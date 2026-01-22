Лучшие платежные системы для приема оплаты из-за рубежа: топ–9 сервисов

Еще несколько лет назад подключить прием оплаты от зарубежных клиентов было довольно простой задачей для бизнеса из СНГ: выбрал платежную систему, прошел верификацию — и можно работать. Сегодня все иначе. Иностранные карты не принимаются, привычные сервисы недоступны, а клиенты из Европы и США все чаще сталкиваются с отказами при оплате. Для бизнеса это означает потерю выручки и необходимость перестраивать модель работы.
При этом полностью рабочие решения все еще существуют — просто к их выбору нужно подходить осознанно. В этой статье мы собрали девять иностранных платежных систем, которые используются для приема оплаты из-за рубежа, и разобрали, чем они отличаются, какие задачи решают и в каких случаях подходят бизнесу. Отдельно поговорим о том, каких их подключить удаленно во время санкций.
Как платежные системы помогают бизнесу
Платежная система — это сервис, который берет на себя всю «невидимую» работу с оплатой. Клиент вводит данные карты и нажимает кнопку «Оплатить», а дальше система проверяет платеж, списывает деньги, конвертирует валюту и переводит средства продавцу. Для бизнеса это способ принимать деньги онлайн без сложных схем.
На практике платежная система нужна бизнесу, чтобы спокойно продавать товары и услуги клиентам из разных стран. Она позволяет принимать оплату с иностранных карт, работать в нескольких валютах, делать возвраты и отслеживать статус каждого платежа. Кроме того, такие сервисы берут на себя часть рисков — проверяют подозрительные операции и помогают решать споры с банками и покупателями.
Главное преимущество платежных систем — удобство и доверие. Клиенты охотнее оплачивают покупки через знакомые сервисы, а бизнес получает понятные отчеты, автоматизацию и масштабируемость. Особенно при работе с зарубежной аудиторией международная платежная система становится не просто техническим инструментом, а основой стабильных продаж.
Как бизнесу выбрать платежную систему
Выбор платежной системы — это не вопрос «какая популярнее», а вопрос задач бизнеса. Один сервис подойдет для модели подписок, другой — для интернет-магазина, третий — для разовых платежей от клиентов из США или Европы. Чтобы не столкнуться с частыми ошибками, отказами и потерей денег, на этапе выбора важно посмотреть на несколько ключевых моментов.
На что стоит обратить внимание при выборе платежной системы:
Поддержка стран и валют. Проверьте, из каких стран сервис принимает платежи и в каких валютах работает. Даже крупные системы могут быть недоступны в отдельных регионах или ограничивать выплаты.
Тип бизнеса и ниша. Платежные системы по-разному относятся к видам деятельности. Некоторые не работают с подписками, цифровыми товарами или определенными категориями услуг.
Комиссии и дополнительные сборы. Важно учитывать не только базовый процент, но и комиссии за чарджбеки, возвраты, конвертацию валют и вывод средств.
Требования к компании и документам. На этапе верификации могут запрашиваться разные документы. Также отличаются требования к стране регистрации бизнеса и банковскому счету.
Способы приема оплаты. Карты, Apple Pay, Google Pay, локальные методы — чем больше вариантов, тем выше конверсия на сайте.
Удобство интеграции. Наличие готовых модулей для сайтов, CMS и маркетплейсов экономит время и снижает технические риски при запуске.
Поддержка и репутация сервиса. В спорных ситуациях важна скорость реакции поддержки и прозрачные правила работы с клиентами.
Хорошая платежная система — это та, которая подходит именно вашему бизнесу, а не просто считается «топовой». Правильный выбор снижает количество отказов, упрощает работу с клиентами и помогает спокойно принимать оплату из-за рубежа.
Трудности для российского бизнеса
За последние годы российские банки и эквайринги фактически перестали принимать оплату с иностранных карт: платежи из Европы, США и других стран либо не проходят вовсе, либо регулярно отклоняются. Для компаний, работающих с зарубежной аудиторией, это означает прямую потерю клиентов — покупатель просто не может оплатить товар или услугу привычным способом.
С другой стороны, и доступ к иностранным платежным системам оказался ограничен. Большинство международных сервисов не открывают аккаунты на российские компании и не подключают бизнес с регистрацией в РФ. Даже если технически подключение возможно, высоки риски блокировок, заморозки средств и отказов при проверке.
Тем не менее полностью закрытой ситуация не стала. Рабочее и легальное решение — регистрация компании за рубежом. Иностранное юрлицо позволяет оформить аккаунты в международных платежных системах, подключить эквайринг и принимать оплату от клиентов из разных стран без ограничений, несмотря на действующие санкции.
Топ–9 сервисов для получения оплаты из-за рубежа
Собрали самые известные за границей платежные системы, которые чаще всего используют для приема оплаты. У каждого из них свои сильные стороны, комиссии и ограничения, поэтому выбор зависит от модели бизнеса, географии клиентов и задач проекта.
Stripe
Stripe считается одним из самых универсальных и востребованных платежных сервисов в мире. Система поддерживает оплату банковскими картами, Apple Pay, Google Pay, локальные методы и подписки, а также подходит как для e-commerce, так и для SaaS-проектов. Сервис предлагает развитый API, удобную аналитику и гибкую работу с чарджбеками.
Комиссия обычно начинается от 2,9% + $0,30 за транзакцию. Stripe подходит большинству онлайн-бизнесов, работающих с международной аудиторией, и часто становится базовым решением для приема платежей.
Подробный обзор возможностей сервиса можно изучить в статье.
PayPal
PayPal — один из самых узнаваемых платежных брендов, которому доверяют клиенты по всему миру. Основное преимущество — высокая конверсия за счет привычности сервиса для покупателей. PayPal позволяет принимать оплату с баланса аккаунта и карт, а также работать с международными переводами.
Комиссии выше среднего — примерно 3,4–4,4% + фиксированный сбор. Подходит бизнесу, где важно доверие со стороны клиентов и простота оплаты, но не всегда выгоден для проектов с высокой маржинальностью.
Еще больше о функционале платежной системы можно узнать в материале.
Braintree
Braintree — платежный сервис от PayPal, ориентированный на более технические и масштабируемые проекты. Он поддерживает карты, PayPal, Apple Pay, Google Pay и подписки, а также предоставляет гибкий API для кастомных решений.
Комиссии сопоставимы со Stripe — около 2,9% + $0,30. Хорошо подходит для онлайн-сервисов, маркетплейсов и мобильных приложений, которым нужен контроль над платежной логикой.
Shopify Payments
Shopify Payments — встроенный платежный шлюз платформы Shopify. Его ключевое преимущество — полная интеграция с магазином: не требуется подключать сторонние сервисы. Платежи, возвраты и отчеты управляются из одной панели.
Комиссии зависят от тарифа Shopify и начинаются примерно от 2,9% + $0,30. Подходит владельцам магазинов на Shopify, которые хотят простое и быстрое решение без сложных настроек.
О том, как начать работать с Shopify и Shopify Payments можно прочитать здесь.
Adyen
Adyen — корпоративное платежное решение, ориентированное на крупный и международный бизнес. Сервис поддерживает десятки локальных способов оплаты, валют и стран, а также предлагает продвинутые инструменты аналитики и антифрод.
Комиссии рассчитываются индивидуально и зависят от оборота. Adyen подходит крупным компаниям, маркетплейсам и брендам с глобальным присутствием.
Authorize.Net — классический платежный шлюз, популярный в США. Он позволяет принимать оплату картами и работать с повторяющимися платежами, но уступает современным сервисам по гибкости интерфейса.
Комиссии обычно включают фиксированную плату и процент за транзакцию. Подходит бизнесу, ориентированному на американский рынок и традиционный e-commerce.
2Checkout (Verifone)
2Checkout специализируется на приеме международных платежей и цифровых товаров. Сервис поддерживает множество валют и стран, а также берет на себя налоговые и платежные вопросы.
Комиссии выше среднего — от 3,5% и выше. Подходит разработчикам ПО, онлайн-сервисам и компаниям, продающим цифровые продукты по всему миру.
Square
Square популярен в США, Канаде, Австралии и Японии и ориентирован в первую очередь на малый бизнес. Он удобен для приема как онлайн-платежей, так и офлайн-оплаты через POS-терминалы.
Комиссии начинаются примерно от 2,6–2,9%. Хорошо подходит для бизнеса с фокусом на внутренние рынки поддерживаемых стран.
Dwolla
Dwolla — специализированный платежный сервис для банковских переводов в США (ACH). Он не работает с картами, но позволяет дешево и быстро обрабатывать переводы между счетами.
Комиссии ниже, чем у карточных сервисов, но география сильно ограничена. Подходит финтех-проектам и B2B-бизнесу, работающему внутри США.
Хотя большинство платежных систем из списка не подключают компании, зарегистрированные в России, это не означает, что бизнес лишен возможности с ними работать. Если у компании есть иностранное юридическое лицо, можно легально открыть аккаунты в этих сервисах и принимать оплату от клиентов из других стран. Такой подход позволяет продолжать работу с зарубежной аудиторией и настроить стабильный прием платежей.
Прием платежей из-за рубежа без трудностей
Лучшие сервисы для получения оплаты из-за границы
Выбор платежной системы напрямую влияет на то, сможет ли бизнес стабильно принимать оплату от зарубежных клиентов. Важно учитывать географию клиентов, модель продаж, комиссии и требования к компании еще до подключения.
Даже с учетом ограничений российский бизнес не лишен возможности работать с иностранными платежными системами. При правильной структуре и подготовке можно легально подключить нужный сервис и выстроить прием оплат без постоянных сбоев и отказов. Главное — выбрать решение под свои задачи и подходить к процессу системно.
