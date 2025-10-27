Онлайн-банк Payoneer для бизнеса: как открыть счет

Все больше предпринимателей ищут способ открыть счет в необанке Payoneer, чтобы работать с клиентами по всему миру без ограничений. Этот финтех-сервис позволяет получать переводы от зарубежных партнеров и подрядчиков, оплачивать корпоративные расходы, держать баланс в разных валютах, отслеживать аналитику — без бюрократии и сложных требований. Но самое главное его преимущество в том, что он позволяет регистрировать счета российским бизнесменам, несмотря на уход из РФ и широкую санкционную политику ряда стран.
В этой статье расскажем о возможностях интернет-банка, его функционале и тарифах, а также дадим подробную инструкцию, как открыть бизнес-счет в Payoneer удаленно, какие документы нужны и как использовать платформу для международных расчетов.
Интернет-банк Payoneer
Payoneer — международная платежная платформа, работающая более чем в 190 странах. С ее помощью можно получать и отправлять деньги, оплачивать услуги, выставлять счета и работать с клиентами по всему миру. Payoneer ценят за простой и интуитивный интерфейс, возможность полностью управлять счетом онлайн и удобное мобильное приложение для iOS и Android. Платформа отличается прозрачной системой комиссий без скрытых платежей и высоким уровнем надежности.
Сервис подходит как для физических лиц, так и для компаний, но после ухода банка из страны граждане России потеряли возможность открыть личный счет. В этой статье сосредоточимся на возможностях Payoneer для бизнеса — как зарегистрировать корпоративный аккаунт, какие функции доступны и почему этот онлайн-банк стал популярным решением для международных расчетов.
Корпоративный аккаунт
Бизнес-аккаунт Payoneer — это удобный инструмент для компаний, фрилансеров и онлайн-продавцов, которые работают с зарубежными клиентами. Он сочетает функции банковского счета и платежного сервиса, позволяя проводить международные расчеты быстро, безопасно и без лишней бюрократии.
Основные возможности Payoneer для бизнеса:
Мультивалютный счет. Позволяет принимать и хранить средства более чем в 70 валютах. При регистрации компания получает локальные реквизиты — например, банковский счет в долларах США, евро, фунтах стерлингов, канадских и сингапурских долларах. Это упрощает получение переводов от зарубежных клиентов так, как если бы у вас был счет в местном банке.
Международные переводы. С помощью Payoneer можно оплачивать услуги партнеров и поставщиков в более чем 190 странах и 70 валютах. Переводы совершаются напрямую со счета Payoneer, банковским переводом или картой — все в рамках одной платформы.
Прием платежей. Вы можете отправлять профессиональные инвойсы и запросы на оплату. Полученные средства зачисляются на ваш Payoneer-счет, а далее их можно вывести на личный банковский счет в нужной валюте. Это особенно удобно для компаний, работающих через маркетплейсы или напрямую с зарубежными заказчиками.
Пакетные выплаты. Функция массовых переводов позволяет отправлять до 1000 платежей одновременно. Это полезно для агентств, IT-команд и маркетплейсов, которые регулярно выплачивают вознаграждения большому числу сотрудников, подрядчиков или партнеров.
Интеграция с платформами. Payoneer поддерживает работу с более чем 2000 онлайн-сервисами и торговыми площадками, включая Amazon, eBay, Fiverr, Upwork. Аккаунт можно также подключить к собственному сайту, чтобы принимать платежи напрямую от клиентов.
Отчетность и аналитика. В личном кабинете Payoneer доступна история транзакций, выгрузка отчетов и детальная статистика по платежам. Это помогает вести прозрачный финансовый учет и упростить работу бухгалтерии.
Карта Payoneer MasterCard. Клиенты могут заказать физическую или виртуальную карту, которая работает по всему миру. Ей удобно оплачивать корпоративные покупки, подписки на бизнес-сервисы. Карта привязана к вашему счету, поэтому все средства остаются под контролем.
Как бизнесу использовать счет
Payoneer помогает компаниям проводить международные расчеты без сложных бюрократических процедур. Итак, что именно доступно пользователям сервиса?
Переводы другим юридическим лицам. Payoneer позволяет напрямую переводить средства зарубежным партнерам и компаниям в разных странах. Это удобно для поставщиков, дистрибьюторов и деловых клиентов — деньги поступают на счет получателя быстро, а переводы совершаются в нужной валюте без задержек и скрытых комиссий.
Оплата работы подрядчиков. Через Payoneer можно оплачивать услуги фрилансеров, маркетологов, дизайнеров, IT-команд и любых других исполнителей по всему миру. Средства переводятся напрямую на их Payoneer-аккаунты или банковский счет, что упрощает расчеты и экономит время при регулярных выплатах.
Вывод денег с бизнес-платформ. Payoneer поддерживает интеграцию с популярными площадками: платежными системами Stripe, PayPal; маркетплейсами Amazon, Etsy; фриланс-биржами Upwork, Fiverr; магазинами приложений App Store, Google Play; фотостоками, такими как Shutterstock; краудфандинговыми платформами типа Patreon. Все поступления собираются на одном счете и могут быть быстро выведены в нужной валюте.
Комиссии и тарифы Payoneer
Комиссии Payoneer зависят от типа операции, валюты и страны регистрации пользователя. Все актуальные тарифы отображаются в личном кабинете в разделе «Комиссии» и становятся доступны сразу после регистрации. Сервис не взимает плату за получение платежей в местной валюте — например, в евро в Европе или фунтах стерлингов в Великобритании. Однако при поступлении средств в иностранной валюте может применяться комиссия до 3,99%.
За переводы другим пользователям и запросы платежей через платформу комиссия обычно составляет до 3–3,99%, в зависимости от способа оплаты: банковский перевод, карта или ACH-платеж в США. Перевод средств на банковский счет в местной валюте обходится в среднем в 1,50 единицы валюты (USD, EUR, GBP) при обороте до 50 000 долларов в месяц или 0,5% при более крупных объемах.
Годовое обслуживание карты Payoneer составляет $29,95, если оборот за год не превышает $2000. Конвертация валюты при операциях по карте может достигать 3,5%. Несмотря на то, что ставки могут варьироваться, комиссии прозрачны и всегда отображаются в аккаунте. Это позволяет заранее рассчитать расходы и планировать международные переводы.
Ограничения для российского бизнеса
Раньше интернет-банк был доступен для граждан РФ и предпринимателей. Однако в последние годы организация плавно уходила из страны. Процесс проходил поэтапно и завершился в декабре 2022 года, когда все российские аккаунты были окончательно закрыты.
Еще в 2020 году компания по требованию регуляторов приостановила выпуск карт для пользователей из России, а вскоре после этого Роскомнадзор ограничил доступ к платформе. В 2021 году Payoneer постепенно ввел новые ограничения: пользователи потеряли возможность отправлять платежи, оплачивать налоги и управлять валютными счетами. Прием средств из-за рубежа оставался возможен лишь в автоматическом режиме — с ежедневным выводом на банковский счет.
Весной 2022 года сервис полностью остановил регистрацию новых пользователей из России, а в декабре того же года прекратил прием платежей и заблокировал существующие аккаунты. Сейчас Payoneer недоступен для физических лиц, а российские компании не могут напрямую сами открыть счет в банке. Тем не менее возможность работать с сервисом остается — об этом подробно расскажем далее.
Как российскому бизнесу открыть счет Payoneer
Несмотря на то что Payoneer больше не открывает счета напрямую для российских компаний, предприниматели все еще могут пользоваться банком. Для этого достаточно обратиться за помощью к официальным партнерам сервиса, таким как Easy Payments.
Чтобы зарегистрировать бизнес-аккаунт, потребуется иностранное юридическое лицо. Подойдет компания, оформленная в стране, где Payoneer официально работает, — например, в США, Великобритании, Гонконге или ОАЭ. Открытие компании и регистрация счета со специалистами проходят полностью дистанционно. Мы берем на себя весь процесс — от консультации и подготовки документов до подачи заявки и получения реквизитов Payoneer.
Кроме того, регистрируя бизнес-аккаунт с поддержкой Easy Payments, вы получаете более привлекательные условия обслуживания, в том числе за счет сниженных комиссий на прием платежей.
Для регистрации счета банк запросит ряд документов: сертификат регистрации компании и ссылку на нее в госреестре, паспортные данные, ссылку на сайт компании, краткое описание деятельности на английском языке, реквизиты и выписку по личному счету в EUR/USD за пределами РФ, адреса учредителей с подтверждением, а также предполагаемый месячный оборот в долларах США.
Наши специалисты проверят документы, помогут пройти верификацию и корректно указать данные компании, а также при необходимости адаптировать сайт под требования банка. После этого бизнесмен получает активный корпоративный счет и может полноценно работать с зарубежными контрагентами.
Удобства банка Payoneer: регистрация для бизнеса
Сегодня Payoneer по-прежнему остается оптимальным инструментом для предпринимателей из России для работы с международной аудиторией. Этот онлайн-банк помогает переводить деньги партнерам и вести расчеты в разных валютах без лишней бюрократии. После ухода интернет-банка из России открыть счет напрямую стало невозможно, но выход есть — достаточно открыть компанию за границей.
С партнерами интернет-банка Easy Payments процесс проходит быстро и полностью дистанционно. Это решение подойдет предпринимателям, которые хотят продолжать принимать международные платежи, сотрудничать с зарубежными площадками и развивать свой бизнес за пределами России.
