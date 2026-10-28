Как оформить карту Виза или Мастеркард россиянину?

С 2022 года российские банки не выпускают карты VISA и MasterCard, а выданные ранее работают только внутри страны. Оплатить ими отель за границей, продлить подписку на зарубежный сервис или принять перевод из другой страны уже не получится. При этом международная карта россиянам по-прежнему доступна: ее можно открыть в иностранном банке, причем без поездки за рубеж.
В статье разбираем, чем отличаются две платежные системы, в каких странах и банках россиянину оформить карту и как сделать это онлайн с доставкой в Россию.
VISA и MasterCard: общее и отличия
VISA и MasterCard — две крупнейшие международные платежные системы. VISA основали в США в 1958 году под названием BankAmericard, ее карты принимают более чем в 200 странах и территориях. MasterCard появилась в 1966 году как ассоциация банков Interbank Card Association и сегодня работает более чем в 210 странах и территориях.
Сами системы карты не выпускают и счета не открывают: они проводят авторизацию и расчеты по операциям, а выпуском занимаются банки-эмитенты. Поэтому валюты, лимиты и комиссии конкретной карты зависят от банка и тарифа.
Для держателя возможности двух систем во многом совпадают. Карты и VISA, и MasterCard принимают в магазинах, отелях и на онлайн-платформах по всему миру, они поддерживают бесконтактную оплату, проверку 3-D Secure при покупках в интернете и подключение к Apple Pay и Google Pay, если это разрешает банк. Обе системы выпускают дебетовые, кредитные и предоплаченные карты.
Различия касаются деталей. Принято считать, что VISA проводит конвертацию через доллар, а MasterCard использует доллар или евро, хотя на практике курс и цепочку конвертации определяет банк-эмитент. У систем свои сервисы переводов между картами — VISA Direct (переводы VISA2VISA) и MasterCard MoneySend — и свои линейки уровней: от Classic до Infinite у VISA, от Standard до World Elite у MasterCard. От уровня карты зависят привилегии вроде доступа в бизнес-залы аэропортов и консьерж-сервиса.
Можно ли оформить карту VISA или MasterCard в России в 2026 году
В российском банке — нет. В 2022 году VISA и MasterCard приостановили работу в России, банки перестали выпускать новые карты, а старые проходят только по внутренним операциям. Сейчас российские банки выпускают карты «МИР» и UnionPay, однако за рубежом ими можно расплатиться в небольшом числе стран (Беларусь, Вьетнам и некоторые другие), а иностранные сервисы для оплаты подписок их обычно не принимают.
Ранее выпущенные VISA и MasterCard российских банков обслуживаются внутри страны через Национальную систему платежных карт: ими можно расплатиться в российском магазине или снять наличные в банкомате. Международные операции по таким картам заблокированы, поэтому оплата за границей и на иностранных сайтах не проходит. После окончания срока действия банки предлагают заменить карту на «МИР».
Поэтому россияне открывают карты в зарубежных банках, которые обслуживают граждан РФ. Чаще всего такую карту оформляют, чтобы:
расплачиваться в поездках и бронировать отели на Booking и Airbnb;
продлевать подписки на иностранные сервисы, например ChatGPT или Spotify;
отправлять и получать международные переводы по SWIFT;
хранить сбережения в долларах или евро.
Где оформить карту VISA и MasterCard россиянину
Карты VISA и MasterCard россиянам выпускают банки ряда стран СНГ и Турции: чаще всего их оформляют в Киргизии, Армении и др. Получить карту можно двумя способами: самостоятельно съездить в банк или оформить ее удаленно через специализированный сервис, например, Easy Payments.
Оформление своими силами требует поездки и личного визита в отделение с документами. Его плюс в прямом контакте с банком. Минусы — расходы на дорогу и проживание, риск отказа, если требования отделения отличаются от указанных на сайте, и ожидание выпуска: возможно, карту придется ждать в стране или возвращаться за ней.
При удаленном оформлении специалисты подбирают банк, готовят документы и организуют доставку карты в Россию. Понадобится только паспорт, в отдельных случаях — доверенность.
На что обратить внимание при выборе VISA или MasterCard
Банки, которые выпускают карты россиянам, различаются условиями сильнее, чем сами платежные системы. Перед оформлением стоит проверить несколько параметров:
тип BIN-номера: кредитный или нет;
валюты счета и способ пополнения из России;
поддержку входящего и исходящего SWIFT;
подключение к Apple Pay и Google Pay для бесконтактной оплаты;
срок выпуска и стоимость обслуживания.
BIN — это первые 6–8 цифр номера карты. По ним платежная система, магазин или онлайн-сервис определяют банк, страну выпуска, тип и уровень карты. Кредитный BIN означает, что диапазон номеров зарегистрирован банком как кредитный, при этом сама карта может быть дебетовой и работать только с вашими деньгами. Тип BIN особенно важен там, где при оплате замораживают депозит, например в отелях и прокатах автомобилей. Сервисы с региональными ограничениями дополнительно сверяют страну BIN с регионом аккаунта.
Валюту счета лучше выбирать под основные расходы. Многие зарубежные сервисы списывают оплату в долларах, в поездках по Европе удобнее счет в евро. Каждая конвертация добавляет расходы на разнице курсов. Способ пополнения важен не меньше. Одни карты можно пополнить переводом с карты «МИР», другие только через SWIFT из банков, которые не попали под санкции. Если регулярно пополнять карту неудобно, пользоваться ей будет сложно, поэтому этот пункт стоит уточнить до оформления.
SWIFT нужен, если карта будет использоваться для переводов. Входящий SWIFT позволяет получать деньги из-за рубежа, переводы от родственников, возвраты. Исходящий нужен, чтобы самому отправлять средства, например оплачивать обучение или счета зарубежных компаний.
Подключение к Apple Pay и Google Pay зависит от банка и страны выпуска карты. Сама платежная система его не гарантирует, поэтому одна и та же VISA разных банков может по-разному работать с телефоном. Если оплачивать покупки планируется со смартфона, наличие токенизации стоит проверить заранее.
Срок выпуска — от нескольких дней у экспресс-карт до нескольких недель у карт с расширенными возможностями. Стоимость обслуживания складывается из годовой платы и комиссий за пополнение, конвертацию и снятие наличных. Отдельно стоит узнать срок действия карты и то, можно ли перевыпустить ее удаленно.
Выбор между VISA и MasterCard для большинства задач менее важен, чем выбор банка и тарифа.
Как оформить карту VISA и MasterCard онлайн, не выезжая из России
Удаленное оформление со специалистами проходит одинаково для обеих платежных систем. Обычно процесс выглядит так:
Вы рассказываете на консультации, для чего нужна карта: оплата в поездках, подписки, переводы, хранение валюты.
Под эти задачи подбирается страна, банк и тип карты.
Вы отправляете документы для прохождения процедуры комплаенса и открытия счета.
Банк проверяет данные клиента и выпускает карту.
Карту доставляют в Россию, после чего ее нужно активировать.
Срок оформления зависит от банка и типа карты: экспресс-выпуск занимает 1–2 дня, стандартный — до двух недель. Требования к документам тоже различаются. Одним банкам достаточно паспорта, другие работают только через доверенность, третьи проводят верификацию по видеосвязи.
После получения карту стоит проверить до первой крупной оплаты. Первую оплату удобнее провести на небольшую сумму, чтобы убедиться, что карта проходит у нужного сервиса. В Easy Payments процедуру сопровождает менеджер: помогает выбрать карту, готовит документы и остается на связи на всех этапах работы и после оформления счета.
Оформление иностранных банковских карт
Поможем удаленно открыть зарубежную мультивалютную карту Visa / Mastercard на ваше имя.
Как пополнять карту VISA или MasterCard из России
Способ пополнения — один из главных критериев выбора: от него зависит, насколько просто будет регулярно пользоваться картой. Они могут варьироваться в зависимости от типа карты и включать моментальное пополнение с помощью Сбер и Т-Банк, а также SWIFT-перевод с российского банка, не попавшего под санкции. Специалисты подскажут, какие способы имеются в конкретном банке и стране на момент обращения.
Перед пополнением стоит уточнить комиссию и курс конвертации. При переводе в рублях деньги конвертируются в валюту счета по курсу банка-эмитента, и сумма на карте может отличаться от расчетной. Если карта нужна для регулярных крупных платежей, удобнее выбрать вариант с пополнением в той же валюте, в которой открыт счет.
Оформить карту VISA или MasterCard россиянину все еще можно
Российские банки больше не выпускают карты VISA и MasterCard, поэтому для оплаты за рубежом россияне открывают их в банках Киргизии, Армении и др. Выбор системы зависит от задачи: VISA чаще подходит для операций в долларах, поездок по Азии или Америке, тогда как MasterCard — для европейских путешествий.
Ехать за границу для оформления не обязательно. Easy Payments подбирает банк под ваши цели, готовит документы и доставляет готовую карту в Россию. Чтобы получить консультацию и выбрать карту, оставьте заявку на сайте.
Получите консультацию по зарубежным банковским картам
Мы свяжемся с вами в ближайшее время, проконсультируем по всем вопросам и поможем подобрать наиболее подходящее вам решение.
Представленная информация не является рекомендацией или финансовой консультацией, и сайт не несет ответственности за принятые решения и действия.
Реклама: ООО «АЙТИ ВОРЛД», ИНН 5904413272, erid: 2W5zFHgV8hg