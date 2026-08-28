Маркетплейсы ОАЭ для российского бизнеса: как выйти на Noon и Amazon

Объединенные Арабские Эмираты — один из самых быстрорастущих рынков электронной коммерции в мире и точка входа сразу в несколько стран Персидского залива. Для предпринимателей из России это направление для масштабирования за пределы домашнего рынка: платежеспособная аудитория, предсказуемые правила для иностранных компаний и налоговая система с нулевой ставкой на прибыль до установленного порога.
Онлайн-торговля в стране строится вокруг двух площадок — локального Noon и Amazon.ae. Обе принимают новых продавцов, работают с иностранными владельцами компаний и требуют одного и того же на входе: зарегистрированного в Эмиратах юрлица с действующей торговой лицензией. Вести бизнес можно даже из России.
В статье разберем, как устроен рынок e-commerce в ОАЭ, чем отличаются Noon и Amazon.ae, какие документы нужны для старта продаж и какую форму компании стоит выбрать для выхода на обе площадки.
Что привлекает селлеров на e-commerce рынке ОАЭ
ОАЭ — крупный торговый хаб Ближнего Востока с портами и аэропортами международного значения. Страна десятилетиями работает как перевалочный пункт между Азией, Европой и Африкой, поэтому подходит не только для продаж внутри страны, но и для реэкспорта в соседние государства Персидского залива.
Позиции подтверждают независимые рейтинги. По данным доклада Global Entrepreneurship Monitor 2024/2025, Эмираты четвертый год подряд занимают первое место среди 56 экономик мира как лучшая страна для запуска и ведения бизнеса. Высокие оценки страна получила по 11 показателям из 13 — от доступности финансирования и господдержки до простоты выхода на рынок.
Государственная программа «Проекты 50» направила 8,7 млрд долларов США в развитие инноваций и малого бизнеса. К 2031 году власти рассчитывают довести число компаний малого и среднего бизнеса до одного миллиона. Отдельно в докладе отмечают возможность 100%-го иностранного владения компанией — условие, которое делает юрисдикцию доступной для нерезидентов без местного партнера.
Электронная коммерция растет быстрее большинства секторов местной экономики, и государство вкладывается в цифровую инфраструктуру: упрощенная регистрация онлайн-магазинов, отдельные лицензии для интернет-торговли во фризонах.
Для продавца складываются четыре фактора: аудитория с высокой покупательной способностью, развитая логистика — собственные сети маркетплейсов и локальные службы вроде Aramex, доступ к рынкам Саудовской Аравии и других стран GCC, а также понятный порядок регистрации бизнеса для иностранцев.
О маркетплейсе Noon
Noon — крупнейший локальный маркетплейс региона, запущенный в 2017 году при поддержке ближневосточных инвесторов. Площадка создавалась как региональный ответ международным игрокам и сейчас работает в ОАЭ, Саудовской Аравии и Египте.
Главное отличие Noon — глубокая локализация. Поддержка арабского и английского языков, привычные для региона способы оплаты, включая наложенный платеж, экосистема сопутствующих сервисов вроде доставки еды и экспресс-доставки. Аудитория остается внутри одной платформы, что дает продавцу дополнительный трафик.
Модели фулфилмента — на выбор: доставлять товар самостоятельно (FBP) или передать логистику площадке (FBN). Модели можно комбинировать по разным товарным позициям.
Регистрация продавца проходит в пять этапов.
Подготовка документов. Нужны email и телефон, действующая Commercial Registration (Trade License) и удостоверение личности — паспорт или Emirates ID.
Создание аккаунта. Регистрация проходит через партнерский портал Noon.
Настройка магазина. Загрузка лицензии и удостоверения личности для подтверждения аккаунта.
Подготовка листингов. Товары добавляются поштучно, массовой загрузкой или через API — в зависимости от размера каталога.
Выбор модели фулфилмента. Продавец определяет, кто отвечает за хранение и доставку.
После прохождения всех этапов магазин готов принимать заказы.
О маркетплейсе Amazon.ae
Amazon.ae — локальная версия Amazon для ОАЭ. Площадка появилась после покупки региональной платформы Souq.com в 2017 году и сочетает глобальную инфраструктуру Amazon с адаптацией под местный рынок.
Продавцу доступны два тарифных плана — Individual и Professional — с разным набором инструментов под масштаб бизнеса. Доставку можно организовать самостоятельно (Self-ship), через Easy Ship или передать площадке по модели Fulfillment by Amazon (FBA), при которой Amazon берет на себя хранение, упаковку и отправку.
Через программу Amazon Global Selling компания может расширить продажи на другие регионы присутствия площадки. Внутри платформы работают рекламные инструменты — Sponsored Products, Sponsored Brands и брендовые страницы.
Порядок регистрации похож на Noon, но пакет документов шире.
Подготовка документов. Потребуются документы на компанию, business email или существующий покупательский аккаунт Amazon, телефон, Emirates ID, свежая банковская выписка или счет за коммунальные услуги и Commercial Registration. Представителю или менеджеру аккаунта дополнительно нужна Power of Attorney.
Регистрация в Seller Central. Создание продавцовского аккаунта на портале для селлеров.
Верификация. Проверка документов на стороне площадки.
Подготовка листингов. Загрузка карточек товаров.
Выбор фулфилмента. Самостоятельная доставка или FBA.
После завершения этих шагов магазин появляется в каталоге Amazon.ae.
Что нужно для старта продаж на маркетплейсах ОАЭ
Интерфейсы и модели фулфилмента у площадок разные, а базовый набор требований почти одинаковый.
На первом месте — действующая Commercial Registration (Trade License). Без нее ни Noon, ни Amazon.ae не одобрят регистрацию продавца, поэтому оформление лицензии стоит ставить первым пунктом в плане запуска. Лицензия выдается на компанию в Эмиратах — зарегистрировать юрлицо без лицензии в ОАЭ нельзя.
Дальше идет удостоверение личности владельца или представителя компании — паспорт либо Emirates ID. Понадобятся рабочий email и номер телефона, а также банковский счет для получения выплат от площадки.
Отдельный пункт — налоговый номер (TRN). Он нужен, если оборот компании превышает установленный порог. Для иностранного продавца со складом на территории ОАЭ TRN обязателен независимо от оборота.
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Какую компанию регистрировать для торговли на маркетплейсах
Выбор между Mainland и Free Zone определяет, насколько свободно компания сможет продавать покупателям внутри ОАЭ.
Продажи на Noon и Amazon.ae ориентированы прежде всего на локального покупателя, а не на экспорт. Поэтому для прямой розничной торговли на местных маркетплейсах подходит Mainland. Материковая компания вправе продавать напрямую покупателям в ОАЭ без территориальных ограничений. Часть Free Zone лицензий по умолчанию рассчитана на деятельность за пределами материковой части, и для прямых продаж внутри страны может потребоваться дополнительное согласование.
У материковой формы есть еще два плюса. Проще сопоставить виды деятельности компании с требованиями площадки: единая торговая или сервисная лицензия оформляется сразу под нужный формат работы. И удобнее приезжать в страну для решения вопросов офлайн — например, при открытии счета в банке.
Это особенно важно, когда бизнес развивает не только маркетплейсы, но и другие каналы продаж внутри ОАЭ — собственный интернет-магазин или розничную точку.
Free Zone подходит, когда продажи на маркетплейсах совмещаются с международной торговлей или когда важен упрощенный режим налогообложения. В этом случае стоит заранее уточнить у выбранной фризоны, позволяет ли конкретная лицензия торговать напрямую с покупателями на территории ОАЭ.
Лицензия и виды деятельности
Ни одна компания не может работать в ОАЭ без лицензии. Для маркетплейсов подходит торговая лицензия (Trade License) с релевантными видами деятельности — как правило, это позиции, связанные с розничной или оптовой торговлей и электронной коммерцией.
Лицензия должна включать именно ту категорию товаров, которую продавец собирается размещать на площадке. Если категория не указана, аккаунт не пройдет модерацию.
Товары из ограниченных категорий требуют дополнительных сертификатов. Электроника, косметика, БАДы и продукты питания часто проходят сертификацию ESMA или Halal Certification — вне зависимости от того, на какой площадке продаются.
В ряде фризон в рамках одной лицензии можно бесплатно указать до трех видов деятельности. Это удобно, когда бизнес одновременно торгует и оказывает сопутствующие услуги.
НДС и налоги для продавца на маркетплейсе
Порог НДС-регистрации в ОАЭ — 375 000 дирхамов годового оборота.
Локальный продавец с оборотом ниже порога может начать продажи без VAT-регистрации и оформить TRN позже. При обороте выше порога TRN оформляется обязательно, а площадке предоставляется VAT Registration Certificate.
Для иностранного продавца правила зависят от наличия склада. Без локального склада при регистрации магазина доступен статус «non-VAT registered». Если склад в ОАЭ есть, VAT обязателен независимо от оборота.
Помимо НДС компания платит корпоративный налог: 0% на прибыль до 375 000 дирхамов и 9% — на прибыль выше этого порога. Ставки указаны для материковых компаний; во Free Zone возможны льготные условия при соблюдении требований экономического присутствия (ESR).
Банковский счет для получения выплат
Обе площадки переводят выплаты продавцам на банковский счет, поэтому его открытие — обязательный этап подготовки.
Счет в местном банке ОАЭ подходит для расчетов в дирхамах, долларах и евро. Банк запрашивает лицензию, устав, Ejari, банковские выписки и личное присутствие бенефициара. Процесс занимает от двух до шести недель.
Альтернатива — международный онлайн-банк, например Payoneer. Регистрация проходит дистанционно и быстрее, пакет документов меньше, расчеты в валюте и работа с международной электронной коммерцией удобнее.
Выбор зависит от двух факторов: в какой валюте продавец планирует получать основную часть выплат и насколько критично физическое присутствие в стране на старте.
Нужна ли виза и Emirates ID продавцу
Для регистрации продавца на Noon или Amazon.ae резидентская виза и Emirates ID не входят в обязательный список. На старте бывает достаточно паспорта учредителя.
При этом оба документа расширяют возможности бизнеса: открывают доступ к полноценному личному и корпоративному счету в местном банке, дают локальный номер телефона для связи с банками и госорганами, статус налогового резидента ОАЭ и возможность лично присутствовать при открытии счета и решении текущих вопросов.
Если компания планирует расширение в ОАЭ, найм сотрудников или переезд самого предпринимателя, визу и Emirates ID имеет смысл закладывать в план с самого начала.
Как Easy Payments помогает выйти на маркетплейсы ОАЭ
Перед запуском продаж на Noon или Amazon.ae нужно подготовить все необходимые документы и зарегистрировать бизнес. Эту часть работы Easy Payments берет на себя.
Компания имеет лицензию на регистрацию бизнеса в ОАЭ и сопровождает клиента лично на каждом шаге, включая поездку в Эмираты, если она потребуется. Специалисты помогают выбрать форму компании и зону регистрации с учетом планов по продажам на маркетплейсах, оформляют юрлицо и получают лицензию с нужными видами деятельности, открывают корпоративный и личный банковский счет, помогают получить резидентскую визу и Emirates ID.
Сопровождение не заканчивается регистрацией: команда занимается бухгалтерским и налоговым обслуживанием, включая регистрацию VAT и подачу отчетности, а также услугами секретаря и подбором офиса.
Когда все готово — компания, лицензия, счета и документы — продавец переходит к регистрации магазина, не отвлекаясь на юридические и банковские вопросы.
Маркетплейсы ОАЭ: рынок с понятными правилами входа
Noon и Amazon.ae дают доступ к одному из самых быстрорастущих и платежеспособных рынков электронной коммерции. Статус лучшей страны для предпринимателей четвертый год подряд подтверждает, что ОАЭ системно выстраивают условия для роста малого и среднего бизнеса.
Сам выход на площадку — последний шаг в цепочке. Она начинается с выбора формы бизнеса, оформления лицензии и открытия счета. Ошибка на любом из этих этапов откладывает старт продаж на недели, иногда на месяцы, а исправляется зачастую только перерегистрацией компании. Easy Payments помогает подобрать форму компании и лицензию под конкретную товарную категорию, зарегистрировать юрлицо и открыть счет для получения выплат.
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