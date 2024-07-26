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Кадровый учет

Зачем нужен табель учета рабочего времени и как упростить его ведение с помощью системы КЭДО

Согласно ст. 91 Трудового кодекса, работодатель ведет учет рабочего времени, которое фактически отработал каждый сотрудник. Для этого нужно оформлять табель учета рабочего времени. Рассказываем, кто, когда, по какой форме его заполняет и как КЭДО EasyDocs помогает работать с этим документом.
Зачем нужен табель учета рабочего времени и как упростить его ведение с помощью системы КЭДО
Иллюстрация: Юлия Антоненко/Клерк.ру

Зачем нужен табель учета рабочего времени и кто его заполняет

Табель учета рабочего времени — документ, который выполняет несколько функций:

  • фиксирует время, проведенное на работе каждым сотрудником организации, учитывает отработанные и неотработанные часы;

  • помогает контролировать соблюдение установленного в компании графика работы;

  • на его основе рассчитывается заработная плата исходя из отработанных часов;

  • помогает подготовить статистические отчеты по трудовой деятельности.

Порядок составления табеля зависит от размера и сложности организационной структуры фирмы:

  • Если в организации или у индивидуального предпринимателя несколько структурных подразделений, каждый руководитель ведет учет рабочего времени своего отдела. Затем составленные табели передают в отдел кадров, где их заверяют и отправляют в бухгалтерию для расчета зарплаты.

  • Если в компании или у ИП небольшой штат сотрудников и отсутствуют обособленные подразделения, ведение табеля обычно ложится на плечи одного человека — кадровика. Если отдельного специалиста нет, табель ведет руководитель компании или предприниматель.

Кто бы ни вел табель, это должно быть закреплено документально — в должностной инструкции или в трудовом договоре, также нужно издать приказ о назначении ответственного за ведение табеля.

Как вести табель

Существует два способа вести табель учета рабочего времени:

  • Метод сплошной регистрации. Кадровый специалист вносит сведения ежедневно, даже если сотрудник работает стандартное количество времени каждый рабочий день, без сверхурочных часов.

  • Метод регистрации отклонений. В этом случае фиксируют только дни, когда сотрудник фактически не работал или, наоборот, перерабатывал. Соответственно, в другие дни считается, что работник трудился стандартное количество часов.

1С:ЗУП позволяет вести учет рабочего времени одним из этих двух методов. Во втором случае отклонения от графика работы регистрируются документом-отклонением: «Больничный лист», «Отпуск», «Работа сверхурочно».

Каждый работодатель выбирает метод на свое усмотрение: главное, чтобы он показывал фактически отработанное время и был закреплен в учетной политике (письмо Минфина от 08.09.2020 №02-07-05/79091).

Табель ведут ежедневно, но сдавать в бухгалтерию его нужно 1–2 раза в месяц — зависит от того, как установлено в ЛНА или в учетной политике. При этом Минтруд в письме от 03.02.2016 №14-1/10/В-660 разъяснил, что при расчете зарплаты нужно учесть время, которое фактически отработал сотрудник. Поэтому удобно сдавать табель 2 раза в месяц, с учетом сроков выплаты зарплаты.

В случае, когда работник увольняется, табель можно заполнять по-разному:

  • На увольняющегося работника за несколько дней до увольнения можно составить отдельный табель. Тогда в итоговый табель в конце месяца этого сотрудника включать не требуется, так как ему уже выдали окончательный расчет. 

  • Можно включить увольняющегося в общий табель с остальными работниками и в нем указать, что сотрудник уволен с такого-то числа. Промежуточный документ можно не составлять, а отработанное время подтвердить нарядами на выполнение работ, ведомостью и др.

Формирование табеля учета рабочего времени — отдельный процесс, который можно упростить с помощью системы КЭДО. В системе EasyDocs можно подписать табель учета рабочего времени прямо из 1С:ЗУП, выбрать подписанта табеля при отправке из 1С и настроить маршрут согласования документа. 

EasyDocs сокращает время на документооборот, повышая производительность сотрудников, экономит их время на рутинных операциях.

В какой форме заполнять табель учета рабочего времени

Работодатель вправе самостоятельно разработать форму табеля или использовать одну из унифицированных форм — Т-12 или Т-13.

Форма Т-13 проще в заполнении. Она называется «Табель учета рабочего времени» и используется, как следует из названия, для учета времени. 

Форма Т-12 включает два раздела:

  • раздел 1 — «Учет рабочего времени»;

  • раздел 2 — «Расчет с персоналом по оплате труда».

Как правило, табель учета рабочего времени подписывает руководитель соответствующего подразделения и кадровый специалист. После этого документ передается в бухгалтерию.

Некоторые записи в табеле делают на основе подтверждающих документов. Например, причины отсутствия на работе могут подтвердить медицинские справки, а запись о сверхурочной работе требует письменного согласия сотрудника.

Время работы в табеле указывают в часах и минутах.

Что будет, если не вести табель

Если не вести табель, это повлечет наложение штрафа в соответствии с ч. 1 статьи 5.27 КоАП:

  • для организаций сумма штрафа составляет от 30 тыс. до 50 тыс. рублей;

  • для должностных лиц или индивидуальных предпринимателей штраф составляет от 1 тыс. до 5 тыс. рублей.

В случае повторного нарушения предусмотрены более суровые меры наказания согласно ч. 2 ст. 5.27 КоАП:

  • на должностных лиц — штраф до 20 тыс. рублей или дисквалификация на срок от 1 года до 3 лет; 

  • на ИП — штраф 10–20 тыс. рублей;

  • на юрлиц — штраф 50–70 тыс. рублей.

Как долго нужно хранить табель

Как правило, табели рабочего времени должны храниться в течение 5 лет согласно пункту 402 Перечня, утвержденного Приказом Росархива от 20.12.2019 № 236. Однако в случаях, когда условия труда признаются вредными или опасными, сроки хранения табелей увеличиваются и зависят от времени завершения делопроизводства по ним:

  • 50 лет для табелей, делопроизводство по которым завершено после 01.01.2003;

  • 75 лет для табелей, делопроизводство по которым завершено до 01.01.2003.

Платформа EasyDocs автоматизирует сбор данных об отсутствиях работников, позволяет подписывать табель учета рабочего времени напрямую через 1С:ЗУП, выбирать подписанта и согласователя документа. Благодаря EasyDocs вы оптимизируете кадровые процессы, ускорите выполнение задач и повысите эффективность документооборота.

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