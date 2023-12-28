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Отпуска

Как продлить отпуск в связи с больничным листом

Рассказываем, что делать и как правильно оформить документы, если сотрудник заболел в отпуске.
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Как продлить отпуск в связи с больничным листом
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

Продлевать или переносить

Если в отпуске сотрудник заболевает, работодатель должен продлить или перенести этот отпуск — при этом нужно учесть мнение работника (ст. 124 ТК). Сразу скажем, что продлить отпуск не получится, если сотрудник:

Один из распространенных вопросов: когда отпуск вообще не начался в связи с болезнью, то нужно перенести его или продлить? 

Трудовой кодекс допускает оба варианта «с учетом пожеланий работника» (ч. 1 ст. 124 ТК). Однако нередко происходит так, что работник желает перенести отпуск, а администрация его продлевает. Ранее действовал п. 18 Правил об очередных и дополнительных отпусках (утв. постановлением НКТ СССР от 30.04.1930 № 169). Он устанавливал, что если болезнь настигла в отпуске, то его продлевали, а если до отпуска — то переносили. 

Однако теперь этот документ действует лишь в части, которая не противоречит ТК (ст. 423 ТК). Поэтому продлевать отпуск или переносить — решает работодатель, а мнение работника нужно учитывать (ст. 124 ТК, письмо Роструда от 07.12.2020 № ПГ/56467-6-1), но оно не является решающим (определение 7 КСОЮ от 29.06.2023 № 88-10937/2023).

Документальное оформление

Если отпускник сообщил, что взял больничный и хочет продлить отпуск, то эта процедура происходит автоматически (п. 18 вышеуказанных Правил, которые в этом случае не противоречат ТК). 

Не нужно:

  • писать заявление о продлении;

  • подписывать приказ о продлении;

  • перерассчитывать отпускные при больничном.

Как правило, отпускники сами извещают о том, что заболели, поскольку в противном случае работодатель может оформить увольнение за прогул, если сотрудник не явился на работу в положенный день. Конечно, суд в данном случае встанет на сторону работника (определение ВС от 04.10.2013 № 69‐КГ13-4), но никто не хочет тратить время и деньги на поиски справедливости, особенно по недоразумению.

Если же сотрудник оформил больничный во время отпуска, но успел выздороветь и вышел на работу в положенный день, то по соглашению работника и работодателя неотгулянные дни нужно перенести на другое время.

При этом следует:

  • работнику — написать соответствующее заявление;

  • сформировать и подписать приказ о переносе отпускных дней;

  • перечислить работнику переплату по отпускным;

  • зачесть излишние суммы отпускных в счет других положенных выплат (письмо ФСС от 29.07.2021 № 02-08-01/13-02-12028л);

  • внести исправления в табель учета рабочего времени (если дни отпуска уже проставили).

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Вопросы оплаты

Нормативные акты не устанавливают особенностей расчета пособия по временной нетрудоспособности, которая случилась в период ежегодного отпуска. 

При расчете отпускных больничные пособия не учитываются (подп. б п. 5 Положения, утв. постановлением Правительства от 24.12.2007 № 922). Выплаченные же отпускные при расчете пособия по временной нетрудоспособности учитываются (ч. 2 ст. 14 закона от 29.12.2006 № 255-ФЗ, п. 1 ст. 420 НК). 

Если работник заболел во время отпуска за свой счет, то пособие по временной нетрудоспособности за этот период не выплачивают (п. 1 ч. 1 ст. 9 закона от 29.12.2006 № 255-ФЗ). Но если в день, когда нужно было вновь приступить к работе, сотрудник все еще был на больничном, то с этого дня пособие по временной нетрудоспособности нужно начислять.

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