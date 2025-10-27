Онлайн-банк Payoneer для бизнеса: как открыть счет

Все больше предпринимателей ищут способ открыть счет в необанке Payoneer, чтобы работать с клиентами по всему миру без ограничений. Этот финтех-сервис позволяет получать переводы от зарубежных партнеров и подрядчиков, оплачивать корпоративные расходы, держать баланс в разных валютах, отслеживать аналитику — без бюрократии и сложных требований. Но самое главное его преимущество в том, что он позволяет регистрировать счета российским бизнесменам, несмотря на уход из РФ и широкую санкционную политику ряда стран.

В этой статье расскажем о возможностях интернет-банка, его функционале и тарифах, а также дадим подробную инструкцию, как открыть бизнес-счет в Payoneer удаленно, какие документы нужны и как использовать платформу для международных расчетов.