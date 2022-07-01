Как возместить НДС по расходам на рекламу

В чем проблема?

Речь идет прежде всего о компаниях и предпринимателях на ОСНО, так как на них лежит обязанность по уплате НДС. Плательщики НДС стремятся уменьшить налог, поэтому большинство таких компаний предпочитают работать с исполнителями, которые сами платят НДС и готовы предоставить счет-фактуру.

Технически заказ рекламных кампаний в интернете реализован через личный кабинет, в котором рекламодатель настраивает рекламу, отслеживает статистику и пополняет баланс. Деньги с баланса расходуются на рекламу.

Сейчас многие компании перестраивают свои рекламные кампании и переходят в другие соцсети — российские. И нужно разбираться с новыми правилами, новой аудиторией, заниматься контентом. Думать еще и о закрывающих документах руководству некогда. Это задача бухгалтера.

Но, несмотря на то, что об истребовании счетов-фактур и закрывающих документов от российских соцсетей у бухгалтеров представление есть, по факту интернет-компании не всегда готовы предоставить полный пакет оправдательных документов, тем более через личный кабинет.

Кроме того, личный кабинет у каждой площадки свой, свои требования к взаимодействию с заказчиком, форматы документов, оператор ЭДО, который может не совпадать с вашим.

Задействовать роуминг, конечно, можно, но процесс будет растянут во времени.

Получение оригиналов через почту и вовсе целый квест, а звонки на горячие линии приводят вас к боту или оператору, который настроен на решение технических проблем, а не бухгалтерских. А где находится бухгалтерия исполнителя, и как до нее дозвониться — загадка.

Если же вы заказываете рекламу у блогера, будьте готовы к тому, что он работает как физлицо. Получить от него акт — уже достижение. А счет-фактуру он точно не даст, даже если и зарегистрирован как ИП, так как, скорее всего, работает на упрощенке.

Как упростить работу с рекламой в соцсетях?

Заказывайте рекламную кампанию у маркетингового партнера. Это компании, которые выступают посредником между простыми заказчиками рекламы и социальной сетью или интернет-платформой. Такие партнеры предоставляют всю необходимую документацию для подтверждения понесенных расходов и возмещения НДС.

Вам остается лишь выбрать, через какого партнера заказывать рекламу. Изучите предложения и сравните:

какие документы готовит компания;

как организовано их получение;

сколько стоят посреднические услуги.

Обратите внимание, что подтвердят факт платежа с вашей стороны все компании, но далеко не все платформы для управления рекламой предоставят документы, которые понадобятся для подтверждения расходов и получения вычета по НДС. При этом комиссионное вознаграждение удержат. У некоторых сервисов оно достигает 10%.

Через eLama вы сможете запускать и вести рекламу в Яндекс Директе, Дзене, ВКонтакте, myTarget, Авито и на других площадках. Мы берем на себя подготовку оправдательных документов с НДС и не берем комиссию за переводы денег на счета рекламных систем. Попробуйте бесплатно или запишитесь на демонстрацию.

Мы также решили также проблему закрывающих документов от блогеров. В личный кабинет добавлен новый сервис — Telega.in. Это биржа с почти 8 000 Telegram-каналов. Если создаете аккаунт и заказываете рекламу в Telega.in через eLama, проблем с получением оправдательных документов не возникнет.

В середине каждого месяца через личный кабинет на нашем сайте вы будете получать готовый комплект первичных документов по всем соцсетям и площадкам, включая иностранные. Там же будет и заветный счет-фактура, оформленный с соблюдением всех требований российского законодательства.

Как получить вычет по НДС

Шаг 1. Зарегистрируйтесь в личном кабинете на сайте eLama. Обязательно укажите:

Адрес электронного почтового ящика для обратной связи — это может быть бухгалтер, директор, маркетолог или другой ответственный за это направление.

Способ получения оригиналов документов. Мы готовы отправить документы по ЭДО или Почтой России в автоматическом режиме без напоминаний на указанный в договоре адрес. А еще можем выдать их при личном посещении нашего офиса в Санкт-Петербурге.

Шаг 2. Настройте через личный кабинет рекламу в любых представленных в сервисе рекламных системах и соцсетях.

Шаг 3. Пополните баланс eLama. Этот счет уже включает в себя НДС.

Шаг 4. Переведите деньги с баланса eLama на баланс рекламного кабинета. В этот момент НДС и будет списан. На рекламный баланс упадет сумма за вычетом НДС 20%.

Шаг 5. Дождитесь середины следующего месяца, когда акт и счет-фактура в электронном виде появятся в личном кабинете eLama. Также мы продублируем документы на указанную электронку, а оригиналы вы получите избранным в договоре способом.

Готово! Вы получите все необходимое для правильного учета и возмещения налога.