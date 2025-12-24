Shopify Payments: как подключить международную платежную систему

Shopify Payments — встроенный платежный шлюз платформы Shopify, который позволяет принимать оплату на сайте без подключения сторонних сервисов. Для предпринимателей это упрощает настройку интернет-магазина: не нужно искать внешние решения, проходить отдельную верификацию или интегрировать дополнительные модули.
В этой статье мы подробно разберем, как работает Shopify Payments: какие способы оплаты поддерживает, какие комиссии и требования предъявляет. Отдельно рассмотрим ограничения сервиса для российского бизнеса и как их обойти, его преимущества по сравнению с внешними шлюзами, особенности безопасности и многое другое.
Shopify Payments и его возможности
Shopify Payments — это собственная платежная система Shopify (конструктора интернет-магазинов), полностью встроенная в экосистему платформы. Она позволяет принимать оплату банковскими картами и локальными методами без подключения сторонних провайдеров. Сервис автоматически синхронизируется с заказами, статистикой, отчетностью и инструментами Shopify, упрощая работу владельцам магазинов и снижая количество технических задач.
Работая напрямую через Shopify Payments, предприниматель получает единый центр управления платежами, быстрый доступ к аналитике и сокращает количество интеграций, которые обычно сопровождают запуск e-commerce проекта.
Преимущества Shopify Payments:
Легкая настройка системы. Подключение происходит в несколько кликов через административную панель. Не нужно проходить отдельную регистрацию в стороннем платежном сервисе или настраивать дополнительные плагины.
Прозрачные комиссии. Для магазинов, работающих в поддерживаемых странах, Shopify Payments предлагает понятные ставки без скрытых сборов. Комиссия уже включена в тарифы Shopify, поэтому не приходится платить дополнительный процент стороннему провайдеру.
Полная интеграция с платформой. Платежи, возвраты, отчеты, спорные транзакции и аналитика собираются в одном интерфейсе. Это снижает нагрузку на операционные процессы и ускоряет обработку заказов.
Защита платежных данных (PCI DSS). Shopify Payments полностью соответствует стандартам безопасности PCI DSS и автоматически шифрует данные карт клиентов. Это освобождает продавца от необходимости самостоятельно обеспечивать соответствие строгим требованиям к хранению данных.
Дополнительная безопасность для продавца. Сервис предоставляет встроенные инструменты борьбы с мошенничеством: автоматическую оценку рисков, отслеживание подозрительных транзакций и защиту от чарджбеков. Это помогает снизить финансовые потери и улучшить качество обработки заказов.
Недостатки Shopify Payments
Несмотря на удобство и глубинную интеграцию с платформой, Shopify Payments подходит не всем. У сервиса есть ряд ограничений, о которых важно знать заранее, прежде чем строить на нем платежную инфраструктуру магазина.
Ограниченное количество поддерживаемых стран. Шопифай Пейментс доступен только в определенных юрисдикциях. Владельцам компаний из неподдерживаемых стран приходится искать альтернативные платежные шлюзы.
Высокая комиссия за чарджбек. В случае возврата средств по инициативе банка покупателя Shopify взимает дополнительный сбор. При большом количестве спорных операций это может заметно увеличивать операционные расходы.
Строгие правила использования. Площадка предъявляет строгие требования к видам товаров и услуг, которые можно продавать. Магазины из «чувствительных» категорий могут столкнуться с блокировками, заморозкой выплат или необходимостью дополнительной проверки.
Несмотря на эти ограничения, большинство трудностей можно решить: правильно выбрать юрисдикцию, настроить дополнительные меры защиты от чарджбеков и при необходимости подключить сторонние платежные сервисы.
Тарифы за обработку платежей
Стоимость работы с Shopify Payments зависит от выбранного тарифного плана Shopify. Комиссия за прием платежей уменьшается по мере перехода на более высокий тариф, а полный перечень актуальных ставок доступен на официальном сайте.
После трехдневного пробного периода пользователь выбирает один из тарифов Shopify:
Basic — $39/мес, комиссия за онлайн-платежи 2,9% + $0,30.
Grow — $72/мес, комиссия 2,7% + $0,30.
Advanced — $399/мес, комиссия 2,5% + $0,30.
Plus — индивидуальные условия для крупных проектов.
Важно учитывать: комиссия за обработку платежей взимается всегда — независимо от того, используете ли вы Shopify Payments или сторонние системы. Если добавить дополнительный шлюз (например, Stripe или PayPal), к стандартной комиссии прибавится доплата Shopify — примерно 0,6–2% за использование внешнего провайдера.
Для небольших проектов предусмотрены также бюджетные варианты подписки: Starter ($5/мес) и Retail ($89/мес).
Shopify Payments: как подключить к магазину
Прежде чем подключать Shopify Payments, нужно создать магазин на Shopify и настроить его базовые параметры. После регистрации платежный шлюз становится доступен в админ-панели, и его можно активировать в несколько шагов:
Откройте панель управления магазина и перейдите в раздел Settings → Payments.
В списке доступных методов найдите Shopify Payments и нажмите Set up.
Система предложит заполнить форму: личные данные владельца аккаунта, информацию о компании и реквизиты банковского счета, на который будут поступать выплаты. Набор полей может отличаться в зависимости от страны.
Завершите настройку, отправив данные на проверку.
После подачи заявки остается дождаться одобрения — обычно это занимает до трех рабочих дней. После активации сервис сразу начнет принимать платежи от клиентов.
Как работать с платежным шлюзом бизнесу из России
Shopify Payments недоступен для работы продавцам в России. Да, вполне реально создать аккаунт и даже интернет-магазин на Shopify, но настроить прием международных платежей будет недоступен.
Чтобы легально использовать этот платежный шлюз и принимать оплату в долларах, евро и других валютах, предпринимателю необходимо оформить юридическое лицо за границей в поддерживаемой юрисдикции (Англия, США, Гонконг). Это позволит без ограничений создавать аккаунты в платежных системах, включая Shopify Payments, и работать с клиентами по всему миру.
Открыть зарубежную компанию можно дистанционно, и во многих случаях предприниматели предпочитают обращаться за помощью к специалистам. Easy Payments сопровождает этот процесс «под ключ»: помогает выбрать подходящую страну регистрации, подготовить пакет документов, открыть корпоративный счет в онлайн-банке. Это обеспечивает полноценную финансовую инфраструктуру для работы с Shopify.
После регистрации компании специалисты Easy Payments помогают настроить платежные инструменты: подключить Shopify Payments, а также при необходимости создать аккаунты в Stripe и PayPal. Команда проверяет соответствие бизнес-модели требованиям платежных провайдеров, проводит аудит сайта, помогает пройти верификацию и минимизирует риски блокировок. В результате предприниматель получает рабочую систему для приема международных платежей и может безопасно развивать свой онлайн-бизнес на глобальном рынке.
Подключение Stripe, Paypal и других платежных систем
Поможем подключить международный эквайринг и начать стабильно принимать платежи со всего мира
Прием платежей из-за границы с Shopify Payments
Shopify Payments остается одним из самых удобных и технологичных решений для приема платежей в магазинах на Shopify. Он обеспечивает быструю интеграцию, высокий уровень безопасности и полностью автоматизирует обработку транзакций. Для бизнеса это снижает операционные затраты и повышает конверсию, а покупателям обеспечивает привычный и надежный способ оплаты.
Предпринимателям из России и СНГ важно заранее подготовить юридическую и платежную инфраструктуру. С помощью специалистов Easy Payments можно открыть зарубежную компанию, пройти все проверки платежных сервисов и настроить прием международных оплат без риска блокировок. Это позволяет работать с Shopify на профессиональном уровне и развивать e-commerce проект на глобальном рынке.
