Как оформить карту Виза или Мастеркард россиянину?

VISA и MasterCard: общее и отличия

VISA и MasterCard — две крупнейшие международные платежные системы. VISA основали в США в 1958 году под названием BankAmericard, ее карты принимают более чем в 200 странах и территориях. MasterCard появилась в 1966 году как ассоциация банков Interbank Card Association и сегодня работает более чем в 210 странах и территориях.

Сами системы карты не выпускают и счета не открывают: они проводят авторизацию и расчеты по операциям, а выпуском занимаются банки-эмитенты. Поэтому валюты, лимиты и комиссии конкретной карты зависят от банка и тарифа.

Для держателя возможности двух систем во многом совпадают. Карты и VISA, и MasterCard принимают в магазинах, отелях и на онлайн-платформах по всему миру, они поддерживают бесконтактную оплату, проверку 3-D Secure при покупках в интернете и подключение к Apple Pay и Google Pay, если это разрешает банк. Обе системы выпускают дебетовые, кредитные и предоплаченные карты.

Различия касаются деталей. Принято считать, что VISA проводит конвертацию через доллар, а MasterCard использует доллар или евро, хотя на практике курс и цепочку конвертации определяет банк-эмитент. У систем свои сервисы переводов между картами — VISA Direct (переводы VISA2VISA) и MasterCard MoneySend — и свои линейки уровней: от Classic до Infinite у VISA, от Standard до World Elite у MasterCard. От уровня карты зависят привилегии вроде доступа в бизнес-залы аэропортов и консьерж-сервиса.