Маркетплейсы ОАЭ для российского бизнеса: как выйти на Noon и Amazon

Объединенные Арабские Эмираты — один из самых быстрорастущих рынков электронной коммерции в мире и точка входа сразу в несколько стран Персидского залива. Для предпринимателей из России это направление для масштабирования за пределы домашнего рынка: платежеспособная аудитория, предсказуемые правила для иностранных компаний и налоговая система с нулевой ставкой на прибыль до установленного порога.

Онлайн-торговля в стране строится вокруг двух площадок — локального Noon и Amazon.ae. Обе принимают новых продавцов, работают с иностранными владельцами компаний и требуют одного и того же на входе: зарегистрированного в Эмиратах юрлица с действующей торговой лицензией. Вести бизнес можно даже из России.

В статье разберем, как устроен рынок e-commerce в ОАЭ, чем отличаются Noon и Amazon.ae, какие документы нужны для старта продаж и какую форму компании стоит выбрать для выхода на обе площадки.