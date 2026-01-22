Лучшие платежные системы для приема оплаты из-за рубежа: топ–9 сервисов

Еще несколько лет назад подключить прием оплаты от зарубежных клиентов было довольно простой задачей для бизнеса из СНГ: выбрал платежную систему, прошел верификацию — и можно работать. Сегодня все иначе. Иностранные карты не принимаются, привычные сервисы недоступны, а клиенты из Европы и США все чаще сталкиваются с отказами при оплате. Для бизнеса это означает потерю выручки и необходимость перестраивать модель работы.

При этом полностью рабочие решения все еще существуют — просто к их выбору нужно подходить осознанно. В этой статье мы собрали девять иностранных платежных систем, которые используются для приема оплаты из-за рубежа, и разобрали, чем они отличаются, какие задачи решают и в каких случаях подходят бизнесу. Отдельно поговорим о том, каких их подключить удаленно во время санкций.