 1 апреля 2027 года. Проще говоря, кадровику больше не надо готовить ежегодно справку и заявление о подтверждении вида деятельности — но нужно следить, чтобы ЕГРЮЛ содержал актуальный основной ОКВЭД. Если он меняется — надо сообщить об этом, будет процедура через Росстат. Это косвенно влияет на кадровую службу, которая обычно оформляет такие письма совместно с бухгалтерией.

Итак, что делать работодателям?

Обновить локальные акты и договоры. Проверьте Положения об оплате труда и премировании: они должны соответствовать новым требованиям. Необходимо прописать все виды премий и условия, ограничение 20% при лишении премии. Трудовые договоры с совместителями — убедиться, что нет ущемлений. Например, если раньше писали отпуск 14 дней — исправить на 28 или «пропорционально, но не менее» и т.п.

Организовать работу с несовершеннолетними по-новому. Если вы привлекаете подростков, скорректируйте шаблон согласия родителей и учитывайте необходимость получения разрешения службы занятости или наличия студотряда. Убедитесь, что отдел кадров знает: выходные и праздники для несовершеннолетних теперь возможны только летом и с согласиями.

Переобучить управленцев, начальников отделов, бригадиров : теперь они не могут лишить премии по своему усмотрению сверх установленного лимита. Любое дисциплинарное взыскание не должно обнулять зарплату работника. Лучше сразу информировать руководителей подразделений об этом, чтобы не возникало конфликтов и незаконных приказов.

Следить за видом деятельности. Хотя заявление в СФР больше подавать не нужно будет, проверьте свой основной ОКВЭД. Если ваша фактическая деятельность изменилась, и, скажем, вы получаете больше доходов по другому коду — внесите изменения в ЕГРЮЛ заблаговременно. Потому что с 2025–2026 года СФР будет сравнивать данные и может поднять тариф взноса, если обнаружит, что на 15 апреля основной вид не тот, что был раньше.