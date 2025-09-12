Важные изменения осени 2025: кадры, персональные данные и бухучет — разбор и рекомендации аудитора

Это вторая часть статьи, посвященной ключевым изменениям осени 2025 года. В первой части мы разобрали новшества в налоговом учете: новый порядок обмена счетами-фактурами, мораторий на штрафы по НДС для упрощенцев; электронном взаимодействии с ФНС: поэтапный отказ от неформализованных обращений; а также изменения в документообороте: новые формы договоров о матответственности, правила маркировки товаров и запрет навязывания допуслуг потребителям. Теперь перейдем к остальным блокам, которые критически важны для кадровиков и бухгалтеров: трудовое право, персональные данные и бухгалтерский учет.
Рекомендациями поделилась: Анна Тетерлева, эксперт по аудиту, бухучету и МСФО, к.э.н., аттестованный аудитор, почетный член АССА (Великобритания), директор аудиторской компании ООО «Финансовые технологии — Аудит» (Топ-100 RAEX консалтинговых компании РФ), 20+ лет практического опыта, 60+ учебных пособий и статей по бухучету и МСФО.
Текст и рекомендации ниже подготовлены аудитором Анной Тетерлевой.
Кадры и персональные данные
Изменения в трудовом законодательстве — новые гарантии для работников
С 1 сентября 2025 года вступают в силу поправки в Трудовой кодекс, которые улучшают положение некоторых категорий работников и уточняют правила оплаты труда. Ключевые новшества введены двумя законами: № 63-ФЗ от 07.04.2025 и № 144-ФЗ от 07.06.2025. Рассмотрим основные изменения:
Работа несовершеннолетних. Теперь работодателям разрешено привлекать подростков 14–18 лет к работе в выходные и праздничные дни во время летних каникул, раньше это было запрещено. Условие — получение письменного согласия: самого работника, если ему уже 15, работника и родителя, если младше 15, а также согласия органа опеки для некоторых случаев. Такой труд возможен по направлению службы занятости или в составе студотрядов. Например, 16-летний студент может официально подработать летом по выходным с согласия своего родителя — это не будет нарушением. Эта норма введена законом № 63-ФЗ и дает подросткам больше возможностей заработка, а работодателям — право легально нанимать их на сезонные работы.
Важно: по-прежнему нельзя привлекать несовершеннолетних к сверхурочной, ночной работе и в учебное время — эти гарантии сохранены.
Новые правила премирования работников. Закон № 144-ФЗ внес изменения в ст. 135 ТК, направленные на защиту сотрудников от произвольного лишения премий. Теперь в локальных нормативных актах о премиях должны быть четко определены виды и размеры премий, условия и показатели их выплаты — с учетом качества работы, длительности, наличия дисциплинарных взысканий и т.п. Причем размер снижения премии за дисциплинарный проступок ограничен: работодатель вправе уменьшить премию из-за взыскания только в том периоде, когда допущен проступок, и не более чем на 20% от месячной зарплаты. Раньше некоторые работодатели штрафовали сотрудника рублем, лишая 100% премии за квартал или год — теперь это незаконно. Например, если оклад 50 тысяч и ежемесячная премия 10 тысяч, то за проступок работнику могут уменьшить премию максимум на 10 тысяч, что не превысит 20% суммарного заработка в 60 тысяч рублей. Эта норма реализует решение Конституционного суда, защищая право работника на большую часть заработка. Работодателям нужно обновить Положения о премировании, включить туда эти ограничения и условия.
Страховые взносы на травматизм — подтверждение вида деятельности. Хотя это больше касается бухучета, кадровики тоже вовлечены в процесс подтверждения основного вида экономической деятельности для тарифа взносов на травматизм в Фонд соцстраха, теперь СФР. С 1 сентября 2025 меняется порядок: отменяется ежегодная подача заявления о подтверждении ОКВЭД в СФР для организаций. Вместо этого, начиная с 2026 года, тариф на травматизм будет назначаться СФР автоматически на основе данных ЕГРЮЛ об основном ОКВЭД по состоянию на 15 апреля. А данные о долях выручки по видам деятельности компании будут предоставлять в Росстат — первый раз до 1 апреля 2027 года. Проще говоря, кадровику больше не надо готовить ежегодно справку и заявление о подтверждении вида деятельности — но нужно следить, чтобы ЕГРЮЛ содержал актуальный основной ОКВЭД. Если он меняется — надо сообщить об этом, будет процедура через Росстат. Это косвенно влияет на кадровую службу, которая обычно оформляет такие письма совместно с бухгалтерией.
Итак, что делать работодателям?
Обновить локальные акты и договоры. Проверьте Положения об оплате труда и премировании: они должны соответствовать новым требованиям. Необходимо прописать все виды премий и условия, ограничение 20% при лишении премии. Трудовые договоры с совместителями — убедиться, что нет ущемлений. Например, если раньше писали отпуск 14 дней — исправить на 28 или «пропорционально, но не менее» и т.п.
Организовать работу с несовершеннолетними по-новому. Если вы привлекаете подростков, скорректируйте шаблон согласия родителей и учитывайте необходимость получения разрешения службы занятости или наличия студотряда. Убедитесь, что отдел кадров знает: выходные и праздники для несовершеннолетних теперь возможны только летом и с согласиями.
Переобучить управленцев, начальников отделов, бригадиров: теперь они не могут лишить премии по своему усмотрению сверх установленного лимита. Любое дисциплинарное взыскание не должно обнулять зарплату работника. Лучше сразу информировать руководителей подразделений об этом, чтобы не возникало конфликтов и незаконных приказов.
Следить за видом деятельности. Хотя заявление в СФР больше подавать не нужно будет, проверьте свой основной ОКВЭД. Если ваша фактическая деятельность изменилась, и, скажем, вы получаете больше доходов по другому коду — внесите изменения в ЕГРЮЛ заблаговременно. Потому что с 2025–2026 года СФР будет сравнивать данные и может поднять тариф взноса, если обнаружит, что на 15 апреля основной вид не тот, что был раньше.
С 1 сентября 2025 — новые требования к согласиям на обработку персональных данных (ужесточение штрафов)
В сфере персональных данных — революция в оформлении согласий. С 1 сентября 2025 года вступают в силу изменения в закон № 152-ФЗ «О персональных данных», внесенные законом от 24.06.2025 № 156-ФЗ. Теперь согласие субъекта на обработку персональных данных обязательно должно даваться как самостоятельный, отдельный документ.
Главное изменение: запрещено включать текст согласия в состав других документов. Раньше многие компании совмещали, например, трудовой договор и согласие на обработку ПДн — сотрудник подписывал трудовой договор, а где-то в конце была строчка про согласие. Теперь так делать нельзя. Согласие на ПДн оформляется отдельно, независимо от трудового договора, заявки, анкеты и т.д.
Какие действия требуется предпринять:
Переработать формы согласий. К 1 сентября 2025 года необходимо переоформить все действующие шаблоны согласий: сделать их отдельными бланками. Например, при приеме на работу работник должен подписать отдельно трудовой договор и отдельно — согласие на обработку персональных данных. Никаких объединенных форм больше не допускается.
Отзывать старые согласия не нужно. Закон не требует заново оформлять ранее полученные согласия. Безопаснее применять подход «по событию»: выдавайте отдельные согласия при заключении новых договоров/анкет, обновлении форм на сайте, изменении целей/объемов обработки и т.п. Для действующих отношений переполучайте точечно, когда вы все равно взаимодействуете с субъектом: продление договора, новая оферта, релиз новой формы на сайте.
Обновить политики и процедуры. Убедитесь, что внутренняя документация — политика обработки ПДн, формы заявлений на отзыв согласия и т.п., приведены в соответствие. Кстати, закон № 156-ФЗ ввел и право субъекта легко отозвать свое согласие — для этого тоже желательно иметь готовый бланк заявления об отзыве.
Ужесточение ответственности. За несоблюдение новых требований рассматривается повышение штрафов. Пока повышение штрафов в КоАП находится в стадии законопроекта: до его принятия действуют прежние санкции.
Отметим, что с мая 2025 года уже выросли штрафы за другие нарушения в сфере ПДн: за утечку данных 100 тысяч пользователей компании грозит штраф до 5 млн, за повторную утечку — до 10–15 млн. Также 30 мая 2025 вступили в силу штрафы за несдачу уведомлений в Роскомнадзор. Например, о начале обработки — до 300 тысяч рублей для компании. В целом, Роскомнадзор получил инструменты серьезно наказывать за любые проколы в работе с персональными данными.
Практические рекомендации:
Идентифицируйте все места, где используется согласие на ПДн. Это может быть не только кадровый документооборот, но и анкеты клиентов, соглашения на рассылку, регистрация на сайте и т.д. Везде внедрите отдельную формы согласия.
Согласие должно содержать полный перечень сведений, требуемых законом: ФИО субъекта, данные оператора, цель и перечень ПДн, действия с ними, срок, порядок отхода и дату/подпись. Проверьте, что ваши новые бланки соответствуют ст. 9 152-ФЗ.
Обучите ответственных сотрудников. Кадровиков — как правильно брать отдельное согласие с новыми работниками. Маркетологов — как получать согласие клиентов. Например, чекбоксом на сайте, который генерирует отдельный электронный документ согласия.
Документируйте получение согласий. Например, если получаете их в электронном виде через сайт или почту, то настройте журнал регистрации согласий, храните копии. Так, при проверке вы легко подтвердите, что у вас есть требуемые отдельные согласия.
Внутренним контролерам и специалистам по информационной безопасности рекомендуется провести аудит персональных данных в компании: убедиться, что реестр ПДн и процесс их обработки соответствуют новым требованиям, и при необходимости — подать обновленные уведомления в Роскомнадзор.
Новые правила оформления дистанционных работников
В сфере дистанционной работы определенные изменения произошли еще в 2021 году: в ТК введены главы о дистанционке. К осени 2025 года практика применения этих норм оформилась в виде рекомендаций Минтруда и позиций судов, что требует внимания кадровиков. Основные актуальные моменты на осень 2025 года:
Полностью электронный кадровый документооборот с дистанционщиками. Закон допускает заключение трудового договора с дистанционным работником путем обмена электронными документами с усиленной квалифицированной подписью. Все необходимые документы (приказы, заявки, отчеты) можно оформлять и подписывать удаленно в электронном виде. Новшество последних лет — работодатель не вправе требовать дублировать информацию на бумаге, если все оформлено по ЭДО. Однако есть нюанс: оригиналы некоторых документов, например, диплома или военного билета, при приеме на работу дистанционщик вправе предъявить удаленно, но работодатель может запросить нотариально заверенные копии этих документов по почте. То есть, трудоустраивая удаленного сотрудника, убедитесь, что либо получили электронные образцы документов и при необходимости попросили прислать копии, либо лично сверили при встрече.
Указание места работы в договоре. В трудовом договоре с дистанционным работником по-прежнему нужно прописывать, что работа носит дистанционный характер и конкретизировать место работы. Например, населенный пункт. Верховный Суд в 2025 году разъяснил, что достаточно указать город или иной населенный пункт — требовать более точного адреса не нужно. Например, можно написать: «место выполнения работы — г. Екатеринбург, дистанционно из дома работника». Это важно, поскольку от места работы могут зависеть выплаты: коэффициенты, компенсации.
Комбинированный режим и перевод на удаленку. Поправки 2021 года ввели понятия временной удаленной работы и комбинированной. В 2025 многие компании используют гибридный формат — часть недели офис, часть дистанционно. Нужно помнить, что если это постоянный режим, его следует отразить в договоре или допсоглашении. Если сотрудник переходит на удаленку, должен быть письменный перевод по соглашению сторон либо по инициативе работодателя при чрезвычайных обстоятельствах. Процедуры переводов на удаленную работу упрощены, но все равно требуют взаимного согласия — соответствующее допсоглашение оформляется письменно или электронно. К 2025 году это уже стала типовая ситуация — кадровику важно не забывать документально фиксировать такие переходы.
Прекращение договора с дистанционным работником. Напомним, что в ТК введено спецоснование: работодатель может уволить дистанционного сотрудника, если тот без уважительных причин не выходит на связь более 2 рабочих дней подряд (ст. 312.8 ТК). За время пандемии этот пункт применялся на практике. В 2025 году судебная практика показывает, что увольнение по этой норме признается законным только если в ЛНА четко прописана обязанность дистанционщика выходить на связь, а также способ связи. Поэтому кадровикам нужно убедиться, что в положении о дистанционной работе или в трудовом договоре указано, как работник должен подтверждать присутствие. Например, отвечать на email ежедневно до такого-то часа. Тогда при длительном отсутствии связи можно документально оформить прекращение трудового договора.
Рекомендации для HR:
Актуализируйте шаблон трудового договора для удаленщиков. Проверьте наличие всех обязательных условий: характер работы — дистанционный; место: населенный пункт; порядок взаимодействия — через корпоративную почту, мессенджер и т.п.; режим работы: если гибкий — указать. Уберите требования приносить бумажные документы, если все делается электронно — это противоречит смыслу удаленной работы.
Внедрите КЭДО для кадровых документов. Заключите в ЛНА, что при дистанционной работе обмен документами идет через утвержденную информационную систему или по электронной почте с ЭП. Это упростит и ускорит процессы. Тем более, законодатель дал зеленый свет — можно и прием, и увольнение оформить удаленно.
Обучите руководителей работать с удаленными сотрудниками. Это касается контроля присутствия, постановки задач, учета рабочего времени. Рекомендуется внедрить регламенты связи, например, ежедневные чек-ины, и познакомить с ними работников под электронную подпись.
Следите за региональным законодательством. Хотя дистанционка регулируется федерально, есть нюансы. Например, Московский регион может устанавливать допгарантии: компенсации за использование личного оборудования и интернета. Нужно учитывать, где территориально работает удаленщик — возможно, в том регионе есть свои требования. Как минимум, если это районы Крайнего Севера, ему положены северные надбавки, несмотря на дистанционный формат.
Конфиденциальность и персональные данные. Удаленная работа нередко сопряжена с обработкой клиентских данных вне офиса. Убедитесь, что дистанционные сотрудники ознакомлены с политикой ИБ и ПДн, подписали электронное обязательство не разглашать сведения. Это защитит компанию от утечек.
В целом, трудовое законодательство осени 2025 года дает больше гибкости работникам. Подростки могут подработать летом, совместители защищены от потери дохода, удаленщики могут работать по удобному графику. Но в то же время накладывает на работодателя и новые обязанности — четко оформлять эти режимы и соблюдать права сотрудников.
Бухгалтерский учет
Внедрение ФСБУ 4/2023 «Бухгалтерская (финансовая) отчетность»
С 1 января 2025 года вступил в силу новый Федеральный стандарт бухучета — ФСБУ 4/2023 «Бухгалтерская отчетность», который применяется уже при составлении отчетности за 2025 год. Осенью 2025 организации должны вести учет и формировать промежуточную отчетность по новым правилам. Основные изменения по ФСБУ 4/2023:
Новый состав и формы отчетности. Стандарт четко регламентирует состав бухгалтерской отчетности: бухгалтерский баланс, отчет о финансовых результатах, и приложения к ним — отчет об изменениях капитала, отчет о движении денежных средств и пояснения. Состав промежуточной отчетности по ФСБУ 4/2023 соответствует годовому, если она составляется, но общего требования сдавать квартально — нет. Например, отчетность за 9 месяцев 2025 года должна включать ОДДС, ОИК и пояснения, чего раньше не требовалось. Объем квартальной отчетности увеличивается.
Отмена старых нормативов. С введением ФСБУ 4/2023 утратило силу ПБУ 4/99 «Бухгалтерская отчетность организации» и приказ Минфина № 66н с советскими формами баланса. Соответственно, в учетной политике на 2025 год не нужно упоминать старые ПБУ. Все отчеты строятся по новому стандарту. Если раньше указывали «Форма баланса по приказу 66н» — теперь следует заменить на «в соответствии с ФСБУ 4/2023».
Изменения в бланках Баланса и ОФР. ФСБУ 4/2023 дает более гибкие требования к оформлению. Например, больше возможностей выделять статьи, детализировать или агрегировать показатели с учетом существенности. Минфин не публикует жестко регламентированную форму, как это было раньше; организация составляет форму баланса и отчета о финрезультатах, следуя структуры, приведенной в стандарте (актив, пассив, группы статей) и раскрывает показатели, необходимые для достоверности. Появились некоторые новые статьи — например, в капитале нужно отражать результаты переоценки, в обязательствах — разделять оценочные резервы и условные обязательства и т.п. Бухгалтеру нужно ознакомиться с требованиями стандарта и при необходимости доработать шаблоны отчетов в программе — 1С выпустила обновления под ФСБУ 4/2023.
Расширены требования к пояснениям. ФСБУ 4 требует раскрывать учетную политику, существенные оценки, информацию о резерве по сомнительным долгам, об оценочных обязательства и прочее в пояснительной записке. Особенно важно для годовой отчетности 2025 года: готовиться к более подробным пояснениям, чем по старым правилам. Например, нужно описать принципы формирования резервов, обесценения активов, события после отчетной даты и т.д. — того, чего раньше могли не раскрывать. Малый бизнес, впрочем, вправе составлять отчетность в упрощенном объеме, но общие требования стали строже.
Практика начала применения ФСБУ 4/2023. К осени 2025 уже сформирована первая промежуточная отчетность за 1-й квартал и полугодие по новому стандарту. Многие компании столкнулись с вопросами: как сопоставлять сравнительные показатели 2024 года? Минфин разъяснял, что пересоставлять отчетность за 2024 год не нужно, достаточно в отчетности 2025 года отразить вступительное сальдо 2025 по новым правилам, а в пояснениях — раскрыть основные отличия. Однако, поскольку формы отчетности изменились, сравнительность показателей 2025 года с 2024 годом может быть условной. Например, баланс 2025 года может иметь другие статьи, чем баланс 2024 года. Рекомендуется описать это в пояснениях.
Бухгалтеры отмечают, что подготовка отчетности стала более трудоемкой — теперь каждый квартал нужно собирать данные для ОДДС и отчета об изменении капитала, а раньше делали это лишь раз в год. Кроме того, нельзя сокращать пояснения в квартальных отчетах — ФСБУ 4/2023 не делит отчетность на промежуточную и годовую, объем раскрытия одинаков, кроме случаев, когда показатель несущественен. Поэтому важно заранее настроить учетные системы: автоматизировать формирование ОДДС и ОИК, чтобы ежеквартально не страдать ручной сборкой.
Рекомендации:
Пересмотрите формат отчетности. Убедитесь, что ваша программа обновлена под ФСБУ 4/2023. Проверьте шаблоны: возможно, нужно настроить вывод дополнительных строк или группировок.
Проработайте учетную политику на 2025 год. Внесите положения о новом составе отчетности, порядке оценки статей. Например, обособление долгосрочных и краткосрочных обязательств по новому критерию 12 месяцев и т.д. Исключите отсылки к ПБУ 4/99.
Обучите сотрудников. Бухгалтеры, отвечающие за отдельные участки (основные средства, обязательства), должны знать, какую информацию им надо готовить для раскрытия. Например, бухгалтер по расчетам — дать данные о состоянии дебиторки для пояснения по резерву ДЗ.
В первом квартале 2026 года потребуется сформировать первую годовую отчетность по ФСБУ 4/2023. Лучше подготовиться заранее, чтобы не пришлось в авральном порядке переписывать пояснительную записку по новым стандартам.
Применение ФСБУ 28/2023 «Инвентаризация»
ФСБУ 28/2023 «Инвентаризация» вступил в силу с 1 апреля 2025 года. Этот стандарт заменяет собой старые Методические указания по инвентаризации 1995 года, которые утрачивают силу с той же даты. Осенью 2025 большинство организаций уже проводят инвентаризации по новым правилам. Например, перед годовой отчетностью. Что меняется с введением ФСБУ 28/2023:
Обязательность и периодичность инвентаризации. Статья 11 закона о бухучете как и раньше требует проводить инвентаризацию активов и обязательств перед составлением годовой отчетности, а также при определенных обстоятельствах: смена ответственных лиц, хищения, ЧС и т.д. ФСБУ 28/2023 это подтверждает, но дает компаниям право самим устанавливать в своей учетной политике порядок и сроки инвентаризаций, кроме случаев, прямо оговоренных законом. То есть руководство фирмы может решать, как часто проводить плановые инвентаризации запасов — раз в год или ежеквартально. Это прописывается во внутреннем стандарте инвентаризации. Главное — чтобы все статьи баланса были охвачены как минимум раз в год. Приказ по учетной политике должен содержать график инвентаризаций согласно ФСБУ 28/2023.
Оформление результатов. Стандарт вводит унифицированные требования к документам: должны быть приказы на проведение инвентаризации, описи, акты результатов, но формы документов организация вправе разработать сама или взять типовые, которые разработал Минфин вместе со стандартом. Обнаруженные излишки и недостачи теперь учитываются и отражаются в отчетности с учетом принципов существенности. Например, ФСБУ 28/2023 указывает, что недостачи списываются на расходы или за счет виновных лиц, излишки приходуются — ничего революционно нового, но акцентирует внимание на правильной оценке найденных при инвентаризации объектов: по текущей стоимости и пр.
Инвентаризация обязательств. Если раньше фокус был на имуществе, то ФСБУ 28/2023 делает упор и на инвентаризацию обязательств и оценочных резервов. Нужно, готовя годовую отчетность, проверить обоснованность каждой суммы обязательства на балансе — соответствует ли она реальной задолженности. Например, инвентаризация расчетов с контрагентами: отправить акты сверок, подтвердить, что задолженность не просрочена, а иначе создать оценочный резерв.
Отмена некоторых формальностей. Новый стандарт упрощает ряд процедур. Например, если организация ведет непрерывный учет товаров на складе с применением современных систем (например, штрихкодирование), она может проводить инвентаризацию выборочно или по графику так, чтобы каждая позиция была проверена хотя бы раз в период. Не обязательно теперь все считать разом 31 декабря, можно делать это поэтапно в течение года — результат будет считаться актуальным для отчетности. Конечно, с поправкой на приход-расход после даты инвентаризации. Это снимает нагрузку с конца года.
Ответственность. ФСБУ 28/2023 прямо не устанавливает санкций, но вносит изменения, что уклонение от обязательной инвентаризации влечет ответственность — вплоть до административной по ст. 15.11 КоАП, грубое нарушение требований бухучета. То есть, если организация вообще не провела инвентаризацию перед годовым балансом, ее должностному лицу грозит штраф 10–20 тысяч рублей. К тому же аудиторы при проверке отчетности за 2025 год будут уделять особое внимание соответствию инвентаризаций новому стандарту.
Практический аспект осени 2025. Многие компании решили применить ФСБУ 28/2023 досрочно еще в 2024 году, чтобы обкатать процедуры. Те, кто этого не сделал, к концу 2025 года должны актуализировать внутренние положения о проведении инвентаризаций. Минфин выпустил рекомендацию: утвердить новый регламент инвентаризации — с указанием ответственных, сроков по каждому виду активов, порядка оформления документов. Можно утвердить новые формы описей, сличительных ведомостей. Упор делается на оценку стоимости при инвентаризации. Например, если выявлены испорченные товары, их нужно списать до чистой стоимости продажи, создав резерв. Стандарт заставляет теснее увязать инвентаризацию с бухгалтерским учетом — не просто пересчитать, но и скорректировать балансовую стоимость активов до реальной.
Рекомендации:
Разработайте или обновите Положение об инвентаризации в компании под ФСБУ 28/2023. Утвердите его приказом. В нем пропишите: что инвентаризируем — активы, обязательства; когда: например, основные средства — в ноябре, товарно-материальные запасы — ежеквартально выборочно, деньги — 31 декабря и т.д.; кто входит в инвентаризационные комиссии; как оформляются результаты.
Обучите инвентаризационную комиссию новым требованиям. Особо обратить внимание на оценку обнаруженных разниц. Например, товар залежался — при инвентаризации решить, не нужно ли создать резерв под обесценение запасов. Это теперь часть процесса.
Проверьте ИТ-системы. Возможно, нужно скорректировать конфигурацию 1С: с 2025 года в типовой «1С:Бухгалтерии» добавлены обновленные печатные формы инвентаризационных описей по ФСБУ 28/2023. Лучше их использовать.
Документируйте суждения. Если вы решаете, что какой-то объект не инвентаризируется ежегодно (например, офисное имущество ценой до 10 тысяч рублей — несущественно), то обоснуйте это в учетной политике ссылкой на допущение существенности. Но будьте осторожны: при аудите или проверке налоговиков такое упущение может быть расценено как нарушение, если объект все же значим.
Первый год применения стандарта всегда сложен. На осень–зиму 2025 года у бухгалтеров добавится забот: сделать инвентаризацию по новым правилам, оформить новые документы и отразить результаты в отчетности. Но в дальнейшем ФСБУ 28/2023 позволит выстроить инвентаризационную работу более рационально и избежать, например, ночных пересчетов 31 декабря. Можно распределить нагрузку. Главное — не забыть, что старые Методические указания больше не действуют с 01.04.2025 года, и руководствоваться нужно новым стандартом.
Заключение — рекомендации для учета и работы
Осень 2025 года требует от бухгалтеров и кадровиков проактивных действий. Чтобы мягко внедрить все новшества и избежать штрафных ситуаций, рекомендуем:
1. Провести аудит внутренних документов. Пройдитесь по всем положениям, шаблонам договоров, политикам:
Исправьте договора с потребителями — уберите навязываемые опции.
Обновите кадровые приказы и договоры — дистанционка, материальная ответственность, режимы работы. Везде учтите новые нормы.
Учетная политика по бухучету — впишите ФСБУ 4/2023 и 28/2023, удалите устаревшее.
2. Обучите и информируйте сотрудников. Доведите до сведения:
Бухгалтеров — изменения в отчетности: новые формы, требования ФСБУ.
Кадровиков — поправки ТК: премии, совместители, новые гарантии.
Менеджеров по продажам и клиентскому сервису — запрет на навязывание допуслуг. Это важно донести до каждого сотрудника, который общается с клиентами!
3. Наладьте связь с контрагентами и органами.
Обратитесь к оператору ЭДО: убедитесь, что с 1 октября 2025 ваши счета-фактуры будут отправляться с универсальными сообщениями. Проведите тестовый обмен с ключевыми клиентами заранее.
Проверьте регистрацию в Роскомнадзоре как оператора ПДн, если еще нет, и подайте обновленное уведомление, если меняются цели/объемы обработки. Резонно до 1 сентября уведомить Роскомнадзор, что у вас внедряются отдельные согласия — это покажет вашу добросовестность.
По маркировке: свяжитесь с поставщиками/покупателями, чтобы совместно успеть промаркировать остатки. Например, если вы оптовик — уведомьте розничных партнеров о продленных сроках маркировки до конца года, но порекомендуйте не тянуть.
4. Грамотно пользуйтесь льготами и переходными режимами. Мораторием на штрафы по НДС для упрощенцев лучше воспользоваться как страховкой, но не как удобством. Сдайте декларацию хоть с опозданием, но не затягивайте дольше одного квартала. Отсрочку по маркировке остатков — используйте время, чтобы без спешки промаркировать товар, а не откладывайте на декабрь.
5. Воспользуйтесь консультациями и экспертными разъяснениями. Если что-то неясно — обратитесь к официальным письмам и разъяснениям:
ФНС регулярно публикует новости. Например, инфописьмо от 04.06.2025 по обмену счетами-фактурами, письмо № 26-1-05/0038@ по ЭДО-обращениям.
Минтруд и Роструд выпускают разъяснения по применению новых норм ТК. Например, Роструд уже пояснял, как указывать место работы дистанционщика.
Роскомнадзор выпустил методические рекомендации по новым согласиям ПДн — их стоит изучить, чтобы верно составить форму.
В итоге, подготовка к этим изменениям — залог спокойной работы в конце 2025 года. Потратив время сейчас на корректировку процессов, компания сохранит деньги и репутацию благонадежного налогоплательщика и работодателя.
Помните, что незнание обновленного закона не освободит от ответственности, поэтому важно донести новую информацию до всей команды. Вооружитесь обновленными нормативными документами, проконсультируйтесь с юристами при необходимости — и встречайте проверки ФНС, Роструда или Роскомнадзора во всеоружии. Осень 2025 года — время перемен в регуляторике, но грамотный подход позволит пройти этот период без ошибок и с пользой для бизнеса.
В первой части статьи мы рассмотрели ключевые изменения осени 2025 года, касающиеся налогового учета, электронного документооборота с ФНС, моратория по НДС для упрощенцев, а также новшеств в договорной работе и маркировке товаров.
