Как AI-агентству из России принимать платежи из-за рубежа: способы расчетов

AI-агентства — компании, которые внедряют бизнесу решения на базе готовых ИИ-моделей, — почти всегда работают распределенно. Такая команда может находиться в России, заказчик — в Европе, США или на Ближнем Востоке, а весь проект вести в переписке и созвонах. В этом случае подписать договор и сдать работу дистанционно можно, а вот получить за нее оплату на российский расчетный счет, увы, нет.

В статье разберем, какие способы расчетов доступны российскому AI-агентству, чем они отличаются по срокам и надежности, какие юрисдикции подходят для регистрации компании и что потребуется подготовить для открытия бизнес-счета за рубежом.