Внутренние переводы: что это такое, как оформить в КЭДО и какая электронная подпись нужна

В развивающихся компаниях происходит постоянное движение персонала: кого-то принимают на работу, кто-то увольняется, некоторых сотрудников переводят на другие должности или в подразделения. Подробнее разберем, что такое внутренний перевод, как его регулирует Трудовой кодекс и как оформить его в КЭДО.

Что такое внутренний перевод и как регулируется ТК

Понятие внутреннего перевода закрепляет ст. 72.1 ТК. Это изменение трудовой функции сотрудника или структурного подразделения, где он работает, причем работник продолжает работу у того же работодателя. Также это может быть перевод на работу в другую местность вместе с работодателем. Перевод может быть постоянным или временным.

ТК указывает, что чаще всего для перевода нужно получить согласие сотрудника в письменном виде, но есть исключения (ст. 72.2 ТК):

При катастрофах, авариях, несчастных случаях на производстве, пожаре, наводнении и т.д. допустимо переводить сотрудника без его согласия на срок до одного месяца.

При простоях, необходимости предотвратить уничтожение имущества или заместить временно отсутствующего работника, если это вызвано ЧС, допустимо переводить сотрудника без его согласия на срок до одного месяца.

У внутреннего перевода его несколько ключевых критериев.

Изменение трудовой функции. Если трудовой договор конкретизирует, что обязанности специалиста по маркетингу включают анализ рынка, разработку маркетинговой стратегии и оценку маркетинговых мероприятий, а сотруднику поручают работу с настройкой интернет-рекламы, это считается изменением трудовой функции. В таком случае необходимо рассмотреть вопрос о переводе сотрудника на другую должность.

Однако если трудовым договором предусмотрен широкий спектр обязанностей для этого специалиста, то дополнительно делать ничего не нужно.

Изменение структурного подразделения внутри компании. В этом случае переводом будет считаться, если в трудовом договоре сотрудника был указан определенный отдел. Если про подразделение в договоре ничего не говорится, то фактический перевод оформлять не нужно.

Продолжение работы у работодателя или перемещение в другую местность вместе с ним. Место работы обязательно указывают в договоре. Согласно ст. 57 ТК, если сотрудника берут на работу в филиал или обособленное структурное подразделение, то в договоре указывают это подразделение и место, где оно расположено. Соответственно, если сотрудник работал в московском филиале, а потом его перевели в другой филиал той же компании в Санкт-Петербурге, нужно оформить внутренний перевод.

Согласие работника в письменном виде. Согласно этому критерию, к договору сотрудника, которого переводят, нужно составить допсоглашение. С ним сотрудника знакомят под подпись. Это правило не касается исключений, о которых писали выше.

Какие документы нужны, чтобы оформить внутренний перевод

Документы, которые потребуются, представили в таблице:

Документ Описание Заявление от сотрудника, если перевод — по его инициативе.

Уведомление или предложение о переводе, если он проводится по инициативе работодателя Документ можно составить в свободной форме. Но при оформлении уведомления нужно включить в него графу «Согласие на перевод», поскольку это требование ТК. Обратите внимание: согласие сотрудника на перевод нужно получить до издания соответствующего приказа Представление о переводе сотрудника на другую должность Документ также можно составить в произвольной форме. В нем следует указать: причины перевода сотрудника на новую должность;

профессиональные качества работника — характеристика от руководителя Допсоглашение к трудовому договору Документ составляют в двух экземплярах: один хранится в кадровом отделе, подшивается в личное дело сотрудника, а второй экземпляр передают ему. В документе нужно указать: название новой должности;

номер или название подразделения, где будет работать сотрудник;

размер оклада;

новые обязанности сотрудника;

другие условия, важные для правоотношений между работодателем и работником Приказ о переводе Для оформления перевода сотрудника рекомендуется использовать формы Т-5 и Т-5а, утвержденные постановлением Госкомстата № 1 от 05.01.2004: форма Т-5 применяется, если переводится один сотрудник;

форма Т-5а используется при переводе нескольких сотрудников одновременно Изменения в трудовой книжке В третьей графе трудовой книжки необходимо указать новое структурное подразделение и должность сотрудника после перевода. В четвертой графе нужно указать документ, на основании которого произошел перевод. Следует прописать дату и номер соответствующего приказа руководителя

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Почему удобно оформлять внутренние переводы в системе КЭДО

Сегодня многие организации предлагают сотрудникам гибридный или удаленный график работы. У больших компаний много обособленных филиалов. Поэтому оформление переводов — достаточно трудоемкий процесс для кадровых специалистов.

Некоторые документы на перевод — например, приказ или дополнительное соглашение к трудовому договору, нужно подписать как сотруднику, так и работодателю. Это еще сложнее: работник может трудиться в другом регионе, а руководитель — находиться в отъезде.

Поэтому документы о кадровом переводе удобнее подписывать в КЭДО — так вы сэкономите время руководителя, сотрудника и кадровика. Все подписанные в электронном виде документы будут обладать такой же юридической силой, как и те, которые оформлены на бумаге.

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Какая электронная подпись нужна, чтобы оформить внутренний перевод

Для подписания документов в системе КЭДО сотруднику и работодателю нужны электронные подписи (ЭП). Они бывают трех типов:

Простая (ПЭП). Это набор паролей и кодов, которые служат для идентификации пользователя. Порядок использования таких паролей и кодов необходимо зафиксировать в трудовом договоре. Работодатель может выдавать ПЭП своим сотрудникам бесплатно.

Важно отметить: работодатель не может использовать ПЭП для подписания кадровых документов. В то же время работники могут использовать ПЭП, но не для всех видов документов. Например, уведомления или приказы о переводе сотрудник может подписать любым типом ЭП — в том числе ПЭП, а вот для допсоглашения к трудовому договору ПЭП не подойдет.

Усиленная неквалифицированная ЭП (УНЭП). Правила ее использования также устанавливают в ЛНА. Для выдачи такой ЭП удостоверяющему центру не нужна аккредитация Минсвязи, поэтому сертификат дешевле, чем квалифицированный, который выпускается только аккредитованным УЦ. УНЭП используется только между сотрудником и работодателем, что исключает возможность злоумышленниками применить эту подпись в противозаконных целях, например, чтобы оформить кредит на имя владельца подписи.

Заявление на получение УНЭП в личном кабинете EasyDocs формируется автоматически. С помощью УНЭП работник может подписать в том числе допсоглашение к трудовому договору о переводе на другое место работы.

Усиленная квалифицированная ЭП (УКЭП). Такую ЭП можно получить только в аккредитованном Минкомсвязи УЦ.

УКЭП имеет законную юридическую силу и приравнивается к собственноручной подписи. Ее можно применять для подписания любых кадровых документов, на которые распространяются статьи 22.1, 22.2 и 22.3 ТК.

Для получения УКЭП сотрудникам необходимо пройти процедуру идентификации у работодателя или в АУЦ. Это может быть актуально при оформлении дистанционных работников из удаленных регионов, с которыми сам работодатель встретиться не может, но с EasyDocs все становится проще, так как наш удостоверяющий центр имеет более 200 центров идентификации по всей стране.

Если компания хочет сэкономить на ЭП, можно выпустить для сотрудника ПЭП, но трудовой договор и изменения к нему придется подписывать на бумаге. С УНЭП и УКЭП можно подписать весь комплект документов в электронном виде.

Подробная справка экспертов EasyDocs о различиях между типами подписей.

Система КЭДО EasyDocs позволяет подписывать изменения к трудовому договору и приказы на перевод. Кроме того, в ней можно разработать индивидуальные шаблоны для служебных записок и заявлений, которые создают работники.

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