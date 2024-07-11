Как принимать платежи от иностранных клиентов из-за границы? 7 актуальных способов

После введения санкций вопрос, как получать деньги от иностранных заказчиков, стал особенно актуален для предпринимателей из РФ. Большинство способов приема трансграничных платежей перестали работать или значительно ограничили как функционал, так и географическое покрытие.

В статье специалисты Easy Payments рассказывают, как принимать платежи от зарубежных клиентов в текущей обстановке и что можно сделать, чтобы вернуть доступ к международным сервисам.

Плюсы работы на иностранном рынке

Компании и частные предприниматели решают проблему с тем, как получать оплату от иностранных клиентов и продолжать продажи на зарубежном рынке, по ряду причин:

Расширение аудитории. Выход на рынок другой страны — это шанс заинтересовать новую аудиторию, которая не слышала о компании раньше, а также предложить ей товары/услуги, которые не нашли свою аудиторию в РФ.

Увеличение выручки. На это влияет увеличение оборотов благодаря расширению аудитории, более высокий средний чек благодаря тому, что многие товарные позиции стоят дороже на зарубежных рынках. Многие иностранные пользователи готовы платить больше, чем российские покупатели.

Масштабирование компании. Выход на зарубежные рынки позволяет увеличить объем продаж, начать сотрудничество с иностранными контрагентами и подрядчиками, сформировать лояльную аудиторию, привлечь дополнительные инвестиции. Кроме того, поиск новой ниши может стать стимулом для расширения ассортимента, предложения новых услуг, расширения штата компании.

Отлаженные процессы. Многие предприниматели отмечают, что иностранные заказчики более организованы и склонны выполнять договоренности без задержек.

Улучшение имиджа. Международная компания, особенно работающая в престижных юрисдикциях, склонна вызывать большее доверие, чем местный бизнес. Это помогает не только привлечь новых заказчиков, но и обновить ценовую политику, а также сформировать новые бизнес-связи.

Все эти преимущества актуальны как для корпораций, так и для малого бизнеса и частных предпринимателей. Тем не менее остается вопрос, как получить деньги от иностранных клиентов в условиях санкций.

Прием иностранных платежей для российского бизнеса

Даже под действием санкций вопрос, как принимать платежи из-за границы, можно решить. Предлагаем обзор основных вариантов, которые все еще работают даже в текущей обстановке.

SWIFT

Хотя функционал и географическое покрытие SWIFT были ограничены, принимать международные платежи через эту систему все еще возможно. Тем не менее в настоящее время такие переводы можно совершить только в немногих банках.

Кроме того, из-за действия ограничений система может взимать повышенную комиссию ($200 и более) для некоторых переводов. Наконец, следует учесть, что не все SWIFT-транзакции успешно и быстро достигают получателя: перевод может быть заморожен или отменен как «подозрительная операция».

Посредники

После того, как принимать оплату от иностранных заказчиков стало сложнее, на рынке появился ряд сервисов, которые выступают в роли посредников для таких транзакций.

Клиент совершает оплату удобным для себя способом, отправляя деньги посреднику. Затем сервис выплачивает средства российскому предпринимателю.

У такого способа оплаты есть два недостатка. Во-первых, высокая комиссия может стать причиной убытков для компании. Во-вторых, существует высокий риск столкнуться с мошенничеством и потерять деньги.

Криптоплатежи

Криптовалютные переводы имеют ряд преимуществ: они безопасны и гарантируют анонимность, а комиссии за их обработку минимальны.

Существуют также сервисы криптопроцессинга, которые позволяют автоматизировать прием криптоплатежей. С точки зрения работы с иностранными клиентами это надежный вариант получения средств: децентрализованность крипто гарантирует, что такие транзакции не зависят от санкций.

Основной минус таких операций — их низкая распространенность. Хотя все больше пользователей обращаются к крипто как к средству оплаты бытовых покупок, большинство клиентов по-прежнему не доверяют «цифре» или считают данный способ платежа слишком сложным с технической точки зрения.

Карты зарубежных банков

Создание счета в зарубежном банке — один из самых стабильных и безопасных способов приема платежей от иностранных клиентов. Однако если речь о физическом счете, принимать на него большое количество оплат не получится. Если вам нужно разово принять какой-то перевод, это может стать решением.

Наиболее лояльны к россиянам банки стран СНГ. В финансовых организациях Киргизии, Казахстана, Армении получить карту можно дистанционно и в сжатые сроки, с этим помогают специалисты Easy Payments.

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Deel

Deel — платформа для работы с зарубежными заказчиками. Она выступает в роли площадки, где исполнители (как юрлица, так и фрилансеры) могут найти заказчиков, а заказчики имеют возможность организовать выплаты и оформить договор по правилам местного законодательства.

В числе инструментов — мультивалютные платежи, расчет налогов и оформление налоговых форм, управление рабочими и выходными днями и другие возможности для организации бизнес-процессов. Платформа удобна как для сотрудничества с уже имеющимися партнерами, так и для поиска новых контрактов.

Подробнее о том, как работать с платформой Deel, можно прочитать в статье.

Онлайн-банки

Еще один способ принимать иностранные платежи — создание счета в международном необанке (например, Payoneer или Wise). В отличие от «обычных» банков, такие организации позволяют работать полностью дистанционно.

Функционал схож с возможностями обычной банковской организации: получение переводов, выплаты, мультивалютные счета и т. д. Многие интернет-банки предлагают собственные виртуальные карты для удобства работы.

Следует учесть, что, как и большинство зарубежных сервисов, многие необанки приостановили работу с РФ. Чтобы открыть счет и принимать электронные платежи, потребуется зарегистрировать компанию в стране, с которой работает система. Это может быть Великобритания, США, Кипр, Гонконг и др.

Системы онлайн-платежей

Такие сервисы, как Stripe или PayPal — удобный и проверенный способ принимать онлайн-платежи. Международные системы имеют широкий функционал для обработки оплаты, работы с клиентами и организации бизнес-процессов, а также предлагают широкий ряд платежных методов и доступных валют.

Недостаток таких систем — их недоступность из-за санкционных ограничений. Для создания аккаунта и интеграции своего сайта с такими сервисами, как и для подключения необанка, потребуется создать юрлицо в другой стране.

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Какой вариант лучше?

Бизнесу доступен ряд способов получения оплаты от иностранных клиентов. К сожалению, не все варианты одинаково безопасны и удобны для пользователей.

Хотя SWIFT является привычной и проверенной системой, в настоящее время это нестабильный вариант переводов. Сервисы-посредники могут быть ненадежны, а криптопереводы и Deel требуют от покупателей и заказчиков ряда дополнительных действий, что снижает конверсию.

Более безопасные и удобные для обеих сторон варианты — получение зарубежной банковской карты либо регистрация иностранного бизнеса и подключение необанков и платежных систем.

Прием международных платежей с Easy Payments

Как регистрация юрлица за границей, так и открытие банковского счета — относительно сложные процессы. Открытие компании в другой стране требует длительной подготовки и изучения условий работы в различных юрисдикциях. Кроме того, потребуется ознакомиться с процессом регистрации, подготовить и правильно подать документы, зарегистрировать юридический адрес и решить ряд других вопросов.

Регистрация бизнес-счета в зарубежном банке — менее сложный процесс, но следует учесть, что для его завершения потребуется лично посетить филиал банка. Самостоятельно открыть счет без визита в страну не получится: таковы требования безопасности.

Специалисты Easy Payments готовы помочь как с регистрацией бизнеса, так и с открытием банковского счета, а также подключением системы платежей и созданием аккаунта в необанке. Все процессы происходят удаленно и в минимальный срок.

Нашим клиентам доступна регистрация юрлица в США, Англии, ОАЭ, Кипре. Срок — от 5 дней в зависимости от страны. Мы предлагаем подробные консультации и сопровождаем клиента на каждом этапе: от выбора страны до получения подтверждения от регистрирующего органа. После создания компании мы также помогаем открыть бизнес-счет в необанке и интегрировать платежный сервис на сайт.

В среднем срок создания юрлица и подключения сервисов занимает около 14 дней. Кроме того, мы предлагаем сопровождение и консультации после завершения сотрудничества: от рекомендаций по ведению бизнеса в конкретной стране до поддержки при работе с международными сервисами.

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Прием платежей из-за границы в 2024

Работа с иностранными пользователями стала сложнее после введения санкций, но международному бизнесу все еще доступен ряд способов, позволяющих получать трансграничные платежи. В числе наиболее безопасных и стабильных методов — карта банка СНГ или регистрация зарубежной компании и открытие на ее имя аккаунта в необанке и платежных системах. Специалисты Easy Payments готовы помочь с обоими вариантами.

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