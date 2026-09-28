Как работает соглашение об избежании двойного налогообложения «Россия — ОАЭ»

Новое соглашение об избежании двойного налогообложения между Россией и ОАЭ подписано в феврале 2025 года и вступило в силу с 1 января 2026-го. В отличие от предыдущего документа, оно распространяется на частные компании, фонды, физических лиц и резидентов свободных зон.
Для российских предпринимателей с бизнесом в Эмиратах изменение затрагивает три практических вопроса: по каким ставкам облагаются трансграничные выплаты, как подтвердить налоговое резидентство и в каком объеме налоговые органы двух стран обмениваются сведениями. Разберем каждый из них.
Чем новое СОИДН отличается от соглашения 2011 года
Двойное налогообложение возникает, когда один и тот же доход попадает под налог сразу в двух юрисдикциях — например, у компании, зарегистрированной в одной стране, а получающей выплаты из другой. Соглашения об избежании двойного налогообложения (СОИДН) распределяют между государствами право взимать налог с разных видов дохода и закрепляют порядок обмена налоговой информацией.
Прежний договор между Россией и ОАЭ действовал с 2011 года и охватывал узкий круг субъектов — преимущественно государственные структуры и суверенные фонды. Частный бизнес под его действие не подпадал, поэтому при выплатах из России в адрес эмиратских компаний применялись общие ставки налога у источника.
Новый документ распространяется на коммерческие организации и физических лиц и регулирует налогообложение дивидендов, процентов, роялти, прибыли от предпринимательской деятельности, доходов от работы по найму и самозанятости. Отдельно закреплены критерии налогового резидентства и стандарты обмена данными между налоговыми службами. По структуре соглашение соответствует типовым международным конвенциям, которые Россия заключает с другими государствами.
Как определяется налоговое резидентство
Льготы соглашения применяются к налоговым резидентам договаривающихся государств, и критерии статуса документ описывает так:
резидент РФ — лицо, находившееся в России 183 дня и более в течение 12 следующих подряд месяцев;
резидент ОАЭ — лицо, прожившее в стране 183 дня и более за год либо имеющее в Эмиратах жилье и трудоустройство при нахождении в стране свыше 90 дней в году.
Если человек соответствует критериям обеих юрисдикций, резидентство определяется последовательно по дополнительным обстоятельствам: наличие постоянного жилья, центр жизненных интересов (личные и деловые связи), преимущественное проживание, гражданство.
Соответствовать критериям недостаточно — статус нужно подтвердить документально. В ОАЭ выдается Tax Residency Certificate, оформление платное. В России налоговый орган предоставляет сертификат резидента бесплатно, документ передается налоговому агенту — например, банку. Без такого подтверждения выплата облагается по общей ставке, а не по пониженной ставке соглашения.
Ставки налога у источника: дивиденды, проценты, роялти
Основное изменение для бизнеса — снижение ставок при выплатах из России в адрес резидентов ОАЭ.
Дивиденды. Базовая ставка налога у источника — 10%. Если получатель непрерывно владеет не менее чем 10% капитала выплачивающей компании в течение 365 дней и более, ставка снижается до 0–5%. До вступления соглашения в силу дивиденды облагались по ставке 15%.
Проценты и роялти. Предельная ставка — не выше 10% против прежних 25%.
В самих Эмиратах налог на дивиденды отсутствует, поэтому для многих структур совокупная нагрузка на распределение прибыли снижается существенно.
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Налогообложение прибыли компании
Корпоративный доход по соглашению облагается в той юрисдикции, где зарегистрировано юридическое лицо. Налогообложение бизнеса в ОАЭ устроено так: нулевая ставка при прибыли до 375 000 AED и 9% с суммы превышения. Компании в свободных зонах при соблюдении требований к экономическому присутствию могут применять нулевую ставку и к квалифицируемому доходу.
Отдельные категории доходов регулируются иначе. Поступления от недвижимости — использования, аренды, продажи — облагаются в стране расположения объекта, а доходы от международных перевозок — в юрисдикции регистрации перевозчика.
Автоматический обмен данными
Соглашение закрепляет передачу информации по стандарту CRS. ФНС получает сведения о счетах, активах и доходах российских резидентов в Эмиратах, налоговые органы ОАЭ — аналогичные данные о своих резидентах в России. Обмен идет автоматически, дополнительно стороны могут направлять адресные запросы.
Для бизнеса это означает, что структура владения и источники поступлений становятся видимыми для обеих налоговых служб. Расхождения между заявленным статусом резидента, фактическим местом управления компанией и данными по счетам приводят к отказу в льготах и к вопросам со стороны налоговых органов, поэтому документальное оформление приобретает большее значение, чем до 2026 года.
Какие возможности дает компания в ОАЭ
Соглашение — не единственный аргумент в пользу юрисдикции. Эмираты предлагают бизнесу из России несколько практических преимуществ.
Доступ к международным расчетам. Счет в местном банке позволяет проводить операции в дирхамах, долларах, евро и других валютах, а также рассчитываться с контрагентами из большинства стран.
Отсутствие валютного контроля. Капитал перемещается без получения дополнительных разрешений, что упрощает работу с зарубежными партнерами и распределение прибыли.
Основание для релокации. Собственник и сотрудники компании могут оформить резидентскую визу и Emirates ID — это же дает доступ к банковским услугам для физических лиц.
Свободные зоны с отраслевой специализацией. Free Zones предлагают не только налоговые условия, но и инфраструктуру под конкретные направления — международную торговлю, медиа, IT и цифровые технологии.
Репутация юрисдикции. ОАЭ не входят в перечни офшорных зон большинства государств, поэтому эмиратское юрлицо воспринимается партнерами и банками как обычный иностранный контрагент.
Дистанционная регистрация. Компанию открывают онлайн, без поездки в страну на этапе оформления документов.
Регистрация компании в ОАЭ с Easy Payments
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Процедура проходит дистанционно и занимает от 2 до 4 недель. Личное присутствие может потребоваться на отдельных этапах — при открытии счета в эмиратском банке или прохождении биометрии для Emirates ID.
После регистрации доступны сопровождение по финансовой отчетности, помощь с оформлением визы и Emirates ID, а также консультации по типичным ошибкам при открытии компании в юрисдикции.
Что учесть бизнесу при работе по новому соглашению
Соглашение снижает ставки налога у источника по дивидендам, процентам и роялти и распространяет правила на частные компании, которые раньше под них не подпадали. Одновременно оно повышает требования к документальному сопровождению: льгота применяется только при подтвержденном резидентстве, а обмен данными по CRS делает структуру владения прозрачной для обеих налоговых служб.
Вместе с нулевой ставкой корпоративного налога до 375 000 AED, отсутствием валютного контроля и возможностью релокации через собственное юрлицо это делает Эмираты одной из немногих юрисдикций, где выгодные условия сочетаются с репутацией неофшорной страны. Easy Payments помогает зарегистрировать компанию в ОАЭ, открыть счет и выстроить работу с учетом требований обеих юрисдикций.
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