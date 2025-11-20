Как получить деньги из США: прием платежей для бизнеса

Получение платежей из США для бизнеса из России и СНГ стало заметно сложнее в последние годы. Классические банковские переводы работают с перебоями, а международные платежные системы ограничили сотрудничество с российскими предпринимателями. Тем не менее, полностью изолирован рынок не стал — существуют надежные способы принимать оплату от американских партнеров и клиентов.
В этой статье расскажем, какие сегодня действуют ограничения для российских компаний, как их обойти и начать безопасно и легально получать деньги из США, не выезжая за границу.
Трудности для бизнеса
Уход платежных систем VISA и MasterCard из России фактически закрыл компаниям доступ к привычным международным расчетам. Карты, выпущенные в российских банках, больше не принимаются за рубежом, а переводы через зарубежные банки часто блокируются. Все меньше российских банков остаются подключенными к системе SWIFT, из-за чего международные операции проходят с задержками или вовсе отклоняются.
Дополнительные трудности создают санкционные ограничения и внутренние законодательные меры, которые устанавливают лимиты на переводы и усиливают контроль за внешнеэкономической деятельностью. Многие зарубежные финтех-сервисы — Payoneer, Wise, PayPal, Stripe и другие — исключили (или изначально не поддерживали) российских клиентов из списка поддерживаемых, относя их к категории high risk.
В этих условиях бизнесу приходится искать альтернативные способы принимать платежи из США и работать с иностранными партнерами легально и без сбоев.
Для чего настраивать прием оплаты из Штатов
Прежде чем разобраться, как получить оплату из США, рассмотрим основные цели. Наладить прием платежей из Америки — значит открыть для бизнеса новые возможности роста и устойчивости. Даже при ограничениях международные расчеты дают компаниям серьезные преимущества, особенно если они работают онлайн или предлагают услуги, востребованные за рубежом.
Основные причины, почему важно настроить оплату из США:
Расширение клиентской базы. Возможность принимать платежи от американских клиентов открывает выход на один из крупнейших рынков мира.
Работа в стабильной валюте. Доходы в долларах США помогают защитить бизнес от валютных колебаний и экономических рисков.
Рост выручки. Привлечение клиентов из-за рубежа напрямую влияет на прибыль, позволяя увеличить оборот без повышения цен.
Сотрудничество с иностранными партнерами. Настроенные международные платежи упрощают работу с подрядчиками, агентствами и поставщиками из других стран.
Выход на глобальные платформы. Подключение зарубежных платежных систем дает возможность продавать товары и услуги на маркетплейсах, в приложениях и SaaS-проектах.
Повышение доверия клиентов. Американские заказчики охотнее работают с компаниями, способными принимать оплату в долларах через привычные системы.
Развитие бренда. Работа с зарубежной аудиторией укрепляет репутацию компании и помогает выйти на новый уровень присутствия.
Как получить деньги из Америки в Россию
Сегодня бизнесу из России и СНГ доступно несколько способов принимать оплату из США. Каждый вариант имеет свои особенности — от скорости переводов до требований к настройке. Рассмотрим их подробнее.
SWIFT-переводы через банки
СВИФТ-переводы проходят напрямую через банки: достаточно указать реквизиты получателя и совершить оплату. Однако из-за санкций список российских участников системы постоянно сокращается. Даже если перевод возможен, деньги могут идти от 3 до 10 дней, при этом нет никаких гарантии, что платеж в итоге дойдет.
Стоит также отметить, что такой вариант подходит скорее для разовых крупных транзакций, чем для регулярных расчетов с клиентами или партнерами.
Площадки для фриланса
Сервисы вроде Deel и Easy Staff помогают легально оформлять работу с иностранными заказчиками. Компания заключает договор с платформой, которая получает оплату от клиента и переводит ее исполнителю за вычетом комиссии (обычно от 5 до 10%).
Это удобно для небольших IT-команд, агентств или фрилансеров, но дорого и не всегда подходит для масштабных бизнес-процессов, особенно если нужно автоматизировать поступления от разных заказчиков.
Криптовалюта
Растущий по популярности способ приема международных платежей. Бизнес может принимать оплату напрямую на кошелек USDT, BTC, ETH или использовать криптопроцессинг, который автоматически обрабатывает транзакции за минимальные комиссии.
Преимущество в том, что переводы происходят быстро — обычно в течение нескольких минут. И все же это решение удобно для компаний, работающих онлайн, но требует технической настройки и понимания основ блокчейна. Такой способ получения платежей используют как дополнительный, а не основной.
Сервисы-посредники
Иногда компании пользуются услугами частных посредников, которые принимают платежи из США на свои счета и пересылают деньги клиентам в России. Но у этого способа есть существенные минусы: высокие комиссии (до 10–15%), отсутствие гарантий и риск столкнуться с мошенниками.
Такой вариант можно рассматривать только как временное или разовое решение, а не постоянный канал приема средств.
Международные онлайн-банки
Сервисы вроде Payoneer и Wise позволяют компаниям получать переводы от американских партнеров и других юридических лиц на мультивалютные счета. Однако интернет-банки не работают с российским бизнесом, поэтому предварительно важно открыть иностранную компанию, например, в США, Великобритании, Гонконге или ОАЭ.
После регистрации счета в банке компания получает локальные реквизиты (USD, EUR, GBP), может выставлять инвойсы, принимать переводы и работать с бизнес-клиентами напрямую. Средства зачисляются быстро, а комиссия обычно составляет 1–2%. И все же этот способ не подойдет для тех, чьи клиенты — это физлица.
Международные платежные системы
Наиболее удобный и масштабируемый способ приема платежей из США — через Stripe, PayPal и аналогичные сервисы. Эти платформы позволяют подключить оплату прямо на сайт, принимать оплату с карт, настроить платежи по подписке и автоматические списания. Комиссия за транзакцию обычно не превышает 2–3%, а интерфейс прост и интуитивен.
Загвоздка в том, что напрямую с российскими компаниями сервисы не работают. Однако бизнес может оформить мерчант-аккаунт на иностранное юрлицо, зарегистрировав компанию онлайн при поддержке Easy Payments. После этого платежная система будет полностью доступна — от интеграции на сайт до вывода средств в долларах.
Подключение Stripe, Paypal и других платежных систем
Регистрация компании за рубежом для приема оплаты из США
Сегодня компании из России и СНГ могут продолжать вести бизнес с клиентами из США и получать оплату в долларах — легально и без необходимости выезжать за границу. Достаточно оформить иностранное юридическое лицо, открыть бизнес-счет и подключить платежную систему. Сделать это можно полностью дистанционно с поддержкой специалистов. Это особенно важно для тех, кто работает в IT, e-commerce, digital-услугах или фрилансе.
Создание иностранного юрлица — не сложный процесс, если им занимается профессиональная команда. Компанию можно зарегистрировать в США, а также в других популярных юрисдикциях: Великобритании, Гонконге или ОАЭ. Эти страны признаны надежными центрами для ведения бизнеса и сотрудничества с американскими клиентами. Организовать весь процесс и сопроводить на разных этапах поможет компания Easy Payments.
Регистрация проходит по понятной схеме:
Выбор страны регистрации. На консультации специалисты помогут определить, какая юрисдикция лучше подойдет под ваш бизнес — например, часто выбирают США для IT и SaaS-проектов, Великобританию для ecommerce или агентских услуг.
Определение формы бизнеса. Она зависит от юрисдикции. В США нерезиденты часто оформляют C-Corporation или LLC. В Англии выбирают между LLP или LTD. Нюансы о работе каждого типа бизнеса расскажут специалисты.
Подготовка документов. Для открытия компании обычно достаточно загранпаспорта, подтверждения адреса проживания, выбора названия и состава участников. Все документы подаются онлайн.
Подача заявки и регистрация. Заявка составляется специалистами и направляется в государственный реестр выбранной страны. В США, например, регистрация занимает от 1 дня (популярная территория — Вайоминг, так как там нулевой корпоративный налог на уровне штата, быстрая регистрация и лояльное отношение к российскому бизнесу).
После завершения регистрации вы получите сертификат об инкорпорации, учредительные документы и официальное подтверждение о создании компании. Эти бумаги позволяют подать заявку на открытие бизнес-счета в иностранном онлайн-банке (например, Wise или Payoneer) или подключить платежные системы вроде Stripe и PayPal.
Поскольку зарубежные платежные сервисы не работают с Россией, открыть счета и аккаунты можно со специалистами. Дополнительно потребуется подготовить сайт на английском языке, соответствующий требованиям банка или процессинга. Специалисты проведут его аудит, помогут внести нужные правки, подготовят недостающие документы и сопроводят процесс до полного запуска приема платежей из США.
Стабильные платежи из США
Получение платежей из США сегодня остается реальной задачей даже для компаний, находящихся в России или других странах СНГ. Главное — выбрать правильную стратегию: оформить юридическое лицо за рубежом, подключить международную платежную систему и работать с проверенными партнерами. Это позволяет вести расчеты в долларах, легально получать оплату от американских клиентов и развивать бизнес без ограничений.
С помощью Easy Payments все этапы — от регистрации компании до оформления корпоративного счета и настройки приема платежей — можно пройти онлайн. Специалисты подберут оптимальную страну и форму бизнеса, подготовят документы, проверят сайт и помогут запустить международные расчеты без бюрократии. Так вы сможете принимать деньги из США официально, быстро и безопасно.
Получите консультацию по подключению Stripe, Paypal и других платежных систем
Реклама: АО «АЙТИ ВОРЛД», ИНН 5904398810, erid: 2W5zFJEipRW
Начать дискуссию