Как открыть банковскую карту Армении россиянам в 2026: гид по армянским картам

Поскольку санкционные ограничения сохраняются, финансовая изоляция российского пластика также остается статичной нормой. Из-за этого расплатиться картами отечественных банков за рубежом, продлить подписку на критически нужный зарубежный SaaS-инструмент, забронировать отель или арендовать автомобиль на профильных иностранных агрегаторах откровенно непросто (невозможно). Следовательно, россияне продолжают искать альтернативные дружественные банковские юрисдикции ради восстановления нормальной платежной активности за пределами контура работы карт “МИР”.

Хотя Казахстан и Киргизия давно стали классикой для решения подобных задач, у названных направлений есть критические недостатки. Например, в Казахстане дистанционное открытие счета сейчас нереализуемо из-за жесткого регулирования и комплаенса, а карточный туризм туда требует серьезных затрат времени. Впрочем, в Киргизии эмиссия VISA и MasterCard для россиян работает, но у местных банковских продуктов часто встречаются болезненные ограничения по удобству, скудному мобильному банкингу и усеченному функционалу. Именно на указанном фоне армянский банковский сектор выглядит крайне прагматично.

Главным преимуществом банков Армении для нас сейчас является то, что они предлагают понятный комплаенс для граждан РФ, стабильную работу с банковскими переводами и глобальную принимаемость местного пластика VISA и MasterCard. Добавьте сюда бесперебойно работающие Apple Pay и Google Pay, плюс объективно сильные мобильные приложения. В результате становится очевидно, что карта Армении для россиян закрывает подавляющее большинство бытовых и деловых потребностей.

В этом обзоре мы по косточкам разберем, как открыть карту в Армении, какие форматы оформления существуют, какие документы для этого потребуются, а также рассмотрим нюансы пополнения и расскажем, как уведомить ФНС.