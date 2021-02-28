Топовые профессии фрилансеров — кого нанимают чаще всего

Спасибо интернету — поиск подходящего специалиста перестал быть проблемой. Можно воспользоваться сайтами объявлений или специальными биржами. Последние, кстати, ведут аналитику и рассказывают пользователям — какие именно профессии и специальности больше всего интересуют заказчиков. Вот и мы решили составить свой ТОП.

Наибольшим спросом предсказуемо пользуется IT-направление:

1.В лидерах программисты — разработка приложений или компьютерных игр, написание новых программ, а также защита и безопасность данных — вот основные направления, которые востребованы на рынке. Заработок в этом сегменте самый высокий, но с точки зрения заказчика — фрилансер обходится гораздо дешевле, чем штатный специалист, особенно, если речь идет о разовой задаче.

2.Второе место занимают тестировщики — они выявляют ошибки в софте и дыры в системах защиты для мобильных приложений, сервисов, программ и т.д.. Устраняют их самостоятельно или дают рекомендации разработчикам. Ни один серьезный продукт не выходит на рынок без предварительного тестирования. Причем иногда нужно проверить работу, например, приложения на различных устройствах, поэтому нанимают сразу нескольких тестировщиках, каждый из которых сосредоточен на определенном направлении. По разным данным заработок тестировщика колеблется от 60 до 150 тысяч рублей в месяц.

Ну и раз уж упомянули разработчиков, то и они тоже входят в топ-IT профессий на фрилансе. Речь о разработчиках сайтов на базе языка программирования PHP. Их заработок находится на уровне программистов и тестировщиков и даже иногда его превышает.

3.Еще одна, связанная с работой сайтов специальность — верстальщик HTML. Он создает макет (шаблон) сайта, куда затем добавляет различные интерактивные элементы (например, кнопки), картинки, видео, текст и т.д. В этот же пункт добавим еще две профессии — фронтенд-разработчик и web-программист. Все вместе они добиваются стабильной работы сайта, его привлекательного внешнего вида и удобства для пользователя. В этой категории заработок колеблется в районе 100 — 120 тысяч рублей, но конечно все зависит от сложности работы и уровня заказчика. Понятно, что небольшая компания не вложит в бюджет столько же, сколько какой-нибудь крутой маркетплейс.

Следующей по списку у нас идет сфера рекламы и маркетинга. Кто же здесь отличился:

1.SMM-специалист. Работает с различными соцсетями (зачастую даже имеет специализацию на определенном ресурсе), продвигает товары и услуги, привлекает подписчиков, раскручивает группы, аккаунты и т.д. Доход смм-щиков несколько ниже, чем у разработчиков и программистов, примерно до 100 тысяч в месяц.

2.Таргетолог. Target (англ.) — цель. Специалист, который настраивает вашу рекламу так, чтобы она появлялась перед целевой аудиторией.

К примеру, реклама подгузников будет показываться молодым родителям, тем, кто интересовался товарами для новорожденных, а реклама дорогих престижных автомобилей — бизнесменам. Благодаря таргетингу на ваш сайт или в интернет-магазин придут целевые клиенты, а не все подряд. Похожей работой занимается контекстолог, но он уже настраивает показ рекламы в поисковиках.

3.SEO-специалист. Продвигает рекламу в поисковых системах, таких как Яндекс или Google. Для этого ему нужны знания аналитики и особенностей «подхвата» текстов и запросов поисковиками. Он оптимизирует, например, содержание сайта, включает в тексты, размещенные на нем ключевые слова или фразы, по которым пользователи совершают поиск. Опытный сео-профессионал получает до 150 000 в месяц и более.

И в конце нашего ТОПа остальные услуги фрилансеров, которые пользуются популярностью в интернете:

Дизайн . Совершенно разный — от дизайна логотипа до оформления веб-сайта. Копирайтинг (copywriting) — профессиональная подготовка текстов для сайтов, новостных порталов, групп и аккаунтов. Копирайтеры пишут посты вместо блогеров или бизнесменов, которые не имеют для этого времени или таланта. Разновидность — рерайтинг . Это переработка уже имеющихся текстов в нечто новое, с высокой уникальностью (чтобы подхватывали поисковики), но с сохранением смысла и часто даже структуры изначального текста.

Некоторые услуги поднимаются в топ «сезонно». К примеру, бухгалтеры-фрилансеры больше востребованы в периоды сдачи отчетности или при законодательных катаклизмах. В конце 2020 года предприниматели активно искали консультантов, которые помогли бы им определиться переходом на новый режим налогообложения с ЕНВД и заполнить соответствующие документы, поэтому был бум на бухгалтерские услуги.

Как видите, фриланс активно развивается, ведь этому способствует безостановочный прогресс технологий, появление новых потребностей у пользователей интернета и внедрение новых способов продвижения товаров и услуг. Начать карьеру можно даже новичку с базовыми знаниями.

Для заказчиков же существует один волнующий момент — перечисление оплаты. Работа с фрилансерами всегда на грани — то ли это оказание услуг, то ли трудовой договор, различия иногда очень тонкие (особенно учитывая, что с 1 января заработали новые правила по удаленной работе в Трудовом кодексе). Уходя от трат на уплату взносов, заказчики идут на нарушение законодательства или предпочитают работу с фрилансерами, которые официально зарегистрированы ИП или самозанятыми.

Процесс расчетов можно упростить и обезопасить, если воспользоваться услугами EasyStaff. С помощью сервиса вы можете работать с любым количеством фрилансеров (кстати, для них он бесплатный) и проводить расчеты как в рублях, так и в валюте.

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