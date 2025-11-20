Как получить деньги из США: прием платежей для бизнеса

В этой статье расскажем, какие сегодня действуют ограничения для российских компаний, как их обойти и начать безопасно и легально получать деньги из США, не выезжая за границу.

Получение платежей из США для бизнеса из России и СНГ стало заметно сложнее в последние годы. Классические банковские переводы работают с перебоями, а международные платежные системы ограничили сотрудничество с российскими предпринимателями. Тем не менее, полностью изолирован рынок не стал — существуют надежные способы принимать оплату от американских партнеров и клиентов.

В этих условиях бизнесу приходится искать альтернативные способы принимать платежи из США и работать с иностранными партнерами легально и без сбоев.

Дополнительные трудности создают санкционные ограничения и внутренние законодательные меры , которые устанавливают лимиты на переводы и усиливают контроль за внешнеэкономической деятельностью. Многие зарубежные финтех-сервисы — Payoneer, Wise, PayPal, Stripe и другие — исключили (или изначально не поддерживали) российских клиентов из списка поддерживаемых, относя их к категории high risk.

Уход платежных систем VISA и MasterCard из России фактически закрыл компаниям доступ к привычным международным расчетам. Карты, выпущенные в российских банках, больше не принимаются за рубежом, а переводы через зарубежные банки часто блокируются. Все меньше российских банков остаются подключенными к системе SWIFT , из-за чего международные операции проходят с задержками или вовсе отклоняются.

Выход на глобальные платформы . Подключение зарубежных платежных систем дает возможность продавать товары и услуги на маркетплейсах, в приложениях и SaaS-проектах.

Сотрудничество с иностранными партнерами . Настроенные международные платежи упрощают работу с подрядчиками, агентствами и поставщиками из других стран.

Работа в стабильной валюте . Доходы в долларах США помогают защитить бизнес от валютных колебаний и экономических рисков.

Расширение клиентской базы . Возможность принимать платежи от американских клиентов открывает выход на один из крупнейших рынков мира.

Прежде чем разобраться, как получить оплату из США, рассмотрим основные цели. Наладить прием платежей из Америки — значит открыть для бизнеса новые возможности роста и устойчивости. Даже при ограничениях международные расчеты дают компаниям серьезные преимущества, особенно если они работают онлайн или предлагают услуги, востребованные за рубежом.

Как получить деньги из Америки в Россию

Сегодня бизнесу из России и СНГ доступно несколько способов принимать оплату из США. Каждый вариант имеет свои особенности — от скорости переводов до требований к настройке. Рассмотрим их подробнее.

SWIFT-переводы через банки

СВИФТ-переводы проходят напрямую через банки: достаточно указать реквизиты получателя и совершить оплату. Однако из-за санкций список российских участников системы постоянно сокращается. Даже если перевод возможен, деньги могут идти от 3 до 10 дней, при этом нет никаких гарантии, что платеж в итоге дойдет. Стоит также отметить, что такой вариант подходит скорее для разовых крупных транзакций, чем для регулярных расчетов с клиентами или партнерами.

Площадки для фриланса

Сервисы вроде Deel и Easy Staff помогают легально оформлять работу с иностранными заказчиками. Компания заключает договор с платформой, которая получает оплату от клиента и переводит ее исполнителю за вычетом комиссии (обычно от 5 до 10%). Это удобно для небольших IT-команд, агентств или фрилансеров, но дорого и не всегда подходит для масштабных бизнес-процессов, особенно если нужно автоматизировать поступления от разных заказчиков.

Криптовалюта

Растущий по популярности способ приема международных платежей. Бизнес может принимать оплату напрямую на кошелек USDT, BTC, ETH или использовать криптопроцессинг, который автоматически обрабатывает транзакции за минимальные комиссии. Преимущество в том, что переводы происходят быстро — обычно в течение нескольких минут. И все же это решение удобно для компаний, работающих онлайн, но требует технической настройки и понимания основ блокчейна. Такой способ получения платежей используют как дополнительный, а не основной.

Сервисы-посредники

Иногда компании пользуются услугами частных посредников, которые принимают платежи из США на свои счета и пересылают деньги клиентам в России. Но у этого способа есть существенные минусы: высокие комиссии (до 10–15%), отсутствие гарантий и риск столкнуться с мошенниками. Такой вариант можно рассматривать только как временное или разовое решение, а не постоянный канал приема средств.

Международные онлайн-банки

Сервисы вроде Payoneer и Wise позволяют компаниям получать переводы от американских партнеров и других юридических лиц на мультивалютные счета. Однако интернет-банки не работают с российским бизнесом, поэтому предварительно важно открыть иностранную компанию, например, в США, Великобритании, Гонконге или ОАЭ. После регистрации счета в банке компания получает локальные реквизиты (USD, EUR, GBP), может выставлять инвойсы, принимать переводы и работать с бизнес-клиентами напрямую. Средства зачисляются быстро, а комиссия обычно составляет 1–2%. И все же этот способ не подойдет для тех, чьи клиенты — это физлица.

Международные платежные системы