Как AI-агентству из России принимать платежи из-за рубежа: способы расчетов

AI-агентства — компании, которые внедряют бизнесу решения на базе готовых ИИ-моделей, — почти всегда работают распределенно. Такая команда может находиться в России, заказчик — в Европе, США или на Ближнем Востоке, а весь проект вести в переписке и созвонах. В этом случае подписать договор и сдать работу дистанционно можно, а вот получить за нее оплату на российский расчетный счет, увы, нет.
В статье разберем, какие способы расчетов доступны российскому AI-агентству, чем они отличаются по срокам и надежности, какие юрисдикции подходят для регистрации компании и что потребуется подготовить для открытия бизнес-счета за рубежом.
Почему спрос на AI-агентства растет
По данным исследования McKinsey, в 2025 году 88% компаний применяли искусственный интеллект хотя бы в одной из своих функций, а более 60% организаций экспериментируют с внедрением ИИ-агентов. Почему этот функционал так востребован?
Сокращение издержек на рутине. Обработка документов, первичная поддержка клиентов, подготовка отчетов передаются ИИ-сервисам, а штат остается прежним.
Скорость обработки данных. Анализ больших массивов информации занимает часы вместо недель, что меняет сроки принятия решений.
Персонализация в маркетинге и продажах. Таргетинг, прогноз поведения клиентов, автоматические сценарии коммуникации.
Круглосуточный клиентский сервис. Чат-боты и ИИ-ассистенты закрывают типовые обращения без участия операторов.
Сами агентства редко разрабатывают собственные нейросети. Чаще специалисты собирают решение из существующих компонентов — языковых моделей, генеративных сервисов, платформ автоматизации — и адаптируют его под процессы конкретного заказчика, а затем сопровождают внедрение и обучают сотрудников.
Такая модель не привязана к стране: услуга оказывается удаленно, а значит рынок сбыта для агентства изначально международный. Подробнее о запуске направления — в статье «AI-агентство с нуля: как запустить и масштабировать бизнес».
Почему оплата не приходит на российский счет
Большинство крупных банков РФ отключены от международной системы передачи финансовых сообщений SWIFT, а иностранные банки-корреспонденты отказываются проводить платежи в адрес российских компаний. Даже если заказчик готов перевести деньги, его банк может заблокировать операцию на этапе проверки получателя.
Ситуация касается не только переводов в долларах и евро. Иностранный контрагент оценивает риски вторичных ограничений, поэтому часть компаний отказывается от договора с российским юрлицом еще до обсуждения условий — независимо от валюты расчетов.
Вопрос о расчетах AI-агентству стоит решать не после подписания первого международного контракта, а до выхода на переговоры. Иначе сделка может сорваться на стадии выставления счета.
Способы приема международных платежей
Мы выделили 4 актуальных способа, которые в текущих реалиях способны помочь российским предпринимателям получать средства из-за границы. Разберем каждый подробнее.
Криптоплатежи
Оплата поступает на криптокошелек, открывать зарубежный банковский счет не требуется. Вариант работает с B2B-заказчиками, которые уже рассчитываются в криптовалюте и имеют для этого необходимые сервисы.
Ограничений два. Первое — согласие клиента: корпоративные заказчики с формализованным бухгалтерским учетом на такой формат идут редко. Второе — волатильность курса: между выставлением счета и конвертацией сумма может измениться, поэтому агентству нужно заранее определить, как фиксировать доход и по какому курсу его учитывать.
Посредники
Платеж принимает третья сторона на свой счет и переводит исполнителю доступным способом, например, через иностранный счет или платежный сервис.
В этом способе придется отдать комиссию посреднику и быть зависимым от его условий. Заказчики из корпоративного сегмента нередко отказываются переводить средства в адрес неизвестной им организации, поскольку это усложняет их собственную отчетность. Для разовой сделки способ рабочий, для потока платежей — нет.
SWIFT-перевод
Имеется в виду классический банковский перевод по международным реквизитам. Такие еще можно провести в ряде российских банков («Райффайзенбанк», банк «Санкт-Петербург», «Газпромбанк»). Плюс — документальный след: у обеих сторон остаются подтверждения операции, что удобно при крупной разовой сделке и последующей сверке.
Минусы — сроки в несколько рабочих дней и комиссии банков-корреспондентов, которые удерживаются по пути следования платежа. Главное же ограничение прежнее: перевод в РФ с высокой вероятностью не пройдет. Полноценно система SWIFT сейчас работает только при наличии зарубежного счета.
Зарубежный бизнес-счет
Более стабильный вариант для регулярной работы: агентство регистрирует компанию за рубежом, открывает корпоративный счет в иностранном банке или международном онлайн-банке и выставляет инвойсы на международные реквизиты.
Подготовка занимает больше времени, чем в остальных вариантах: нужно зарегистрировать юрлицо в подходящий юрисдикции, собрать документы и пройти проверку банка. Зато агентство получает предсказуемые сроки зачисления, возможность заключать долгосрочные контракты и статус контрагента, понятный иностранному заказчику.
Открытие бизнес-счетов в международных банках
Поможем зарегистрировать корпоративные аккаунты Payoneer, Wise и других платежных сервисов.
Какую юрисдикцию выбирают AI-проекты
Выбор зависит от географии заказчиков, валюты расчетов и планов по найму. Для AI-компаний чаще рассматривают несколько направлений.
Великобритания. Понятная процедура регистрации форм (LLP или LTD) и репутация юрисдикции у европейских заказчиков. Подходит агентствам, которые работают с клиентами как из ЕС и Великобритании, так и в целом по всему миру.
США. Форма LLC распространена среди технологических проектов и привычна американским компаниям при заключении договоров. Актуально, если основная часть выручки приходит из США.
ОАЭ. Нулевая ставка корпоративного налога на прибыль до установленного порога и профильные свободные зоны для IT. Дополнительно — возможность получить резидентскую визу через собственную компанию.
Гонконг и Сербия. Варианты для проектов, ориентированных на азиатский рынок и на расчеты в Европе соответственно.
Грузия. Легкий вариант для тех, кто хотел бы рассмотреть оформление бизнеса недалеко от России. Для онлайн-проектов созданы лояльные условия, и получать ВНЖ для этого необязательно.
Оценивать юрисдикцию имеет смысл не только по налоговой ставке. Значение имеют требования к отчетности, стоимость ежегодного содержания компании и то, насколько охотно местные банки открывают счета компаниям с иностранными учредителями и услугами в сфере ИИ.
Что проверит банк у AI-агентства
Открытие зарубежного счета — отдельный этап, которому важно уделить должное внимание. Банк проводит комплаенс-проверку и оценивает бизнес-модель, а не только комплект учредительных документов.
Обычно запрашивают описание деятельности в понятных терминах, перечень и географию будущих контрагентов, предполагаемые обороты, договоры или инвойсы с заказчиками, а также подтверждение происхождения средств учредителя.
Формулировка деятельности у ИИ-проектов заслуживает отдельного внимания. «Разработка искусственного интеллекта» звучит для комплаенс-офицера расплывчато и вызывает дополнительные вопросы. Описание вида «настройка и интеграция готовых ИИ-сервисов в бизнес-процессы заказчика, консалтинг и обучение сотрудников» ближе к реальным операциям по счету и проходит проверку быстрее.
Отдельно стоит учитывать альтернативу локальному банку — международные онлайн-банки, например Payoneer или Wise. Регистрация проходит дистанционно, пакет документов меньше, а расчеты в нескольких валютах и выставление инвойсов доступны с первого дня.
Прием зарубежных платежей с Easy Payments
Специалисты Easy Payments сопровождают AI-агентства при выходе на международный рынок: помогают подобрать юрисдикцию под географию заказчиков — Великобританию, США, ОАЭ, Гонконг, Сербию или Грузию — и зарегистрировать компанию дистанционно.
Следующий этап — банковский счет. Мы готовим описание деятельности и пакет документов для комплаенса, помогаем открыть счет в онлайн-банке Payoneer или Wise (либо в традиционных зарубежных банках) и консультируем по приему платежей и выставлению инвойсов. Сопровождение продолжается после открытия счета: бухгалтерское и налоговое обслуживание, подача отчетности, консультации по работе с иностранными контрагентами.
Международные расчеты как условие выхода на рынок ИИ
Услуги AI-агентства не привязаны к территории, а расчеты — привязаны. Криптоплатежи, посредники и SWIFT закрывают разовые задачи, но для потока заказов нужен собственный счет за рубежом и зарегистрированная под него компания.
Регистрация компании и прохождение комплаенса занимают несколько дней, поэтому начинать их в момент, когда счет уже нужно выставить, — значит терять сделку. Easy Payments помогает подобрать юрисдикцию под конкретную модель работы, в сжатые сроки зарегистрировать компанию и открыть счет для приема платежей от зарубежных заказчиков.
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