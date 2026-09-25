App Store или Google Play: где выпускать приложение и как получать выплаты

Стоимость входа и требования к аккаунту

Экономика старта у площадок различается принципиально.

App Store. Доступ дает участие в Apple Developer Program: стоимость публикации приложения App Store складывается из ежегодной подписки в $99, которую нужно продлевать каждый год. При перерыве в оплате продукт снимается с витрины. Аккаунт разработчика App Store оформляется либо на физическое лицо, либо на компанию, и сменить тип учетной записи после регистрации нельзя — решение принимается до подачи заявки. Отдельная сложность для российских команд — оплата самой подписки: карты российских банков Apple не принимает, поэтому понадобится иностранная карта.

Google Play. Стоимость публикации приложения Google Play ниже: регистрация в Play Console обходится в разовый взнос $25, дальнейшее использование инструментов платформы бесплатно, не считая комиссий с продаж. Android — открытая система, поэтому публикация приложения для Android доступна и через альтернативные магазины или APK-файлы. При этом Google Play предустановлен на большинстве устройств и обеспечивает основной объем установок: свыше 140 млрд загрузок в год против 36–38 млрд у App Store.

Разница в цене входа выглядит незначительной, но на этапе проверки соотношение меняется. Публикация приложения в Google Play требует обязательного закрытого тестирования: не менее 12 тестировщиков и не менее 14 дней ограниченного доступа до релиза. Публикация приложения в App Store такого этапа не предполагает — продукт сразу отправляется на проверку.

Модерация App Store занимает порядка двух суток, для отдельных категорий 3–7 дней. Модерация Google Play может длиться до недели. Проверяют не только сборку, но и карточку продукта: метаданные, скриншоты, видео.