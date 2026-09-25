App Store или Google Play: где выпускать приложение и как получать выплаты

Вопрос, где выпускать мобильное приложение, обычно сводится к аудитории: где больше пользователей и где они охотнее платят. Для компаний из России к этому добавляется второй вопрос — на какой счет площадка перечислит доход. Обе платформы не проводят выплаты в адрес российских банков, поэтому решение о релизе оказывается связано со структурой самого бизнеса.
В статье сравним условия площадок по стоимости входа, срокам проверки, комиссиям и порядку расчетов, разберем действующие ограничения для разработчиков из РФ и перечислим, что потребуется подготовить для получения выплат из-за рубежа.
Ограничения для разработчиков из России
Обе платформы изменили условия монетизации для российских аккаунтов.
Google Play с декабря 2024 года прекратил перечисление средств на счета банков России и Беларуси. Для аккаунта с российскими реквизитами это означает, что доход от платных загрузок, встроенных покупок и подписок начислить можно, а вывести — нет.
App Store ограничил монетизацию для разработчиков из РФ в 2022 году, а с октября 2023-го смягчил правила: получать доход разрешено, но только от российской аудитории. Весной 2026 года этот источник сузился еще сильнее — после запрета Минцифры пополнять баланс Apple ID с мобильного счета у части пользователей исчез привычный способ оплаты покупок.
Сегодня полноценная монетизация приложения в App Store и Google Play с международной аудиторией возможна, если учетную запись оформить на иностранное юридическое лицо с зарубежным банковским счетом.
Стоимость входа и требования к аккаунту
Экономика старта у площадок различается принципиально.
App Store. Доступ дает участие в Apple Developer Program: стоимость публикации приложения App Store складывается из ежегодной подписки в $99, которую нужно продлевать каждый год. При перерыве в оплате продукт снимается с витрины. Аккаунт разработчика App Store оформляется либо на физическое лицо, либо на компанию, и сменить тип учетной записи после регистрации нельзя — решение принимается до подачи заявки. Отдельная сложность для российских команд — оплата самой подписки: карты российских банков Apple не принимает, поэтому понадобится иностранная карта.
Google Play. Стоимость публикации приложения Google Play ниже: регистрация в Play Console обходится в разовый взнос $25, дальнейшее использование инструментов платформы бесплатно, не считая комиссий с продаж. Android — открытая система, поэтому публикация приложения для Android доступна и через альтернативные магазины или APK-файлы. При этом Google Play предустановлен на большинстве устройств и обеспечивает основной объем установок: свыше 140 млрд загрузок в год против 36–38 млрд у App Store.
Разница в цене входа выглядит незначительной, но на этапе проверки соотношение меняется. Публикация приложения в Google Play требует обязательного закрытого тестирования: не менее 12 тестировщиков и не менее 14 дней ограниченного доступа до релиза. Публикация приложения в App Store такого этапа не предполагает — продукт сразу отправляется на проверку.
Модерация App Store занимает порядка двух суток, для отдельных категорий 3–7 дней. Модерация Google Play может длиться до недели. Проверяют не только сборку, но и карточку продукта: метаданные, скриншоты, видео.
App Store vs Google Play для приложения: охват и платежеспособность
Где больше аудитория App Store или Google Play — вопрос со статистически однозначным ответом. У магазина Google более 2,5 млрд пользователей против примерно 1,5 млрд владельцев устройств на iOS. География тоже различается: аудитория Apple сосредоточена в США, Японии и Западной Европе, тогда как Android доминирует в Азии, Африке и Латинской Америке.
По выручке картина обратная. Пользователи Apple тратят на приложения существенно больше, и годовой доход App Store почти вдвое превышает показатели Google Play при меньшей базе. Для продуктов с подписочной моделью или платным контентом это зачастую весомее охвата.
Выбор между App Store или Google Play для бизнеса определяется не размером аудитории как таковым, а тем, где находится платящая часть целевой аудитории конкретного продукта. Многие команды снимают вопрос, где разместить приложение для iOS и Android, выпуская версии для обеих систем параллельно — это удваивает требования к поддержке и обновлениям, но расширяет охват.
Комиссия App Store и Google Play и порядок расчетов
Базовая ставка у обеих платформ совпадает: 30% с платных загрузок, встроенных покупок и подписок, проведенных через собственные платежные механизмы магазинов. При выручке до $1 млн в год ставка снижается до 15%, но условия льготы различаются: Google Play предоставляет ее сразу после регистрации, App Store — со второго года работы. Для пользователей из Великобритании, ЕЭЗ и США комиссии Google с 30 июня 2026 года снижены до 20–25%.
Сроки выплат также отличаются. Google Play перечисляет средства 15-го числа месяца, следующего за отчетным; в выходные и праздники расчеты не проводятся, а зачисление зависит от банка получателя. App Store рассчитывается в течение 45 дней после окончания отчетного месяца.
У обеих площадок действуют минимальные пороги. У Google на балансе должно быть не менее $1 при расчетах в местной валюте и не менее $100 при работе в долларах. У Apple порог устанавливается отдельно для каждой страны распространения продукта, дополнительно нужно выполнить условия выставления счетов для своего региона.
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Верификация корпоративного аккаунта
Обе платформы проверяют разработчика до релиза, и объем проверки зависит от типа учетной записи — индивидуальный разработчик или компания. Для юрлица требования шире.
Ключевой документ в обоих случаях — номер D-U-N-S, международный идентификатор организации, который присваивает агентство Dun & Bradstreet. Получение занимает до 30 дней, поэтому заявку логично подавать параллельно с регистрацией компании, а не после нее.
Apple дополнительно запрашивает данные официального представителя и в отдельных случаях нотариально заверенные корпоративные документы. Чтобы оформить аккаунт разработчика Google Play на юрлицо, понадобятся удостоверение личности представителя, свидетельство о регистрации, выписка из реестра, лицензия на ведение деятельности и налоговый сертификат.
Требования App Store к приложению и требования Google Play к приложению во многом совпадают: работающая ссылка на политику конфиденциальности, контакты службы поддержки, подтверждение прав на используемые материалы, корректная работа продукта. Различия больше в технической части. Прежде чем разбираться, как выложить приложение в App Store, разработчику нужны Apple ID с двухфакторной аутентификацией и установленный Xcode. Вопрос, как выложить приложение в Google Play, упирается в другое — подготовку и результаты обязательного тестирования на реальных устройствах.
Что потребуется для получения выплат
Поскольку выплаты на российские реквизиты не проходят, для международной монетизации разработчику нужны два элемента.
Компания за рубежом. Учетная запись оформляется на юридическое лицо, и именно его реквизиты площадка использует для расчетов. Выбор юрисдикции влияет на стоимость содержания компании, объем отчетности и скорость прохождения банковских проверок.
Корпоративный банковский счет. Его открывают в банке страны регистрации либо в международном онлайн-банке — например, Payoneer. Второй вариант оформляется дистанционно и быстрее проходит проверку у IT-проектов с понятной моделью выручки.
Оба шага стоит проходить до подачи продукта на модерацию: смена реквизитов в уже работающей учетной записи занимает время, а до этого момента начисленный доход остается недоступным.
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Специалисты Easy Payments помогают разработчикам оформить иностранное юрлицо дистанционно: консультируют по выбору страны и организационной формы, готовят документы и передают клиенту полный корпоративный комплект.
Следующий этап — бизнес-счет, который привязывается к Apple Developer или Google Play Console для получения выплат. Для проектов, ориентированных на магазин Apple, предусмотрен отдельный тариф Business Apple Developer: регистрация компании в Великобритании, счет в онлайн-банке Payoneer и пошаговая инструкция по релизу продукта. В качестве альтернативы Великобритании разработчики часто выбирают Грузию.
Сопровождение включает помощь с получением D-U-N-S, подготовку документов для комплаенса и консультации по дальнейшей работе с площадками.
Публикация приложений и структура бизнеса
Сравнение площадок по охвату, комиссиям и срокам проверки помогает определить приоритетное направление релиза, но не решает вопрос расчетов. Для разработчиков из России обе платформы закрыты по выплатам на местные счета, и это ограничение не зависит от выбора между iOS и Android.
Порядок действий поэтому обратный привычному: сначала компания за рубежом и счет для расчетов, затем учетная запись разработчика и релиз. Easy Payments помогает подобрать юрисдикцию, зарегистрировать юрлицо и открыть счет, на который площадка сможет перечислять доход от продукта.
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