Как оплатить Booking, Airbnb и другие туристические сервисы из России

Планировать поездки из России стало сложнее не из-за виз или билетов, а из-за оплаты. Booking, Airbnb, зарубежные авиакомпании и сервисы аренды жилья больше не принимают российские карты. В итоге даже при найденном отеле или апартаментах путешественник упирается в один вопрос: как заплатить?

При этом рабочие способы все еще есть — просто о них знают не все. В этой статье разберем, как из России оплачивать Booking, Airbnb и другие туристические сервисы: какие варианты работают сейчас, в чем их плюсы и минусы и какой способ лучше всего подойдет для путешествий по всему миру.