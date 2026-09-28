Как работает соглашение об избежании двойного налогообложения «Россия — ОАЭ»

Чем новое СОИДН отличается от соглашения 2011 года

Двойное налогообложение возникает, когда один и тот же доход попадает под налог сразу в двух юрисдикциях — например, у компании, зарегистрированной в одной стране, а получающей выплаты из другой. Соглашения об избежании двойного налогообложения (СОИДН) распределяют между государствами право взимать налог с разных видов дохода и закрепляют порядок обмена налоговой информацией.

Прежний договор между Россией и ОАЭ действовал с 2011 года и охватывал узкий круг субъектов — преимущественно государственные структуры и суверенные фонды. Частный бизнес под его действие не подпадал, поэтому при выплатах из России в адрес эмиратских компаний применялись общие ставки налога у источника.

Новый документ распространяется на коммерческие организации и физических лиц и регулирует налогообложение дивидендов, процентов, роялти, прибыли от предпринимательской деятельности, доходов от работы по найму и самозанятости. Отдельно закреплены критерии налогового резидентства и стандарты обмена данными между налоговыми службами. По структуре соглашение соответствует типовым международным конвенциям, которые Россия заключает с другими государствами.