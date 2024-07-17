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ЭДО в кадровом учете

Матричная структура и согласования с функциональными руководителями в КЭДО

Матричная структура позволяет компании быть более гибкой и быстрее реагировать на внешние изменения. Но работать с кадровыми документами в ней сложнее — так как сотрудник подчиняется нескольким руководителям, он не всегда знает, с кем что согласовывать. Расскажем, как упростить этот процесс с помощью системы КЭДО EasyDocs. 
Матричная структура и согласования с функциональными руководителями в КЭДО
Иллюстрация: Юлия Антоненко/Клерк.ру

Как устроена матричная структура в компании

Оргструктура компании (или организационная структура) — это система, которая определяет, как иерархически организованы отношения и обязанности между разными подразделениями и сотрудниками в компании. 

Она включает в себя распределение ролей, потоков информации и принятия решений. Четкая и понятная оргструктура позволяет компании эффективнее достигать своих целей.

Есть несколько типов оргструктур, например, иерархическая с четкой линией подчинения от высших уровней управления к низшим или дивизиональная, когда компания разделена на самостоятельные подразделения, каждое из которых отвечает за определенный продукт или рынок.

Матричная структура означает, что сотрудники имеют несколько руководителей. В иерархической структуре на вершине стоит гендиректор, которому подчиняются директор по финансам, по производству и т. д. Ниже стоят руководители различных подразделений, после них — руководители проектов.

Матричная оргструктура отличается от традиционной иерархии тем, что сотрудники подчиняются одновременно административному и функциональному руководителям. 

Она характерна для крупных холдингов, компаний с обособленными подразделениями, филиалами. К примеру, руководитель регионального отдела продаж подчиняется директору филиала. Директор филиала — это административный руководитель. В головной компании есть директор по продажам, который является функциональным руководителем по отношению к руководителю регионального отдела продаж. Таким образом, разные кадровые вопросы, например, отпуск, сотруднику нужно согласовывать с административным и функциональным руководителями.

Плюсы и минусы матричной структуры

Матричная оргструктура сложнее иерархической, но имеет ряд преимуществ. 

  • Гибкость. С одной стороны, дивизионам (филиалам) предоставляется автономность. С другой стороны, они встроены в общую иерархию.

  • Более эффективное использование ресурсов. Благодаря участию специалистов из различных подразделений можно сократить издержки и ускорить принятие решений по сравнению с иерархическими структурами.

  • Управляемость. Благодаря тому, что руководители на местах лучше знакомы с внешней ситуацией на рынке, конкуренцией, они быстрее принимают решения, а с высшего менеджмента снимается часть нагрузки.

Недостатки матричной структуры включают:

  • Сложность управления и риск возникновения конфликтов. Это происходит из-за множественности линий подчинения, которая может запутать сотрудника относительно того, кому и когда нужно отчитываться. Чтобы минимизировать путаницу, важно, чтобы каждый член команды четко понимал свои обязанности и зону ответственности.

  • Противоречивые указания, если административные и функциональные руководители не согласовывают свои действия. Избежать недоразумений и улучшить координацию в команде помогает прямое взаимодействие между руководителями.

  • Сложность согласования документов. Если в компании много сотрудников, начался период отпусков, нередко возникает неразбериха. Не все знают, с кем им нужно согласовывать заявления, часть информации неизбежно теряется. 

Как КЭДО упрощает согласование документов в матричной структуре

С помощью КЭДО можно упорядочить согласование документов в матричной структуре.

Чтобы правильно настроить согласование документов в КЭДО, нужно составить оргструктуру. Проще говоря, это таблица, где видно, какая должность какой подчиняется. Ее можно настроить и в программе — например, в блоке «Зарплата и управление персоналом» 1С:ЗУП.

В EasyDocs можно настроить маршрут согласования документа. Он включает:

  • согласование с административным, функциональным, дополнительным руководителем или с экспертом;

  • подписание документа;

  • ознакомление с подписанным документом.

В системе есть шесть уровней маршрутов.

  • Общий маршрут.  Это основной маршрут для всех корпоративных документов, который позволяет добавлять нужное число этапов и участников согласования. Участниками могут быть административные, функциональные или дополнительные руководители, определяемые в соответствии с организационной структурой предприятия.

При использовании матричной структуры, где у сотрудников есть не только административные, но и функциональные руководители, система EasyDocs позволяет автоматизировать процедуру согласования с этими руководителями. Для активации этой функции в настройках модуля EasyDocs для 1С:ЗУП во вкладке «Руководители» следует добавить функциональных руководителей отделов.

Для настройки необходимо указать конкретного сотрудника для каждого подразделения. Выбор происходит на основе существующих или только созданных профилей физических лиц.

  • Маршрут по подразделениям. Позволяет настроить маршрут для подразделений уровня –1 от единоличного исполнительного органа, включая все нижестоящие подразделения.

  • Маршрут по должности. Позволяет добавить маршруты с привязкой к определенной должности сотрудника. Этот маршрут имеет более высокий приоритет, чем общий маршрут и маршрут по подразделениям. Т.е. при отправке документа сотрудником на должности, указанной в этом маршруте, документ пойдет по нему, а не по маршруту по подразделению или общему маршруту. 

  • Маршрут по документам. Это маршрут по определенному шаблону документа. 

  • Маршрут по комплексу условий имеет более высокий приоритет, чем общий маршрут, маршрут по подразделениям, по должностям и по документам. Он применяется точечно к выбранному подразделению в сочетании с должностью и документам и не распространяет свое действие на подчиненные подразделения. Минимум одно условие по подразделению, должности или документу должно быть заполнено.

  • Индивидуальный маршрут по сотрудникам. Этот маршрут применяется индивидуально для выбранных сотрудников и связанных с ними документов.

Для корректной работы с маршрутами нужно синхронизировать организационную структуру компании между 1С и системой КЭДО. Это требуется для того, чтобы система КЭДО могла корректно определять принадлежность сотрудников к определенным подразделениям и должности.

С помощью EasyDocs вы будете эффективно управлять маршрутами согласования кадровых документов. Система позволяет настроить определение руководителей в соответствии с организационной структурой в системе 1С. Также EasyDocs включает удобный конструктор для настройки маршрутов документа и позволяет настраивать любое количество параллельных и последовательных согласований.

Настройка и поддержка кадровых маршрутов

В больших организациях, в которых постоянно происходят ротации, сотрудники увольняются и перемещаются между подразделениями, поддержка маршрутов кажется трудоемким процессом. Для работы с документами крупные компании часто используют СЭД — в ней тоже можно настраивать маршруты. Но в этом случае требуется отдельный специалист для администрирования маршрутов.

В системе КЭДО EasyDocs оргструктура завязана на должности руководителей, а не на конкретных сотрудников. Поэтому при замене одного из руководителей документы будут автоматически поступать новому начальнику подразделения. Если нового руководителя пока не наняли, документы в это время будут автоматически отправляться на согласование вышестоящему менеджеру.

Благодаря такой системе можно описать все разнообразие маршрутов даже в крупных организациях. Всего используется 5 ролей:

  • Административный руководитель — прямой руководитель сотрудника по формальной оргструктуре.

  • Функциональный руководитель — руководитель подразделения при матричной оргструктуре.

  • Дополнительный руководитель — руководитель сотрудника при проектной структуре подчиненности.

  • Руководитель административного руководителя — эта роль позволяет согласовывать документ с вышестоящим руководителем.

  • Все вышестоящие руководители — эта роль позволяет согласовывать документ со всеми вышестоящими руководителями, кроме генерального директора.

Отличие функциональных руководителей от административных в том, что административный должен быть штатным сотрудником, а функциональный — необязательно. Функциональный руководитель может быть трудоустроен в другом юридическом лице. Система позволяет предоставить ему роль в другой организации, и предоставить возможность согласовывать документы.

Таким образом, можно определить всего один маршрут, в котором, например, согласование должно произойти со всеми вышестоящими руководителями. Тогда для любого сотрудника организации система автоматически подставит цепочку руководителей, в каком бы подразделении ни работал сотрудник. То есть маршрут согласования даже для 1000 подразделений можно определить настройкой всего одного маршрута.

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Матричная структура и согласования с функциональными руководителями в КЭДО

Матричная структура позволяет компании быть более гибкой и быстрее реагировать на внешние изменения. Но работать с кадровыми документами в ней сложнее — так как сотрудник подчиняется нескольким руководителям, он не всегда знает, с кем что согласовывать. Расскажем, как упростить этот процесс с помощью системы КЭДО EasyDocs. 

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