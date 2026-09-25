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App Store или Google Play: где выпускать приложение и как получать выплаты

App Store или Google Play: где выпускать приложение и как получать выплаты

Разбираем, где опубликовать приложение — App Store или Google Play: сравниваем стоимость входа, сроки модерации, аудиторию, комиссии и порядок выплат. Рассказываем, какие ограничения действуют для российских разработчиков и что нужно для получения дохода на зарубежный счет.

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Вопрос, где выпускать мобильное приложение, обычно сводится к аудитории: где больше пользователей и где они охотнее платят. Для компаний из России к этому добавляется второй вопрос — на какой счет площадка перечислит доход. Обе платформы не проводят выплаты в адрес российских банков, поэтому решение о релизе оказывается связано со структурой самого бизнеса.

В статье сравним условия площадок по стоимости входа, срокам проверки, комиссиям и порядку расчетов, разберем действующие ограничения для разработчиков из РФ и перечислим, что потребуется подготовить для получения выплат из-за рубежа.

Ограничения для разработчиков из России

Обе платформы изменили условия монетизации для российских аккаунтов.

Google Play с декабря 2024 года прекратил перечисление средств на счета банков России и Беларуси. Для аккаунта с российскими реквизитами это означает, что доход от платных загрузок, встроенных покупок и подписок начислить можно, а вывести — нет.

App Store ограничил монетизацию для разработчиков из РФ в 2022 году, а с октября 2023-го смягчил правила: получать доход разрешено, но только от российской аудитории. Весной 2026 года этот источник сузился еще сильнее — после запрета Минцифры пополнять баланс Apple ID с мобильного счета у части пользователей исчез привычный способ оплаты покупок.

Сегодня полноценная монетизация приложения в App Store и Google Play с международной аудиторией возможна, если учетную запись оформить на иностранное юридическое лицо с зарубежным банковским счетом.

Стоимость входа и требования к аккаунту

Экономика старта у площадок различается принципиально.

App Store. Доступ дает участие в Apple Developer Program: стоимость публикации приложения App Store складывается из ежегодной подписки в $99, которую нужно продлевать каждый год. При перерыве в оплате продукт снимается с витрины. Аккаунт разработчика App Store оформляется либо на физическое лицо, либо на компанию, и сменить тип учетной записи после регистрации нельзя — решение принимается до подачи заявки. Отдельная сложность для российских команд — оплата самой подписки: карты российских банков Apple не принимает, поэтому понадобится иностранная карта.

App Store или Google Play: где выпускать приложение и как получать выплаты

Google Play. Стоимость публикации приложения Google Play ниже: регистрация в Play Console обходится в разовый взнос $25, дальнейшее использование инструментов платформы бесплатно, не считая комиссий с продаж. Android — открытая система, поэтому публикация приложения для Android доступна и через альтернативные магазины или APK-файлы. При этом Google Play предустановлен на большинстве устройств и обеспечивает основной объем установок: свыше 140 млрд загрузок в год против 36–38 млрд у App Store.

Разница в цене входа выглядит незначительной, но на этапе проверки соотношение меняется. Публикация приложения в Google Play требует обязательного закрытого тестирования: не менее 12 тестировщиков и не менее 14 дней ограниченного доступа до релиза. Публикация приложения в App Store такого этапа не предполагает — продукт сразу отправляется на проверку.

Модерация App Store занимает порядка двух суток, для отдельных категорий 3–7 дней. Модерация Google Play может длиться до недели. Проверяют не только сборку, но и карточку продукта: метаданные, скриншоты, видео.

App Store vs Google Play для приложения: охват и платежеспособность

Где больше аудитория App Store или Google Play — вопрос со статистически однозначным ответом. У магазина Google более 2,5 млрд пользователей против примерно 1,5 млрд владельцев устройств на iOS. География тоже различается: аудитория Apple сосредоточена в США, Японии и Западной Европе, тогда как Android доминирует в Азии, Африке и Латинской Америке.

По выручке картина обратная. Пользователи Apple тратят на приложения существенно больше, и годовой доход App Store почти вдвое превышает показатели Google Play при меньшей базе. Для продуктов с подписочной моделью или платным контентом это зачастую весомее охвата.

App Store или Google Play: где выпускать приложение и как получать выплаты

Выбор между App Store или Google Play для бизнеса определяется не размером аудитории как таковым, а тем, где находится платящая часть целевой аудитории конкретного продукта. Многие команды снимают вопрос, где разместить приложение для iOS и Android, выпуская версии для обеих систем параллельно — это удваивает требования к поддержке и обновлениям, но расширяет охват.

Комиссия App Store и Google Play и порядок расчетов

Базовая ставка у обеих платформ совпадает: 30% с платных загрузок, встроенных покупок и подписок, проведенных через собственные платежные механизмы магазинов. При выручке до $1 млн в год ставка снижается до 15%, но условия льготы различаются: Google Play предоставляет ее сразу после регистрации, App Store — со второго года работы. Для пользователей из Великобритании, ЕЭЗ и США комиссии Google с 30 июня 2026 года снижены до 20–25%.

Сроки выплат также отличаются. Google Play перечисляет средства 15-го числа месяца, следующего за отчетным; в выходные и праздники расчеты не проводятся, а зачисление зависит от банка получателя. App Store рассчитывается в течение 45 дней после окончания отчетного месяца.

У обеих площадок действуют минимальные пороги. У Google на балансе должно быть не менее $1 при расчетах в местной валюте и не менее $100 при работе в долларах. У Apple порог устанавливается отдельно для каждой страны распространения продукта, дополнительно нужно выполнить условия выставления счетов для своего региона.

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Верификация корпоративного аккаунта

Обе платформы проверяют разработчика до релиза, и объем проверки зависит от типа учетной записи — индивидуальный разработчик или компания. Для юрлица требования шире.

Ключевой документ в обоих случаях — номер D-U-N-S, международный идентификатор организации, который присваивает агентство Dun & Bradstreet. Получение занимает до 30 дней, поэтому заявку логично подавать параллельно с регистрацией компании, а не после нее.

Apple дополнительно запрашивает данные официального представителя и в отдельных случаях нотариально заверенные корпоративные документы. Чтобы оформить аккаунт разработчика Google Play на юрлицо, понадобятся удостоверение личности представителя, свидетельство о регистрации, выписка из реестра, лицензия на ведение деятельности и налоговый сертификат.

Требования App Store к приложению и требования Google Play к приложению во многом совпадают: работающая ссылка на политику конфиденциальности, контакты службы поддержки, подтверждение прав на используемые материалы, корректная работа продукта. Различия больше в технической части. Прежде чем разбираться, как выложить приложение в App Store, разработчику нужны Apple ID с двухфакторной аутентификацией и установленный Xcode. Вопрос, как выложить приложение в Google Play, упирается в другое — подготовку и результаты обязательного тестирования на реальных устройствах.

Что потребуется для получения выплат

Поскольку выплаты на российские реквизиты не проходят, для международной монетизации разработчику нужны два элемента.

App Store или Google Play: где выпускать приложение и как получать выплаты

Компания за рубежом. Учетная запись оформляется на юридическое лицо, и именно его реквизиты площадка использует для расчетов. Выбор юрисдикции влияет на стоимость содержания компании, объем отчетности и скорость прохождения банковских проверок.

Корпоративный банковский счет. Его открывают в банке страны регистрации либо в международном онлайн-банке — например, Payoneer. Второй вариант оформляется дистанционно и быстрее проходит проверку у IT-проектов с понятной моделью выручки.

Оба шага стоит проходить до подачи продукта на модерацию: смена реквизитов в уже работающей учетной записи занимает время, а до этого момента начисленный доход остается недоступным.

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Следующий этап — бизнес-счет, который привязывается к Apple Developer или Google Play Console для получения выплат. Для проектов, ориентированных на магазин Apple, предусмотрен отдельный тариф Business Apple Developer: регистрация компании в Великобритании, счет в онлайн-банке Payoneer и пошаговая инструкция по релизу продукта. В качестве альтернативы Великобритании разработчики часто выбирают Грузию.

Сопровождение включает помощь с получением D-U-N-S, подготовку документов для комплаенса и консультации по дальнейшей работе с площадками.

Публикация приложений и структура бизнеса

Сравнение площадок по охвату, комиссиям и срокам проверки помогает определить приоритетное направление релиза, но не решает вопрос расчетов. Для разработчиков из России обе платформы закрыты по выплатам на местные счета, и это ограничение не зависит от выбора между iOS и Android.

Порядок действий поэтому обратный привычному: сначала компания за рубежом и счет для расчетов, затем учетная запись разработчика и релиз. Easy Payments помогает подобрать юрисдикцию, зарегистрировать юрлицо и открыть счет, на который площадка сможет перечислять доход от продукта.

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