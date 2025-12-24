Shopify Payments: как подключить международную платежную систему

Shopify Payments — встроенный платежный шлюз платформы Shopify, который позволяет принимать оплату на сайте без подключения сторонних сервисов. Для предпринимателей это упрощает настройку интернет-магазина: не нужно искать внешние решения, проходить отдельную верификацию или интегрировать дополнительные модули.

В этой статье мы подробно разберем, как работает Shopify Payments: какие способы оплаты поддерживает, какие комиссии и требования предъявляет. Отдельно рассмотрим ограничения сервиса для российского бизнеса и как их обойти, его преимущества по сравнению с внешними шлюзами, особенности безопасности и многое другое.